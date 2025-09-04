TP.HCM lần đầu đăng cai Đại hội đồng Tổ chức Xúc tiến Du lịch các thành phố toàn cầu
Minh Huy
04/09/2025, 10:02
Với sự kiện này, TP.HCM khẳng định vai trò trung tâm liên kết và thúc đẩy phát triển du lịch khu vực, hướng tới ngành du lịch hiện đại và bền vững…
Chiều 3/9, tại TP.HCM đã diễn ra Đại hội đồng Tổ chức Xúc tiến Du lịch các Thành phố toàn cầu (Tourism Promotion Organization for Global Cities - TPO) lần thứ 12. Lần đầu tiên tại Việt Nam, TP.HCM vinh dự đăng cai Đại hội đồng TPO trong khuôn khổ Hội chợ Du lịch Quốc tế TP.HCM (ITE HCMC).
Theo Sở Du lịch TP.HCM, việc đăng cai Đại hội đồng TPO là một chiến lược "một mũi tên trúng nhiều đích", vừa nâng cao vị thế quốc tế, vừa tạo động lực cho phát triển kinh tế, du lịch và đổi mới sáng tạo.
Với chủ đề “Định hình tương lai ngành du lịch: Hướng tới chuyển đổi số và chuyển đổi xanh”, sự kiện là diễn đàn quan trọng để các thành viên thảo luận về hai xu hướng tất yếu của du lịch hiện đại: chuyển đổi số và phát triển bền vững.
Phát biểu tại lễ khai mạc, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được nhấn mạnh: “Là một trong những thành phố sáng lập và là thành phố duy nhất của Việt Nam giữ vai trò Ủy viên Ban Điều hành TPO, trong hành trình hơn hai thập kỷ qua, TP.HCM luôn tự hào đóng góp tích cực vào các hoạt động của tổ chức, không ngừng thúc đẩy liên kết và hợp tác phát triển du lịch giữa các thành viên. Đồng thời, khẳng định vai trò trung tâm trong phát triển du lịch của khu vực”.
Theo ông Được, việc đăng cai tổ chức Đại hội đồng TPO lần này là một cột mốc quan trọng, thể hiện rõ trách nhiệm, cam kết của TP.HCM trong việc thúc đẩy du lịch khu vực phát triển đồng bộ, sáng tạo và bền vững.
Chủ tịch UBND Thành phố cũng bày tỏ mong muốn với tư cách là Ủy viên Ban điều hành và là Thành phố đăng cai, thông qua các phiên họp, hội nghị lãnh đạo, các chương trình kết nối song phương và đa phương của các thành phố thành viên, Đại hội đồng TPO 2025 sẽ xây dựng và thống nhất thông điệp chung, tuyên bố Chủ tịch với những sáng kiến thiết thực có tính khả thi cao nhằm thúc đẩy sự phát triển bền vững của du lịch.
Đồng thời, tin tưởng việc Thành phố tiên phong đề xuất sáng kiến trong tuyên bố chung của Đại hội đồng lần này sẽ tiếp tục được duy trì, phát triển trong các kỳ hoạt động tiếp theo nhằm tăng cường sự kết nối giữa các thành viên của tổ chức theo mục tiêu chung mà chúng ta đang hướng tới.
Phát biểu chào mừng, bà Kang Da-eun, Tổng Thư ký TPO, Tổng Thư ký Tổ chức Xúc tiến Du lịch các Thành phố toàn cầu chia sẻ: “Chủ đề của Đại hội đồng lần thứ 12 đã phản ánh các thách thức và cơ hội của thời đại chúng ta. Đổi mới số củng cố kết nối và nâng cao trải nghiệm, trong khi chuyển đổi xanh đảm bảo tăng trưởng bền vững và toàn diện. Với định hướng này, du lịch sẽ trở thành động lực mạnh mẽ cho sự thịnh vượng và phát triển các thành phố thành viên”.
Bà Kang Da-eun cũng nêu rõ TPO không chỉ là một tổ chức mà còn là một gia đình của các thành phố và con người, gắn kết với nhau bởi niềm tin rằng du lịch là một sức mạnh hướng đến điều tốt đẹp; đồng thời khẳng định ngành du lịch thành công sẽ tạo nên một thế giới tốt đẹp hơn.
Đại hội đồng TPO năm 2025 là một chương trình nghị sự quan trọng đối với ngành du lịch khi đang đứng trước những thách thức lớn như biến đổi khí hậu, nhu cầu cá nhân hóa trải nghiệm của du khách và sự bùng nổ của công nghệ và trí tuệ nhân tạo.
Chuyển đổi số và chuyển đổi xanh không chỉ là xu hướng mà là yếu tố sống còn cho sự phát triển bền vững của du lịch. Chuyển đổi số giúp nâng cao quản lý, cải thiện trải nghiệm du khách và mở rộng thị trường; trong khi chuyển đổi xanh giảm tác động môi trường, bảo vệ tài nguyên và bản sắc văn hóa. Đây là hai trụ cột chiến lược định hình cấu trúc, bản dạng và hướng phát triển của ngành, phù hợp 17 mục tiêu bền vững của Liên Hợp Quốc.
Các chủ đề thảo luận của Đại hội đồng cũng khẳng định vai trò trung tâm của con người trong quá trình chuyển đổi vì phát triển bền vững, đồng thời nhấn mạnh sự đồng hành của chính quyền, doanh nghiệp, cộng đồng và du khách trong hoạch định và thực thi hành động chung.
Bên cạnh đó, các cuộc hội thảo chuyên đề, diễn đàn cấp cao và hội nghị song phương sẽ tập trung vào các giải pháp ứng dụng công nghệ số và phát triển du lịch bền vững, giúp TP.HCM cập nhật xu hướng và xây dựng chiến lược du lịch phù hợp.
Bên cạnh đại diện Việt Nam, đại diện Ban Thư ký TPO, tham dư
khai mạc còn có đại diện các thành phố thành viên TPO (Busan, Changnyeong,
Changwon, Geochang, Geoje, Gimhae, Goseong, Gyeonggi-Do, Gyeongju,
Gyeongsangnam-Do, Haman, Hamyang, Hà Nội, Hapcheon, Incheon, Ipoh, Jeonju,
Jinju, Kampar, Manjung, Namhae, Pohang, Samarkand, Sancheong, Sanya, Taichung,
Taiping, Tây Ninh…); các diễn giả, các cơ quan Tổng lãnh sự quán các nước Trung
Quốc, Indonesia, Hàn Quốc, Malaysia và Uzbekistan...
