TP.HCM: Thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển
Thiên Ân
08/05/2026, 16:54
UBND TP.Hồ Chí Minh vừa ban hành quyết định thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045...
Theo quyết định, việc thành lập nhằm tăng cường công tác chỉ đạo, điều phối và tổ chức triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế biển trong bối cảnh địa phương đang mở rộng không gian phát triển theo mô hình đô thị biển, trung tâm logistics và trung tâm kinh tế biển quốc gia.
Phó chủ tịch UBND TP.Hồ Chí Minh Bùi Minh
Thạnh được phân công làm Trưởng ban chỉ đạo. Hai Phó ban gồm lãnh đạo Sở Nông
nghiệp và Môi trường và Sở Tài chính. Thành viên Ban chỉ đạo là đại diện nhiều
sở, ngành, đơn vị liên quan cùng lực lượng Bộ đội Biên phòng và lãnh đạo các địa
phương ven biển của Thành phố.
KIỆN TOÀN TỔ CHỨC, HƯỚNG
TỚI TRUNG TÂM KINH TẾ BIỂN QUỐC GIA
Ban chỉ đạo có nhiệm vụ nghiên cứu, tham mưu UBND TP.Hồ Chí
Minh các giải pháp phát triển bền vững kinh tế biển; chỉ đạo, điều phối các sở,
ngành và địa phương triển khai các chương trình, đề án, dự án liên quan. Ban đồng
thời có nhiệm vụ đề xuất các giải pháp xử lý những vấn đề liên ngành, huy động
nguồn lực trong và ngoài nước để thực hiện Chiến lược phát triển bền vững kinh
tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao làm cơ quan thường trực
của Ban chỉ đạo, chịu trách nhiệm tham mưu, tổng hợp và bảo đảm các điều kiện
hoạt động cho Ban chỉ đạo trong quá trình triển khai nhiệm vụ. Các thành viên
Ban chỉ đạo làm việc theo chế độ kiêm nhiệm và thực hiện nhiệm vụ theo sự phân
công của Trưởng ban.
Việc thành lập Ban chỉ đạo diễn ra trong bối cảnh TP.Hồ Chí
Minh đang đẩy nhanh quá trình hoàn thiện Đề án phát triển kinh tế biển Thành phố
thành Trung tâm Kinh tế biển Quốc gia - một trong những đề án lớn được Chính phủ
giao triển khai trong giai đoạn mới.
Theo các định hướng đang được Thành phố triển khai, kinh tế
biển không chỉ giới hạn ở khai thác tài nguyên hay phát triển cảng biển mà còn
hướng đến xây dựng hệ sinh thái kinh tế biển hiện đại, đa ngành và phát triển bền
vững. Trong đó, các lĩnh vực trọng tâm gồm vận tải biển, logistics, công nghiệp
cảng biển, năng lượng, du lịch biển, dịch vụ hàng hải, công nghiệp công nghệ
cao ven biển và kinh tế xanh.
Sau quá trình sắp xếp, mở rộng địa giới hành chính và hình
thành không gian phát triển mới, Thành phố đang đứng trước yêu cầu xây dựng lại
chiến lược phát triển kinh tế biển theo quy mô và tầm vóc mới.
Việc hợp nhất TP.Hồ Chí Minh với hai tỉnh Bình Dương và Bà Rịa
- Vũng Tàu trước đây đang mở ra dư địa phát triển mới cho kinh tế biển Thành phố.
Với không gian ven biển được mở rộng, TP.Hồ Chí Minh hiện sở hữu hệ thống cảng
biển, logistics, công nghiệp, du lịch biển và hạ tầng giao thông kết nối vùng
quy mô lớn, tạo điều kiện để hình thành chuỗi kinh tế biển liên hoàn gắn với
khu vực Đông Nam Bộ và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.
Đề án phát triển kinh tế biển Thành phố sẽ tiếp tục được
đăng ký vào Chương trình công tác năm 2026 của Chính phủ, dự kiến trình trong
tháng 10/2026.
MỞ RỘNG KHÔNG GIAN
PHÁT TRIỂN KINH TẾ BIỂN SAU SÁP NHẬP
Theo UBND TP.Hồ Chí Minh, việc xây dựng và triển khai Đề án
phát triển kinh tế biển Thành phố cần được rà soát, điều chỉnh trên cơ sở phạm
vi địa giới hành chính mới cũng như định hướng phát triển mới của “siêu đô thị”
ven biển. Trong đó, trọng tâm là phát triển hệ thống cảng biển, logistics, công
nghiệp công nghệ cao, dịch vụ biển, du lịch biển, kinh tế hàng hải và khai thác
hiệu quả tài nguyên biển theo hướng bền vững.
Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao chủ trì rà soát các
quy hoạch liên quan để xây dựng kế hoạch, chương trình hành động triển khai đồng
bộ các chiến lược, quy hoạch và kế hoạch phát triển kinh tế biển. Trong đó, trọng
tâm là Quy hoạch không gian biển quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm
2050 và Quy hoạch tổng thể khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên vùng bờ thời
kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.
Song song với phát triển kinh tế biển, TP.Hồ Chí Minh cũng
đang triển khai nhiều chiến lược phát triển theo hướng đô thị thông minh, tăng
trưởng xanh và chuyển đổi số nhằm tạo nền tảng cho phát triển bền vững. Mục
tiêu là xây dựng đô thị toàn cầu, hiện đại, có khả năng thích ứng với biến đổi
khí hậu và phát triển kinh tế theo chiều sâu.
Trong kế hoạch phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2026 -
2030, TP.Hồ Chí Minh xác định phát triển hạ tầng chiến lược, kinh tế số, công
nghiệp công nghệ cao, logistics và kinh tế biển là những động lực tăng trưởng
quan trọng của Thành phố trong giai đoạn mới.
Việc thành lập Ban chỉ đạo này giúp lãnh đạo Thành phố tăng
cường cơ chế phối hợp liên ngành trong triển khai các chương trình phát triển
kinh tế biển, nhất là trong bối cảnh nhiều dự án hạ tầng chiến lược đang được đẩy
nhanh tiến độ như hệ thống cảng trung chuyển quốc tế, các tuyến vành đai, cao tốc
kết nối vùng, trung tâm logistics và các khu công nghiệp gắn với hành lang kinh
tế ven biển.
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: