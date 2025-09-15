Triển lãm 80 năm thành tựu đất nước: Khẳng định văn hóa, bản lĩnh và trí tuệ Việt Nam

Tối 15/9/2025, tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm quốc gia ở Đông Anh, Hà Nội, Lễ bế mạc Triển lãm thành tựu đất nước “80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” diễn ra trong không khí trang trọng và đầy tự hào. Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã đến dự và phát biểu tại Lễ bế mạc...

Triển lãm thành tựu đất nước “80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” là hoạt động chính trị - văn hóa trọng điểm chào mừng 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9; diễn ra từ ngày 28/8 đến ngày 15/9 tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm quốc gia, Đông Anh, Hà Nội.

Sự kiện không chỉ là một hoạt động văn hóa chính trị quan trọng mà còn là dịp để người dân Việt Nam nhìn lại chặng đường 80 năm qua, từ những ngày đầu giành độc lập cho đến nay, với những thành tựu to lớn trong mọi lĩnh vực.

TRIỂN LÃM KHẲNG ĐỊNH SỨC MẠNH ĐẠI ĐOÀN KẾT DÂN TỘC

Với sự tham gia của 28 bộ, cơ quan Trung ương, 34 địa phương và hơn 110 doanh nghiệp, tập đoàn kinh tế lớn, đây là triển lãm được tổ chức với quy mô lớn nhất từ trước tới nay tại Việt Nam. Thông qua hơn 230 không gian trưng bày, Triển lãm đã giới thiệu thành tựu của gần 180 ngành nghề trên các lĩnh vực trên chặng đường 80 năm qua của đất nước.

Triển lãm được tổ chức trên diện tích gần 260.000m2 bao gồm không gian trưng bày trong nhà và ngoài trời. Khu vực trưng bày được chia thành 6 chủ đề, gắn liền với hành trình phát triển của đất nước như: Việt Nam - Đất nước - Con người; 95 năm Cờ Đảng soi đường; Kiến tạo và phát triển; Đầu tàu kinh tế; Khởi nghiệp kiến quốc; Tỉnh giàu Nước mạnh.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự chương trình bế mạc Triển lãm thành tựu đất nước với chủ đề: "80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc". Ảnh: VGP.

Bằng các hình thức, công nghệ hiện đại, với nhiều tư liệu, tài liệu, hiện vật, máy móc thiết bị, phim tài liệu, phóng sự, Triển lãm phản ánh sinh động, khá toàn diện những thành tựu nổi bật trong suốt 80 năm qua của đất nước; họa chặng đường lịch sử vẻ vang của dân tộc và những thành tựu to lớn của đất nước trong sự nghiệp xây dựng, đổi mới, hội nhập quốc tế.

Triển lãm đã cho thấy sự đồng lòng, sáng tạo và nỗ lực của toàn dân tộc trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước; góp phần phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; đồng thời góp phần tuyên truyền, giáo dục truyền thống yêu nước, củng cố niềm tin của nhân dân vào đường lối đổi mới và phát triển bền vững của đất nước; quảng bá hình ảnh đất nước Việt Nam đổi mới, năng động, hội nhập sâu rộng với quốc tế. Sau 19 ngày mở cửa, Triển lãm 80 năm thành tựu đất nước thu hút khoảng 10 triệu lượt khách tham quan. Thành công ấy đã góp phần lan tỏa hình ảnh một đất nước hòa bình, đoàn kết và khát vọng vươn lên.

Phát biểu tại sự kiện, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh Triển lãm “80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” khẳng định sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thành công của cách mạng Việt Nam.

Triển lãm “80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” khẳng định sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc như lời dạy của Bác Hồ kính yêu “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết – Thành công, thành công, đại thành công” và tinh thần “biến không thành có, biến khó thành dễ, biến không thể thành có thể”, giúp chúng ta giành thắng lợi trong các cuộc kháng chiến trường kỳ; vượt qua muôn vàn khó khăn của công cuộc đổi mới, hội nhập và phát triển; vượt qua khủng hoảng, thiên tai, dịch bệnh, tỏa sáng tinh thần tự lực, tự cường; không ngừng củng cố tiềm lực của đất nước.

