Tăng mạnh sức mua thực phẩm chay tại chợ Việt

Tháng 7 âm lịch - mùa Vu Lan – thường là thời điểm sôi động nhất trong năm của ngành thực phẩm chay. Khi sức mua tăng vọt, các doanh nghiệp lớn nhỏ đều tung ra nhiều sản phẩm mới, thực đơn mới để đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng…
Từ một xu hướng đơn lẻ, thực phẩm chay đang dần khẳng định vị
trí là một ngành kinh tế giàu tiềm năng. Số liệu
nghiên cứu từ Grand View Research cho thấy, thị trường thực phẩm thuần chay
toàn cầu dự kiến sẽ đạt giá trị khoảng 31 tỷ USD vào năm 2026, với tốc độ tăng
trưởng mỗi năm 9,6%.
Trên thế giới có khoảng 20% dân số thực hiện chế độ ăn chay,
còn tại Việt Nam, con số này được ghi nhận khoảng 10%. Ghi nhận tại Việt Nam những
năm gần đây, số lượng người dân, du khách quan tâm đến ẩm thực chay tăng đáng kể
so với các năm trước. Tại các siêu thị như Co.opmart, GO!, MM Mega Market… thực
phẩm chay luôn bán khá chạy.
Mùa Vu Lan này, khảo sát tại một số siêu thị lớn cho thấy thị trường đồ
chay phong phú hơn hẳn mọi năm. Bên cạnh rau củ quả, nấm hay các loại hạt
vốn quen thuộc để bổ sung đạm thực vật, quầy kệ xuất hiện ngày càng nhiều sản
phẩm chế biến sẵn và tiện lợi. Ở các siêu thị Co.opmart, những món chay làm sẵn
như miến xào, cơm hạt sen, măng kho đậu hũ, chả giò hay bánh giò được người
tiêu dùng ưa chuộng nhờ giá cả hợp lý, dễ mua và tiết kiệm công nấu nướng.
Tại hệ thống siêu thị WinMart, các bảng thông tin giới thiệu
sản phẩm sữa chua thực vật được treo nổi bật. Trong khi đó, các sản phẩm chay giả
mặn như gà quay, bò xào, thịt nướng chay, lẩu chay… được trình bày bắt mắt,
hương vị hấp dẫn. Còn các nguyên liệu truyền thống như đậu hũ, nấm, rau củ, ngũ
cốc… vẫn là lựa chọn quen thuộc với nhiều người ưa tự chế biến tại nhà.
Tương tự, các hệ thống siêu thị Hapro, Fuji Mart, Go! Thăng
Long... dịp này cũng giới thiệu nhiều sản phẩm chay thương hiệu Việt như Âu Lạc,
Cầu Tre, Vissan. Cụ thể, nem chay dao động từ 58.000 - 74.000 đồng/kg; há cảo
chay 62.000 - 66.000 đồng/kg; gà chay 70.000 - 100.000 đồng/con; giò nạc, giò
bò, giò nấm 60.000 - 100.000 đồng/kg; cơm cháy, cơm gạo lứt sấy 30.000 - 70.000
đồng/gói 150 - 200 gram...
Không chỉ đưa ra thị trường sản phẩm khô, hệ thống siêu thị
còn giới thiệu đến người tiêu dùng sản phẩm chay đông lạnh như cá, tôm chay
100.000 - 300.000 đồng/kg, cá bạc má, cá sặc, đùi gà ướp sả…78.000 đồng/kg, chả
uyên ương 75.000 đồng/kg, củ sen kho nấm 68.000 đồng/kg…
Ông Trương Chí Thiện, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Thực phẩm Sài
Gòn Chay, cho biết nhu cầu tiêu thụ mùa này tăng gấp 2 - 3 lần so với ngày thường.
Để đón đầu nhu cầu, công ty tung ra nhiều sản phẩm mới như bánh nếp chuối miền
Tây, bánh nếp dimsum chay, bánh tét chay… nhằm phục vụ nhóm khách hàng thường
xuyên tìm món mới, lạ.
"Chiến lược của chúng tôi là tập trung phân khúc
giá 20.000 đồng/món, không chỉ giữ giá mà còn tăng cường khuyến mãi dịp cao điểm,"
ông Thiện nói. Đặc biệt, sản phẩm năm
nay là áp dụng công nghệ tiệt trùng, có thể bảo quản ở nhiệt độ thường trong 1
tháng, khắc phục
tình trạng khó bảo quản, vận chuyển vốn thường thấy ở hàng chay đông lạnh.
