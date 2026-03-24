TP.HCM phát triển mạng lưới chăm sóc người cao tuổi
Hoài Phương
24/03/2026, 11:01
Mô hình bệnh tật của người dân nói chung và ở người cao tuổi nói riêng hiện đang thay đổi nhanh chóng, chuyển từ chủ yếu là bệnh lây nhiễm sang những bệnh không lây nhiễm. Điều này đòi hỏi ngành y tế phải có cách tiếp cận mới và toàn diện hơn…
TS.BS. Nguyễn Hồng Minh Công, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhân
dân Gia Định, cho biết bệnh viện đã triển khai nhiều chương trình chăm sóc người cao tuổi theo hướng toàn diện. Việc đánh giá tổng thể giúp bác sĩ xây dựng chiến
lược điều trị cá thể hóa, không chỉ dựa vào bệnh lý mà còn xét đến thể trạng,
tâm lý và điều kiện sinh hoạt của bệnh nhân.
Hiện nay, Khoa Lão của bệnh viện tiếp nhận và điều trị cho bệnh
nhân từ 65 tuổi trở lên, với các bệnh lý đa dạng từ tim mạch, xương khớp đến
các bệnh lý thần kinh và nội tiết. Song song với điều trị, bệnh viện còn chú trọng
chăm sóc tinh thần, giúp người bệnh duy trì thái độ lạc quan và cảm nhận được sự
quan tâm.
Thực tế đã khẳng định hiệu quả của cách tiếp cận này. Trước
khi vào Bệnh viện Nhân dân Gia Định, bà Lê Thị T. (72 tuổi; ngụ phường An Nhơn,
TP.HCM) luôn trong tình trạng mệt mỏi, khó thở. Sau khi được thăm khám với tiền
sử cao huyết áp và đái tháo đường type 2, bà T. được đánh giá sức khỏe toàn diện
và xây dựng phác đồ điều trị riêng biệt. Sau 3 tháng điều trị, sức khỏe của bà
cải thiện rõ rệt, có thể tự đi lại và tham gia các hoạt động hàng ngày mà không
cảm thấy mệt mỏi.
Mô hình của Bệnh viện Nhân dân Gia Định cũng đang được triển
khai tại một số cơ sở y tế ở TP.HCM. PGS.TS.BS Phan Minh Hoàng, Giám đốc Bệnh
viện Phục hồi chức năng và Điều trị bệnh nghề nghiệp, cho hay mô hình "điều
trị nội trú ban ngày" cho người cao tuổi đang được bệnh viện triển khai và
mang lại hiệu quả cao. Mô hình kết hợp đánh giá sức khỏe, chăm sóc dinh dưỡng,
phục hồi chức năng và trị liệu tâm lý, giúp người bệnh duy trì sinh hoạt bình
thường.
Trong khi đó, Bệnh viện Thống Nhất hướng tới xây dựng bệnh
viện lão khoa toàn diện, đầy đủ các chuyên khoa sâu cũng như làm chậm lại quá trình lão hóa của người cao tuổi. “Bệnh viện Thống Nhất đã xây dựng Viện
nghiên cứu Sức khỏe và Lão khoa, tập trung nghiên cứu quá trình lão hóa của người
cao tuổi, đưa ra các giải pháp tái tạo và phục hồi cho người cao tuổi có một chất
lượng sống tốt”, PGS.TS.BS Lê Đình Thanh, Giám đốc Bệnh viện Thống Nhất, cho biết.
Ngoài ra, theo PGS.TS.BS Lê Đình Thanh, người cao tuổi còn
có nhu cầu điều dưỡng và phục hồi chức năng. “Vấn đề phục hồi chức năng cho đa cơ quan
là hết sức quan trọng, không chỉ có thần kinh vận động mà còn sức khỏe tinh thần,
tim mạch, thận - tiết niệu, gan mật - tiêu hóa, xương khớp... Chúng ta phải xây dựng một trung tâm có đủ khả năng điều dưỡng,
chăm sóc dinh dưỡng cho người cao tuổi và quan trọng hơn, phục hồi chức
năng một cách toàn diện. Bao gồm vận động trị liệu, lao động trị liệu, hội họa trị liệu, âm nhạc
trị liệu…”
Trước đó, ngày 2/12, Bệnh viện Từ Dũ cơ sở 2 chính thức
khánh thành tại xã Cần Giờ. Với quy mô 300 giường, 4 tổ hợp cận lâm
sàng và đầy đủ khoa phòng chức năng, đây là đơn vị đầu tiên hoạt động theo mô
hình bệnh viện đa khoa liên kết tuyến cuối, với mạng lưới liên kết chuyên môn với
8 bệnh viện của TPHCM. Tại sự kiện, ông Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy
TP.HCM, đề nghị bệnh viện triển khai khám chữa bệnh lão khoa thí điểm ở khu vực
Cần Giờ.
