Một số địa phương báo cáo tăng trưởng doanh thu du lịch dịp Quốc khánh 2/9

Kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 năm ngoái, Việt Nam có 4 tỉnh thành đạt doanh thu trên 1.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, năm nay, ngoài Hà Nội, Đà Nẵng, Khánh Hòa... có mức tăng trưởng vượt bậc, phần lớn các tỉnh thành khác trải qua 4 ngày nghỉ lễ trầm lắng hơn mọi năm…

Kỳ nghỉ lễ đặc biệt chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 kéo dài 4 ngày (từ ngày 30/8 đến hết 2/9/2025), vì thế nhu cầu nghỉ ngơi, đi du lịch người dân tăng cao.

Là địa phương đăng cai Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành mừng Quốc khánh 2/9, thủ đô Hà Nội đón khoảng 2,08 triệu lượt khách, tăng gấp 3 lần so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khách quốc tế ước đón trên 80 nghìn lượt khách, tăng 35% so với cùng kỳ năm 2024. Một số thị trường khách hàng đầu gồm: Trung Quốc, Hàn Quốc, Ấn Độ, Đài Loan (Trung Quốc), Mỹ, Nhật Bản, Anh, Úc...

Tổng thu du lịch khoảng 4,5 nghìn tỷ, tăng khoảng 80% so với cùng kỳ năm 2024. Trong đó, về cơ sở lưu trú, khách sạn 3 - 5 sao công suất sử dụng phòng cao, nhiều khách sạn đạt công suất 100% vào ngày 1/9 như: Novotel Thái Hà, Novotel Suites, Lacasa Hà Nội, Bảo Sơn, Grand Mercue… Ước tính kỳ nghỉ lễ 2/9 năm 2025 công suất sử dụng phòng bình quân khối khách sạn, căn hộ du lịch đạt khoảng 83%, tăng 22,6 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm 2024.

Rất đông du khách trong và ngoài nước đã đổ về Hà Nội trong dịp Quốc khánh 2/9.

Đứng ở vị trí thứ hai là TP.HCM. Thông tin từ Sở Du lịch chiều 2/9 cho biết trong 4 ngày nghỉ lễ, thành phố đón khoảng 1,45 triệu lượt khách tham quan, nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí. Trong đó, khách quốc tế đến TP.HCM mới dịp Quốc khánh 2/9 ước khoảng 45.600 lượt. Công suất phòng trung bình dịp này đạt khoảng 87%.

Trong dịp này, tại khu vực trung tâm TP.HCM, hầu hết cơ sở lưu trú và dịch vụ du lịch, các điểm vui chơi, giải trí chủ động thực hiện các chính sách thu hút khách. Như các cơ sở lưu trú áp dụng mức giảm giá từ 15 - 45%, tặng kèm bữa sáng, voucher dịch vụ, dịch vụ đưa đón hoặc ưu đãi cho khách đặt sớm và đi theo nhóm.

Thảo Cầm Viên Sài Gòn miễn vé vào cổng sau 17h hàng ngày; Suối Tiên mở cửa thêm ban đêm, giảm 50% giá vé cho khách buổi tối; metro Bến Thành- Suối Tiên miễn phí vé trong ngày Quốc khánh 2/9... Các nhà hàng, khu vui chơi giải trí, trung tâm thương mại đồng loạt triển khai chương trình “giờ vàng khuyến mãi”, combo dịch vụ, giảm giá từ 10 - 50% cho hàng nghìn sản phẩm.

Còn tại Vũng Tàu, trong 3 ngày, ước tính có trên 150.000 lượt khách đến vui chơi, tắm biển trong kỳ nghỉ lễ. Khu tưởng niệm Anh hùng Liệt sĩ Võ Thị Sáu, khu di tích Minh Đạm thu hút rất đông khách đến viếng thăm. Đại diện một số cơ sở lưu trú cho biết, trong 2 ngày cuối cùng của tháng 8, công suất phòng đạt từ 90% trở lên, có cơ sở kín phòng ngay từ ngày nghỉ lễ đầu tiên.

Công viên Đầm Sen (TP.HCM) đông nghịt khách trong kỳ nghỉ Quốc khánh.

Đà Nẵng là "gã khổng lồ" tiếp theo thắng lớn dịp Quốc khánh 2/9. Tổng lượng khách đến tham quan đạt hơn 620.000 lượt, tăng 24% so với cùng kỳ 2024. Tổng thu du lịch đạt 2,2 nghìn tỷ đồng, tăng 28% so với năm ngoái. Khánh Hòa cũng là "ngôi sao sáng" khi tổng lượng khách tham quan và nghỉ dưỡng đạt hơn 900.000 lượt, tăng 10% so với cùng kỳ năm ngoái. Tổng thu du lịch ước đạt 936 tỷ đồng, tăng 27%.