TRIỂN LÃM KHẲNG ĐỊNH VĂN HOÁ, BẢN LĨNH, TRÍ TUỆ VÀ SỨC SÁNG TẠO CỦA CON NGƯỜI VIỆT NAM

Theo Thủ tướng, Triển lãm cũng thể hiện rất rõ tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, “tình đồng chí, nghĩa đồng bào” bằng nhiều nội dung phong phú, sinh động và cách trình bày, thể hiện lôi cuốn, hấp dẫn, thấm đậm văn hóa đặc sắc của cộng đồng 54 dân tộc anh em từ khắp mọi miền của đất nước; khẳng định quan điểm dân là gốc, nhân dân làm nên lịch sử.

Các đại biểu tham dự chương trình . Ảnh: VGP

Triển lãm “80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” khẳng định ý nghĩa và tầm quan trọng của sự kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, sức mạnh trong nước với sức mạnh quốc tế, sự phối hợp chặt chẽ giữa Trung ương với địa phương, giữa Nhà nước với tư nhân.

Đây chính là tinh thần xuyên suốt trong tất cả các hoạt động, các không gian triển lãm, từ “Kiến tạo phát triển”, “Sáng tạo để kiến thiết”, “Khát vọng bầu trời” đến “Vì tương lai xanh”, “Đầu tàu kinh tế”, “Khởi nghiệp kiến quốc”, lan tỏa mạnh mẽ thông điệp về đất nước, con người Việt Nam thông minh, sáng tạo, khát vọng, giàu nghị lực nhưng chân thành, cởi mở, mến khách; với sự kết hợp hài hòa, tài tình giữa nội lực và ngoại lực, giữa các cơ quan, địa phương trong hệ thống chính trị; là cội nguồn tạo nên những “kỳ tích” trí tuệ, bản lĩnh của nhân dân Việt Nam trong suốt 80 năm qua và thể hiện khát vọng bay cao, vươn xa của nhân dân Việt Nam trong kỷ nguyên mới.

Tiết mục văn nghệ tại lễ bế mạc. Ảnh: VGP

Thủ tướng cho rằng Triển lãm đã góp phần khẳng định chân lý độc lập dân tộc gắn với chủ nghĩa xã hội và nâng tầm trí tuệ Việt Nam; thấy rõ sự đúng đắn, sáng suốt về con đường độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội là tất yếu khách quan, phù hợp với hoàn cảnh Việt Nam và bối cảnh quốc tế mà Bác Hồ kính yêu và Đảng ta đã lựa chọn; khẳng định văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc Việt Nam, bản lĩnh, trí tuệ và sức sáng tạo của con người Việt Nam; đồng thời thể hiện rõ tinh thần yêu nước nồng nàn và niềm tin son sắt của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và sự nghiệp đổi mới.

Ghi nhận, đánh giá cao và trân trọng cảm ơn sự tâm huyết, trách nhiệm, sự nỗ lực, sức sáng tạo của các bộ, ban, ngành, địa phương, doanh nghiệp, các nhà khoa học, nghệ nhân, nghệ sĩ, nhạc sĩ, nhà sản xuất âm nhạc, đơn vị tổ chức nghệ thuật, các tình nguyện viên cùng toàn thể đồng chí, đồng bào đã chung tay làm nên thành công rực rỡ của Triển lãm, tỏa sáng tinh thần “Đoàn kết - Trí tuệ - Sức mạnh - Vinh quang - Tự hào chúng ta là người Việt Nam”, Thủ tướng cho rằng sự thành công của Triển lãm “80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” là sự khởi đầu tốt đẹp cho những sự kiện trọng đại tới đây và các chương trình đại nhạc hội quy mô quốc gia, khu vực, quốc tế trong tương lai.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết cũng tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm quốc gia, vào tháng 10, dự kiến diễn ra Hội chợ Mùa Thu 2025. "Tương lai tươi sáng của đất nước Việt Nam đang ở phía trước. Chúng ta hãy cùng nhau viết tiếp những trang sử hào hùng của dân tộc bằng tinh thần yêu nước, niềm tự hào, sự tự tin, bản lĩnh kiên cường của “con cháu Lạc Hồng”, bằng lòng nhân ái, văn minh, văn hiến, khát vọng cháy bỏng vươn xa, bay cao của trí tuệ Việt Nam. Chúng ta hãy cùng chung tay xây dựng một nước Việt Nam hùng cường, văn minh, phồn vinh, hạnh phúc, sánh vai với các cường quốc năm châu, như Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu hằng mong muốn", Thủ tướng nhấn mạnh.

Tại Lễ bế mạc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ biểu dương 36 tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức và tham gia triển lãm.