TP.Hồ Chí Minh triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm”

TP.Hồ Chí Minh đang bước vào cao điểm triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2026 với yêu cầu xuyên suốt là tăng cường kiểm soát, siết chặt kỷ cương trong toàn chuỗi cung ứng thực phẩm, từ sản xuất, chế biến đến lưu thông và tiêu dùng.

Ban chỉ đạo Liên ngành về An toàn thực phẩm TP.Hồ Chí Minh vừa có Văn bản số 1580/KH-BCĐLNATTP ngày 14/4/2026 về việc triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm”. Chủ đề của Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2026: “Bảo đảm an toàn thực phẩm, phòng ngừa ngộ độc thực phẩm trong dịch vụ ăn uống và thức ăn đường phố”.

TĂNG CƯỜNG KIỂM TRA, KIỂM SOÁT THEO CHUỖI

Thời gian triển khai bắt đầu từ ngày 15/4 - 15/5/2026 trên phạm vi toàn thành phố, chia làm hai cấp: cấp thánh phố và cấp phường, xã, đặc khu.

Giám đốc Sở An toàn thực phẩm TP.Hồ Chí Minh (hiện nay là bà Phạm Khánh Phong Lan) được giao làm Phó trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo liên ngành về an toàn thực phẩm Thành phố. Phó trưởng ban chịu trách nhiệm chủ trì chỉ đạo xây dựng, lấy ý kiến các sở, ngành, địa phương liên quan, đồng thời ban hành kế hoạch triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2026 bảo đảm an toàn, thiết thực, hiệu quả.

Báo cáo kết quả thực hiện về Thường trực Ban chỉ đạo liên ngành Trung ương về an toàn thực phẩm trước ngày 30/5/2026.

Bối cảnh triển khai năm nay được đánh giá có nhiều áp lực khi nhu cầu tiêu dùng thực phẩm tại đô thị lớn như TP.Hồ Chí Minh tiếp tục gia tăng, trong khi tình trạng vi phạm về vệ sinh an toàn thực phẩm vẫn còn diễn biến phức tạp ở một số phân khúc, đặc biệt là thức ăn đường phố, bếp ăn tập thể và hoạt động kinh doanh nhỏ lẻ. Điều này đòi hỏi các giải pháp không chỉ dừng ở kiểm tra, xử phạt mà cần chuyển mạnh sang quản lý rủi ro và phòng ngừa từ sớm.

Một trong những điểm nhấn của Tháng hành động năm nay là việc tổ chức các đợt kiểm tra chuyên đề theo chuỗi cung ứng thực phẩm. Cơ quan chức năng sẽ tập trung rà soát toàn bộ các khâu liên quan, từ nguyên liệu đầu vào, quy trình chế biến đến khâu phân phối. Qua đó, giúp phát hiện sớm các nguy cơ gây mất an toàn thực phẩm; đồng thời, việc kiểm tra cũng gắn với công tác hậu kiểm, bảo đảm các cơ sở đã bị xử lý phải thực hiện khắc phục vi phạm một cách thực chất.

Công tác giám sát thị trường được đẩy mạnh, đặc biệt tại các chợ đầu mối, siêu thị, cửa hàng tiện lợi và các tuyến đường kinh doanh ăn uống. Việc kiểm soát nguồn gốc xuất xứ, điều kiện bảo quản và chất lượng sản phẩm được thực hiện thường xuyên nhằm hạn chế tối đa thực phẩm không rõ nguồn gốc lưu thông trên thị trường.

Các lực lượng chức năng được yêu cầu tăng cường phối hợp liên ngành, kết hợp giữa kiểm tra chuyên môn với quản lý thị trường và công an nhằm xử lý các hành vi vi phạm có dấu hiệu nghiêm trọng, góp phần nâng cao tính răn đe.

ĐẨY MẠNH TRUYỀN THÔNG, THAY ĐỔI HÀNH VI TIÊU DÙNG

Bên cạnh hoạt động kiểm tra, công tác truyền thông được xác định là trụ cột quan trọng nhằm tạo chuyển biến bền vững. Thành phố triển khai đồng bộ các hình thức tuyên truyền trên báo chí, mạng xã hội và hệ thống truyền thanh cơ sở, tập trung vào việc nâng cao nhận thức của người dân về lựa chọn thực phẩm an toàn.

