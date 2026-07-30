Quảng Trị bàn giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp công nghiệp

Từ thiếu nguồn nguyên liệu, áp lực chi phí logistics đến những vướng mắc về điện, hạ tầng và mặt bằng, nhiều doanh nghiệp công nghiệp tại Quảng Trị đang đối mặt với không ít khó khăn. Trước thực tế đó, tỉnh đã chỉ đạo rà soát, xử lý từng nhóm vấn đề nhằm khơi thông hoạt động sản xuất.

Các đại biểu tham gia ý kiến tại buổi làm việc với lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Trị nhằm bàn giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình sản xuất, kinh doanh. Ảnh: Tiến Nhất

Ngày 29/7, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Lê Đức Tiến chủ trì buổi làm việc với các sở, ngành, địa phương và 6 doanh nghiệp công nghiệp khu vực phía Bắc tỉnh nhằm đánh giá tình hình hoạt động, lắng nghe kiến nghị và bàn giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình sản xuất, kinh doanh.

Theo Sở Công Thương Quảng Trị, thời gian qua, các sở, ngành và địa phương đã tích cực phối hợp hỗ trợ doanh nghiệp thông qua việc giải quyết nhiều kiến nghị liên quan đến cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính, hạ tầng kỹ thuật, phát triển vùng nguyên liệu, xúc tiến thương mại, tiếp cận tín dụng và mở rộng thị trường tiêu thụ.

Tuy nhiên, nhiều khó khăn vẫn chưa được giải quyết dứt điểm do liên quan đến nhiều ngành hoặc vượt thẩm quyền của địa phương, cần tiếp tục tổng hợp để báo cáo, kiến nghị các bộ, ngành Trung ương xem xét.

Tại buổi làm việc, đại diện các doanh nghiệp phản ánh nhiều vướng mắc đang ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất. Trong lĩnh vực chế biến nông sản, nguồn nguyên liệu ngày càng thiếu hụt do diện tích vùng trồng thu hẹp, dịch bệnh trên cây trồng và sự cạnh tranh trong thu mua nguyên liệu.

Các doanh nghiệp sản xuất giấy gặp khó khăn về nguồn điện phục vụ sản xuất, nhu cầu mở rộng quỹ đất, chi phí logistics tăng cao và thiếu hệ thống công nghiệp phụ trợ. Doanh nghiệp năng lượng tái tạo tiếp tục chịu tác động từ giá mua điện tạm tính, đồng thời gặp vướng mắc về hạ tầng đấu nối và xử lý nước thải.

Ở lĩnh vực dệt may, tình trạng thiếu lao động, khó tuyển dụng và giữ chân người lao động, cùng với chi phí nguyên phụ liệu và vận chuyển tăng, đang làm giảm sức cạnh tranh của doanh nghiệp.

Trong khi đó, các doanh nghiệp khai thác, chế biến khoáng sản còn gặp khó trong công tác giải phóng mặt bằng, chuyển đổi mục đích sử dụng rừng, ảnh hưởng đến tiến độ triển khai dự án. Các doanh nghiệp chế biến gỗ và sản xuất viên nén sinh học cũng chịu áp lực do cạnh tranh nguồn nguyên liệu, chi phí sản xuất tăng, khó tiếp cận nguồn vốn tín dụng và thiếu lao động kỹ thuật.

Toàn cảnh buổi làm việc. Ảnh: Tiến Nhất

Trên cơ sở các kiến nghị, đại diện các sở, ngành và địa phương đã trực tiếp trao đổi, làm rõ những nội dung thuộc thẩm quyền, đồng thời đề xuất nhiều giải pháp tháo gỡ liên quan đến cấp điện phục vụ sản xuất, đầu tư và nâng cấp hạ tầng khu công nghiệp, cải cách thủ tục hành chính, tiếp cận tín dụng, tuyển dụng lao động, điều chỉnh quy hoạch, thủ tục môi trường và phát triển vùng nguyên liệu.

Phát biểu kết luận, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Lê Đức Tiến khẳng định phát triển doanh nghiệp luôn được tỉnh xác định là một trong những động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, nâng cao năng lực cạnh tranh và thu hút đầu tư.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị yêu cầu các sở, ngành và địa phương tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động, quyết liệt xử lý kịp thời các khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp. Đối với những nội dung vượt thẩm quyền, cần sớm tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo hoặc kiến nghị Trung ương tháo gỡ theo quy định.

Ông Tiến cũng nhấn mạnh yêu cầu tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ, xây dựng môi trường đầu tư, sản xuất, kinh doanh minh bạch, ổn định và thuận lợi; đồng thời đồng hành cùng doanh nghiệp trong quá trình ổn định sản xuất, mở rộng đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh, góp phần thúc đẩy phát triển công nghiệp và hoàn thành các mục tiêu tăng trưởng kinh tế của tỉnh.

Đối với cộng đồng doanh nghiệp, lãnh đạo tỉnh Quảng Trị đề nghị tiếp tục đổi mới, nâng cao năng lực quản trị và hiệu quả sản xuất, kinh doanh; quan tâm bảo đảm quyền lợi, cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động; chủ động huy động nguồn lực để mở rộng đầu tư, phát triển sản xuất tại các khu công nghiệp, khu kinh tế trên địa bàn, góp phần nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư và phát triển kinh tế - xã hội của Quảng Trị.