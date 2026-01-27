Việt Nam là quốc gia thứ 46 hợp pháp hoá tài sản mã hoá

Kể từ ngày 1/1/2026, khi Luật Công nghiệp Công nghệ số có hiệu lực, Việt Nam đã chính thức trở thành quốc gia thứ 46 hợp pháp hoá tài sản mã hóa…

Theo báo cáo của Hội đồng Đại Tây Dương, tính đến tháng 5/2025, khảo sát trên 75 quốc gia, đã có 45 quốc gia ban hành khung luật hoặc đạo luật thừa nhận tính hợp pháp của tài sản mã hóa. Có 20 quốc gia cấm một phần và 10 quốc gia cấm hoàn toàn.

Đáng chú ý, trong số 45 quốc gia đã hợp pháp hóa, có 12 quốc gia thuộc khối G20, chiếm khoảng 57% GDP toàn cầu. Điều này cho thấy các nền kinh tế phát triển cũng đang dành sự quan tâm rất lớn đến việc thúc đẩy lĩnh vực tài sản mã hóa.

Chia sẻ tại Đối thoại "Pháp lý mở đường và mô hình phát triển thị trường tài sản số Việt Nam" do tổ hợp báo chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy/Vietnam Economic Times tổ chức ngày 26/1, bà Nguyễn Vân Hiền, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Blockchain và Tài sản số Việt Nam (VBA), cho biết tại Việt Nam, kể từ ngày 1/1/2026, khi Luật Công nghiệp Công nghệ số có hiệu lực, Việt Nam đã chính thức trở thành quốc gia thứ 46 hợp pháp hoá tài sản mã hóa.

Tuy nhiên, thực tế cũng cho thấy thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam trong thời gian qua đã phát triển nhanh hơn so với tiến trình hoàn thiện khung pháp lý.

Theo các dữ liệu được công bố bởi các tổ chức quốc tế, hiện có khoảng 17 triệu người Việt Nam đang sở hữu tài sản mã hóa. Có những thời điểm, con số này từng lên tới 21 triệu người. Tính đến năm 2025, Việt Nam đứng trong top 7 quốc gia có số lượng người sở hữu tài sản mã hóa lớn nhất thế giới.

Việt Nam cũng nằm trong top 3 khu vực châu Á – Thái Bình Dương, đặc biệt là về dòng vốn từ thị trường blockchain và tài sản mã hóa đổ vào trong nước. Riêng năm 2025, tổng giá trị dòng vốn này đạt khoảng 220 tỷ USD, tăng gấp đôi so với mức trung bình của ba năm trước đó, lần lượt là 105 tỷ USD, 120 tỷ USD và 110 tỷ USD.

Việt Nam cũng đang đứng top 1 toàn cầu về một chỉ số rất đặc biệt liên quan đến dòng vốn tài sản mã hóa. Đó là tỷ lệ người trẻ làm việc tự do (freelancer) tại Việt Nam sở hữu tài sản mã hóa, hiện đang ở mức trên 85%, đứng top 1 trong số 85 quốc gia được khảo sát.

Hiện nay, khi mà Việt Nam vẫn chưa có một bộ dữ liệu chính thức do tổ chức trong nước công bố, bà Hiền kỳ vọng: “Sau khi các mô hình thí điểm và sàn giao dịch được triển khai tại Việt Nam, lần đầu tiên chúng ta sẽ có được một hệ thống dữ liệu chính thức, đầy đủ về số lượng người Việt Nam đang nắm giữ và sở hữu tài sản mã hóa”.