Tiếp nhận đề nghị của Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM, PGS.TS
Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế, cho biết sẽ tiếp tục nghiên cứu, thẩm định và
thảo luận để phát triển mô hình liên kết thời gian tới, đặc biệt lão khoa, “hướng
tới tương lai người dân thành phố sẽ đi metro về Cần Giờ để chăm sóc sức khỏe
cho người cao tuổi”.
Tại buổi làm việc với Sở Y tế TP.HCM về "Đề án chăm sóc
sức khỏe người cao tuổi trên địa bàn TP.HCM" mới đây, TS.BS Nguyễn
Văn Vĩnh Châu, Phó giám đốc Sở Y tế TP.HCM, cho hay tuổi thọ bình
quân của người dân thành phố năm 2025 đạt 76,7 tuổi. Hiện 100% bệnh viện (trừ
chuyên khoa nhi) đều bố trí giường điều trị cho người cao tuổi, đồng thời tất cả
cơ sở khám chữa bệnh đều triển khai khu vực ưu tiên dành cho người cao tuổi (từ
80 tuổi trở lên).
Về khám chữa bệnh, mỗi năm có khoảng 5 - 6 triệu lượt người
cao tuổi khám ngoại trú; nội trú khoảng 320.000 - 380.000 lượt; khoảng 70 - 80%
bệnh nhân điều trị tại bệnh viện công. Tại tuyến cơ sở, các trạm y tế đã triển
khai lập hồ sơ theo dõi sức khỏe, khám định kỳ cho người cao tuổi, khám bảo hiểm
y tế ban đầu và chuyển tuyến khi cần. TP.HCM cũng đang thực hiện quản lý bệnh mạn
tính cho người cao tuổi, đồng thời cung cấp đầy đủ thuốc thiết yếu, được bảo hiểm
y tế chi trả.
Theo TS.BS. Vĩnh Châu, ngành y tế tập trung vào nhiều nhiệm
vụ trọng tâm. Theo đó, đến năm 2030, tuổi thọ trung bình của người dân đạt 77
và thời gian sống khỏe tối thiểu là 68 năm. 100% người cao tuổi được khám sức
khỏe định kỳ và được điều trị, quản lý các bệnh không lây nhiễm.
Cùng với đó, xây dựng các
mô hình dưỡng lão phù hợp với đặc thù TP.HCM. Thí điểm mô hình trung tâm chăm
sóc ban ngày cho người cao tuổi. Hình thành bệnh viện chuyên khoa lão và các bệnh
viện đa khoa có chuyên khoa lão, đồng thời ứng dụng công nghệ vào quản lý.
Hiện đề án phát triển cơ sở chăm sóc người
cao tuổi giai đoạn đến năm 2030 của TP.HCM dựa trên mô hình hệ sinh thái 4 tầng theo nguyên tắc
ưu tiên. Ở tầng 1 nền tảng, tức chăm sóc tại nhà, cộng đồng, giữ người cao tuổi
trong môi trường sống quen thuộc. Tầng 2, hỗ trợ cộng đồng sống độc lập. Tầng 3
là chuyên sâu, điều dưỡng và chăm sóc người sa sút trí tuệ. Tại tầng 4 hạt nhân,
sẽ là chăm sóc người cao tuổi ở bệnh viện và đào tạo phát triển nhân lực trong
lĩnh vực này.
Liên quan vấn đề trên, ông Phạm Bình An, Phó viện trưởng Viện
Nghiên cứu phát triển TP.HCM, cho rằng việc chăm sóc người cao tuổi nên thực hiện xã hội hóa, kêu gọi doanh nghiệp tham
gia. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều vướng mắc đối với doanh nghiệp, nhà đầu tư tham
gia phát triển nhà dưỡng lão. Doanh nghiệp rất khó tiếp cận quỹ đất, cũng như
các cơ chế tài chính, thuế, vốn ưu đãi của TP.HCM để hỗ trợ người cao tuổi.
Bên cạnh đó, nhân lực hiện còn rất thiếu và theo ông Phạm
Bình An, mục tiêu đến năm 2030 đào tạo 2.500 người trong lĩnh vực này cũng chỉ
là "muối bỏ bể" trong khi hiện vẫn chưa có chuẩn đào tạo đồng bộ. Đây
là những điểm nghẽn lớn cần nhanh chóng tháo gỡ.
Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).
Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định...
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
