“Triệu cây xanh cho cuộc sống bừng sáng” tiếp tục được NovaGroup triển khai tại Bình Thuận

Chương trình hành động “Triệu cây xanh cho cuộc sống bừng sáng” có sự tham dự của ông Nguyễn Hồng Hải, Bí thư Thành ủy Thành phố Phan Thiết; ông Phan Nguyễn Hoàng Tân, Chủ tịch UBND thành phố Phan Thiết; đại diện các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể thành phố Phan Thiết - tỉnh Bình Thuận, cùng hàng trăm đoàn thanh niên, lữ đoàn hải quân tại địa phương và nhân viên tập đoàn NovaGroup. Đặc biệt, sự có mặt của Hoa hậu Trái đất 2020 - Lindsey Coffey, Hoa hậu Trái đất 2021 - Destiny Wagner, Top 5 Hoa hậu các Dân tộc Việt Nam 2022 đã tạo không khí hứng khởi cho chiến dịch.

Phát biểu tại sự kiện, Ông Phan Nguyễn Hoàng Tân, Chủ tịch UBND Thành phố Phan Thiết cho biết: “Chương trình hành động “Triệu cây xanh cho cuộc sống bừng sáng” là một nỗ lực đầy ý nghĩa của địa phương và NovaGroup trong việc bảo vệ môi trường sinh thái, góp phần tiếp tục hiện thực hóa đề án trồng cây xanh trên địa bàn tỉnh. Tôi tin rằng, với sự đồng hành của Tập đoàn cùng sự chung tay, quyết tâm của từng người dân trong kế hoạch trồng cây xanh trên toàn địa bàn tỉnh, thành phố Phan Thiết - Bình Thuận sẽ khoác lên mình diện mạo đô thị mới, khởi sắc hơn về kinh tế, khang trang hơn về hạ tầng và văn minh hơn về môi trường, sẵn sàng mọi tiềm lực để đăng cai năm Du lịch quốc gia 2023.”

Đại diện Lãnh đạo thành phố Phan Thiết và nhân viên Novaland tiến hành trồng cây, hưởng ứng chương trình hành động “Triệu cây xanh cho cuộc sống bừng sáng”.

Tại sự kiện, các người đẹp cùng chung tay trồng và chăm sóc nhiều cây xanh với mong muốn góp phần công sức cho công tác “làm đẹp” thêm những con đường trọng điểm của thành phố biển.

Hoa hậu Trái đất 2020 - Lindsey Coffey hào hứng chia sẻ “Tôi nghĩ mỗi hành động nhỏ sẽ tạo nên những thay đổi lớn cho môi trường của chúng ta. Việc trồng cây xanh là một hành động thiết thực để truyền tải mạnh mẽ thông điệp bảo vệ thiên nhiên – bảo vệ mẹ Trái Đất. Và các cuộc thi nhan sắc hay những người đẹp bước ra từ Miss Earth rất cần tham gia những hoạt động thiết thực này để lan tỏa và truyền cảm hứng tới cộng đồng. Tôi hy vọng sẽ có thêm nhiều cơ hội trở lại Việt Nam để thực hiện nhiều chương trình ý nghĩa như thế này nữa.”

Hoa hậu Trái đất 2020 - Lindsey Coffey và người đẹp Thảo Liên - Top 5 Hoa hậu các Dân tộc Việt Nam hy vọng có thêm nhiều cơ hội đồng hành cùng nhiều chương trình ý nghĩa như thế này nữa.

Hoa hậu Trái đất 2021 - Destiny Wagner (trái) cùng Hoa hậu Nông Thúy Hằng - Hoa hậu các Dân tộc Việt Nam (bên phải, giữa) hào hứng trồng cây, góp phần đem lại diện mạo khởi sắc cho cảnh quan đô thị.

Trong chiến dịch trồng cây xanh tại Bình Thuận, NovaGroup cùng các Tổng công ty thành viên sẽ phối hợp cùng lực lượng địa phương trồng cây tại các tuyến đường trọng điểm của thành phố Phan Thiết, sau đó tiếp tục mở rộng thêm nhiều huyện, xã khác trên địa bàn tỉnh. Đợt này, nhiều loại cây xanh và cây hoa được trồng mới trên các tuyến đường Âu Cơ - con đường huyết mạch ven biển của thành phố, hứa hẹn sẽ đem lại diện mạo cảnh quan sinh thái tươi mới, sinh động cho khu vực.

Đặc biệt, các cây con trồng tại chương trình đều được lựa chọn, sàng lọc kỹ lưỡng bởi Nova Evergreen - đơn vị thành viên thuộc hệ sinh thái NovaGroup. Ngoài ra, một số cây được lựa ươm tại vườn ươm công nghệ cao và chăm sóc theo phương pháp hiện đại, thân thiện với môi trường, đem lại khả năng sinh trưởng tốt nhất khi trồng thực tế tại từng vùng khí hậu thổ nhưỡng khác nhau.

Sau tuyến đường Âu Cơ, Ban tổ chức dự kiến sẽ tiếp tục trồng mới ở những khu vực khác trên địa bàn tỉnh. Ngoài tỉnh Bình Thuận, Lâm Đồng đã và đang thực hiện triển khai, chương trình trồng cây xanh sẽ được nhân rộng tại một số địa phương khác như Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu…

Chiến dịch “Green Up Việt Nam - Triệu cây xanh cho cuộc sống bừng sáng” là hoạt động góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm, tạo sự chuyển biến từ nhận thức đến hành động của doanh nghiệp, cộng đồng trong việc giữ gìn môi trường sống trong lành và xây dựng nếp sống văn minh tại các địa phương. Chuỗi hoạt động này thuộc chiến dịch Green Up Việt Nam - một sáng kiến do NovaGroup khởi xướng, nhằm góp phần hiện thực hóa mục tiêu trồng 1 tỉ cây xanh giai đoạn 2021 - 2025 của Thủ tướng Chính Phủ. Thông qua chương trình này, NovaGroup mong muốn truyền cảm hứng cho mỗi người dân trong việc trồng cây, trồng rừng, phục hồi và bảo vệ thiên nhiên.

Trước đó, Tập đoàn NovaGroup cùng các Tổng công ty thành viên đã và đang tổ chức nhiều chương trình lan tỏa thông điệp tích cực về bảo vệ môi trường, xây dựng an sinh xã hội tại tỉnh Bình Thuận. Chương trình đồng hành cùng y bác sĩ Bệnh viện quân y 175 “Chung tay vì sức khỏe cộng đồng”, khám chữa bệnh và phát thuốc, tặng quà cho 600 hộ dân khó khăn vùng sâu vùng xa tỉnh Bình Thuận vào 9-10/7/2022; chương trình trao nhà tình nghĩa; "Tiếp bước cho em đến trường";trao tặng học bổng cho sinh viên Đại học Phan Thiết… với sự đồng hành của Tập đoàn cũng là những hoạt động lan tỏa và để lại nhiều dấu ấn tại tỉnh Bình Thuận trong nhiều năm qua.