TP. Hồ Chí Minh lấy ý kiến doanh nghiệp về các nghị quyết triển khai Luật Phát triển đô thị
TThiên Di
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TP. Hồ Chí Minh lấy ý kiến cộng đồng doanh nghiệp trong quá trình xây dựng các nghị quyết triển khai Luật Phát triển đô thị. Thành phố kỳ vọng các ý kiến từ thực tiễn sẽ góp phần hoàn thiện cơ chế, tháo gỡ vướng mắc và bảo đảm các chính sách có thể triển khai hiệu quả sau khi ban hành...
Ngày 8/9, Chủ tịch UBND
TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được đã chủ trì buổi làm việc với Liên đoàn Doanh nghiệp
TP. Hồ Chí Minh về dự thảo triển khai Luật Phát triển Đô thị.
Chủ tịch UBND Thành phố
nhấn mạnh mong muốn đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp để kiến tạo môi trường
đầu tư theo hướng “cùng thắng”. Luật Phát triển đô thị cho phép TP. Hồ Chí Minh
chủ động xây dựng các nghị quyết để tổ chức thi hành. Đây là cơ hội để Thành phố
rà soát, hoàn thiện các quy định, đồng thời kịp thời tháo gỡ những vướng mắc
đang tồn tại.
“Với tinh thần cầu thị,
lãnh đạo Thành phố mong muốn tiếp tục lắng nghe ý kiến từ cộng đồng doanh nghiệp
- lực lượng nòng cốt đóng góp vào quá trình phát triển của Thành phố và đất nước.
Mục tiêu là đưa Luật Phát triển đô thị vào thực tiễn một cách hiệu quả, bảo đảm
lợi ích hài hòa giữa Nhà nước, doanh nghiệp và người dân”, ông Được nhấn mạnh.
DOANH NGHIỆP ĐỒNG HÀNH CÙNG
THÀNH PHỐ TRONG XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH
Tại buổi làm việc, ông
Mai Hữu Tín, Chủ tịch Liên đoàn Doanh nghiệp Thành phố, cho biết đến nay, Liên
đoàn đã nhận gần 46 dự thảo nghị quyết liên quan trực tiếp đến hoạt động của
doanh nghiệp. Các nội dung bao gồm phát triển cơ sở hạ tầng, phát triển không
gian ngầm, chuyển đổi khu công nghiệp, khu chế xuất, triển khai các mô hình mới,
TOD và nhiều vấn đề khác gắn với hoạt động của cộng đồng doanh nghiệp.
Liên đoàn Doanh nghiệp
Thành phố ủng hộ tối đa việc triển khai các nghị quyết này thông qua công tác
tuyên truyền, vận động hội viên, với mục tiêu đưa các nghị quyết vào cuộc sống
ngay cả trước khi được HĐND Thành phố thông qua.
Ông Mai Hữu Tín cho rằng doanh
nghiệp càng biết rõ và hiểu sớm những nội dung Thành phố đang triển khai thì càng
có điều kiện chuẩn bị để đưa các chính sách vào thực tế nhanh hơn.
Trong khi đó, ông Lê Như
Thạch, Phó Chủ tịch Liên đoàn Doanh nghiệp Thành phố, Chủ tịch Hội Xây dựng TP.
Hồ Chí Minh, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Bcons, cho rằng Thành phố hiện có nhiều
công viên và không gian ngầm chưa được khai thác.
Ông Thạch đề xuất Thành
phố khuyến khích đầu tư khai thác không gian ngầm, trước hết để làm bãi đỗ xe,
giảm áp lực chỗ đậu xe tại khu vực trung tâm, đồng thời phát triển các trung
tâm thương mại, dịch vụ. Từ các trung tâm này có thể khai thác thêm hệ thống
vui chơi, giải trí về đêm, qua đó gia tăng giá trị và thu hút khách du lịch từ
bên ngoài.
Hiện nay, nhiều công viên
trên địa bàn Thành phố cũng có thể khai thác không gian ngầm. Các trung tâm
thương mại, dịch vụ được bố trí bên dưới, trong khi phía trên vẫn là công viên
và được nhà đầu tư quản lý chặt chẽ. Mô hình này sẽ giúp các công viên trở nên
sinh động, có sức sống hơn.
Để giảm ùn tắc giao
thông, ông Thạch đề xuất quy hoạch một số khu vực để phát triển văn phòng cho
thuê, không nhất thiết tập trung tại khu vực trung tâm, qua đó thực hiện chính
sách giãn dân ra ngoại thành.