Song song với sự nở rộ ở kênh bán lẻ, các nhà hàng và khách
sạn cũng không bỏ lỡ cơ hội. Nhiều nơi tung ra buffet chay hoành tráng với thực
đơn phong phú và nhiều ưu đãi. Ví dụ, khách sạn Viễn Đông (TP.HCM) mở buffet suốt
tháng 7 âm lịch với hơn 50 món chay, giá vé gần 190.000 đồng. Ngoài ra, còn có chương trình “Chia sẻ khoảnh khắc – Lan tỏa niềm
vui” tặng quà tri ân cho thực khách check-in, đăng ảnh trải nghiệm trên mạng xã
hội.
Tại Café Central An Đông hay nhà hàng Ngân Đình trong khách
sạn Windsor Plaza, thực đơn hơn 80 món ăn chay phong cách từ Á đến Âu khiến thực
khách như lạc vào một “phiên chợ hương vị” đầy màu sắc. Từ nay đến ngày 30/9,
buffet chay sẽ được phục vụ mỗi tối từ thứ 6 đến Chủ nhật hàng tuần. Giá từ
330.000 đồng/người, đã bao gồm các thức uống được thay đổi theo ngày như nước
tía tô, trà hoa đậu biếc, nước sâm, nước 5 loại hạt, nước detox táo hồi quế…
Hệ thống Chay Garden cũng tổ chức chương trình giảm giá đặc
biệt cho người cao tuổi: miễn phí vé cho cha mẹ từ 70 tuổi đi cùng con và giảm
50% cho độ tuổi 60 - 69. Tại đây, thực khách có thể thưởng thức hơn 100 món
chay vào buổi tối và khoảng 80 món vào buổi trưa, giá vé lần lượt 650.000 đồng
và 450.000 đồng, chưa bao gồm thuế và phí dịch vụ, áp dụng tại chi nhánh khách
sạn 5 sao Rex Sài Gòn.
Tại Hà Nội, một chủ quán chay tại quận Hoàn Kiếm, cho biết từ đầu tháng 7 Âm lịch đến nay, số lượng người đến quán đều đặn hơn, có khi tăng gấp 3 - 4 lần so với các tháng trước. Các suất chay có giá cả khá ổn định, trung bình từ 35.000 - 70.000 đồng/suất, ngoài ra còn có tiệc buffet chay, trung bình giá từ 100.000 - 200.000 đồng/người.
Cùng với đó, những ngày này dịch vụ đặt mâm cỗ chay cùng khá sôi động. Với
những gia đình kinh tế khá giả có thể đặt mâm cỗ từ 8 - 13 món như canh dưỡng
sinh, nấm kho tộ, nem ngũ sắc, gà chay sốt rô ti, nạc dê chay, bò xào chay… cho
6 người ăn, giá từ 1.000.000 - 1.500.00 đồng/mâm.
Chị Vũ Thị Phượng (dịch vụ nấu cỗ thuê tại Đông Dư,
Gia Lâm, Hà Nội) cho biết: “Tháng 7 năm nay, lượng khách đặt mâm cỗ chay làm sẵn
rất đông. Từ đầu tháng đến nay, nhà tôi đã kín lịch đặt hàng của khách, trung
bình mỗi ngày làm 7 - 10 mâm, riêng ngày 15 đã lên tới 20 mâm”.
Theo báo cáo của IMARC Group, thị trường thực phẩm thuần
chay tại Việt Nam đạt hơn 103 triệu USD năm 2024 và dự báo tăng trưởng bình
quân 8,1%/năm trong giai đoạn 2025 – 2033. Cùng với đó, một số nghiên cứu thị
trường khác cũng dự báo phân khúc thịt thực vật tại Việt Nam có thể đạt 0,5 tỷ
USD vào cuối 2025.
Tuy nhiên, để tránh rơi vào “bẫy dinh dưỡng”, người tiêu
dùng cần trang bị kiến thức: đọc kỹ nhãn thành phần, hạn chế sử dụng sản phẩm
chay chế biến sẵn nhiều phụ gia, ưu tiên lựa chọn thực phẩm từ nguyên liệu tự
nhiên, hữu cơ, kết hợp đa dạng ngũ cốc, rau củ và các loại đạm thực vật như đậu
nành, đậu lăng.
Ngày 1/8 vừa qua đã đánh dấu cột mốc quan trọng của ngành
chay Việt Nam khi Trung tâm Khoa học dinh dưỡng ngành chay quốc gia chính thức
được ra mắt. Sự kiện không chỉ mang ý nghĩa về mặt pháp lý, mà còn phản
ánh xu hướng ăn chay và kinh doanh thực phẩm chay ngày càng phổ biến.
Trung tâm Khoa học dinh dưỡng ngành chay quốc gia sẽ tập hợp đội ngũ chuyên gia trong lĩnh vực dinh dưỡng và
thực phẩm chay để tổ chức đào tạo, nghiên cứu và chuyển giao tri thức cho cộng
đồng. Đồng thời, trung tâm còn là nơi kết nối doanh nghiệp với thị trường, hỗ
trợ xây dựng chuỗi giá trị bền vững trong sản xuất - kinh doanh sản phẩm chay.
