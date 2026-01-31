EU gọi tên 12 quốc gia chưa tuân thủ đầy đủ quy định thuế tài sản số

Giá vàng trong nước và thế giới
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Thứ Bảy, 31/01/2026
Bạch Dương
31/01/2026, 14:13
Các quốc gia gồm Bỉ, Bulgaria, Cộng hòa Séc, Estonia, Hy Lạp, Tây Ban Nha, Síp, Luxembourg, Malta, Hà Lan, Ba Lan và Bồ Đào Nha chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu về trao đổi thông tin và minh bạch thuế trong lĩnh vực tài sản số...
Ủy ban châu Âu cho biết sẽ gửi thông báo chính thức tới 12 quốc gia thành viên do chưa thực hiện đầy đủ các quy định của Liên minh châu Âu về nghĩa vụ báo cáo thuế đối với tài sản số.
Trong danh sách vi phạm tháng 1, Ủy ban châu Âu, cơ quan chịu trách nhiệm đề xuất luật và giám sát việc tuân thủ pháp luật chung của EU, xác định các quốc gia gồm Bỉ, Bulgaria, Cộng hòa Séc, Estonia, Hy Lạp, Tây Ban Nha, Síp, Luxembourg, Malta, Hà Lan, Ba Lan và Bồ Đào Nha vẫn chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu về trao đổi thông tin và minh bạch thuế trong lĩnh vực tài sản số. Theo các chỉ thị của EU, các quốc gia thành viên sẽ có thời hạn hai tháng để phản hồi và khắc phục các thiếu sót trong tuân thủ quy định.
Trọng tâm của chỉ thị thuế từ EU là nhằm ngăn chặn gian lận thuế, trốn thuế và tránh thuế thông qua việc yêu cầu các nhà cung cấp dịch vụ tài sản tiền điện tử báo cáo thông tin liên quan đến người dùng và giao dịch. Cách tiếp cận này được đánh giá là phù hợp với khung quản lý tài sản tiền điện tử do Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) đề xuất, qua đó thúc đẩy sự đồng bộ trong quản lý thuế đối với tài sản số trên phạm vi quốc tế.
Cũng trong thông báo trên, Ủy ban châu Âu cho biết đã gửi một thư cảnh báo riêng tới Hungary vì chưa tuân thủ đầy đủ Quy định về Thị trường Tài sản Tiền điện tử của Liên minh châu Âu(MiCA) của EU. Hungary cũng được yêu cầu phản hồi trong vòng hai tháng.
Theo Ủy ban, sau khi Hungary sửa đổi luật trong nước, một số nhà cung cấp dịch vụ tài sản số đã phải tạm ngừng hoặc chấm dứt một số hoạt động, đặc biệt liên quan đến các quy định về “dịch vụ xác thực giao dịch”.
“Việc Hungary tăng cường các biện pháp phòng, chống rửa tiền và tài trợ khủng bố là cần thiết, song các biện pháp này phải bảo đảm tương thích với MiCA”, Ủy ban châu Âu nhấn mạnh.
Kể từ khi được các cơ quan lập pháp EU thông qua vào năm 2023, khung pháp lý MiCA được triển khai theo lộ trình, với các yêu cầu áp dụng từng bước đối với tổ chức phát hành token và các nhà cung cấp dịch vụ tài sản tiền điện tử. Cách tiếp cận này nhằm tạo điều kiện để doanh nghiệp có thời gian chuẩn bị và điều chỉnh hoạt động cho phù hợp với quy định mới.
Theo quy định chung, phần lớn các doanh nghiệp tiền điện tử đã hoạt động trước tháng 12/2024 phải hoàn tất việc tuân thủ đầy đủ MiCA chậm nhất vào ngày 1/7. Sau thời điểm này, các đơn vị không đáp ứng yêu cầu sẽ buộc phải dừng cung cấp dịch vụ.
09:28, 26/01/2026
Trong thời gian tới, hai Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ Quốc phòng sẽ tập trung phối hợp xây dựng các chính sách, quy định đặc thù đối với nghiên cứu, phát triển công nghệ chiến lược trong lĩnh vực quân sự, quốc phòng và các sản phẩm vũ khí, trang bị kỹ thuật có ý nghĩa chiến lược…
Trong khi nhiều quốc gia chùn bước vì áp lực nước, điện và môi trường, Ấn Độ lại tăng tốc đầu tư trung tâm dữ liệu AI. Dòng vốn dự kiến vượt 100 tỷ USD vào năm 2027 đưa nước này thành điểm đến chiến lược của hạ tầng AI toàn cầu, song cũng làm nổi rõ các thách thức về tài nguyên và phát triển bền vững…
Theo kỹ sư của Anthropic, khoảng 90% mã nguồn của Claude Code do chính Claude Code tạo ra...
Quý 4/2025, thương mại điện tử ghi nhận doanh thu 123,73 nghìn tỷ đồng, tăng 35,74% so với cùng kỳ và tăng 19,43% so với quý trước, trở thành giai đoạn đóng góp lớn nhất cho tăng trưởng cả năm...
Điều này sẽ góp phần thiết lập chuẩn mực mới về tính minh bạch trong dữ liệu đào tạo AI, bảo đảm quyền lợi công bằng cho chủ sở hữu nội dung, đồng thời tạo ra tác động lan tỏa, ảnh hưởng tới cách các quốc gia khác xây dựng và điều chỉnh khung pháp lý đối với AI trên phạm vi toàn cầu...
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Diễn đàn Kinh tế Việt Nam 2025, triển vọng 2026 (VEPF)
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: