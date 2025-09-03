Một số địa phương báo cáo tăng trưởng doanh thu du lịch dịp Quốc khánh 2/9
Tường Bách
03/09/2025, 14:16
Kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 năm ngoái, Việt Nam có 4 tỉnh thành đạt doanh thu trên 1.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, năm nay, ngoài Hà Nội, Đà Nẵng, Khánh Hòa... có mức tăng trưởng vượt bậc, phần lớn các tỉnh thành khác trải qua 4 ngày nghỉ lễ trầm lắng hơn mọi năm…
Kỳ nghỉ lễ đặc biệt chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng
Tám thành công và Quốc khánh 2/9 kéo dài 4 ngày (từ ngày 30/8 đến hết
2/9/2025), vì thế nhu cầu nghỉ ngơi, đi du lịch người dân tăng cao.
Là địa phương đăng cai Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành mừng Quốc khánh 2/9, thủ đô Hà Nội đón khoảng 2,08 triệu lượt
khách, tăng gấp 3 lần so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khách quốc tế ước đón
trên 80 nghìn lượt khách, tăng 35% so với cùng kỳ năm 2024. Một số thị trường
khách hàng đầu gồm: Trung Quốc, Hàn Quốc, Ấn Độ, Đài Loan (Trung Quốc), Mỹ, Nhật
Bản, Anh, Úc...
Tổng thu du lịch khoảng 4,5 nghìn tỷ, tăng khoảng 80% so với
cùng kỳ năm 2024. Trong đó, về cơ sở lưu trú, khách sạn 3 - 5 sao công suất sử
dụng phòng cao, nhiều khách sạn đạt công suất 100% vào ngày 1/9 như: Novotel
Thái Hà, Novotel Suites, Lacasa Hà Nội, Bảo Sơn, Grand Mercue… Ước tính kỳ nghỉ
lễ 2/9 năm 2025 công suất sử dụng phòng bình quân khối khách sạn, căn hộ du lịch
đạt khoảng 83%, tăng 22,6 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm 2024.
Đứng ở vị trí thứ hai là TP.HCM. Thông tin từ Sở Du lịch
chiều 2/9 cho biết trong 4 ngày nghỉ lễ, thành phố đón khoảng 1,45 triệu lượt
khách tham quan, nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí. Trong đó, khách quốc tế đến
TP.HCM mới dịp Quốc khánh 2/9 ước khoảng 45.600 lượt. Công suất phòng trung bình dịp
này đạt khoảng 87%.
Trong dịp này, tại khu vực trung tâm TP.HCM, hầu hết cơ sở lưu trú và dịch
vụ du lịch, các điểm vui chơi, giải trí chủ động thực hiện các chính sách thu
hút khách. Như các cơ sở lưu trú áp dụng mức giảm giá từ 15 - 45%, tặng kèm bữa
sáng, voucher dịch vụ, dịch vụ đưa đón hoặc ưu đãi cho khách đặt sớm và đi theo
nhóm.
Thảo Cầm Viên Sài Gòn miễn vé vào cổng sau 17h hàng ngày; Suối
Tiên mở cửa thêm ban đêm, giảm 50% giá vé cho khách buổi tối; metro Bến Thành-
Suối Tiên miễn phí vé trong ngày Quốc khánh 2/9... Các nhà hàng, khu vui chơi giải trí, trung tâm thương mại đồng
loạt triển khai chương trình “giờ vàng khuyến mãi”, combo dịch vụ, giảm giá từ
10 - 50% cho hàng nghìn sản phẩm.
Còn tại Vũng Tàu, trong 3 ngày, ước tính có trên 150.000 lượt
khách đến vui chơi, tắm biển trong kỳ nghỉ lễ. Khu tưởng niệm Anh hùng Liệt sĩ Võ Thị Sáu, khu
di tích Minh Đạm thu hút rất đông khách đến viếng thăm. Đại diện một số cơ sở
lưu trú cho biết, trong 2 ngày cuối cùng của tháng 8, công suất phòng đạt từ
90% trở lên, có cơ sở kín phòng ngay từ ngày nghỉ lễ đầu tiên.
Đà Nẵng là "gã khổng lồ" tiếp theo thắng lớn
dịp Quốc khánh 2/9. Tổng lượng khách đến tham quan đạt hơn 620.000 lượt, tăng 24% so với
cùng kỳ 2024. Tổng thu du lịch đạt 2,2 nghìn tỷ đồng, tăng 28% so với năm
ngoái. Khánh Hòa cũng là "ngôi sao sáng" khi tổng lượng khách tham quan và
nghỉ dưỡng đạt hơn 900.000 lượt, tăng 10% so với cùng kỳ năm ngoái. Tổng thu du
lịch ước đạt 936 tỷ đồng, tăng 27%.
Các khu vực Bãi Dài, Dốc Lết, các khu nghỉ dưỡng khép kín ở
các đảo, các khách sạn, khu nghỉ dưỡng ở khu vực ven biển Bình Sơn – Ninh Chữ,
Vĩnh Hy, Cà Ná đạt công suất từ 80% trở lên; khu vực trung tâm TP. Nha Trang và
TP. Phan Rang có công suất bình quân khoảng từ 60% trở lên (chủ yếu tập trung
vào phân khúc 3 – 5 sao và tương đương). Một số khách sạn ven đường biển Trần
Phú có công suất trên 70%.
