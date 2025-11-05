TP.Hồ Chí Minh: Một doanh nghiệp được giao nghiên cứu xây dựng cầu Phú Mỹ 2

Khu vực cảng Cát Lái và cầu Phú Mỹ (hiện hữu) là một trong các “điểm đen” kẹt xe ở cửa ngõ phía đông nam TP.Hồ Chí Minh hướng ra cảng Cát Lái - cảng container lớn nhất, hiện đại nhất cả nước.

Theo đề xuất, công trình cầu Phú Mỹ 2 có chiều dài toàn tuyến khoảng 6,3 km gồm cầu chính và đường dẫn, có điểm đầu dự kiến nằm trên đường Nguyễn Hữu Thọ thuộc địa phận TP.Hồ Chí Minh và điểm cuối kết nối với đường Liên Cảng của tỉnh Đồng Nai. Cầu được thiết kế 8 làn xe, trong đó 6 làn cơ giới và 2 làn hỗn hợp, được đề xuất đầu tư theo phương thức PPP, hợp đồng BT (xây dựng - chuyển giao). Tổng vốn đầu tư gần 13.000 tỷ đồng.

Công văn do Phó chủ tịch UBND TP.Hồ Chí Minh Bùi Xuân Cường ký yêu cầu phía doanh nghiệp là Công ty Masterise chịu trách nhiệm tự cân đối kinh phí (không sử dụng ngân sách thành phố) để nghiên cứu, lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án. Thời hạn được giao để hoàn thành báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án, trình cấp có thẩm quyền 12 tháng, kể từ ngày ban hành công văn.

Công văn gửi các sở ngành, đơn vị liên quan về việc giao lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án xây dựng cầu Phú Mỹ 2. Cụ thể, UBND Thành phố thống nhất giao Công ty cổ phần Tập đoàn Masterise thực hiện nghiên cứu, lập hồ sơ báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án xây dựng cầu Phú Mỹ 2 theo phương thức PPP, trình các cấp có thẩm quyền xem xét, thẩm định và phê duyệt theo quy định của Luật Đầu tư theo phương thức Đối tác công tư (gọi tắt là Luật PPP) cùng các văn bản pháp luật liên quan.

Trước đó, doanh nghiệp đề xuất đầu tư cầu Phú Mỹ 2 theo phương thức PPP, hợp đồng BT với tổng kinh phí gần 13.000 tỷ đồng; trong đó, hơn 10.700 tỷ đồng do nhà đầu tư huy động cho phần xây lắp và khoảng 2.100 tỷ đồng từ ngân sách của TP.Hồ Chí Minh và tỉnh Đồng Nai dùng cho công tác giải phóng mặt bằng. Nếu được chấp thuận chủ trương đầu tư, doanh nghiệp này dự kiến khởi công dự án vào quý III-2026 và hoàn thành sau 3 năm xây dựng.

Văn bản của UBND TP.Hồ Chí Minh cũng khẳng định rằng việc giao cho Công ty Masterise nghiên cứu không đồng nghĩa với việc chỉ định doanh nghiệp này làm nhà đầu tư chính thức. Sau khi hoàn tất giai đoạn nghiên cứu, Thành phố sẽ tổ chức lựa chọn nhà đầu tư theo đúng quy định pháp luật.

UBND TP.Hồ Chí Minh giao Sở Tài chính trách nhiệm chủ trì, phối hợp các sở ngành hướng dẫn doanh nghiệp trong quá trình lập và thẩm định hồ sơ; đồng thời tham mưu về trình tự, thủ tục phê duyệt chủ trương đầu tư đúng quy định.

Sở Nông nghiệp và Môi trường Thành phố được giao phối hợp với nhà đầu tư và Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đồng Nai để xác định quỹ đất đối ứng theo đúng quy định pháp luật, trong trường hợp dự án được triển khai theo hình thức hợp đồng BT. Trong khi đó, Sở Quy hoạch - Kiến trúc sẽ chủ trì và phối hợp với Sở Xây dựng, và UBND các phường, xã liên quan tổ chức lập hoặc điều chỉnh cục bộ các đồ án quy hoạch (nếu cần), bảo đảm tính đồng bộ và phù hợp với tiến độ đề xuất chủ trương đầu tư dự án.

Văn bản cũng nêu rõ, trong trường hợp dự án không được cơ quan thẩm quyền chấp thuận, hay quá thời hạn 12 tháng mà doanh nghiệp chưa hoàn thành báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư thì coi như Công ty Masterise từ chối tham gia dự án này.

Trước đó vào giữa tháng 7/2025, Sở Xây dựng đã tổ chức cuộc họp liên ngành đánh giá tình hình giao thông và đề xuất các giải pháp kéo giảm ùn tắc tại khu vực cảng Cát Lái và cầu Phú Mỹ. Đánh giá chung cho rằng để giải quyết căn cơ tình trạng ùn tắc, TP.Hồ Chí Minh cần triển khai phương án tổng thể nhằm điều tiết hàng hóa giữa các cảng lớn như Cát Lái, Hiệp Phước, Cái Mép, tăng cường vận chuyển hàng hóa bằng đường thủy; đồng thời đầu tư hạ tầng giao thông, đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án giao thông trong khu vực.

Ngày 27/10/2025, Sở Tài chính TP.Hồ Chí Minh đã có báo cáo gửi UBND Thành phố về việc Công ty cổ phần Tập đoàn Masterise đề xuất tham gia nghiên cứu lập báo cáo đầu tư xây dựng cầu Phú Mỹ 2 theo phương thức PPP. Trong báo cáo, cơ quan này cho rằng hồ sơ đề xuất của nhà đầu tư hiện mới ở mức sơ bộ, chưa đủ cơ sở để so sánh với các hình thức PPP khác (BOT, BOO, BTL…). Cho nên, nếu được chấp thuận nghiên cứu lập đề xuất chi tiết, Thành phố sẽ tạm thống nhất định hướng đầu tư theo phương thức PPP, còn loại hợp đồng cụ thể sẽ được xem xét kỹ ở giai đoạn tiếp theo.

Cũng theo đánh giá của Sở Tài chính Thành phố, việc đầu tư cầu Phú Mỹ 2 là cần thiết và cấp bách vì là trục giao thông mới nối liền TP.Hồ Chí Minh và Đồng Nai, giúp giảm tải cho tuyến cao tốc TP.Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây và cầu Phú Mỹ hiện hữu. Công trình khi hoàn thành, cùng đường trục Bắc - Nam (đường Nguyễn Hữu Thọ nối quận 7 đi Nhà Bè cũ) và đường tỉnh 25C của Đồng Nai, hình thành hành lang di chuyển nhanh đến sân bay Long Thành; đồng thời thúc đẩy phát triển khu Nam Thành phố và đô thị Nhơn Trạch (Đồng Nai).