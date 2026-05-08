TP.HCM triển khai loạt dự án giảm ngập khu vực “lòng chảo” chợ Thủ Đức

Tình trạng ngập nước tại khu vực thành phố Thủ Đức (cũ), đặc biệt tại khu vực “lòng chảo” chợ Thủ Đức, tiếp tục được dư luận quan tâm trong bối cảnh mưa lớn xuất hiện với tần suất ngày càng dày hơn.

Tại buổi họp báo cung cấp thông tin về các vấn đề kinh tế - xã hội trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh ngày 7/5, Sở Xây dựng đã thông tin về nguyên nhân gây ngập cũng như tiến độ triển khai các dự án chống ngập trên địa bàn.

Theo Sở Xây dựng, trước thời điểm hình thành chính quyền địa phương hai cấp, công tác quản lý các dự án chống ngập tại khu vực này do Trung tâm Phát triển hạ tầng kỹ thuật thành phố Thủ Đức thực hiện. Tuy nhiên, từ ngày 29/1/2026, theo Quyết định số 683/QĐ-UBND của UBND TP. Hồ Chí Minh, đơn vị này đã được hợp nhất để thành lập Trung tâm Quản lý Giao thông và Hạ tầng kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh trực thuộc Sở Xây dựng.

Hiện nay, công tác quản lý, vận hành hệ thống thoát nước trên địa bàn thành phố Thủ Đức (trước đây) đã được bàn giao về Trung tâm Quản lý Giao thông và Hạ tầng kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh thực hiện. Trong khi đó, các dự án chống ngập được giao cho Ban Quản lý dự án hạ tầng đô thị triển khai.

Ông Trịnh Quốc Dũng, Phó trưởng phòng Phòng Hạ tầng kỹ thuật, Sở Xây dựng TP. Hồ Chí Minh, thông tin một số nguyên nhân khiến khu vực TP.Thủ Đức (cũ) xảy ra tình trạng ngập nước khi mưa lớn hệ quả của nhiều yếu tố kết hợp, gồm biến đổi khí hậu, lượng mưa lớn, triều cường và tốc độ đô thị hóa nhanh. Trong đó, các đợt mưa lớn có xu hướng gia tăng dưới tác động của biến đổi khí hậu đã khiến tình trạng ngập diễn ra thường xuyên hơn.

Bên cạnh đó, địa hình thấp và dạng “lòng chảo” tại một số khu vực, đặc biệt quanh chợ Thủ Đức, cũng làm phát sinh ngập cục bộ khi xuất hiện mưa lớn. Nhiều khu vực hiện chưa có hệ thống cống thoát nước hoặc chưa kết nối đồng bộ với mạng lưới thoát nước chung của thành phố, như khu vực đường Tâm Tâm Xã.

Ngoài ra, quá trình đô thị hóa nhanh làm gia tăng diện tích bề mặt không thấm nước, trong khi tình trạng rác thải gây bít cửa thu nước, cửa mương, hố ga vẫn còn diễn ra. Việc lấn chiếm cống thoát nước, kênh rạch và hành lang thoát nước cũng là một trong những nguyên nhân ảnh hưởng đến khả năng tiêu thoát nước của khu vực.

Để giảm tình trạng ngập nước, Sở Xây dựng cho biết hiện nhiều dự án đang được triển khai. Trong đó, bao gồm các dự án xây dựng hệ thống thoát nước chung cấp 2, cấp 3 và hệ thống thoát nước mưa thuộc lưu vực 1 của dự án Vệ sinh môi trường Thành phố giai đoạn 2; dự án nạo vét, cải tạo rạch Cầu Ngang đã hoàn thành.

Một số dự án khác đang tiếp tục được thực hiện như cải tạo hệ thống thoát nước đường Thảo Điền - Quốc Hương - Xuân Thủy - Nguyễn Văn Hưởng, dự kiến hoàn thành vào tháng 12/2026; dự án cải tạo hệ thống thoát nước khu vực chợ Thủ Đức trên các tuyến Dương Văn Cam, Đặng Thị Rành, Kha Vạn Cân và Hồ Văn Tư, dự kiến hoàn thành vào tháng 9/2026.

Song song đó, Thành phố cũng đang đề xuất triển khai thêm các dự án xây dựng hệ thống thoát nước suối Linh Tây và cải tạo rạch Thủ Đức đoạn từ cầu Ngang đến sông Sài Gòn nhằm giải quyết tình trạng ngập nước trong khu vực.

Đối với dự án xây dựng hồ điều tiết khu Trung tâm thể dục Linh Tây, Sở Xây dựng cho biết UBND TP. Hồ Chí Minh đã giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị thực hiện. Dự án hiện đang trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư và dự kiến hoàn thành vào năm 2028.