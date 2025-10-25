Trang bị kỹ năng số, mở lối ra “cửa hàng toàn cầu” cho thanh niên

Việc trang bị kiến thức thương mại điện tử đóng vai trò then chốt trong việc xây dựng một nền kinh tế số chuyên nghiệp, minh bạch và hội nhập, khẳng định vai trò tiên phong của lực lượng trẻ trong kỷ nguyên chuyển đổi số...

Chương trình “Ứng dụng thương mại điện tử cho thanh niên khởi nghiệp” tại Bắc Ninh đã cung cấp kiến thức thực tiễn, chuyên sâu, giúp người trẻ nắm bắt xu hướng và công cụ làm chủ kinh tế số.

Sự kiện do Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số (Bộ Công Thương) phối hợp với Sở Công thương Bắc Ninh tổ chức, là hoạt động cụ thể hóa chủ trương của Bộ Công Thương trong việc triển khai các chính sách hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp sáng tạo.

KHÔNG CÒN LÀ “SÂN CHƠI CỦA DOANH NGHIỆP LỚN”

Chương trình góp phần thúc đẩy tinh thần đổi mới trong bối cảnh nền kinh tế số ngày càng phát triển mạnh mẽ. Theo định hướng, việc trang bị cho thanh niên kiến thức và kỹ năng thương mại điện tử chuyên sâu không chỉ giúp họ tạo lập sinh kế bền vững mà còn đóng vai trò then chốt trong việc xây dựng một nền kinh tế số chuyên nghiệp, minh bạch và hội nhập. Đây cũng là cách để khẳng định vai trò tiên phong của lực lượng trẻ trong kỷ nguyên chuyển đổi số.

Chia sẻ tại chương trình, ông Nguyễn Phan Huy Khôi, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên Khởi nghiệp Việt Nam, nhấn mạnh: "Thương mại điện tử ngày nay không còn là “sân chơi của doanh nghiệp lớn” mà là cơ hội thật sự cho mọi cá nhân biết sáng tạo và dám thử thách bản thân".

Với khoảng 76,2 triệu người dùng mạng xã hội, Việt Nam đang sở hữu một nguồn khách hàng khổng lồ cho nội dung ngắn và thương mại nội dung. Theo ông Khôi, chỉ với một chiếc điện thoại và một ý tưởng tốt, người trẻ hoàn toàn có thể tạo dựng một “cửa hàng toàn cầu”. Vốn khởi nghiệp đầu tiên không phải là tiền, mà là trí tuệ và niềm tin.

Toàn cảnh hội nghị tập huấn.

Ông Khôi cho biết TikTok Shop đang trở thành “bệ phóng” hiệu quả cho sinh viên khởi nghiệp, khi giúp rút ngắn hành trình từ nội dung đến thương mại. Video và livestream trên nền tảng này đã tích hợp tính năng mua ngay, một yếu tố quan trọng giúp tăng khả năng chuyển đổi.

Để vận hành hiệu quả và chuyên nghiệp, người khởi nghiệp cần chuẩn bị một nền tảng vững chắc ngay từ ban đầu. Nền tảng này bao gồm việc tạo tài khoản riêng, xây dựng hồ sơ và tên kênh dễ nhớ, đến tối ưu phần mô tả thể hiện rõ “bán gì cho ai” kèm giá trị nổi bật. Khi đăng ký TikTok Shop, người bán nên bắt đầu với một số sản phẩm dễ quay và có biên lợi nhuận hợp lý.

Trong quá trình xây dựng nội dung, ông Khôi gợi ý sinh viên nên tập trung vào các yếu tố cơ bản giúp video ngắn thu hút và chuyển đổi hiệu quả. Đồng thời, các bạn cần phát triển kênh theo những hướng nội dung linh hoạt như review sản phẩm, hướng dẫn ngắn hoặc giải trí gắn với sản phẩm. Sau khi shop ổn định, người khởi nghiệp có thể mở rộng mạng lưới bán hàng thông qua chương trình tiếp thị liên kết (Affiliate Marketing).

XÂY DỰNG THƯƠNG HIỆU VÀ TUÂN THỦ PHÁP LÝ

Về lộ trình khởi nghiệp, ông Khôi khuyến nghị người trẻ lên kế hoạch tuần tự, từ việc tạo kênh, hoàn thiện hồ sơ, sản xuất video đến mở shop, đăng sản phẩm và triển khai các hoạt động bán hàng. Cùng với đó, việc đánh giá kết quả để điều chỉnh và tối ưu hiệu quả trong những ngày đầu tiên là vô cùng quan trọng.

