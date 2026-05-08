TP.HCM: Thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển

UBND TP.Hồ Chí Minh vừa ban hành quyết định thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045...

Theo quyết định, việc thành lập nhằm tăng cường công tác chỉ đạo, điều phối và tổ chức triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế biển trong bối cảnh địa phương đang mở rộng không gian phát triển theo mô hình đô thị biển, trung tâm logistics và trung tâm kinh tế biển quốc gia.

Phó chủ tịch UBND TP.Hồ Chí Minh Bùi Minh Thạnh được phân công làm Trưởng ban chỉ đạo. Hai Phó ban gồm lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường và Sở Tài chính. Thành viên Ban chỉ đạo là đại diện nhiều sở, ngành, đơn vị liên quan cùng lực lượng Bộ đội Biên phòng và lãnh đạo các địa phương ven biển của Thành phố.

KIỆN TOÀN TỔ CHỨC, HƯỚNG TỚI TRUNG TÂM KINH TẾ BIỂN QUỐC GIA

Ban chỉ đạo có nhiệm vụ nghiên cứu, tham mưu UBND TP.Hồ Chí Minh các giải pháp phát triển bền vững kinh tế biển; chỉ đạo, điều phối các sở, ngành và địa phương triển khai các chương trình, đề án, dự án liên quan. Ban đồng thời có nhiệm vụ đề xuất các giải pháp xử lý những vấn đề liên ngành, huy động nguồn lực trong và ngoài nước để thực hiện Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao làm cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo, chịu trách nhiệm tham mưu, tổng hợp và bảo đảm các điều kiện hoạt động cho Ban chỉ đạo trong quá trình triển khai nhiệm vụ. Các thành viên Ban chỉ đạo làm việc theo chế độ kiêm nhiệm và thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của Trưởng ban.

Việc thành lập Ban chỉ đạo diễn ra trong bối cảnh TP.Hồ Chí Minh đang đẩy nhanh quá trình hoàn thiện Đề án phát triển kinh tế biển Thành phố thành Trung tâm Kinh tế biển Quốc gia - một trong những đề án lớn được Chính phủ giao triển khai trong giai đoạn mới.

Theo các định hướng đang được Thành phố triển khai, kinh tế biển không chỉ giới hạn ở khai thác tài nguyên hay phát triển cảng biển mà còn hướng đến xây dựng hệ sinh thái kinh tế biển hiện đại, đa ngành và phát triển bền vững. Trong đó, các lĩnh vực trọng tâm gồm vận tải biển, logistics, công nghiệp cảng biển, năng lượng, du lịch biển, dịch vụ hàng hải, công nghiệp công nghệ cao ven biển và kinh tế xanh.

Sau quá trình sắp xếp, mở rộng địa giới hành chính và hình thành không gian phát triển mới, Thành phố đang đứng trước yêu cầu xây dựng lại chiến lược phát triển kinh tế biển theo quy mô và tầm vóc mới.

Việc hợp nhất TP.Hồ Chí Minh với hai tỉnh Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu trước đây đang mở ra dư địa phát triển mới cho kinh tế biển Thành phố. Với không gian ven biển được mở rộng, TP.Hồ Chí Minh hiện sở hữu hệ thống cảng biển, logistics, công nghiệp, du lịch biển và hạ tầng giao thông kết nối vùng quy mô lớn, tạo điều kiện để hình thành chuỗi kinh tế biển liên hoàn gắn với khu vực Đông Nam Bộ và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Đề án phát triển kinh tế biển Thành phố sẽ tiếp tục được đăng ký vào Chương trình công tác năm 2026 của Chính phủ, dự kiến trình trong tháng 10/2026.

MỞ RỘNG KHÔNG GIAN PHÁT TRIỂN KINH TẾ BIỂN SAU SÁP NHẬP

Theo UBND TP.Hồ Chí Minh, việc xây dựng và triển khai Đề án phát triển kinh tế biển Thành phố cần được rà soát, điều chỉnh trên cơ sở phạm vi địa giới hành chính mới cũng như định hướng phát triển mới của “siêu đô thị” ven biển. Trong đó, trọng tâm là phát triển hệ thống cảng biển, logistics, công nghiệp công nghệ cao, dịch vụ biển, du lịch biển, kinh tế hàng hải và khai thác hiệu quả tài nguyên biển theo hướng bền vững.

TP.Hồ Chí Minh xác định phát triển hạ tầng chiến lược, kinh tế số, công nghiệp công nghệ cao, logistics và kinh tế biển là những động lực tăng trưởng quan trọng của Thành phố trong giai đoạn mới. Ảnh minh họa

Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao chủ trì rà soát các quy hoạch liên quan để xây dựng kế hoạch, chương trình hành động triển khai đồng bộ các chiến lược, quy hoạch và kế hoạch phát triển kinh tế biển. Trong đó, trọng tâm là Quy hoạch không gian biển quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Quy hoạch tổng thể khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên vùng bờ thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Song song với phát triển kinh tế biển, TP.Hồ Chí Minh cũng đang triển khai nhiều chiến lược phát triển theo hướng đô thị thông minh, tăng trưởng xanh và chuyển đổi số nhằm tạo nền tảng cho phát triển bền vững. Mục tiêu là xây dựng đô thị toàn cầu, hiện đại, có khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu và phát triển kinh tế theo chiều sâu.

Trong kế hoạch phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2026 - 2030, TP.Hồ Chí Minh xác định phát triển hạ tầng chiến lược, kinh tế số, công nghiệp công nghệ cao, logistics và kinh tế biển là những động lực tăng trưởng quan trọng của Thành phố trong giai đoạn mới.

Việc thành lập Ban chỉ đạo này giúp lãnh đạo Thành phố tăng cường cơ chế phối hợp liên ngành trong triển khai các chương trình phát triển kinh tế biển, nhất là trong bối cảnh nhiều dự án hạ tầng chiến lược đang được đẩy nhanh tiến độ như hệ thống cảng trung chuyển quốc tế, các tuyến vành đai, cao tốc kết nối vùng, trung tâm logistics và các khu công nghiệp gắn với hành lang kinh tế ven biển.