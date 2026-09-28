Tà Xùa được vinh danh là “Điểm đến du lịch mới nổi hàng đầu châu Á 2026”

Tà Xùa (Sơn La) vừa ghi dấu ấn trên bản đồ du lịch khu vực khi được World Travel Awards (WTA) vinh danh ở hạng mục “Asia’s Leading Emerging Tourism Destination 2026” - Điểm đến du lịch mới nổi hàng đầu châu Á 2026...

"Sống lưng khủng long" Tà Xùa. Ảnh: Chu Khôi.

Giải thưởng được công bố tại lễ trao giải World Travel Awards khu vực châu Á, châu Đại Dương và Ấn Độ Dương diễn ra ngày 27/9/2026 tại Maldives. Đây là lần đầu tiên Tà Xùa được ghi nhận ở hạng mục này.

Trước đó, tháng 7/2026, World Travel Awards đã công bố danh sách đề cử khu vực châu Á, trong đó Tà Xùa cùng Ninh Bình là hai đại diện của Việt Nam cạnh tranh với nhiều điểm đến nổi tiếng như Koh Kood (Thái Lan), Melaka (Malaysia), Morioka (Nhật Bản), đảo Sumba (Indonesia) và Taipei (Đài Loan, Trung Quốc).

Nằm ở độ cao trên 1.500 m so với mực nước biển, Tà Xùa từ lâu được biết đến là “thiên đường săn mây” của vùng Tây Bắc. Những biển mây trải dài giữa các dãy núi, cùng các điểm đến như sống lưng khủng long, Đỉnh Gió, mỏm Cá Heo, thảo nguyên Tà Xùa hay những khu rừng nguyên sinh đã tạo nên sức hấp dẫn riêng cho vùng đất này.

Không chỉ sở hữu cảnh quan thiên nhiên đặc sắc, Tà Xùa còn lưu giữ nhiều giá trị văn hóa của đồng bào Mông. Du khách đến đây có cơ hội tìm hiểu nghề dệt lanh, nhuộm chàm, vẽ sáp ong, khám phá đời sống bản làng và thưởng thức các sản vật đặc trưng của vùng cao. Những cây chè Shan tuyết cổ thụ cũng đang trở thành nguồn tài nguyên quan trọng để phát triển các sản phẩm du lịch gắn với văn hóa trà và nông nghiệp bản địa.

Theo các chuyên gia du lịch, việc được World Travel Awards vinh danh không chỉ góp phần nâng cao vị thế và khả năng nhận diện của Tà Xùa trên thị trường quốc tế, mà còn mở ra cơ hội thu hút khách du lịch, kết nối với các doanh nghiệp lữ hành và thúc đẩy đầu tư vào lĩnh vực du lịch.

Tuy nhiên, cùng với cơ hội là những yêu cầu mới về nâng cao chất lượng hạ tầng, hoàn thiện sản phẩm, phát triển nguồn nhân lực và tăng cường liên kết tour tuyến. Tại tọa đàm “Tà Xùa - Điểm hẹn trên mây 2026”, các cơ quan quản lý, doanh nghiệp và nhà đầu tư đã nhấn mạnh sự cần thiết phải xây dựng các sản phẩm du lịch đặc trưng, nâng cao chất lượng dịch vụ và đẩy mạnh quảng bá điểm đến.

Mỏm cá heo trở thành một địa điểm "checkin" ở Tà Xùa. Ảnh: Chu Khôi.

Địa phương hiện đặt mục tiêu đón 120.000 lượt khách, đạt doanh thu du lịch 120 tỷ đồng trong năm 2026. Đồng thời, Sơn La đang triển khai kế hoạch phát triển du lịch cộng đồng giai đoạn 2026–2030 theo hướng phát huy giá trị tài nguyên thiên nhiên, bảo tồn bản sắc văn hóa, bảo vệ môi trường và nâng cao sinh kế cho người dân.

Trong bối cảnh xu hướng du lịch trải nghiệm thiên nhiên và văn hóa bản địa ngày càng được ưa chuộng, danh hiệu “Điểm đến du lịch mới nổi hàng đầu châu Á 2026” được kỳ vọng sẽ tạo thêm động lực để Tà Xùa phát triển theo hướng bền vững, đưa vùng đất mây trời Tây Bắc trở thành điểm đến hấp dẫn hơn trên bản đồ du lịch quốc tế.