Thông điệp xuyên suốt là chuyển từ “kiểm soát” sang “phòng ngừa”, trong đó người tiêu dùng đóng vai trò trung tâm. Việc lựa chọn thực phẩm có nguồn gốc rõ ràng, tuân thủ nguyên tắc bảo quản và chế biến an toàn được khuyến khích như một hành vi tiêu dùng có trách nhiệm.

Các sở ngành liên quan gồm An toàn thực phẩm, Nông nghiệp và Môi trường, Công Thương, Công an Thành phố, Văn hóa - Thể thao, Y tế chịu trách nhiệm phối hợp đồng bộ và phối hợp với các sở ngành khác như Khoa học và Công nghệ, Giáo dục và Đào tạo, Du lịch, Tài chính, các ban chỉ đạo cấp phường, xã và đặc khu tăng cường thực hiện công tác phòng ngừa, ngăn chặn và khắc phục sự cố về an toàn thực phẩm, nhất là phòng ngừa nguy cơ gây ngộ độc thực phẩm; kịp thời chấn chỉnh các hạn chế, bất cập (nếu có).

Đồng thời thường xuyên đôn đốc, kiểm tra việc tổ chức thực hiện tại các địa phương, nhất là tại các địa bàn trọng điểm, các khu du lịch... nơi có nhiều bếp ăn tập thể, cơ sở dịch vụ ăn uống dành cho công nhân, học sinh, khách du lịch... hạn chế đến mức thấp nhất nguy cơ gây ngộ độc thực phẩm.

Đối với doanh nghiệp, đặc biệt là các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, “Tháng hành động” cũng là dịp để rà soát lại toàn bộ quy trình, từ đó nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật. Các mô hình sản xuất sạch, chuỗi cung ứng an toàn tiếp tục được khuyến khích nhân rộng.

Một báo cáo gần đây của Sở An toàn thực phẩm TP.Hồ Chí Minh cho biết, trong 3 tháng đầu năm 2026, cơ quan này đã tổ chức lấy 380 mẫu thực phẩm để giám sát chất lượng an toàn thực phẩm lĩnh vực nông lâm thủy sản. Nguồn mẫu giám sát khá đa dạng, gồm 120 mẫu thịt heo, 80 mẫu thủy sản và 180 mẫu rau, củ, quả, trái cây.

Các mẫu thực phẩm này được đưa về kiểm nghiệm tại Trung tâm Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường Vùng 4. Kết quả, có 346 mẫu đạt chuẩn, chiếm tỷ lệ 91,05%; 34 mẫu không phù hợp với các quy định về an toàn thực phẩm, chiếm tỷ lệ 8,95%.

Trước đó, vào sáng ngày 08/4/2026, nhiều học sinh của trưởng tiểu học Bình Quới Tây, phường Bình Quới, TP.Hồ Chí Minh (quận Bình Thạnh cũ) được phát hiện có các triệu chứng mệt, đau bụng và sốt nhẹ, nghi do ngộ thực phẩm, đã được đưa đến khám và điều trị tại các cơ sở y tế trên địa bàn.

Cơ quan chức năng đã nhanh chóng vào cuộc. Kết quả phân tích ban đầu của ngành y tế thành phố cho thấy, có 7/10 mẫu phân dương tính với vi khuẩn Salmonella - tác nhân phổ biến gây nhiễm khuẩn đường tiêu hóa liên quan đến thực phẩm.

Tính đến ngày 10/4/2026, ghi nhận có khoảng 180 học sinh của trường tiểu học Bình Quới Tây nghi ngộ độc thực phẩm được khám và điều trị tại các cơ sở y tế. Cơ quan chức năng tiếp tục theo dõi các ca bệnh và điều tra nguồn gốc thực phẩm để ngăn ngừa sự cố tương tự.

Riêng tại TP.Hồ Chí Minh đang vào cao điểm nắng nóng, là điều kiện thuận lợi để vi khuẩn và nấm mốc phát triển. Cơ quan y tế, an toàn thực phẩm khuyến cáo người dân cần nâng cao ý thức bảo vệ sức khỏe bằng cách lựa chọn, chế biến và bảo quản thực phẩm đúng quy định, tránh để thức ăn bị ôi thiu, biến chất nếu không được bảo quản đúng cách.