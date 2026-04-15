TP.Hồ Chí Minh triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm”

Ban chỉ đạo Liên ngành về An toàn thực phẩm TP.Hồ Chí Minh vừa
có Văn bản số 1580/KH-BCĐLNATTP ngày 14/4/2026 về việc triển khai “Tháng hành động
vì an toàn thực phẩm”. Chủ đề của Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm
2026: “Bảo đảm an toàn thực phẩm, phòng ngừa
ngộ độc thực phẩm trong dịch vụ ăn uống và thức ăn đường phố”.
TĂNG CƯỜNG KIỂM TRA,
KIỂM SOÁT THEO CHUỖI
Thời gian triển khai bắt đầu từ ngày 15/4 - 15/5/2026 trên
phạm vi toàn thành phố, chia làm hai cấp: cấp thánh phố và cấp phường, xã, đặc
khu.
Giám đốc Sở An toàn thực phẩm TP.Hồ Chí
Minh (hiện nay là bà Phạm Khánh Phong Lan) được giao làm Phó trưởng ban thường
trực Ban Chỉ đạo liên ngành về an
toàn thực phẩm Thành phố. Phó trưởng ban chịu trách nhiệm chủ trì chỉ đạo xây dựng,
lấy ý kiến các sở, ngành, địa
phương liên quan, đồng thời ban hành kế hoạch triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm
2026 bảo đảm an toàn, thiết thực,
hiệu quả.
Báo cáo kết quả thực hiện về Thường trực
Ban chỉ đạo liên ngành Trung ương về an
toàn thực phẩm trước ngày 30/5/2026.
Bối cảnh triển khai năm nay được đánh giá có nhiều áp lực
khi nhu cầu tiêu dùng thực phẩm tại đô thị lớn như TP.Hồ Chí Minh tiếp tục gia
tăng, trong khi tình trạng vi phạm về vệ sinh an toàn thực phẩm vẫn còn diễn biến
phức tạp ở một số phân khúc, đặc biệt là thức ăn đường phố, bếp ăn tập thể và
hoạt động kinh doanh nhỏ lẻ. Điều này đòi hỏi các giải pháp không chỉ dừng ở kiểm
tra, xử phạt mà cần chuyển mạnh sang quản lý rủi ro và phòng ngừa từ sớm.
Một trong những điểm nhấn của Tháng hành động năm nay là việc
tổ chức các đợt kiểm tra chuyên đề theo chuỗi cung ứng thực phẩm. Cơ quan chức
năng sẽ tập trung rà soát toàn bộ các khâu liên quan, từ nguyên liệu đầu vào,
quy trình chế biến đến khâu phân phối. Qua đó, giúp phát hiện sớm các nguy cơ
gây mất an toàn thực phẩm; đồng thời, việc kiểm tra cũng gắn với công tác hậu
kiểm, bảo đảm các cơ sở đã bị xử lý phải thực hiện khắc phục vi phạm một cách
thực chất.
Công tác giám sát thị trường được đẩy mạnh, đặc biệt tại các
chợ đầu mối, siêu thị, cửa hàng tiện lợi và các tuyến đường kinh doanh ăn uống.
Việc kiểm soát nguồn gốc xuất xứ, điều kiện bảo quản và chất lượng sản phẩm được
thực hiện thường xuyên nhằm hạn chế tối đa thực phẩm không rõ nguồn gốc lưu
thông trên thị trường.
Các lực lượng chức năng được yêu cầu tăng cường phối hợp
liên ngành, kết hợp giữa kiểm tra chuyên môn với quản lý thị trường và công an
nhằm xử lý các hành vi vi phạm có dấu hiệu nghiêm trọng, góp phần nâng cao tính
răn đe.
ĐẨY MẠNH TRUYỀN
THÔNG, THAY ĐỔI HÀNH VI TIÊU DÙNG
Bên cạnh hoạt động kiểm tra, công tác truyền thông được xác
định là trụ cột quan trọng nhằm tạo chuyển biến bền vững. Thành phố triển khai
đồng bộ các hình thức tuyên truyền trên báo chí, mạng xã hội và hệ thống truyền
thanh cơ sở, tập trung vào việc nâng cao nhận thức của người dân về lựa chọn thực
phẩm an toàn.
