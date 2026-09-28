Tà Xùa được vinh danh là “Điểm đến du lịch mới nổi hàng đầu châu Á 2026”
CChu Khôi
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Tà Xùa (Sơn La) vừa ghi dấu ấn trên bản đồ du lịch khu vực khi được World Travel Awards (WTA) vinh danh ở hạng mục “Asia’s Leading Emerging Tourism Destination 2026” - Điểm đến du lịch mới nổi hàng đầu châu Á 2026...
Giải thưởng được công bố tại lễ trao giải World Travel Awards khu vực châu
Á, châu Đại Dương và Ấn Độ Dương diễn ra ngày 27/9/2026 tại Maldives. Đây
là lần đầu tiên Tà Xùa được ghi nhận ở hạng mục này.
Trước đó, tháng 7/2026, World Travel Awards đã
công bố danh sách đề cử khu vực châu Á, trong đó Tà Xùa cùng Ninh Bình là hai
đại diện của Việt Nam cạnh tranh với nhiều điểm đến nổi tiếng như Koh Kood
(Thái Lan), Melaka (Malaysia), Morioka (Nhật Bản), đảo Sumba (Indonesia) và
Taipei (Đài Loan, Trung Quốc).
Nằm ở độ cao trên 1.500 m so với mực nước biển,
Tà Xùa từ lâu được biết đến là “thiên đường săn mây” của vùng Tây Bắc. Những
biển mây trải dài giữa các dãy núi, cùng các điểm đến như sống lưng khủng long,
Đỉnh Gió, mỏm Cá Heo, thảo nguyên Tà Xùa hay những khu rừng nguyên sinh đã tạo
nên sức hấp dẫn riêng cho vùng đất này.
Không chỉ sở hữu cảnh quan thiên nhiên đặc
sắc, Tà Xùa còn lưu giữ nhiều giá trị văn hóa của đồng bào Mông. Du khách đến
đây có cơ hội tìm hiểu nghề dệt lanh, nhuộm chàm, vẽ sáp ong, khám phá đời sống
bản làng và thưởng thức các sản vật đặc trưng của vùng cao. Những cây chè Shan
tuyết cổ thụ cũng đang trở thành nguồn tài nguyên quan trọng để phát triển các
sản phẩm du lịch gắn với văn hóa trà và nông nghiệp bản địa.
Theo các chuyên gia du lịch, việc được World
Travel Awards vinh danh không chỉ góp phần nâng cao vị thế và khả năng nhận
diện của Tà Xùa trên thị trường quốc tế, mà còn mở ra cơ hội thu hút khách du
lịch, kết nối với các doanh nghiệp lữ hành và thúc đẩy đầu tư vào lĩnh vực du
lịch.
Tuy nhiên, cùng với cơ hội là những yêu cầu
mới về nâng cao chất lượng hạ tầng, hoàn thiện sản phẩm, phát triển nguồn nhân
lực và tăng cường liên kết tour tuyến. Tại tọa đàm “Tà Xùa - Điểm hẹn trên mây
2026”, các cơ quan quản lý, doanh nghiệp và nhà đầu tư đã nhấn mạnh sự cần
thiết phải xây dựng các sản phẩm du lịch đặc trưng, nâng cao chất lượng dịch vụ
và đẩy mạnh quảng bá điểm đến.
Địa phương hiện đặt mục tiêu đón 120.000 lượt
khách, đạt doanh thu du lịch 120 tỷ đồng trong năm 2026. Đồng thời, Sơn La đang
triển khai kế hoạch phát triển du lịch cộng đồng giai đoạn 2026–2030 theo hướng
phát huy giá trị tài nguyên thiên nhiên, bảo tồn bản sắc văn hóa, bảo vệ môi
trường và nâng cao sinh kế cho người dân.
Trong
bối cảnh xu hướng du lịch trải nghiệm thiên nhiên và văn hóa bản địa ngày càng
được ưa chuộng, danh hiệu “Điểm đến du lịch mới nổi hàng đầu châu Á 2026” được
kỳ vọng sẽ tạo thêm động lực để Tà Xùa phát triển theo hướng bền vững, đưa vùng
đất mây trời Tây Bắc trở thành điểm đến hấp dẫn hơn trên bản đồ du lịch quốc
tế.
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