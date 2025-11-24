Traphaco có tổng giám đốc mới, đẩy mạnh dự án EU-GMP

Giá vàng trong nước và thế giới
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Thứ Ba, 25/11/2025
Thu Minh
24/11/2025, 18:52
Công ty CP Traphaco (TRA) vừa chuyển giao vị trí Tổng Giám đốc từ ông Trần Túc Mã sang bà Đào Thuý Hà.
Sau 15 năm đứng đầu ban điều hành, ông Trần Túc Mã đã chuyển giao vị trí Tổng Giám đốc Traphaco sang cho bà Đào Thúy Hà. Sau khi chuyển giao, ông Mã vẫn giữ vai trò là thành viên Hội đồng quản trị Traphaco.
Ông Trần Túc Mã được biết đến là một trong những nhà lãnh đạo có dấu ấn sâu sắc trong ngành dược Việt Nam. Ông dẫn dắt Traphaco vượt qua giai đoạn COVID-19, tái cấu trúc danh mục sản phẩm, hiện đại hóa quản trị, thúc đẩy chuyển đổi số và đầu tư nhà máy tân dược 4.0.
Chia sẻ về chuyển giao vị trí Tổng giám đốc, ông Trần Túc Mã nhấn mạnh Traphaco đang trong trạng thái ổn định, tăng trưởng tốt, nên đây là thời điểm phù hợp để thế hệ kế nhiệm tiếp quản và dẫn dắt doanh nghiệp bước vào chu kỳ tăng trưởng mới. Điểm đáng chú ý là ông Mã không rời doanh nghiệp, mà tiếp tục giữ vai trò thành viên Hội đồng quản trị, đảm bảo tính liên tục chiến lược và hỗ trợ lãnh đạo mới trong những giai đoạn quan trọng.
Người kế nhiệm ông Trần Túc Mã là bà Đào Thúy Hà. Trước khi đảm nhận nhiệm vụ CEO, bà Hà là Phó tổng giám đốc phụ trách phụ trách Kinh doanh và Marketing, đồng thời là Ủy viên HĐQT Traphaco.
Bà Hà từng trải qua các vị trí quản lý chủ chốt của Traphaco. Theo đánh giá của SCIC, Mirae Asset và Daewoong Pharmaceutical – ba cổ đông lớn của Traphaco – bà Hà hội tụ đủ ba yếu tố quan trọng: kinh nghiệm thực tiễn, bản lĩnh đổi mới và sự am hiểu thị trường dược để điều hành Traphaco trong giai đoạn mới.
Việc bổ nhiệm một nữ Tổng giám đốc cũng là bước đi tiến bộ, thể hiện tinh thần quản trị hiện đại và cam kết đa dạng hóa lãnh đạo của Traphaco.
Cùng với chuyển giao lãnh đạo, Traphaco đặt mục tiêu tăng trưởng mạnh trong giai đoạn 2025–2030, giai đoạn được đánh giá là nhiều cơ hội khi nhu cầu dược phẩm tăng nhanh, dân số già hóa và thị trường xuất khẩu mở rộng nhờ các FTA.
Traphaco đã xây dựng nền tảng đủ mạnh với 4 nhà máy hiện đại chuẩn GMP-WHO, danh mục sản phẩm chủ lực đa dạng, thương hiệu uy tín, đội ngũ R&D giàu kinh nghiệm, mạng lưới phân phối rộng khắp cả nước và nền tảng quản trị minh bạch, bài bản.
Tại lễ nhận bàn giao công việc, bà Đào Thuý Hà công bố loạt mục tiêu chiến lược gồm duy trì tăng trưởng hai chữ số, thúc đẩy dự án nhà máy EU-GMP, giữ vững vị thế số 1 ở mảng Đông dược, tăng tốc đầu tư tân dược và chuyển giao công nghệ, đẩy mạnh chuyển đổi số và ứng dụng AI, phát triển nguồn nhân lực trẻ, tạo nền tảng bền vững trong dài hạn.
Các công ty có nợ vay bằng USD cao sẽ bị ảnh hưởng khi USD tăng giá dẫn đến lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái. Điều này kéo theo sự thay đổi làm sụt giảm lợi nhuận của doanh nghiệp vay USD.
Ngành Vật liệu xây dựng nói chung và ngành Thép nói riêng đang dư cung trên nhiều phương diện: Nhà máy, cơ sở sản xuất thép; Mỏ than; Mỏ quặng sắt. Giá nguyên vật liệu sẽ trong xu hướng giảm trong chu kỳ 3-5 năm tới.
Lợi nhuận “lõi” của các Ngân hàng đang chịu áp lực kép từ tăng trưởng tín dụng chậm lại và NIM hồi phục chậm hay thậm chí thu hẹp do chi phí vốn gia tăng..
Theo trao đổi với các doanh nghiệp khu công nghiệp, sau khi Mỹ công bố thuế đối ứng mới, khách hàng đã quay trở lại đàm phán và nhận bàn giao đất. Nhờ đó, lợi nhuận quý 3/25 toàn ngành khu công nghiệp ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng, tăng 24%.
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: