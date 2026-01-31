Thứ Bảy, 31/01/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Kinh tế số

EU gọi tên 12 quốc gia chưa tuân thủ đầy đủ quy định thuế tài sản số

Bạch Dương

31/01/2026, 14:13

Các quốc gia gồm Bỉ, Bulgaria, Cộng hòa Séc, Estonia, Hy Lạp, Tây Ban Nha, Síp, Luxembourg, Malta, Hà Lan, Ba Lan và Bồ Đào Nha chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu về trao đổi thông tin và minh bạch thuế trong lĩnh vực tài sản số...

Ảnh minh hoạ.
Ảnh minh hoạ.

Ủy ban châu Âu cho biết sẽ gửi thông báo chính thức tới 12 quốc gia thành viên do chưa thực hiện đầy đủ các quy định của Liên minh châu Âu về nghĩa vụ báo cáo thuế đối với tài sản số.

Trong danh sách vi phạm tháng 1, Ủy ban châu Âu, cơ quan chịu trách nhiệm đề xuất luật và giám sát việc tuân thủ pháp luật chung của EU, xác định các quốc gia gồm Bỉ, Bulgaria, Cộng hòa Séc, Estonia, Hy Lạp, Tây Ban Nha, Síp, Luxembourg, Malta, Hà Lan, Ba Lan và Bồ Đào Nha vẫn chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu về trao đổi thông tin và minh bạch thuế trong lĩnh vực tài sản số. Theo các chỉ thị của EU, các quốc gia thành viên sẽ có thời hạn hai tháng để phản hồi và khắc phục các thiếu sót trong tuân thủ quy định. 

Trọng tâm của chỉ thị thuế từ EU là nhằm ngăn chặn gian lận thuế, trốn thuế và tránh thuế thông qua việc yêu cầu các nhà cung cấp dịch vụ tài sản tiền điện tử báo cáo thông tin liên quan đến người dùng và giao dịch. Cách tiếp cận này được đánh giá là phù hợp với khung quản lý tài sản tiền điện tử do Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) đề xuất, qua đó thúc đẩy sự đồng bộ trong quản lý thuế đối với tài sản số trên phạm vi quốc tế.

Cũng trong thông báo trên, Ủy ban châu Âu cho biết đã gửi một thư cảnh báo riêng tới Hungary vì chưa tuân thủ đầy đủ Quy định về Thị trường Tài sản Tiền điện tử của Liên minh châu Âu(MiCA) của EU. Hungary cũng được yêu cầu phản hồi trong vòng hai tháng.

Theo Ủy ban, sau khi Hungary sửa đổi luật trong nước, một số nhà cung cấp dịch vụ tài sản số đã phải tạm ngừng hoặc chấm dứt một số hoạt động, đặc biệt liên quan đến các quy định về “dịch vụ xác thực giao dịch”. 

“Việc Hungary tăng cường các biện pháp phòng, chống rửa tiền và tài trợ khủng bố là cần thiết, song các biện pháp này phải bảo đảm tương thích với MiCA”, Ủy ban châu Âu nhấn mạnh.

Kể từ khi được các cơ quan lập pháp EU thông qua vào năm 2023, khung pháp lý MiCA được triển khai theo lộ trình, với các yêu cầu áp dụng từng bước đối với tổ chức phát hành token và các nhà cung cấp dịch vụ tài sản tiền điện tử. Cách tiếp cận này nhằm tạo điều kiện để doanh nghiệp có thời gian chuẩn bị và điều chỉnh hoạt động cho phù hợp với quy định mới.

Theo quy định chung, phần lớn các doanh nghiệp tiền điện tử đã hoạt động trước tháng 12/2024 phải hoàn tất việc tuân thủ đầy đủ MiCA chậm nhất vào ngày 1/7. Sau thời điểm này, các đơn vị không đáp ứng yêu cầu sẽ buộc phải dừng cung cấp dịch vụ. 

[Trực tiếp]: Đối thoại "Pháp lý mở đường và mô hình phát triển thị trường tài sản số Việt Nam"

09:28, 26/01/2026

[Trực tiếp]: Đối thoại

Tài sản số của người dân được bảo vệ như thế nào?

11:48, 25/01/2026

Tài sản số của người dân được bảo vệ như thế nào?