Cảng Hàng không Quốc tế Cam Ranh, trong dịp Quốc khánh 2/9 đã có 566 lượt chuyến bay cất hạ cánh, tăng khoảng 30% so với
cùng kỳ năm 2024 so với tuần bay hiện tại. Trong đó, có khoảng 316 chuyến quốc
tế và khoảng 250 chuyến nội địa. Tổng lượt khách Cảng Hàng không Quốc tế Cam
Ranh đưa đón trong dịp này khoảng 106.432 hành khách.
Trong khi đó, tại đồng bằng sông Cửu Long, trong những ngày nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 vừa
qua, lượng du khách đến tham quan, nghỉ mát tại tỉnh Đồng Tháp và Vĩnh Long
tăng đột biến. Hầu hết các khu, điểm tham quan du lịch trên địa bàn tỉnh Đồng
Tháp trong 3 ngày qua đều tăng từ 2 - 3 lần so với ngày thường, phần lớn là
khách nội địa.
Đông khách nhất là tại khu du lịch truyền thống ở cồn Thới Sơn,
trại rắn Đồng Tâm, làng cổ Đông Hòa Hiệp, bãi biển Tân Thành, chợ quê Tân Thuận
Đông, Làng hoa Sa Đéc. Các điểm du lịch tâm linh như: Mẹ Nam Hải Tiền Giang, Mẹ
Mẫu Tiền Giang, chùa Vĩnh Tràng, Thiền viện Trúc Lâm Chánh Giác mỗi ngày cũng
thu hút trên một nghìn đến vài nghìn phật tử, du khách đến viếng, chụp ảnh lưu
niệm.
Tại tỉnh Vĩnh Long, dịp lễ vừa qua, du khách cũng tăng cao so với
ngày thường, nhất là ở các tuyến du lịch sông nước, du lịch sinh thái, vườn
trái cây, di tích văn hóa - lịch sử, bãi biển Thạnh Hải, các khu du lịch cồn
Tam Hiệp, ven biển Bình Đại của tỉnh Bến Tre (cũ) rất thu hút khách tham quan,
nghỉ mát.
Dù lượng khách
du lịch dịp lễ Quốc khánh 2/9 tăng cao, nhưng tại các điểm, khu du lịch ở tỉnh Đồng Tháp
và Vĩnh Long, giá cả các dịch vụ vẫn ổn định như ngày thường, không xảy ra tình
trạng cò kéo khách; giao thông an toàn, thông suốt; đồng thời thời tiết mát mẻ
tạo cảm giác thoải mái cho các hoạt động tham quan, trải nghiệm.
Tại miền Bắc, theo thông tin từ Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch
Quảng Ninh, tính riêng ngày 1/9, khách du lịch đến tỉnh ước đạt 72.000 lượt, bằng
61% so cùng kỳ năm 2024. Sau 3 ngày nghỉ lễ, tổng lượt khách du lịch Quảng Ninh
ước đón khoảng 283.000 lượt, tổng thu du lịch đạt 778 tỷ đồng, bằng 91% so cùng
kỳ năm trước.
Trong đó khách quốc tế khoảng 15.000 lượt, khách nội địa ước chừng 57.000
lượt, khách lưu trú ước đạt 32.500 lượt, bằng 78% so với cùng kỳ năm 2024. Các
hoạt động dịch vụ du lịch trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh trong kỳ nghỉ lễ ổn định,
chưa ghi nhận vấn đề phát sinh phức tạp.
Đặc biệt, Di sản Vịnh Hạ Long đã đón nhiều đoàn khách trong
nước và quốc tế. Phần lớn du khách lựa chọn tour du lịch trong ngày hoặc trải
nghiệm ẩm thực, ngắm hoàng hôn trên tàu nhà hàng. Dịp này các đơn vị kinh
doanh du lịch cũng triển khai mạnh mẽ nhiều chương trình kích cầu dịp
nghỉ lễ 2/9.
Chẳng hạn, các du thuyền ngủ đêm giảm giá từ 10 đến 30%. Một số tàu nhà hàng
không phụ thu ngày lễ, tặng thêm món ăn, ưu đãi không gian riêng với đoàn khách
lớn, tặng gói sử dụng thiết bị âm thanh ánh sáng tổ chức sự kiện…
Một số địa phương khác cũng ghi nhận tín hiệu tích cực là Lào Cai. Địa phương này đón gần 228.000 lượt khách, doanh thu 702 tỷ đồng, khẳng định sức hút của các điểm đến nổi bật như Sa Pa, Bắc Hà, Mù Cang Chải... Bên cạnh đó là An Giang ghi nhận hơn 385.000 lượt khách, doanh thu 511 tỷ đồng, với nhiều sản phẩm du lịch mới và hoạt động kích cầu hấp dẫn.