Thông điệp xuyên suốt là chuyển từ “kiểm soát” sang “phòng
ngừa”, trong đó người tiêu dùng đóng vai trò trung tâm. Việc lựa chọn thực phẩm
có nguồn gốc rõ ràng, tuân thủ nguyên tắc bảo quản và chế biến an toàn được
khuyến khích như một hành vi tiêu dùng có trách nhiệm.
Các sở ngành liên quan gồm An toàn thực phẩm, Nông nghiệp và Môi
trường, Công Thương, Công an Thành phố, Văn hóa - Thể thao, Y tế chịu trách nhiệm
phối hợp đồng bộ và phối hợp với các sở ngành khác như Khoa học và Công nghệ,
Giáo dục và Đào tạo, Du lịch, Tài chính, các ban chỉ đạo cấp phường, xã và đặc
khu tăng cường thực hiện công tác phòng
ngừa, ngăn chặn và khắc phục sự cố về an toàn thực phẩm, nhất là phòng ngừa
nguy cơ gây ngộ độc thực phẩm; kịp thời chấn chỉnh các hạn chế, bất cập (nếu
có).
Đồng thời thường xuyên đôn đốc, kiểm tra việc tổ chức thực hiện tại
các địa phương, nhất là tại các địa bàn trọng điểm, các khu du lịch... nơi có
nhiều bếp ăn tập thể, cơ sở dịch vụ ăn uống dành cho công nhân, học sinh, khách
du lịch... hạn chế đến mức thấp nhất nguy cơ gây ngộ độc thực phẩm.
Đối với doanh nghiệp, đặc biệt là các cơ sở sản xuất, kinh
doanh thực phẩm, “Tháng hành động” cũng là dịp để rà soát lại toàn bộ quy
trình, từ đó nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật. Các mô hình sản xuất sạch, chuỗi
cung ứng an toàn tiếp tục được khuyến khích nhân rộng.
Một báo cáo gần đây của Sở An toàn thực phẩm TP.Hồ Chí Minh
cho biết, trong 3 tháng đầu năm 2026, cơ quan này đã tổ chức lấy 380 mẫu thực
phẩm để giám sát chất lượng an toàn thực phẩm lĩnh vực nông lâm thủy sản. Nguồn
mẫu giám sát khá đa dạng, gồm 120 mẫu thịt heo, 80 mẫu thủy sản và 180 mẫu rau,
củ, quả, trái cây.
Các mẫu thực phẩm này được đưa về kiểm nghiệm tại Trung tâm
Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường Vùng 4. Kết quả, có 346 mẫu đạt
chuẩn, chiếm tỷ lệ 91,05%; 34 mẫu không phù hợp với các quy định về an toàn thực
phẩm, chiếm tỷ lệ 8,95%.
Trước đó, vào sáng ngày 08/4/2026, nhiều học sinh của trưởng
tiểu học Bình Quới Tây, phường Bình Quới, TP.Hồ Chí Minh (quận Bình Thạnh cũ)
được phát hiện có các triệu
chứng mệt, đau bụng và sốt nhẹ, nghi do ngộ thực phẩm, đã được đưa đến khám và
điều trị tại các cơ sở y tế trên địa bàn.
Cơ quan
chức năng đã nhanh chóng vào cuộc. Kết quả phân tích ban đầu của ngành y
tế thành phố cho thấy, có 7/10 mẫu phân dương tính với vi khuẩn Salmonella -
tác nhân phổ biến gây nhiễm khuẩn đường tiêu hóa liên quan đến thực phẩm.
Tính đến
ngày 10/4/2026, ghi nhận có khoảng 180 học sinh của trường tiểu học Bình Quới
Tây nghi ngộ độc thực phẩm được khám và điều trị tại các cơ sở y tế. Cơ
quan chức năng tiếp tục theo dõi các ca bệnh và điều tra nguồn gốc thực phẩm để
ngăn ngừa sự cố tương tự.
Riêng tại TP.Hồ Chí Minh đang vào cao điểm nắng nóng, là điều
kiện thuận lợi để vi khuẩn và nấm mốc phát triển. Cơ quan y tế, an toàn thực phẩm
khuyến cáo người dân cần nâng cao ý thức bảo vệ sức khỏe bằng cách lựa chọn, chế
biến và bảo quản thực phẩm đúng quy định, tránh để thức ăn bị ôi thiu, biến chất
nếu không được bảo quản đúng cách.