Ông Khôi nhấn mạnh trong giai đoạn khởi đầu, các chỉ số quan trọng cần được quan tâm không phải là con số cụ thể, mà là đảm bảo tần suất sản xuất nội dung đều đặn, khả năng chuyển đổi hiệu quả, doanh thu từ các kênh bổ trợ và tốc độ vận hành trơn tru.

"Khởi nghiệp thương mại điện tử không chỉ đơn thuần là bán hàng, mà còn là xây dựng thương hiệu cá nhân, hiểu người dùng và tuân thủ pháp lý trong kinh doanh trực tuyến", ông Khôi nhấn mạnh; đồng thời cho rằng làm kinh doanh trên mạng cũng cần chuẩn mực như ngoài đời, đó là minh bạch, tôn trọng khách hàng và tôn trọng luật.

Ông Khôi cho biết Dự thảo Luật thương mại điện tử (sửa đổi) sắp ban hành sẽ tăng cường quản lý hoạt động livestream và tiếp thị liên kết. Đồng thời, ông cũng đánh giá cao các chính sách hỗ trợ thanh niên của Bộ Công Thương, đặc biệt là các chương trình đồng hành trong đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và hoàn thiện hành lang pháp lý, giúp người trẻ khởi nghiệp bền vững, đúng định hướng và tuân thủ pháp luật.

HOÀN THIỆN CHÍNH SÁCH, KIẾN TẠO MÔI TRƯỜNG THUẬN LỢI

Ông Nguyễn Hữu Tuấn, Giám đốc Trung tâm Phát triển thương mại điện tử và Công nghệ số (eComDX), Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số (Bộ Công Thương) phân tích ba xu hướng lớn đang định hình thị trường.

Thứ nhất, thương mại di động và thương mại xã hội đang chiếm ưu thế. Các hình thức này hiện chiếm gần 73% tổng giao dịch thương mại điện tử toàn cầu. Các công cụ như livestream, video mua sắm hay trò chơi hóa đang giúp doanh nghiệp rút ngắn hành trình từ nội dung đến đơn hàng.

Ông Nguyễn Hữu Tuấn, Giám đốc Trung tâm Phát triển thương mại điện tử và Công nghệ số.

Thứ hai, AI tạo sinh đang tái định hình trải nghiệm mua sắm. Công nghệ này hỗ trợ từ gợi ý sản phẩm cá nhân hóa, tối ưu quản lý tồn kho đến hỗ trợ thanh toán tự động. Các công nghệ mới khác như AR Try-On (thử sản phẩm ảo) hay hệ thống thanh toán Just Walk Out cũng đang mở ra xu hướng tiêu dùng liền mạch.

Thứ ba, xu hướng Omnichannel và Unified Commerce đang giúp kết nối online – offline một cách đồng bộ. Điều này mang đến trải nghiệm xuyên suốt cho khách hàng, đặc biệt với mô hình “mua online – nhận tại cửa hàng”.

Song song với các xu hướng công nghệ, ông Tuấn khẳng định thương mại điện tử xanh và bền vững sẽ là tương lai của thị trường. Trọng tâm của xu hướng này là bao bì thân thiện môi trường, logistics carbon thấp và mô hình kinh tế tuần hoàn. Việc ứng dụng giải pháp logistics xanh, tái sử dụng bao bì và tối ưu chuỗi cung ứng sẽ giúp doanh nghiệp thương mại điện tử Việt Nam phát triển lâu dài, hài hòa giữa hiệu quả kinh tế và trách nhiệm xã hội.

Để hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp phát triển bền vững, ông Tuấn cho biết Bộ Công Thương đã và đang triển khai đồng bộ nhiều chính sách nhằm hoàn thiện hành lang pháp lý và tạo môi trường kinh doanh thuận lợi.

Đặc biệt, hiện nay Bộ đang hoàn thiện Dự thảo Luật Thương mại điện tử (sửa đổi), dự kiến trình Quốc hội khóa XV tại kỳ họp tháng 10/2025. Mục tiêu của dự thảo này là giải quyết các vấn đề còn tồn tại trong quản lý thương mại điện tử như kiểm soát hàng giả, thuế xuyên biên giới, bảo vệ dữ liệu cá nhân và tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp khởi nghiệp.

Bên cạnh đó, Bộ cũng đề cao đạo đức và tuân thủ pháp lý trong kinh doanh số, coi đây là yếu tố nền tảng để bảo đảm sự phát triển bền vững. Việc thực hiện nghiêm túc các quy định tại Nghị định số 85/2021/NĐ-CP về minh bạch giao dịch, bảo vệ người tiêu dùng và phòng chống gian lận thương mại trực tuyến được xem là chìa khóa giúp các start-up thương mại điện tử nâng cao uy tín và tạo dựng niềm tin với thị trường.