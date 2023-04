Traphaco giữ mục tiêu tăng trưởng kép

VỮNG VÀNG NỀN TẢNG

Dữ liệu tổng hợp về Traphaco cho thấy, Công ty giữ vững tốc độ tăng trưởng kép về doanh thu và lợi nhuận từ năm 2019.

Bức tranh tài chính của Công ty, dựa trên phân tích báo cáo tài chính năm 2022 sau kiểm toán, rất tích cực. Cụ thể, doanh thu năm 2022 đạt 2.399 tỷ đồng, tăng trưởng 11% so với cùng kỳ năm 2021 và vượt chỉ tiêu đề ra 2,3%. Lợi nhuận sau thuế đạt 293 tỷ đồng, tăng 11% so với cùng kỳ năm 2021, vượt kế hoạch 2,6%.

Đặc biệt, TRA đạt ngôi quán quân về biên lợi nhuận gộp trong ngành, với trên 56%. Khả năng thanh toán của doanh nghiệp ở mức vượt trội, với khả năng thanh toán nhanh là 1.62 và khả năng thanh toán tức thời là 1.15 tại thời điểm năm 2022, cao hơn so với các năm trước. Khả năng thanh toán hiện hành đạt mức cao là 2.81, khả năng thanh toán lãi vay là 369 trong khi lãi vay của doanh nghiệp tương đối thấp.

Tỷ lệ nợ vay của Traphaco duy trì ở mức tương đối thấp và giảm dần từ năm 2020 đến năm 2022. Bên cạnh đó, khả năng tự tài trợ tài sản dài hạn của Traphaco tăng. Điều này cho thấy cơ cấu tài chính của TRA rất lành mạnh.

Vượt lên những khó khăn, biến động của môi trường kinh doanh, việc Traphaco duy trì được đà tăng trưởng, chi trả cổ tức cho cổ đông 30% bằng tiền mặt, đảm bảo công ăn việc làm cho người lao động, thu nhập bình quân tăng 12,8% so với năm trước là một điểm sáng. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 của Traphaco cũng cho thấy nỗ lực lớn của Công ty và chứng minh chiến lược “Giữ vững vị thế số 1 Đông dược - Tập trung phát triển Tân dược chất lượng cao” giai đoạn 2021-2025 đang đi đúng hướng.

Trong báo cáo gửi đến đại hội đồng cổ đông, Ban điều hành Traphaco nhấn mạnh: “Thành công của dự án Tái cấu trúc Công ty thực hiện cuối năm 2021 với mô hình và phương thức quản trị mới đã thay đổi cách thức hoạt động của Công ty theo hướng hiệu quả hơn, thúc đẩy sự đột phá tại các khâu, mang lại hiệu quả lớn. Thành công của chính sách chia tách Đông dược, Ngoài Đông dược đã giúp doanh thu ngoài đông dược tăng trưởng 37% so với cùng kỳ, vượt 25% kế hoạch”.

KHÁT VỌNG MẠNH MẼ

Trên nền tảng vững vàng của năm 2022, Traphaco có động lực và đầy khát vọng để tiến về phía trước.

Năm 2023, Công ty đặt mục tiêu doanh thu 2.600 tỷ đồng, lợi nhuận ròng 326 tỷ đồng, lần lượt tăng 8,4% và 11,2% so với thực hiện năm 2022. Đối với kênh ETC, TRA lên kế hoạch doanh thu tăng 17% so với kết quả đạt được năm 2022. Doanh thu kênh OTC đặt mục tiêu tăng trưởng 5,3%.

Đây là mục tiêu khá tham vọng khi năm 2023, theo dự báo của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), vẫn là một năm “mong manh” với nền kinh tế toàn cầu. Cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine, cuộc khủng hoảng giá sinh hoạt và sự suy thoái kinh tế của nhiều quốc gia phát triển, cộng với những khó khăn nội tại trong nước khiến thu nhập và tiêu dùng của người dân sụt giảm mạnh, tiếp tục tạo ra một thời kỳ biến động về kinh tế, chính trị. Với riêng thị trường dược, nhóm hàng chủ lực của Traphaco là Đông dược đang bị cạnh tranh quyết liệt, ngoài ra các bệnh viện công vẫn gặp nhiều khó khăn trong mua sắm, đấu thầu.

Để hiện thực hóa những con số trên, HĐQT Traphaco đã đề ra phương hướng, theo đó tập trung mạnh vào số hóa các hoạt động doanh nghiệp để quản trị chi phí hiệu quả và nâng cao năng suất lao động. Đồng thời, Traphaco coi trọng tốc độ trong thực thi và triển khai kế hoạch. Công ty phân rã mục tiêu từng bộ phận, cá nhân, có thời gian hoàn thành cụ thể, trách nhiệm cụ thể.

Với một loạt giải pháp được ưu tiên như tăng cường năng lực hoạt động kênh phân phối, nâng cao năng lực sản xuất mảng Ngoài Đông dược, tiếp tục chia tách Đông dược - Ngoài Đông dược trên toàn hệ thống, áp dụng chính sách lương thưởng mới, Traphaco tự tin mỗi thành viên sẽ khai phá được năng lực cá nhân để chinh phục các mục tiêu đầy thách thức.

Ông Trần Túc Mã, Tổng giám đốc Traphaco nhìn nhận: “Môi trường kinh doanh luôn có khó khăn, doanh nghiệp luôn có điểm hạn chế, chủ quan. Nhưng chúng tôi có động lực để luôn luôn vượt khó, linh hoạt để tìm được cơ trong nguy”.

"Hành động nhanh chóng hơn các đối thủ khác trên thị trường và luôn có kịch bản chuẩn bị cho những khó khăn bất ngờ của môi trường kinh doanh trong tương lai, Traphaco tiếp tục thực hiện mạnh mẽ tái cấu trúc công ty, đổi mới hoạt động kinh doanh", ông Mã nhấn mạnh.

Như vậy, có thể thấy, Traphaco kiên cường đặt mục tiêu giữ vững hiệu quả kinh doanh bền vững trong năm 2023 với nhiều giải pháp đột phá. Đây cũng là những điểm mạnh tạo nên sức hấp dẫn và duy trì vị thế đầu ngành cho thương hiệu Traphaco.