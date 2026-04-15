Thứ Tư, 15/04/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Dân sinh

TP.Hồ Chí Minh triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm”

Hoài Niệm

15/04/2026, 22:20

TP.Hồ Chí Minh đang bước vào cao điểm triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2026 với yêu cầu xuyên suốt là tăng cường kiểm soát, siết chặt kỷ cương trong toàn chuỗi cung ứng thực phẩm, từ sản xuất, chế biến đến lưu thông và tiêu dùng.

Vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm vẫn còn diễn biến phức tạp ở một số phân khúc, đặc biệt là thức ăn đường phố, bếp ăn tập thể và hoạt động kinh doanh nhỏ lẻ. Ảnh: Trần Ngọc
Vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm vẫn còn diễn biến phức tạp ở một số phân khúc, đặc biệt là thức ăn đường phố, bếp ăn tập thể và hoạt động kinh doanh nhỏ lẻ. Ảnh: Trần Ngọc

Ban chỉ đạo Liên ngành về An toàn thực phẩm TP.Hồ Chí Minh vừa có Văn bản số 1580/KH-BCĐLNATTP ngày 14/4/2026 về việc triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm”. Chủ đề của Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2026: “Bảo đảm an toàn thực phẩm, phòng ngừa ngộ độc thực phẩm trong dịch vụ ăn uống và thức ăn đường phố”.

TĂNG CƯỜNG KIỂM TRA, KIỂM SOÁT THEO CHUỖI

Thời gian triển khai bắt đầu từ ngày 15/4 - 15/5/2026 trên phạm vi toàn thành phố, chia làm hai cấp: cấp thánh phố và cấp phường, xã, đặc khu.

Giám đốc Sở An toàn thực phẩm TP.Hồ Chí Minh (hiện nay là bà Phạm Khánh Phong Lan) được giao làm Phó trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo liên ngành về an toàn thực phẩm Thành phố. Phó trưởng ban chịu trách nhiệm chủ trì chỉ đạo xây dựng, lấy ý kiến các sở, ngành, địa phương liên quan, đồng thời ban hành kế hoạch triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2026 bảo đảm an toàn, thiết thực, hiệu quả.

Báo cáo kết quả thực hiện về Thường trực Ban chỉ đạo liên ngành Trung ương về an toàn thực phẩm trước ngày 30/5/2026.

Bối cảnh triển khai năm nay được đánh giá có nhiều áp lực khi nhu cầu tiêu dùng thực phẩm tại đô thị lớn như TP.Hồ Chí Minh tiếp tục gia tăng, trong khi tình trạng vi phạm về vệ sinh an toàn thực phẩm vẫn còn diễn biến phức tạp ở một số phân khúc, đặc biệt là thức ăn đường phố, bếp ăn tập thể và hoạt động kinh doanh nhỏ lẻ. Điều này đòi hỏi các giải pháp không chỉ dừng ở kiểm tra, xử phạt mà cần chuyển mạnh sang quản lý rủi ro và phòng ngừa từ sớm.

Một trong những điểm nhấn của Tháng hành động năm nay là việc tổ chức các đợt kiểm tra chuyên đề theo chuỗi cung ứng thực phẩm. Cơ quan chức năng sẽ tập trung rà soát toàn bộ các khâu liên quan, từ nguyên liệu đầu vào, quy trình chế biến đến khâu phân phối. Qua đó, giúp phát hiện sớm các nguy cơ gây mất an toàn thực phẩm; đồng thời, việc kiểm tra cũng gắn với công tác hậu kiểm, bảo đảm các cơ sở đã bị xử lý phải thực hiện khắc phục vi phạm một cách thực chất.

Công tác giám sát thị trường được đẩy mạnh, đặc biệt tại các chợ đầu mối, siêu thị, cửa hàng tiện lợi và các tuyến đường kinh doanh ăn uống. Việc kiểm soát nguồn gốc xuất xứ, điều kiện bảo quản và chất lượng sản phẩm được thực hiện thường xuyên nhằm hạn chế tối đa thực phẩm không rõ nguồn gốc lưu thông trên thị trường.

Các lực lượng chức năng được yêu cầu tăng cường phối hợp liên ngành, kết hợp giữa kiểm tra chuyên môn với quản lý thị trường và công an nhằm xử lý các hành vi vi phạm có dấu hiệu nghiêm trọng, góp phần nâng cao tính răn đe.

