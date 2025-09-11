Tranh thủ thị trường hồi, nhà đầu tư cá nhân thoát hàng bán ròng hơn 1.000 tỷ

Nhà đầu tư cá nhân hôm nay bán ròng 309.4 tỷ đồng, trong đó họ bán ròng khớp lệnh là 1036.4 tỷ đồng...

Thị trường bất ngờ xuất hiện phiên phục hồi khá mạnh mẽ, đặc biệt trong bối cảnh vẫn có một đợt xả lớn buổi sáng. Dòng tiền bắt đáy đảo ngược tình thế trong phiên chiều, giúp VN-Index từ chỗ giảm 37,5 điểm thành tăng 14,49 điểm.

Lực cầu xuất hiện khi chỉ số điều chỉnh xuống sát mốc 1600 điểm, cho thấy nhà đầu tư vẫn đang quan sát diễn biến và quan tâm tới các ngưỡng hỗ trợ quan trọng. Động lực của diễn biến đảo ngược hôm nay là các cổ phiếu blue-chips. VIC tăng 3,9%, VHM tăng 4,03%, HPG tăng 1,04%, LPB tăng 4,89%, VNM tăng 2,34%, MWG tăng 4,37% là những trụ cứng nhất, đem về tới 12,4 điểm.

Mặc dù có yếu tố kéo trụ khá rõ nhưng diễn biến phục hồi của VN-Index cũng tạo sức lan tỏa khá rộng. Sàn HoSE đóng cửa với 163 mã tăng và 152 mã giảm.

Rổ Midcap cũng tăng 0,24%, Smallcap tăng 0,19%. Khá nhiều cổ phiếu vừa và nhỏ rất mạnh, thậm chí kịch trần như NKG, PTC, C47, DSE, TNI, HID, VDS.

Điểm đáng lưu ý là mức tăng cuối ngày không phản ánh hết diễn biến, trong phiên đa số cổ phiếu có một nhịp sụt giảm sâu buổi sáng rồi mới quay đầu phục hồi. Do đó biên độ thay đổi giá trong ngày là rất lớn nên ngay cả khi giá tăng nhẹ so với tham chiếu thì cơ hội kiếm lợi nhuận bắt đáy cũng không hề nhỏ.

Điểm bất lợi phiên này là cổ phiếu ngân hàng chưa tham gia nhiều. LPB tăng 4,9%, STB tăng 2,8%, TPB tăng 2,3% là các cổ phiếu duy nhất đáng kể, trong khi số giảm giá vẫn rất nhiều, bao gồm cả các mã lớn nhất như VPB, VCB, BID, TCB, MBB.

Cổ phiếu chứng khoán vốn rất nhạy với các diễn biến đảo chiều, hôm nay cũng tăng kém và chủ yếu là ở các mã rất nhỏ. Nhà đầu tư nước ngoài cũng là bên bán ròng với 1270.5 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ bán ròng 926.8 tỷ đồng.

Mua ròng khớp lệnh chính của nước ngoài là nhóm Công nghệ Thông tin, Bất động sản. Top mua ròng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã: VHM, TCB, GEX, HDG, TPB, STB, VNM, FPT, VIC, HVN.

Phía bên bán ròng khớp lệnh của nước ngoài là nhóm Dịch vụ tài chính. Top bán ròng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã: SSI, MWG, SHB, VIX, MBB, CTG, PDR, DXG, MSN.

Nhà đầu tư cá nhân bán ròng 309.4 tỷ đồng, trong đó họ bán ròng khớp lệnh là 1036.4 tỷ đồng. Tính riêng giao dịch khớp lệnh, họ mua ròng 6/18 ngành, chủ yếu là ngành Bán lẻ. Top mua ròng của nhà đầu tư cá nhân tập trung gồm: SHB, MWG, VCG, MBB, PVD, VPI, HSG, NKG, BAF, VSC.

Phía bán ròng khớp lệnh: họ bán ròng 12/18 ngành chủ yếu là nhóm ngành Ngân hàng, Dịch vụ tài chính. Top bán ròng có: STB, VIX, VPB, VND, TPB, TCB, VCB, FPT, EIB.

Tự doanh mua ròng 775.2 tỷ đồng tính riêng khớp lệnh họ mua ròng 709.4 tỷ đồng.

Tính riêng giao dịch khớp lệnh: Tự doanh mua ròng 10/18 ngành. Nhóm mua ròng mạnh nhất là Ngân hàng, Dịch vụ tài chính. Top mua ròng khớp lệnh của tự doanh phiên ngày hôm nay gồm FUEMAV30, SHB, HPG, GEX, VIB, TCB, MSN, FPT, VNM, MBB.

Top bán ròng là nhóm Bán lẻ. Top cổ phiếu được bán ròng gồm MWG, PLX, TPB, VRE, DCM, NLG, GAS, TCM, PVD, HSG.

Nhà đầu tư tổ chức trong nước mua ròng 612.8 tỷ đồng, tính riêng khớp lệnh thì họ mua ròng 1253.8 tỷ đồng. Tính riêng giao dịch khớp lệnh: Tổ chức trong nước bán ròng 4/18 ngành, giá trị lớn nhất là nhóm Hàng & Dịch vụ Công nghiệp Top bán ròng có GEX, SHB, FUEMAV30, VHM, TCB, VIC, VCG, HDG, KBC, HVN.

Giá trị mua ròng lớn nhất là nhóm Dịch vụ tài chính. Top mua ròng có SSI, VIX, VCB, STB, MWG, EIB, VND, NVL, PDR, VPB.

Giá trị giao dịch thỏa thuận hôm nay giảm mạnh (-70,5%) so với hôm qua, chỉ đạt 2.140,3 tỷ đồng, đóng góp 5,3% tổng giá trị giao dịch.

Ở phương thức thỏa thuận, tổ chức trong nước là bên bán đáng chú ý, tập trung bán VIX, VPB, và GEX. Bên mua vào đối ứng là Cá nhân trong nước. Tỷ trọng phân bổ dòng tiền tăng ở Chứng khoán, Thép, Bán lẻ, Thực phẩm, Thiết bị điện trong khi giảm ở Bất động sản, Ngân hàng, Công nghệ thông tin, Hóa chất.

Tính riêng khớp lệnh, tỷ trọng phân bổ dòng tiền tăng ở nhóm vốn hóa lớn VN30 và vừa VNMID, giảm ở nhóm vốn hóa nhỏ VNSML.