Liên quan đến khai thác
TOD dọc các tuyến metro, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Bcons đề nghị Thành phố có nghị
quyết rõ ràng để nhà đầu tư mạnh dạn tham gia. Theo đó, việc này nhằm góp phần
giải tỏa ùn tắc giao thông, di dân ra khu vực vùng ven, giúp các khu thương mại,
dịch vụ trở nên sầm uất hơn và rút ngắn thời gian di chuyển giữa trung tâm và
ngoại ô.
Về nhà ở xã hội, ông Lê
Như Thạch cho rằng các đối tượng được hưởng chính sách hiện đã mở rộng hơn,
trong khi cơ chế cũng thông thoáng hơn trước. Tuy nhiên, để chính sách có tính
khả thi khi đi vào cuộc sống, ông đề xuất có cơ chế phối hợp giữa Liên đoàn Lao
động Thành phố với các khu công nghiệp, khu chế xuất để lập danh sách những đối
tượng phù hợp mua nhà ở xã hội. Khi xác định được đối tượng và biết rõ khu vực
có nhu cầu, các nhà đầu tư sẽ có thể chủ động hơn trong việc triển khai đầu tư.
CHỦ ĐỘNG HOÀN THIỆN CƠ CHẾ,
THÁO GỠ VƯỚNG MẮC CHO DOANH NGHIỆP
Trao đổi với doanh nghiệp
tại buổi làm việc, bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Giám đốc Sở Tư pháp TP. Hồ Chí Minh,
cho biết các nghị quyết triển khai Luật Phát triển đô thị có nội dung liên quan
đến nhiều lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp như quy hoạch xây dựng, phát triển
đô thị, văn hóa, du lịch, y tế, an sinh xã hội, kinh tế đêm, khai thác công
viên bờ sông, phát triển khoa học - công nghệ và nguồn lực.
Theo bà Hạnh, bên cạnh ý
kiến của các sở, ban, ngành, chuyên gia và nhà khoa học, Thành phố rất cần đóng
góp từ doanh nghiệp và địa phương. Do các nội dung dự thảo đều khó, ý kiến từ
thực tiễn doanh nghiệp sẽ giúp hoàn thiện nghị quyết, bảo đảm tính khả thi và kịp
thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc khi triển khai.
Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Mạnh Cường nhấn mạnh việc xây dựng các
nghị quyết triển khai Luật Phát triển đô thị không chỉ nhằm tháo gỡ những vướng
mắc hiện tại mà còn phải kiến tạo không gian và điều kiện tối ưu cho sự phát
triển của cộng đồng doanh nghiệp.
Trên cơ sở thẩm quyền,
Thành phố sẽ chủ động ban hành các cơ chế, chính sách ưu đãi, khuyến khích và
kêu gọi đầu tư nhằm tạo môi trường thuận lợi.
Cụ thể, các nghị quyết của
HĐND Thành phố sẽ xác định rõ những cơ chế ưu đãi, vừa giải quyết các bài toán
thực tiễn của đô thị, vừa thúc đẩy các lĩnh vực trọng điểm như khoa học - công
nghệ và các lĩnh vực khác.
Phó Chủ tịch UBND Thành
phố khẳng định tinh thần của lãnh đạo Thành phố là không cầu toàn, vừa làm vừa
rút kinh nghiệm, tiếp tục bổ sung và điều chỉnh kịp thời để đáp ứng yêu cầu
phát triển bứt phá của Thành phố trong thời gian tới.
Kết luận buổi làm
việc, Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minhn Nguyễn Văn Được ghi nhận, đánh giá cao các
ý kiến đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp, cho rằng đây là cơ sở quan trọng để
cụ thể hóa Luật Phát triển đô thị phù hợp thực tiễn và thúc đẩy tăng trưởng
Thành phố.
Ông Được đề nghị Liên
đoàn Doanh nghiệp Thành phố thành lập Tổ công tác chuyên trách, tiếp tục đóng
góp ý kiến về các chủ trương, định hướng chiến lược, góp phần thực hiện mục
tiêu tăng trưởng hai con số và hỗ trợ doanh nghiệp phát triển bền vững. Đồng
thời, Liên đoàn khẩn trương tổng hợp kiến nghị bằng văn bản gửi Sở Tư pháp; các
sở, ban, ngành liên quan rà soát văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền để
chuyển Sở Tư pháp thẩm định theo quy định.
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