Trình thẩm định hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư cầu Tân Hiền trong tháng 3/2026

Thanh Thủy

16/02/2026, 11:54

UBND tỉnh Đồng Nai đang khẩn trương triển khai các thủ tục chuẩn bị đầu tư dự án cầu Tân Hiền kết nối với TP. Hồ Chí Minh, hướng tới hoàn thiện hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư trong tháng 3/2026...

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

UBND tỉnh Đồng Nai vừa đã ban hành văn bản gửi lãnh đạo các Sở Xây dựng, Tài chính, Nông nghiệp và Môi trường; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh cùng UBND phường Tân Triều về việc triển khai các bước thực hiện dự án   đầu tư xây dựng cầu Tân Hiền (cầu Tân Hiền - Thường Tân) theo quy định.

Theo đó, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh được giao chủ trì triển khai các thủ tục chuẩn bị đầu tư đối với dự án xây dựng cầu Tân Hiền, công trình kết nối giao thông giữa tỉnh Đồng Nai và TP. Hồ Chí Minh.

Đơn vị này có trách nhiệm tổ chức lập hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư, bao gồm báo cáo nghiên cứu tiền khả thi hoặc báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, trình cơ quan có thẩm quyền thẩm định theo quy định hiện hành. Thời hạn hoàn thành nhiệm vụ được yêu cầu trong tháng 3/2026.

UBND tỉnh cũng giao Sở Xây dựng giữ vai trò chủ trì, hướng dẫn các địa phương liên quan thực hiện việc rà soát, điều chỉnh và cập nhật quy hoạch xây dựng có liên quan đến dự án cầu Tân Hiền nhằm bảo đảm tính đồng bộ trong quá trình triển khai.

Đồng thời, Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao hướng dẫn các địa phương nơi dự án đi qua thực hiện các thủ tục về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất, đồng thời triển khai các bước thu hồi đất phục vụ công tác đầu tư xây dựng.

Đối với nguồn lực tài chính, Sở Tài chính được giao nhiệm vụ rà soát, cân đối và tham mưu UBND tỉnh báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét bố trí vốn thực hiện dự án khi các điều kiện về hồ sơ pháp lý và khả năng cân đối nguồn vốn được đáp ứng đầy đủ.

Trước đó, ngày 5/2/2026, Văn phòng Chính phủ đã có văn bản thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà liên quan đến việc xác định cơ quan chủ quản thực hiện dự án. Theo nội dung này, Phó Thủ tướng thống nhất với đề xuất của các địa phương, giao UBND tỉnh Đồng Nai làm cơ quan chủ quản triển khai dự án xây dựng cầu Tân Hiền.

Theo quy hoạch, cầu Tân Hiền sẽ bắc qua sông Đồng Nai, kết nối khu vực xã Thường Tân (TP. Hồ Chí Minh) với phường Tân Triều (Đồng Nai). Công trình được định hướng đầu tư với quy mô 4 làn xe cơ giới và 2 làn xe thô sơ, góp phần tăng cường kết nối hạ tầng giao thông liên vùng giữa hai địa phương.