Các khu vực Bãi Dài, Dốc Lết, các khu nghỉ dưỡng khép kín ở các đảo, các khách sạn, khu nghỉ dưỡng ở khu vực ven biển Bình Sơn – Ninh Chữ, Vĩnh Hy, Cà Ná đạt công suất từ 80% trở lên; khu vực trung tâm TP. Nha Trang và TP. Phan Rang có công suất bình quân khoảng từ 60% trở lên (chủ yếu tập trung vào phân khúc 3 – 5 sao và tương đương). Một số khách sạn ven đường biển Trần Phú có công suất trên 70%.

Cảng Hàng không Quốc tế Cam Ranh, trong dịp Quốc khánh 2/9 đã có 566 lượt chuyến bay cất hạ cánh, tăng khoảng 30% so với cùng kỳ năm 2024 so với tuần bay hiện tại. Trong đó, có khoảng 316 chuyến quốc tế và khoảng 250 chuyến nội địa. Tổng lượt khách Cảng Hàng không Quốc tế Cam Ranh đưa đón trong dịp này khoảng 106.432 hành khách.

Ngày 2/9, TP. Nha Trang đón một lượng khách du lịch khá đông đến tham quan, nghỉ dưỡng.

Trong khi đó, tại đồng bằng sông Cửu Long, trong những ngày nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 vừa qua, lượng du khách đến tham quan, nghỉ mát tại tỉnh Đồng Tháp và Vĩnh Long tăng đột biến. Hầu hết các khu, điểm tham quan du lịch trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp trong 3 ngày qua đều tăng từ 2 - 3 lần so với ngày thường, phần lớn là khách nội địa.

Đông khách nhất là tại khu du lịch truyền thống ở cồn Thới Sơn, trại rắn Đồng Tâm, làng cổ Đông Hòa Hiệp, bãi biển Tân Thành, chợ quê Tân Thuận Đông, Làng hoa Sa Đéc. Các điểm du lịch tâm linh như: Mẹ Nam Hải Tiền Giang, Mẹ Mẫu Tiền Giang, chùa Vĩnh Tràng, Thiền viện Trúc Lâm Chánh Giác mỗi ngày cũng thu hút trên một nghìn đến vài nghìn phật tử, du khách đến viếng, chụp ảnh lưu niệm.

Tại tỉnh Vĩnh Long, dịp lễ vừa qua, du khách cũng tăng cao so với ngày thường, nhất là ở các tuyến du lịch sông nước, du lịch sinh thái, vườn trái cây, di tích văn hóa - lịch sử, bãi biển Thạnh Hải, các khu du lịch cồn Tam Hiệp, ven biển Bình Đại của tỉnh Bến Tre (cũ) rất thu hút khách tham quan, nghỉ mát.

Kỳ nghỉ lễ 2/9 vừa qua, lượng du khách đến tham quan, nghỉ mát tại tỉnh Đồng Tháp và Vĩnh Long tăng đột biến

Dù lượng khách du lịch dịp lễ Quốc khánh 2/9 tăng cao, nhưng tại các điểm, khu du lịch ở tỉnh Đồng Tháp và Vĩnh Long, giá cả các dịch vụ vẫn ổn định như ngày thường, không xảy ra tình trạng cò kéo khách; giao thông an toàn, thông suốt; đồng thời thời tiết mát mẻ tạo cảm giác thoải mái cho các hoạt động tham quan, trải nghiệm.

Tại miền Bắc, theo thông tin từ Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Quảng Ninh, tính riêng ngày 1/9, khách du lịch đến tỉnh ước đạt 72.000 lượt, bằng 61% so cùng kỳ năm 2024. Sau 3 ngày nghỉ lễ, tổng lượt khách du lịch Quảng Ninh ước đón khoảng 283.000 lượt, tổng thu du lịch đạt 778 tỷ đồng, bằng 91% so cùng kỳ năm trước.

Trong đó khách quốc tế khoảng 15.000 lượt, khách nội địa ước chừng 57.000 lượt, khách lưu trú ước đạt 32.500 lượt, bằng 78% so với cùng kỳ năm 2024. Các hoạt động dịch vụ du lịch trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh trong kỳ nghỉ lễ ổn định, chưa ghi nhận vấn đề phát sinh phức tạp.

Tính riêng ngày 1/9, khách du lịch đến tỉnh Quảng Ninh ước đạt 72.000 lượt.

Đặc biệt, Di sản Vịnh Hạ Long đã đón nhiều đoàn khách trong nước và quốc tế. Phần lớn du khách lựa chọn tour du lịch trong ngày hoặc trải nghiệm ẩm thực, ngắm hoàng hôn trên tàu nhà hàng. Dịp này các đơn vị kinh doanh du lịch cũng triển khai mạnh mẽ nhiều chương trình kích cầu dịp nghỉ lễ 2/9.

Chẳng hạn, các du thuyền ngủ đêm giảm giá từ 10 đến 30%. Một số tàu nhà hàng không phụ thu ngày lễ, tặng thêm món ăn, ưu đãi không gian riêng với đoàn khách lớn, tặng gói sử dụng thiết bị âm thanh ánh sáng tổ chức sự kiện…