ĐẨY MẠNH TRUYỀN THÔNG, THAY ĐỔI HÀNH VI TIÊU DÙNG

Bên cạnh hoạt động kiểm tra, công tác truyền thông được xác định là trụ cột quan trọng nhằm tạo chuyển biến bền vững. Thành phố triển khai đồng bộ các hình thức tuyên truyền trên báo chí, mạng xã hội và hệ thống truyền thanh cơ sở, tập trung vào việc nâng cao nhận thức của người dân về lựa chọn thực phẩm an toàn.

Thông điệp xuyên suốt là chuyển từ “kiểm soát” sang “phòng ngừa”, trong đó người tiêu dùng đóng vai trò trung tâm. Việc lựa chọn thực phẩm có nguồn gốc rõ ràng, tuân thủ nguyên tắc bảo quản và chế biến an toàn được khuyến khích như một hành vi tiêu dùng có trách nhiệm.

Các sở ngành liên quan gồm An toàn thực phẩm, Nông nghiệp và Môi trường, Công Thương, Công an Thành phố, Văn hóa - Thể thao, Y tế chịu trách nhiệm phối hợp đồng bộ và phối hợp với các sở ngành khác như Khoa học và Công nghệ, Giáo dục và Đào tạo, Du lịch, Tài chính, các ban chỉ đạo cấp phường, xã và đặc khu  tăng cường thực hiện công tác phòng ngừa, ngăn chặn và khắc phục sự cố về an toàn thực phẩm, nhất là phòng ngừa nguy cơ gây ngộ độc thực phẩm; kịp thời chấn chỉnh các hạn chế, bất cập (nếu có).

Đồng thời thường xuyên đôn đốc, kiểm tra việc tổ chức thực hiện tại các địa phương, nhất là tại các địa bàn trọng điểm, các khu du lịch... nơi có nhiều bếp ăn tập thể, cơ sở dịch vụ ăn uống dành cho công nhân, học sinh, khách du lịch... hạn chế đến mức thấp nhất nguy cơ gây ngộ độc thực phẩm.

Đối với doanh nghiệp, đặc biệt là các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, “Tháng hành động” cũng là dịp để rà soát lại toàn bộ quy trình, từ đó nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật. Các mô hình sản xuất sạch, chuỗi cung ứng an toàn tiếp tục được khuyến khích nhân rộng.

Một báo cáo gần đây của Sở An toàn thực phẩm TP.Hồ Chí Minh cho biết, trong 3 tháng đầu năm 2026, cơ quan này đã tổ chức lấy 380 mẫu thực phẩm để giám sát chất lượng an toàn thực phẩm lĩnh vực nông lâm thủy sản. Nguồn mẫu giám sát khá đa dạng, gồm 120 mẫu thịt heo, 80 mẫu thủy sản và 180 mẫu rau, củ, quả, trái cây.

Các mẫu thực phẩm này được đưa về kiểm nghiệm tại Trung tâm Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường Vùng 4. Kết quả, có 346 mẫu đạt chuẩn, chiếm tỷ lệ 91,05%; 34 mẫu không phù hợp với các quy định về an toàn thực phẩm, chiếm tỷ lệ 8,95%.

Trước đó, vào sáng ngày 08/4/2026, nhiều học sinh của trưởng tiểu học Bình Quới Tây, phường Bình Quới, TP.Hồ Chí Minh (quận Bình Thạnh cũ) được phát hiện có các triệu chứng mệt, đau bụng và sốt nhẹ, nghi do ngộ thực phẩm, đã được đưa đến khám và điều trị tại các cơ sở y tế trên địa bàn.

Cơ quan chức năng đã nhanh chóng vào cuộc. Kết quả phân tích ban đầu của ngành y tế thành phố cho thấy, có 7/10 mẫu phân dương tính với vi khuẩn Salmonella - tác nhân phổ biến gây nhiễm khuẩn đường tiêu hóa liên quan đến thực phẩm.

Tính đến ngày 10/4/2026, ghi nhận có khoảng 180 học sinh của trường tiểu học Bình Quới Tây nghi ngộ độc thực phẩm được khám và điều trị tại các cơ sở y tế. Cơ quan chức năng tiếp tục theo dõi các ca bệnh và điều tra nguồn gốc thực phẩm để ngăn ngừa sự cố tương tự.

