Trang chủ Thị trường

Mưa lớn gây thiệt hại tại Tuyên Quang, Quảng Ninh và Thái Nguyên

Chu Khôi

19/05/2026, 19:26

Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai cho biết từ đêm 18/5 đến chiều 19/5, mưa lớn kèm dông, lốc xảy ra trên diện rộng tại khu vực Bắc Bộ và cao nguyên Trung Bộ đã gây nhiều thiệt hại về nhà ở, nông nghiệp, giao thông và thủy sản tại các tỉnh Tuyên Quang, Quảng Ninh và Thái Nguyên.

Nhiều tuyến đường tại Phường Cẩm Phả (Quảng Ninh) bị ngập sâu.

Theo báo cáo cập nhật đến 17 giờ 30 ngày 19/5, lượng mưa phổ biến tại Bắc Bộ và cao nguyên Trung Bộ đạt từ 50-100mm. Riêng các tỉnh Tuyên Quang và Quảng Ninh có nơi mưa từ 80-150mm. Một số điểm ghi nhận lượng mưa rất lớn như Việt Lâm (Tuyên Quang) 248mm, Bản Ngần (Tuyên Quang) 211mm, Cẩm Phả (Quảng Ninh) 240mm, Dương Huy (Quảng Ninh) 187mm và Đông Viên (Thái Nguyên) 117mm.

Mưa lớn đã làm 33 ngôi nhà tại Tuyên Quang bị hư hỏng, tốc mái. Trong lĩnh vực nông nghiệp, tổng cộng 97,6 ha lúa và hoa màu bị ngập, thiệt hại, trong đó Quảng Ninh thiệt hại 85,68 ha, Thái Nguyên 10,64 ha và Tuyên Quang 1,34 ha.

Thiên tai cũng khiến 10 con gia súc và 315 con gia cầm bị chết, cuốn trôi. Tại Tuyên Quang, 2 điểm trường và 1 khu chợ bị ảnh hưởng do sạt lở đất.

Nhiều tuyến giao thông nông thôn tại các xã Nấm Dẩn, Khuôn Lù, Nậm Dịch, Kiến Thiết, Hồ Thầu, Linh Hồ của tỉnh Tuyên Quang bị sạt lở. Tại Thái Nguyên, các xã Cẩm Giàng và Phủ Thông cũng xảy ra sạt lở giao thông. Trong khi đó, một số tuyến đường ở phường Mông Dương, tỉnh Quảng Ninh bị ngập lụt cục bộ.

Do nước dâng cao, 115 hộ dân tại phường Mông Dương, Quảng Ninh đã phải sơ tán khẩn cấp. Đến chiều 19/5, các hộ dân đã trở về nhà sau khi tình hình ngập lụt giảm.

Thiệt hại trong lĩnh vực thủy sản tiếp tục được cập nhật đến 17 giờ cùng ngày. Tại Tuyên Quang, mưa lũ làm thiệt hại 7.751 con cá tầm, 2.015kg cá thương phẩm và 400 con cá giống.

Tại xã Quảng Tân, tỉnh Quảng Ninh, nước lũ cuốn trôi 7 bể nuôi cá tầm thương phẩm với khoảng 11.000 con, tương đương 27,5 tấn cá. Ngoài ra, khoảng 80 bể nuôi khác với 10.000 con cá giống cũng bị ảnh hưởng.

Theo dự báo, từ đêm 19/5 đến ngày 21/5, khu vực Đông Bắc Bộ, phía nam tỉnh Phú Thọ, Thanh Hóa và Nghệ An tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 50-150mm, có nơi trên 300mm.

