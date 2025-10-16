Sang năm, người dân TP. Hồ Chí Minh sẽ được khám sức khỏe miễn phí

Đại hội Đảng bộ TP. Hồ Chí Minh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đề ra 30 chỉ tiêu phát triển. Trong đó, nhân lực chất lượng cao và an sinh xã hội là một trong những trụ cột then chốt...

Sáng 15/10, tại phiên bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ TP. Hồ Chí Minh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được đã trình bày dự thảo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ TP. Hồ Chí Minh lần thứ I.

Theo đó, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP. Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2025–2030 đề ra 30 chỉ tiêu phát triển cụ thể. Trong đó, nhân lực và an sinh xã hội được xem là một trong những trụ cột cho tăng trưởng bền vững.

Thành phố đặt mục tiêu nâng cao chất lượng nguồn nhân lực chỉ số phát triển con người (HDI) trên 0,8, tỷ lệ lao động trình độ cao đẳng, đại học ít nhất 24%, học sinh ngành khoa học, kỹ thuật, công nghệ đạt 35%.

Đồng thời, hệ thống giáo dục được mở rộng, với tối thiểu 300 phòng học/10.000 dân, 100% trẻ em trong độ tuổi đi học được đến trường, tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia từ 38–50%. Giáo dục nghề nghiệp gắn với chuyển đổi số, thu hút nhân tài và phát triển hệ sinh thái đào tạo – nghiên cứu – khởi nghiệp đạt chuẩn quốc tế.

Các đại biểu đã biểu quyết thông qua Nghị quyết - Ảnh: Cổng thông tin điện tử Thành phố.

Đáng chú ý, về an sinh xã hội, từ 2026 người dân được khám sức khỏe định kỳ hoặc sàng lọc miễn phí ít nhất 1 lần/năm, hồ sơ sức khỏe được số hóa, bảo hiểm y tế dự kiến trên 95% năm 2026 và bao phủ toàn dân năm 2030. Đồng thời, số giường bệnh đạt 35,1/10.000 dân, với 21 bác sĩ và 35 điều dưỡng/10.000 dân.

Thành phố cũng tăng thêm gần 200.000 căn hộ nhà ở xã hội và hoàn thành di dời 50% số căn nhà trên và ven kênh rạch.

Bên cạnh đó, các chỉ tiêu khác về kinh tế, hạ tầng, an ninh – quốc phòng và quản trị vẫn được triển khai đồng bộ, đảm bảo Thành phố phát triển bền vững và nâng cao chất lượng sống người dân.

TP. Hồ Chí Minh đặt mục tiêu tuyển quân hàng năm đạt 100%, xây dựng lực lượng vũ trang địa phương cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại và vững mạnh toàn diện, trở thành “mẫu mực tiêu biểu” đáp ứng yêu cầu quốc phòng, an ninh. Thành phố cũng phấn đấu hằng năm giảm ít nhất 5% số vụ phạm tội về trật tự xã hội và tai nạn giao thông, đồng thời kéo giảm các vụ cháy cấp III trở lên.

Trong phòng chống ma túy, Thành phố hướng tới ít nhất 50% xã, phường, đặc khu không ma túy và toàn bộ địa bàn không còn tình trạng phức tạp, góp phần tạo môi trường sống an toàn, lành mạnh cho người dân.