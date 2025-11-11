Áp lực bán yếu, thị trường phục hồi kỹ thuật

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Thứ Ba, 11/11/2025
Kim Phong
11/11/2025, 15:39
Thị trường đã không gặp nhiều lực cản trong phiên chiều nay cùng với sự ổn định của nhóm cổ phiếu dẫn dắt giúp VN-Index có phiên quay lại kiểm định ngưỡng 1600 điểm. Mặc dù các trụ đóng góp phần lớn điểm số nhưng sức tăng lan tỏa là tín hiệu khá tích cực.
Trừ 30 phút đầu tiên của phiên chiều thị trường lùi sâu thêm một nhịp và chỉ số chớm đỏ, toàn bộ thời gian còn lại là diễn biến phục hồi. Thậm chí VN-Index còn nhích qua đỉnh cao nhất buổi sáng, tiến tới 1597,08 điểm (+1,05%/+16,5 điểm). Đóng cửa lực bán có tăng lên, đẩy chỉ số lùi lại 1593,61 điểm, tăng 0,83% tương đương +13,07 điểm.
Điều hiển nhiên là chỉ có các blue-chips mới kiến tạo được nhịp tăng này. VIC dù đóng cửa có suy yếu nhưng từ 1h30 đến cuối đợt khớp lệnh liên tục cũng có nhịp tăng hơn 1%. VHM thậm chí còn tốt hơn, từ 1h15 đến trước khi bước vào đợt đóng cửa xuất hiện nhịp tăng 3,65%. CTG trong khoảng thời gian tương tự cũng cải thiện 1,9%. TCB từ 1h15 tới 2h15 tăng 1,65%... Mặc dù những phút cuối nhiều cổ phiếu dẫn dắt chững lại nhưng không xuất hiện đợt ép giá đáng kể nào. Khả năng duy trì độ cao xuất phát từ áp lực bán tương đối yếu, hơn là dòng tiền mạnh.
Rổ VN30 đóng cửa ghi nhận 17 cổ phiếu tăng giá so với mức chốt buổi sáng và 11 mã tụt giá. VN30-Index tăng 0,97% với 20 mã tăng/8 mã giảm. Thanh khoản rổ này buổi chiều có tăng 31,3% so với phiên sáng nhưng chủ yếu do buổi sáng giao dịch quá chậm. Nếu so với chiều qua, giao dịch tăng nhẹ 10%. Trong 20 mã xanh của nhóm này có 14 cổ phiếu tăng vượt 1%, bù đắp lại khá tốt những thiệt hại trong 3 phiên vừa qua.
Ảnh hưởng của nhóm cổ phiếu lớn vẫn rất đậm nét khi VIC tăng 1,01%, VHM tăng 3,57%, BID tăng 1,6%, CTG tăng 1,04%. Đây đều là các cổ phiếu thuộc Top 10 vốn hóa của VN-Index. Cổ phiếu duy nhất trong nhóm này đỏ là FPT, giảm 0,1%.
Hiện tượng đỡ trụ không phải là biểu hiện xấu vì khả năng dẫn dắt chỉ số vẫn tạo được diễn biến tăng giá lan tỏa. Độ rộng sàn HoSE chốt phiên ghi nhận 186 mã tăng/114 mã giảm trong khi chốt phiên sáng là 131 mã tăng/149 mã giảm. Có 103 cổ phiếu đóng cửa tăng hơn 1%, gấp đôi số lượng buổi sáng. Đây là bằng chứng rõ nhất về sự cải thiện mặt bằng giá. Do đó việc VN-Index hồi lên có sự ủng hộ của số đông.
Nhóm Midcap đang hưởng lợi tốt nhất từ diễn biến hồi này, chỉ số Midcap tăng 1,33%. Tuy thanh khoản rổ này giảm hơn 14% so với hôm qua và thấp hơn đáng kể so với rổ VN30 nhưng cổ phiếu thì tốt. VIX tăng 4,06% khớp 979,6 tỷ đồng; GEX tăng 5,75% với 562,7 tỷ; CII tăng 2,24% với 374,8 tỷ; DXG tăng 3,01% với 227,7 tỷ; DIG tăng 2,54% với 196,8 tỷ; VCI tăng 2,51% với 184,2 tỷ…
Tính chung 103 cổ phiếu tăng giá tốt nhất của VN-Index chiếm 60,2% tổng giá trị khớp lệnh sàn HoSE. Điều này góp phần giảm khía cạnh tiêu cực của mặt bằng thanh khoản thấp phiên này. Nếu dòng tiền yếu mà vẫn giúp giá cổ phiếu tăng lên và nhóm tăng mạnh nhất có sự phân bổ dòng tiền lớn nhất tức là tâm lý nhà đầu tư ổn định.
Điều này cũng được “chứng thực” từ nhóm cổ phiếu giảm giá: Số lượng mã giảm mạnh quá 1% co lại còn 42 mã trong khi phiên sáng 68 mã, đồng thời HDC giảm 4,78%, VSC giảm 1,95%, VPI giảm 2,8%, LPB giảm 1,66% là những mã duy nhất xuất hiện thanh khoản vượt trăm tỷ đồng. Ngoài ra cũng chỉ 7 mã khác có thanh khoản trên 10 tỷ đồng.
Nhà đầu tư nước ngoài chiều nay đã đảo sang mua ròng 142,6 tỷ đồng trên sàn HoSE. Khối này tăng mạnh quy mô giải ngân mới lên 1.201 tỷ đồng, tăng 35% so với phiên sáng. Những mã được mua ròng nổi bật là VIC +152,8 tỷ, HPG +105,1 tỷ, VNM +81 tỷ, SHB +73,1 tỷ, MSN +71,3 tỷ, MWG +41,3 tỷ. Phía bán ròng có MBB -69,2 tỷ, STB +66 tỷ, CTG -52,7 tỷ, HDB -48,5 tỷ, VND -47,6 tỷ.
VN-Index đóng cửa còn cách mốc 1600 điểm khoảng 6 điểm nữa và chỉ số hoàn toàn có cơ hội kiểm định lại mốc này. Nếu chỉ số vượt qua thành công thì vẫn có khả năng vùng hỗ trợ 1600 điểm chưa thực sự bị phá vỡ. Kịch bản ngược lại cũng vậy, nếu thất bại, diễn biến hôm nay chỉ là nhịp kiểm định bất thành mà thôi.
13:46, 11/11/2025
