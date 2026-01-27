Thứ Ba, 27/01/2026

Việt Nam là quốc gia thứ 46 hợp pháp hoá tài sản mã hoá

Bạch Dương

27/01/2026, 09:50

Kể từ ngày 1/1/2026, khi Luật Công nghiệp Công nghệ số có hiệu lực, Việt Nam đã chính thức trở thành quốc gia thứ 46 hợp pháp hoá tài sản mã hóa…

Ảnh minh hoạ.
Ảnh minh hoạ.

Theo báo cáo của Hội đồng Đại Tây Dương, tính đến tháng 5/2025, khảo sát trên 75 quốc gia, đã có 45 quốc gia ban hành khung luật hoặc đạo luật thừa nhận tính hợp pháp của tài sản mã hóa. Có 20 quốc gia cấm một phần và 10 quốc gia cấm hoàn toàn.

Đáng chú ý, trong số 45 quốc gia đã hợp pháp hóa, có 12 quốc gia thuộc khối G20, chiếm khoảng 57% GDP toàn cầu. Điều này cho thấy các nền kinh tế phát triển cũng đang dành sự quan tâm rất lớn đến việc thúc đẩy lĩnh vực tài sản mã hóa.

Chia sẻ tại Đối thoại "Pháp lý mở đường và mô hình phát triển thị trường tài sản số Việt Nam" do tổ hợp báo chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy/Vietnam Economic Times tổ chức ngày 26/1, bà Nguyễn Vân Hiền, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Blockchain và Tài sản số Việt Nam (VBA), cho biết tại Việt Nam, kể từ ngày 1/1/2026, khi Luật Công nghiệp Công nghệ số có hiệu lực, Việt Nam đã chính thức trở thành quốc gia thứ 46 hợp pháp hoá tài sản mã hóa.

Tuy nhiên, thực tế cũng cho thấy thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam trong thời gian qua đã phát triển nhanh hơn so với tiến trình hoàn thiện khung pháp lý. 

Theo các dữ liệu được công bố bởi các tổ chức quốc tế, hiện có khoảng 17 triệu người Việt Nam đang sở hữu tài sản mã hóa. Có những thời điểm, con số này từng lên tới 21 triệu người. Tính đến năm 2025, Việt Nam đứng trong top 7 quốc gia có số lượng người sở hữu tài sản mã hóa lớn nhất thế giới.

Việt Nam cũng nằm trong top 3 khu vực châu Á – Thái Bình Dương, đặc biệt là về dòng vốn từ thị trường blockchain và tài sản mã hóa đổ vào trong nước. Riêng năm 2025, tổng giá trị dòng vốn này đạt khoảng 220 tỷ USD, tăng gấp đôi so với mức trung bình của ba năm trước đó, lần lượt là 105 tỷ USD, 120 tỷ USD và 110 tỷ USD.

Việt Nam cũng đang đứng top 1 toàn cầu về một chỉ số rất đặc biệt liên quan đến dòng vốn tài sản mã hóa. Đó là tỷ lệ người trẻ làm việc tự do (freelancer) tại Việt Nam sở hữu tài sản mã hóa, hiện đang ở mức trên 85%, đứng top 1 trong số 85 quốc gia được khảo sát.

Hiện nay, khi mà Việt Nam vẫn chưa có một bộ dữ liệu chính thức do tổ chức trong nước công bố, bà Hiền kỳ vọng: “Sau khi các mô hình thí điểm và sàn giao dịch được triển khai tại Việt Nam, lần đầu tiên chúng ta sẽ có được một hệ thống dữ liệu chính thức, đầy đủ về số lượng người Việt Nam đang nắm giữ và sở hữu tài sản mã hóa”.

[Trực tiếp]: Đối thoại "Pháp lý mở đường và mô hình phát triển thị trường tài sản số Việt Nam"

09:28, 26/01/2026

[Trực tiếp]: Đối thoại

Vì sao “dựng hàng rào 10.000 tỷ” cho việc lập sàn giao dịch tài sản mã hóa?

11:49, 25/01/2026

Vì sao “dựng hàng rào 10.000 tỷ” cho việc lập sàn giao dịch tài sản mã hóa?

Tài sản số của người dân được bảo vệ như thế nào?

11:48, 25/01/2026

Tài sản số của người dân được bảo vệ như thế nào?

dòng vốn blockchain Việt Nam G20 kinh tế số Luật Công nghiệp công nghệ số số lượng người sở hữu tài sản mã hóa tài sản mã hóa thị trường tài sản số Việt Nam Việt Nam hợp pháp hóa tài sản mã hóa

Vì sao Meta phải định vị mình như gã khổng lồ hạ tầng AI?

Vì sao Meta phải định vị mình như gã khổng lồ hạ tầng AI?

Theo ông Patrick Moorhead, nhà sáng lập Moor Insights & Strategy, thông điệp Meta Compute chủ yếu nhắm vào các nhà đầu tư và nhân viên như một tín hiệu khẳng định Meta là tay chơi nghiêm túc trong đầu tư hạ tầng AI, nơi mà Microsoft, Google, Oracle, OpenAI đang dẫn dắt cuộc chơi...

EU mở điều tra chatbot Grok của Elon Musk vì nguy cơ phát tán nội dung bất hợp pháp

EU mở điều tra chatbot Grok của Elon Musk vì nguy cơ phát tán nội dung bất hợp pháp

Ủy ban châu Âu (EC) đã chính thức mở cuộc điều tra đối với chatbot trí tuệ nhân tạo Grok của công ty xAI do tỷ phú Elon Musk sáng lập, nhằm làm rõ nguy cơ vi phạm các quy định nghiêm ngặt của EU về kiểm soát nội dung bất hợp pháp, đặc biệt là các hình ảnh khiêu dâm bị thao túng liên quan đến phụ nữ và trẻ vị thành niên...

Tiền điện tử chật vật tìm điểm tựa giữa lúc kim loại quý

Tiền điện tử chật vật tìm điểm tựa giữa lúc kim loại quý "được giá"

Theo dữ liệu từ Gold Price, trong cùng ngày thứ Hai, giá vàng đã lập đỉnh lịch sử mới ở mức 5.080 USD/ounce, còn Bitcoin lại trượt sâu về vùng 86.000 USD...

Thiếu chip nhớ có thể kéo dài đến năm 2027

Thiếu chip nhớ có thể kéo dài đến năm 2027

Tình trạng khan hiếm chip nhớ nhiều khả năng sẽ còn kéo dài đến tận năm 2027, theo lãnh đạo của tập đoàn bán dẫn Synopsys...

Các quỹ tiền điện tử bị rút 15 tỷ USD tài sản quản lý sau một tuần

Các quỹ tiền điện tử bị rút 15 tỷ USD tài sản quản lý sau một tuần

Tổng giá trị tài sản đang được quản lý trong các quỹ tiền điện tử đã sụt giảm mạnh, từ 193 tỷ USD vào cuối tuần trước xuống còn 178 tỷ USD...

