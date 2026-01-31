EU gọi tên 12 quốc gia chưa tuân thủ đầy đủ quy định thuế tài sản số

Các quốc gia gồm Bỉ, Bulgaria, Cộng hòa Séc, Estonia, Hy Lạp, Tây Ban Nha, Síp, Luxembourg, Malta, Hà Lan, Ba Lan và Bồ Đào Nha chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu về trao đổi thông tin và minh bạch thuế trong lĩnh vực tài sản số...

Ủy ban châu Âu cho biết sẽ gửi thông báo chính thức tới 12 quốc gia thành viên do chưa thực hiện đầy đủ các quy định của Liên minh châu Âu về nghĩa vụ báo cáo thuế đối với tài sản số.

Trong danh sách vi phạm tháng 1, Ủy ban châu Âu, cơ quan chịu trách nhiệm đề xuất luật và giám sát việc tuân thủ pháp luật chung của EU, xác định các quốc gia gồm Bỉ, Bulgaria, Cộng hòa Séc, Estonia, Hy Lạp, Tây Ban Nha, Síp, Luxembourg, Malta, Hà Lan, Ba Lan và Bồ Đào Nha vẫn chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu về trao đổi thông tin và minh bạch thuế trong lĩnh vực tài sản số. Theo các chỉ thị của EU, các quốc gia thành viên sẽ có thời hạn hai tháng để phản hồi và khắc phục các thiếu sót trong tuân thủ quy định.

Trọng tâm của chỉ thị thuế từ EU là nhằm ngăn chặn gian lận thuế, trốn thuế và tránh thuế thông qua việc yêu cầu các nhà cung cấp dịch vụ tài sản tiền điện tử báo cáo thông tin liên quan đến người dùng và giao dịch. Cách tiếp cận này được đánh giá là phù hợp với khung quản lý tài sản tiền điện tử do Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) đề xuất, qua đó thúc đẩy sự đồng bộ trong quản lý thuế đối với tài sản số trên phạm vi quốc tế.

Cũng trong thông báo trên, Ủy ban châu Âu cho biết đã gửi một thư cảnh báo riêng tới Hungary vì chưa tuân thủ đầy đủ Quy định về Thị trường Tài sản Tiền điện tử của Liên minh châu Âu(MiCA) của EU. Hungary cũng được yêu cầu phản hồi trong vòng hai tháng.

Theo Ủy ban, sau khi Hungary sửa đổi luật trong nước, một số nhà cung cấp dịch vụ tài sản số đã phải tạm ngừng hoặc chấm dứt một số hoạt động, đặc biệt liên quan đến các quy định về “dịch vụ xác thực giao dịch”.

“Việc Hungary tăng cường các biện pháp phòng, chống rửa tiền và tài trợ khủng bố là cần thiết, song các biện pháp này phải bảo đảm tương thích với MiCA”, Ủy ban châu Âu nhấn mạnh.

Kể từ khi được các cơ quan lập pháp EU thông qua vào năm 2023, khung pháp lý MiCA được triển khai theo lộ trình, với các yêu cầu áp dụng từng bước đối với tổ chức phát hành token và các nhà cung cấp dịch vụ tài sản tiền điện tử. Cách tiếp cận này nhằm tạo điều kiện để doanh nghiệp có thời gian chuẩn bị và điều chỉnh hoạt động cho phù hợp với quy định mới.

Theo quy định chung, phần lớn các doanh nghiệp tiền điện tử đã hoạt động trước tháng 12/2024 phải hoàn tất việc tuân thủ đầy đủ MiCA chậm nhất vào ngày 1/7. Sau thời điểm này, các đơn vị không đáp ứng yêu cầu sẽ buộc phải dừng cung cấp dịch vụ.