Riêng tại TP.Hồ Chí Minh đang vào cao điểm nắng nóng, là điều kiện thuận lợi để vi khuẩn và nấm mốc phát triển. Cơ quan y tế, an toàn thực phẩm khuyến cáo người dân cần nâng cao ý thức bảo vệ sức khỏe bằng cách lựa chọn, chế biến và bảo quản thực phẩm đúng quy định, tránh để thức ăn bị ôi thiu, biến chất nếu không được bảo quản đúng cách.

Truyền tải thông tin và chuyển đổi số: Mở lối sinh kế bền vững cho người nghèo

Sang năm, người dân TP. Hồ Chí Minh sẽ được khám sức khỏe miễn phí

TP. HCM : Thúc đẩy tuân thủ điều trị kháng sinh, chăm sóc sức khỏe người dân

Từ khóa:

bảo vệ sức khỏe cộng đồng Doanh nghiệp thực phẩm người tiêu dùng quản lý an toàn thực phẩm TP.Hồ Chí Minh

Đọc thêm

TP.Hồ Chí Minh khám sức khỏe, sàng lọc cho người dân Thành phố

TP.Hồ Chí Minh khám sức khỏe, sàng lọc cho người dân Thành phố

TP.Hồ Chí Minh chính thức triển khai đợt cao điểm khám sức khỏe, khám sàng lọc cho người dân năm 2026 với mục tiêu bao phủ 100% người dân được kiểm tra sức khỏe ít nhất một lần trong năm.

Hỗ trợ tối đa 300% mức lương cho người giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế

Hỗ trợ tối đa 300% mức lương cho người giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế

Theo dự thảo, người trực tiếp tham gia giải quyết vụ việc tranh chấp đầu tư quốc tế tại Cơ quan đại diện pháp lý và Cơ quan chủ trì được hỗ trợ hàng tháng không quá 300% mức lương theo hệ số lương hiện hưởng (không bao gồm phụ cấp)...

Nhiều băn khoăn về nguồn nhân lực khi thí điểm chế định luật sư công

Nhiều băn khoăn về nguồn nhân lực khi thí điểm chế định luật sư công

Góp ý dự thảo Nghị quyết về thí điểm luật sư công, nhiều ý kiến bày tỏ băn khoăn về nguồn nhân lực. Quy định lấy nguồn từ cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang vướng Luật Luật sư, trong khi thời gian đào tạo, tập sự tối thiểu 24 tháng gần như “khóa chặt” khả năng bổ sung nhân sự trong giai đoạn thí điểm 2 năm...

Người có lương hưu thấp sẽ được tăng lên 3,8 triệu đồng/tháng

Người có lương hưu thấp sẽ được tăng lên 3,8 triệu đồng/tháng

Người nghỉ việc hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng trước ngày 1/1/1995 mà có mức hưởng thấp dưới 3,8 triệu đồng/tháng, sẽ được điều chỉnh tăng lên bằng mức này, dự kiến thực hiện từ 1/7, theo đề xuất của Bộ Nội vụ...

Lưu ý đối với người ủy quyền nhận thay lương hưu để tránh gián đoạn chi trả

Lưu ý đối với người ủy quyền nhận thay lương hưu để tránh gián đoạn chi trả

Người hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm cần chủ động lập lại văn bản ủy quyền mới trước khi hết hạn để tránh bị tạm dừng chi trả chế độ...

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Những nền kinh tế lớn có tỷ lệ tiết kiệm hộ gia đình cao nhất, châu Á vắng bóng

Thế giới

Những nền kinh tế lớn có tỷ lệ tiết kiệm hộ gia đình cao nhất, châu Á vắng bóng

Quý 1/2026: Nền kinh tế vượt qua "cơn gió ngược"

eMagazine

Quý 1/2026: Nền kinh tế vượt qua “cơn gió ngược”

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam quý 1/2026

Đầu tư

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam quý 1/2026

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Đưa hợp tác kinh tế Việt Nam – Trung Quốc lên tầm cao mới, lấy kết nối hạ tầng làm đột phá

Tiêu điểm

2

Tổng thống Trump: Chiến tranh sắp kết thúc, chứng khoán sẽ bùng nổ

Thế giới

3

Nga đề nghị hỗ trợ Trung Quốc về cung ứng năng lượng

Thế giới

4

Chiến tranh ở Vùng Vịnh, cơ hội lớn cho Nga - Ấn Độ tăng cường hợp tác năng lượng

Thế giới

5

Vietbank và VNPAY tung giải pháp số hóa giúp hộ kinh doanh tối ưu vận hành

Tài chính

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy