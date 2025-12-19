Triển vọng lợi nhuận nhóm ngân hàng giữa áp lực lãi suất

Chứng khoán MBS nâng mức khuyến nghị lên khả quan cho toàn ngành ngân hàng với triển vọng tăng lợi nhuận trên 20% cùng với định giá hợp lý.

Chứng khoán MBS vừa có cập nhật triển vọng ngành ngân hàng trong năm 2026, trong đó kỳ vọng tăng trưởng tín dụng vẫn duy trì quanh mức 20% nhằm hỗ trợ cho mục tiêu tăng trưởng GDP 10%.

Bên cạnh việc duy trì tích cực giải ngân đầu tư công, kỳ vọng nhóm khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME) dự kiến sẽ có mức tăng khả quan hơn trong năm tới. Chỉ số PMI đã tăng bền vững kể từ tháng 4/2025 và đạt mức 53.8 trong tháng 11/2025, cao nhất từ tháng 7/2024.

Bức tranh thuế quan rõ ràng sẽ kéo theo đơn hàng mới gia tăng đáng kể giúp tín dụng của nhóm SME phục hồi sau thời gian trì hoãn bởi biến động toàn cầu

Trong khi đó, cho vay mua nhà dự kiến sẽ chậm lại do lãi suất của mảng cho vay này dự kiến tăng lên theo lãi suất huy động và dòng tín dụng sẽ được dồn vào sản xuất kinh doanh và đầu tư công nhiều hơn. Cho vay tiêu dùng dự kiến sẽ thúc đẩy cho vay khách hàng cá nhân sau những đợt thiên tai lớn nhằm khôi phục thiệt hại.

Tăng trưởng tín dụng các ngân hàng niêm yết trong năm 2026 dự báo sẽ tương đương với năm 2025. Bức tranh tín dụng sẽ không có nhiều thay đổi khi áp lực cạnh tranh vẫn lớn cho nhóm ngân hàng nhỏ do tín dụng doanh nghiệp dẫn dắt chính.

Bên cạnh nhóm ngân hàng nhận chuyển giao bắt buộc các ngân hàng 0 đồng được cấp room tín dụng cao hơn mặt bằng toàn ngành, các ngân hàng có những yếu tố sau sẽ có mức tăng trưởng tín dụng tốt hơn so với toàn ngành trong năm 2026: Thứ nhất, danh mục cho vay được dẫn dắt bởi nhóm khách hàng doanh nghiệp vì tín dụng vẫn sẽ được tập trung chủ yếu vào nhóm khách hàng này cho mục tiêu tăng GDP 2 con số;

Thứ hai, sở hữu lợi thế về chi phí vốn như nhóm ngân hàng quốc doanh hoặc CASA cao như TCB, MBB. Ngoài ra, khả năng cho vay theo dự án và cho vay chuỗi cung ứng cũng sẽ là một lợi thế với kỳ vọng nhu cầu khả quan hơn.

Trong nửa đầu năm 2026, lãi suất huy động sẽ tiếp tục tăng, trong đó, lãi suất huy động nhóm Ngân hàng Thương mại tư nhân có thể tăng từ 25-50 điểm cơ bản so với cuối năm 2025, trong khi nhóm SOCBs tăng nhẹ hơn khoảng 15-30 điểm cơ bản.

Lãi suất cho vay sẽ tiếp tục duy trì mặt bằng thấp trong những quý tới tương tự như năm 2025 cùng với lãi suất huy động nhích nhẹ có thể khiến NIM của toàn ngành giảm nhẹ trong nửa đầu năm 2026.

Nửa cuối năm 2026, lãi suất cho vay dự kiến sẽ nhích nhẹ khi các khoản vay trung dài hạn trong năm 2025 bắt đầu hết thời gian ưu đãi lãi suất và thả nổi theo lãi suất huy động. Điều này có thể cải thiện NIM trong nửa cuối năm. Ngoài ra, nhu cầu cho vay sản xuất kinh doanh của nhóm SME và khách hàng cá nhân phục hồi cũng sẽ đẩy nền lãi suất cho vay lên cao hơn trong nửa cuối 2026.

MBS dự báo NIM toàn ngành sẽ đi ngang, hoặc giảm nhẹ cho cả năm 2026 so với 2025. Các ngân hàng có vừa và nhỏ chịu sức ép cạnh tranh về việc giảm lãi suất nhằm tăng tín dụng mục tiêu có thể sẽ ghi nhận NIM giảm so với năm 2025.

Trong năm 2026, chất lượng tài sản toàn ngành sẽ không biến động nhiều so với 2025. Áp lực gia tăng nợ xấu sẽ giảm dần đi khi tăng trưởng tín dụng khả quan hơn nhưng đồng thời bộ đệm trích lập của các ngân hàng cũng đã vơi đi khá nhiều khi tích cực xử lý nợ tồn đọng trong 2 năm gần nhất. Tỷ lệ bao nợ xấu dự kiến vẫn sẽ duy trì trên mức 80% trong năm 2026 nhưng khả năng trên 100% sẽ không quá cao.

Từ những phân tích trên, MBS nâng mức khuyến nghị lên khả quan cho toàn ngành với triển vọng tăng lợi nhuận trên 20% cùng với định giá hợp lý.

MBS đánh giá tiềm năng đối với CTG, ACB và BID nhờ (i) tín dụng được hưởng lợi tiếp tục từ xu hướng đẩy mạnh cho vay đầu tư công; (ii) chi phí vốn thấp giúp tạo dư địa tăng trưởng tín dụng và nới rộng NIM (iii) có kế hoạch tăng vốn, đặc biệt là vốn cấp 1 nhằm đảm bảo cho tăng trưởng cao và mở rộng sang các mảng kinh doanh mới như vàng, tài sản số.