Sắp diễn ra đối thoại: Pháp lý mở đường và mô hình phát triển thị trường tài sản số Việt Nam

13:35, 24/01/2026

Sắp diễn ra đối thoại: Pháp lý mở đường và mô hình phát triển thị trường tài sản số Việt Nam

Từ khóa:

gian lận thuế kinh tế số OECD quốc gia thành viên EU Quy định về Thị trường Tài sản Tiền điện tử tài sản số tài sản tiền điện tử tiền điện tử trốn thuế Ủy ban châu Âu

Đọc thêm

Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ Quốc phòng sẽ xây dựng cơ chế đặc thù cho công nghệ chiến lược quốc phòng

Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ Quốc phòng sẽ xây dựng cơ chế đặc thù cho công nghệ chiến lược quốc phòng

Trong thời gian tới, hai Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ Quốc phòng sẽ tập trung phối hợp xây dựng các chính sách, quy định đặc thù đối với nghiên cứu, phát triển công nghệ chiến lược trong lĩnh vực quân sự, quốc phòng và các sản phẩm vũ khí, trang bị kỹ thuật có ý nghĩa chiến lược…

“Canh bạc” 100 tỷ USD của Ấn Độ với trung tâm dữ liệu AI

“Canh bạc” 100 tỷ USD của Ấn Độ với trung tâm dữ liệu AI

Trong khi nhiều quốc gia chùn bước vì áp lực nước, điện và môi trường, Ấn Độ lại tăng tốc đầu tư trung tâm dữ liệu AI. Dòng vốn dự kiến vượt 100 tỷ USD vào năm 2027 đưa nước này thành điểm đến chiến lược của hạ tầng AI toàn cầu, song cũng làm nổi rõ các thách thức về tài nguyên và phát triển bền vững…

Công việc lập trình tại Anthropic, OpenAI gần như do AI thực hiện

Công việc lập trình tại Anthropic, OpenAI gần như do AI thực hiện

Theo kỹ sư của Anthropic, khoảng 90% mã nguồn của Claude Code do chính Claude Code tạo ra...

Bốn

Bốn "ông lớn" thương mại điện tử có doanh thu năm 2025 ước đạt 429,66 nghìn tỷ

Quý 4/2025, thương mại điện tử ghi nhận doanh thu 123,73 nghìn tỷ đồng, tăng 35,74% so với cùng kỳ và tăng 19,43% so với quý trước, trở thành giai đoạn đóng góp lớn nhất cho tăng trưởng cả năm...

EU tính luật hoá thu phí bản quyền với các công ty AI

EU tính luật hoá thu phí bản quyền với các công ty AI

Điều này sẽ góp phần thiết lập chuẩn mực mới về tính minh bạch trong dữ liệu đào tạo AI, bảo đảm quyền lợi công bằng cho chủ sở hữu nội dung, đồng thời tạo ra tác động lan tỏa, ảnh hưởng tới cách các quốc gia khác xây dựng và điều chỉnh khung pháp lý đối với AI trên phạm vi toàn cầu...

Dòng sự kiện

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Những đối tác thương mại lớn nhất của Mỹ năm 2025, Việt Nam đứng thứ 7

Thế giới

Những đối tác thương mại lớn nhất của Mỹ năm 2025, Việt Nam đứng thứ 7

[Trực tiếp]: Đối thoại

Kinh tế số

[Trực tiếp]: Đối thoại "Pháp lý mở đường và mô hình phát triển thị trường tài sản số Việt Nam"

Du lịch di sản: Bảo tồn để phát triển

eMagazine

Du lịch di sản: Bảo tồn để phát triển

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Xuất khẩu dẫn nhịp giao thương trên tuyến biên giới Thanh Hóa – Hủa Phăn

Thị trường

2

Việt Nam – Venezuela thúc đẩy làm sâu sắc quan hệ Đối tác toàn diện trong bối cảnh mới

Tiêu điểm

3

Thủ tướng hoan nghênh SYRE đầu tư dệt may tuần hoàn công nghệ cao tại Việt Nam

Tiêu điểm

4

Tổng Bí thư Tô Lâm điện đàm với lãnh đạo Singapore và Hàn Quốc

Tiêu điểm

5

S&P 500 giảm 3 phiên liên tiếp, giá dầu giữ gần đỉnh 6 tháng

Thế giới

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy