Traphaco có tổng giám đốc mới, đẩy mạnh dự án EU-GMP

Công ty CP Traphaco (TRA) vừa chuyển giao vị trí Tổng Giám đốc từ ông Trần Túc Mã sang bà Đào Thuý Hà.

Sau 15 năm đứng đầu ban điều hành, ông Trần Túc Mã đã chuyển giao vị trí Tổng Giám đốc Traphaco sang cho bà Đào Thúy Hà. Sau khi chuyển giao, ông Mã vẫn giữ vai trò là thành viên Hội đồng quản trị Traphaco.

Ông Trần Túc Mã được biết đến là một trong những nhà lãnh đạo có dấu ấn sâu sắc trong ngành dược Việt Nam. Ông dẫn dắt Traphaco vượt qua giai đoạn COVID-19, tái cấu trúc danh mục sản phẩm, hiện đại hóa quản trị, thúc đẩy chuyển đổi số và đầu tư nhà máy tân dược 4.0.

Chia sẻ về chuyển giao vị trí Tổng giám đốc, ông Trần Túc Mã nhấn mạnh Traphaco đang trong trạng thái ổn định, tăng trưởng tốt, nên đây là thời điểm phù hợp để thế hệ kế nhiệm tiếp quản và dẫn dắt doanh nghiệp bước vào chu kỳ tăng trưởng mới. Điểm đáng chú ý là ông Mã không rời doanh nghiệp, mà tiếp tục giữ vai trò thành viên Hội đồng quản trị, đảm bảo tính liên tục chiến lược và hỗ trợ lãnh đạo mới trong những giai đoạn quan trọng.

Người kế nhiệm ông Trần Túc Mã là bà Đào Thúy Hà. Trước khi đảm nhận nhiệm vụ CEO, bà Hà là Phó tổng giám đốc phụ trách phụ trách Kinh doanh và Marketing, đồng thời là Ủy viên HĐQT Traphaco.

Bà Hà từng trải qua các vị trí quản lý chủ chốt của Traphaco. Theo đánh giá của SCIC, Mirae Asset và Daewoong Pharmaceutical – ba cổ đông lớn của Traphaco – bà Hà hội tụ đủ ba yếu tố quan trọng: kinh nghiệm thực tiễn, bản lĩnh đổi mới và sự am hiểu thị trường dược để điều hành Traphaco trong giai đoạn mới.

Việc bổ nhiệm một nữ Tổng giám đốc cũng là bước đi tiến bộ, thể hiện tinh thần quản trị hiện đại và cam kết đa dạng hóa lãnh đạo của Traphaco.

Cùng với chuyển giao lãnh đạo, Traphaco đặt mục tiêu tăng trưởng mạnh trong giai đoạn 2025–2030, giai đoạn được đánh giá là nhiều cơ hội khi nhu cầu dược phẩm tăng nhanh, dân số già hóa và thị trường xuất khẩu mở rộng nhờ các FTA.

Traphaco đã xây dựng nền tảng đủ mạnh với 4 nhà máy hiện đại chuẩn GMP-WHO, danh mục sản phẩm chủ lực đa dạng, thương hiệu uy tín, đội ngũ R&D giàu kinh nghiệm, mạng lưới phân phối rộng khắp cả nước và nền tảng quản trị minh bạch, bài bản.

Tại lễ nhận bàn giao công việc, bà Đào Thuý Hà công bố loạt mục tiêu chiến lược gồm duy trì tăng trưởng hai chữ số, thúc đẩy dự án nhà máy EU-GMP, giữ vững vị thế số 1 ở mảng Đông dược, tăng tốc đầu tư tân dược và chuyển giao công nghệ, đẩy mạnh chuyển đổi số và ứng dụng AI, phát triển nguồn nhân lực trẻ, tạo nền tảng bền vững trong dài hạn.