Triệt phá nhiều vụ dùng hóa chất độc hại sản xuất thực phẩm quy mô lớn

Các đối tượng sử dụng hóa chất như Acid Acetic, Natri Silicat (thủy tinh lỏng) để pha trộn vào thực phẩm trong quá trình sản xuất rồi đưa ra thị trường tiêu thụ với số lượng rất lớn...

Thời gian qua, cơ quan chức năng đã triệt phá nhiều vụ án sản xuất, buôn bán thực phẩm sử dụng hóa chất để đưa ra thị trường tiêu thụ, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe và quyền lợi người tiêu dùng.

Vào ngày 6/5/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Trần Minh Thư (SN 1979, ở phường An Lạc, TP.HCM, giám đốc Công ty TNHH SXTM xuất nhập khẩu Thư Trần Hớn) và 3 nhân viên về tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm”.

Quá trình điều tra xác định, Công ty Thư Trần Hớn không đăng ký và không được cơ quan chức năng có thẩm quyền cấp giấy phép sản xuất các loại hóa chất. Tuy nhiên do hám lợi, từ tháng 9/2025 đến nay, Trần Minh Thư đã chỉ đạo nhân viên sản xuất giấm ACETIC giả sử dụng trong thực phẩm.

Thủ đoạn của các đối tượng là thu mua Acid Acetic sử dụng trong công nghiệp do Đài Loan (Trung Quốc) sản xuất, sau đó pha trộn với nước thành giấm ACETIC sử dụng trong thực phẩm, chiết rót vào các thùng, can rỗng của mặt hàng giấm Acetic xuất xứ Hàn Quốc thật để đưa ra thị trường tiêu thụ.

Từ tháng 9/2025 đến nay, các đối tượng đã sản xuất hơn 500 thùng, can giấm giả đưa ra thị trường tiêu thụ, thu lợi bất chính rất lớn.

Tang vật bị thu giữ trong vụ án buôn bán, sản xuất giấm ACETIC. Ảnh: Cổng thông tin điện tử Bộ Công an.

Acid acetic sử dụng trong công nghiệp là loại không phải lên men tự nhiên; được ứng dụng, sử dụng trong ngành dệt, nhuộm vải, trong ngành gỗ (chống mốc, giúp sản phẩm có độ bền cao hơn)…

Nếu sử dụng hóa chất này trong thực phẩm sẽ gây nguy cơ ngộ độc cấp tính, bỏng niêm mạc miệng/dạ dày, tổn thương gan, thận do tồn dư kim loại nặng (như chì, Arsen). Chất này có thể gây trào ngược dạ dày, đau bụng, loét thực quản và thậm chí tử vong nếu nồng độ cao.

Trước đó, vào cuối tháng 4/2026, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TP.HCM triệt phá cơ sở sản xuất mì tươi có chứa chất cấm quy mô lớn.

Theo đó, qua nắm bắt tình hình địa bàn, công an phát hiện cơ sở sản xuất, buôn bán mì tươi có chứa chất cấm, xảy ra tại hộ kinh doanh do Nguyễn Thị Mỹ Phụng và chồng là Phạm Tuấn Thanh (cùng sinh năm 1982, ở phường Tân Tạo, TP.HCM) cầm đầu.

Quá trình khám xét, công an thu giữ gần 700 kg mì tươi (còn gọi là mì trứng, mì vàng), 10,2 kg bột Borax – hàn the, 27 can nhựa chứa Natri Silicat (thủy tinh lỏng), 10 lít dung dịch chất lỏng màu vàng và nhiều công cụ, phương tiện khác phục vụ hoạt động sản xuất mì tươi.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, Nguyễn Thị Mỹ Phụng và Phạm Tuấn Thanh trực tiếp và thuê nhân công tổ chức sản xuất mì tươi (mì trứng, mì vàng) từ năm 2014 đến nay.

Quá trình sản xuất, các đối tượng sử dụng các hóa chất là Borax (hàn the), dung dịch Natri Silicat (thủy tinh lỏng - hóa chất công nghiệp) là các chất cấm sử dụng trong thực phẩm và các chất phẩm màu khác để sản xuất mì tươi. Mục đích để các sợi mì được dai, không bị bở, gãy vỡ, bảo quản được lâu (khoảng 02 ngày, so với không có hóa chất chỉ bảo quản được 08 tiếng) rồi đưa ra thị trường tiêu thụ.

Việc sản xuất mì tươi có chứa chất cấm, ngoài danh mục cho phép nêu trên diễn ra từ năm 2014 đến nay. Theo đó hai vợ chồng Nguyễn Thị Mỹ Phụng đã sản xuất, đưa ra thị trường tiêu thụ ước tính hơn 2.800 tấn mì tươi, gây ảnh hưởng sức khỏe người tiêu dùng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã thi hành quyết định khởi tố vụ án, khởi tố, bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Mỹ Phụng, Phạm Tuấn Thanh về tội “Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm”