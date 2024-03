Triệt phá đường dây mua bán hóa đơn trị giá 730 tỷ đồng

Cơ quan điều tra ra các Quyết định khởi tố bị can đối với Lê Thị Hậu, sinh năm 1980 (trú tại tổ dân phố Ngọc Động, phường Hoàng Đông, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam) và 12 bị can khác để điều tra về hành vi bán trái phép 1.500 hóa đơn giá trị gia tăng cho hơn 300 đơn vị, cá nhân tại nhiều tỉnh, thành phố với tổng số tiền hàng hóa, dịch vụ ghi trên hóa đơn khoảng 730 tỷ đồng.

Quá trình điều tra xác định, Lê Thị Hậu làm Giám đốc Công ty TNHH Vận tải và xử lý nền móng Thịnh Vượng cùng chồng làm Giám đốc Công ty cổ phần Thương mại xây dựng, bê tông Thịnh Vượng (trụ sở tại tổ dân phố Ngọc Động, phường Hoàng Đông, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam) hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, thi công cọc bê tông và bê tông thương phẩm.

Những năm gần đây, ngoài hoạt động kinh doanh thực tế, Hậu đã mua hóa đơn của các công ty “ma” hoặc nhờ người khác đứng tên thành lập nhiều công ty để xuất trái phép hóa đơn GTGT đầu vào cho Công ty TNHH Vận tải và xử lý nền móng Thịnh Vượng, Công ty cổ phần Thương mại xây dựng, bê tông Thịnh Vượng và xuất bán trái phép cho hơn 300 đơn vị, cá nhân trên địa bàn nhiều tỉnh, thành phố như: Hà Nam, Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Hải Dương, Hòa Bình,… với tổng số 1.500 hóa đơn GTGT, tổng số tiền hàng hóa, dịch vụ lên đến 730 tỷ đồng.

Để thực hiện hành vi phạm tội, Lê Thị Hậu đã chỉ đạo các nhân viên và nhờ người thân mở nhiều tài khoản tại các ngân hàng khác nhau để chuyển tiền qua lại giữa các tài khoản trong quá trình “đảo tiền” nhằm hợp thức hóa các hóa đơn GTGT “khống”.

Hiện Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Hà Nam đã thu giữ nhiều tài liệu, vật chứng của vụ án và tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương điều tra, mở rộng vụ án. Đây là vụ án mua bán trái phép hóa đơn và trốn thuế lớn nhất trên địa bàn tỉnh Hà Nam từ trước đến nay.

Liên quan đến vụ án này, ngày 23/3/2024, Thượng tướng Lương Tam Quang, Uỷ viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã có Thư khen gửi Giám đốc Công an tỉnh Hà Nam về thành tích điều tra, khám phá vụ án.

Thư khen nhấn mạnh, đây là thành tích đáng ghi nhận, biểu dương, thể hiện quyết tâm, tinh thần trách nhiệm cao của Công an tỉnh Hà Nam trong triển khai chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, Lãnh đạo Bộ Công an về thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Kết quả điều tra khám phá vụ án đã góp phần bảo đảm lợi ích của các doanh nghiệp làm ăn chân chính, lợi ích nhà nước, chống thất thu ngân sách, làm minh bạch, lành mạnh môi trường sản xuất, kinh doanh; đồng thời răn đe, phòng ngừa tội phạm, củng cố niềm tin của người dân đối với lực lượng Công an.

“Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an, tôi ghi nhận những nỗ lực và hiệu quả công tác của các đồng chí. Đề nghị Công an tinh Hà Nam tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương điều tra, mở rộng vụ án, củng cố tài liệu, chứng cứ đề nghị truy tố các đối tượng theo quy định pháp luật.

Mong các đồng chí phát huy kết quả đạt được, lập nhiều chiến công, thành tích xuất sắc hơn nữa trong công tác và chiến đấu”, nội dung thư khen nêu rõ.