Triệt phá nhiều vụ dùng hóa chất độc hại sản xuất thực phẩm quy mô lớn
Như Nguyệt
07/05/2026, 10:10
Các đối tượng sử dụng hóa chất như Acid Acetic, Natri Silicat (thủy tinh lỏng) để pha trộn vào thực phẩm trong quá trình sản xuất rồi đưa ra thị trường tiêu thụ với số lượng rất lớn...
Thời gian qua, cơ quan chức năng đã triệt phá nhiều vụ án sản
xuất, buôn bán thực phẩm sử dụng hóa chất để đưa ra thị trường tiêu thụ, gây ảnh
hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe và quyền lợi người tiêu dùng.
Vào ngày 6/5/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM
đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Trần Minh Thư (SN 1979, ở
phường An Lạc, TP.HCM, giám đốc Công ty TNHH SXTM xuất nhập khẩu Thư Trần Hớn) và 3 nhân viên về tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ
gia thực phẩm”.
Quá trình điều tra xác định, Công ty Thư Trần Hớn không đăng
ký và không được cơ quan chức năng có thẩm quyền cấp giấy phép sản xuất các loại
hóa chất. Tuy nhiên do hám lợi, từ tháng 9/2025 đến nay, Trần Minh Thư đã chỉ đạo
nhân viên sản xuất giấm ACETIC giả sử dụng trong thực phẩm.
Thủ đoạn của các đối tượng là thu mua Acid Acetic sử dụng
trong công nghiệp do Đài Loan (Trung Quốc) sản xuất, sau đó pha trộn với nước
thành giấm ACETIC sử dụng trong thực phẩm, chiết rót vào các thùng, can rỗng của
mặt hàng giấm Acetic xuất xứ Hàn Quốc thật để đưa ra thị trường tiêu thụ.
Từ tháng 9/2025 đến nay, các đối tượng đã sản xuất hơn 500
thùng, can giấm giả đưa ra thị trường tiêu thụ, thu lợi bất chính rất lớn.
Acid acetic sử dụng trong công nghiệp là loại không phải lên
men tự nhiên; được ứng dụng, sử dụng trong ngành dệt, nhuộm vải, trong ngành gỗ
(chống mốc, giúp sản phẩm có độ bền cao hơn)…
Nếu sử dụng hóa chất này trong thực
phẩm sẽ gây nguy cơ ngộ độc cấp tính, bỏng niêm mạc miệng/dạ dày, tổn thương
gan, thận do tồn dư kim loại nặng (như chì, Arsen). Chất này có thể gây trào
ngược dạ dày, đau bụng, loét thực quản và thậm chí tử vong nếu nồng độ cao.
Trước đó, vào cuối tháng 4/2026, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công
an TP.HCM triệt phá cơ sở sản xuất mì tươi có chứa chất cấm quy mô lớn.
Theo đó, qua nắm bắt tình hình địa bàn, công an phát hiện cơ
sở sản xuất, buôn bán mì tươi có chứa chất cấm, xảy ra tại hộ kinh doanh do
Nguyễn Thị Mỹ Phụng và chồng là Phạm Tuấn Thanh (cùng sinh năm 1982, ở phường
Tân Tạo, TP.HCM) cầm đầu.
Quá trình khám xét, công an thu giữ gần 700 kg mì tươi (còn
gọi là mì trứng, mì vàng), 10,2 kg bột Borax – hàn the, 27 can nhựa chứa Natri
Silicat (thủy tinh lỏng), 10 lít dung dịch chất lỏng màu vàng và nhiều công cụ,
phương tiện khác phục vụ hoạt động sản xuất mì tươi.
Kết quả điều tra ban đầu xác định, Nguyễn Thị Mỹ Phụng và Phạm
Tuấn Thanh trực tiếp và thuê nhân công tổ chức sản xuất mì tươi (mì trứng, mì
vàng) từ năm 2014 đến nay.
Quá trình sản xuất, các đối tượng sử dụng các hóa chất là
Borax (hàn the), dung dịch Natri Silicat (thủy tinh lỏng - hóa chất công nghiệp)
là các chất cấm sử dụng trong thực phẩm và các chất phẩm màu khác để sản xuất
mì tươi. Mục đích để các sợi mì được dai, không bị bở, gãy vỡ, bảo quản được
lâu (khoảng 02 ngày, so với không có hóa chất chỉ bảo quản được 08 tiếng) rồi
đưa ra thị trường tiêu thụ.
Việc sản xuất mì tươi có chứa chất cấm, ngoài danh mục cho
phép nêu trên diễn ra từ năm 2014 đến nay. Theo đó hai vợ chồng Nguyễn Thị Mỹ
Phụng đã sản xuất, đưa ra thị trường tiêu thụ ước tính hơn 2.800 tấn mì tươi,
gây ảnh hưởng sức khỏe người tiêu dùng.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã thi hành quyết
định khởi tố vụ án, khởi tố, bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Mỹ Phụng, Phạm Tuấn
Thanh về tội “Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm”
Triệt phá đường dây ngâm thịt ốc bằng hóa chất công nghiệp
09:11, 28/01/2026
Triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán thực phẩm chức năng giả quy mô lớn
14:44, 19/01/2026
Sau vụ Z Holding,cần tăng cường thanh tra thực phẩm chức năng
Truy tố cựu thứ trưởng nhận hối lộ hơn 16,3 tỷ đồng
Cáo buộc xác định, cựu Thứ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (cũ) Nguyễn Bá Hoan để cấp dưới gây khó khăn cho doanh nghiệp trong quá trình thẩm định hồ sơ cấp giấy phép đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài, nhận hối lộ 16,3 tỉ đồng...
"Năng lực số" vượt trội không phải ưu tiên hàng đầu trong tuyển dụng
Hiện kỹ năng chuyên sâu về AI vẫn chỉ chiếm một phần nhỏ trong tổng cầu kỹ năng. Dù nhu cầu này được dự báo sẽ tăng dần, thực tế cho thấy phần lớn người lao động đang dùng các công cụ AI phổ thông – vốn không đòi hỏi kiến thức chuyên biệt...
Cần xây dựng bức tranh tổng thể về thiên tai trên cả nước trong 10-15 năm gần đây
Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trịnh Việt Hùng yêu cầu phải rà soát, tổng hợp đầy đủ số liệu về các loại hình thiên tai như sụt lún, sạt lở, ngập úng, hạn hán. “Không thể nói chung chung, phải chỉ rõ xảy ra ở đâu, bao nhiêu điểm, bao nhiêu km, thuộc địa phương nào?”...
Nhiều doanh nghiệp đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài bị phạt nặng
Một doanh nghiệp bị phạt đến 400 triệu đồng, do có nhiều vi phạm về đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, như thu tiền dịch vụ của người lao động vượt quá mức trần; chuẩn bị nguồn lao động đi làm việc tại Đài Loan và Nhật Bản khi chưa có sự chấp thuận của cơ quan quản lý...
Dự thảo Nghị định phòng, chống tin giả: Cần giải thích, làm rõ khái niệm "tin giả", "tin sai sự thật".
Góp ý dự thảo luật, có ý kiến đề xuất cân nhắc bổ sung phân loại tin giả, tin sai sự thật là do cố ý hay vô ý; có thể có thông tin sai do nhầm lẫn; có thông tin chưa được kiểm chứng hoặc các thông tin mang tính dự báo, phân tích, nhận định, ý kiến cá nhân...
Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).
Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định...
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: