Trải nghiệm tài chính cá nhân hóa tại Lễ hội Moneyfest của FE CREDIT

Giữa bầu không khí bùng nổ và tinh thần thể thao rực lửa của hàng nghìn runner Sài Thành, FE CREDIT lan tỏa thông điệp mạnh mẽ: Sức khỏe thể chất và sức khỏe tài chính phải luôn song hành trên hành trình chinh phục mọi mục tiêu.
Đây không đơn thuần là hoạt động đồng hành cùng giải chạy quy mô lớn cùng ngân hàng mẹ, mà còn đánh dấu bước chuyển mình mạnh mẽ của một trong những thương hiệu tài chính tiêu dùng hàng đầu trong chiến lược tiếp cận, thấu hiểu và gắn kết sâu sắc với thế hệ trẻ năng động Gen Z, Millennials.
Thế hệ người dùng trẻ hiện nay luôn ưu tiên tốc độ, sự linh hoạt và trải nghiệm số hóa toàn diện. Thấu hiểu điều đó, FE CREDIT mang đến Trạm tiếp sức tài chính – The 1ˢᵗ Moneyfestation, giới thiệu trọn bộ giải pháp tài chính tiêu dùng chuyên biệt, phù hợp với nhịp sống, nhu cầu nhóm khách hàng Gen Z, Millennials.
Ghé thăm không gian sự kiện, giới trẻ sẽ được trải nghiệm giải pháp “mua trước – trả sau” FE PayLater với hạn mức tới 3 triệu đồng. Hạn mức trả sau này được xem là khởi đầu an toàn trong việc xây dựng thói quen chi tiêu lành mạnh và lịch sử tín dụng tốt cho người trẻ. FE PayLater là "người bạn đồng hành" đắc lực, giúp người trẻ dễ dàng trang trải cho những nhu cầu chi tiêu nhỏ hàng ngày từ thanh toán hóa đơn điện nước, cước viễn thông, ăn uống, dịch vụ giải trí đến mua sắm online. Nhờ cơ chế trả góp linh hoạt, giải pháp giúp người trẻ chủ động chi tiêu mà không lo gánh nặng tài chính dồn vào một thời điểm.
Song song, thương hiệu mang đến đa dạng giải pháp tiền mặt linh hoạt với hạn mức nhỏ từ 3 - 10 triệu đồng cho đến hạn mức từ 10 -100 triệu đồng. Đây là điểm tựa tài chính kịp thời giúp Gen Z và Millennials xoay sở với nhiều nhu cầu thiết thực như: chi phí học tập, nâng cấp thiết bị công nghệ làm việc, đầu tư cho những chuyến du lịch trải nghiệm hay chăm sóc sức khỏe để sẵn sàng bứt phá trên mọi đường đua cuộc sống.
Danh mục sản phẩm tiếp tục mở rộng với dòng thẻ tín dụng FE CREDIT JCB PLUS. Sản phẩm có hạn mức linh hoạt từ 6 đến 60 triệu đồng, miễn lãi đến 45 ngày. Thấu hiểu thói quen của thế hệ số, thẻ tích hợp thêm tính năng FlexiQR trên ứng dụng FE ONLINE 2.0, cho phép quét mã VietQR thanh toán tiện lợi, mọi lúc mọi nơi. Dòng thẻ còn đi kèm ưu đãi hoàn tiền và giảm sâu từ 30% đến 50% khi thanh toán cho mọi nhu cầu di chuyển, ăn uống, giải trí, mua sắm tại các đối tác hàng đầu như GreenSM, AEON, Galaxy Cinema hay FAHASA.
Bên cạnh đó, FE CREDIT cũng giới thiệu giải pháp vay mua xe máy trả góp với thủ tục đơn giản, lãi suất ưu đãi và hạn mức đa dạng, đặc biệt phù hợp với nhóm khác hàng từ 18 – 20 tuổi, giúp các bạn trẻ dễ dàng sở hữu phương tiện di chuyển, phục vụ nhu cầu đi học, đi làm.
Tinh thần gắn kết cộng đồng còn được lan tỏa qua chương trình Giới thiệu bạn bè (MGM - Member Get Member), người dùng vừa giúp người thân, bạn bè tiếp cận giải pháp tài chính uy tín, vừa nhận về những khoản thưởng hấp dẫn. Nhờ quy trình số hóa toàn diện, khách tham quan có thể tìm hiểu và đăng ký các giải pháp tài chính này tại sự kiện, ngay trên ứng dụng FE ONLINE 2.0 mà không cần thủ tục rườm rà.
Tăng nhiệt cho sự kiện, Trạm tiếp sức tài chính của FE CREDIT khuấy động không khí bằng loạt tương tác sôi động. Giới trẻ có thể thỏa sức “manifest” các mục tiêu tài chính tương lai thông qua minigame hấp dẫn, tìm hiểu các kiến thức tài chính và nắm chắc cơ hội săn kho quà tặng “chuẩn gu” như móc khóa, sticker cá tính, túi tote thời trang hay áo thun trendy.
Đại diện FE CREDIT nhận định, Gen Z và Millennials là những "cư dân số" sinh ra, trưởng thành trong thời đại Internet, sở hữu tư duy tài chính cởi mở cùng khả năng tiếp cận thông tin nhanh chóng. Mức độ sẵn sàng thử nghiệm cái mới của thế hệ này vừa là cơ hội vừa là thách thức, thúc đẩy FE CREDIT liên tục phát triển các sản phẩm, dịch vụ “may đo” cho nhóm khách hàng trẻ.
“Doanh nghiệp không chỉ tối ưu các nhu cầu tài chính hằng ngày mà còn đồng hành cùng người trẻ hình thành thói quen chi tiêu có kế hoạch, hướng tới xây dựng một nền tảng tài chính cá nhân vững chắc và có trách nhiệm”, đại diện FE CREDIT chia sẻ.
Bên cạnh không gian của FE CREDIT, các runner và khách tham quan dễ dàng khám phá hệ sinh thái tài chính từ ngân hàng mẹ VPBank, hòa mình vào không gian lễ hội quy mô với hơn 30 gian hàng từ những thương hiệu uy tín, tham gia workshop, minigame, trải nghiệm sản phẩm,... Đặc biệt, đại nhạc hội VPBank Prime’s Night – Bứt phá từ hôm nay, diễn ra vào tối 1/8 với sự góp mặt của dàn nghệ sĩ tên tuổi hứa hẹn chiêu đãi khán giả một bữa tiệc âm nhạc mãn nhãn.
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