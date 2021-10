Trọn cảm xúc nghỉ dưỡng trong thiết kế Asiana Đà Nẵng

Để tạo nên một dự án mang tính biểu tượng, bên cạnh vị trí thì yếu tố kiến trúc chính là linh hồn tạo nên hình hài dự án. Thiết kế có tầm quan trọng trong việc gia tăng giá trị ấn tượng và độc đáo, giúp dự án chiếm ưu thế trên thị trường.

BIỂU TƯỢNG KIẾN TRÚC BÊN BỜ VỊNH NGỌC

Tọa lạc tại một vị trí đắt địa trên cung đường biển Nguyễn Tất Thành, thành phố Đà Nẵng, dự án Asiana Đà Nẵng thỏa mãn các tiêu chí của một dự án căn hộ cao cấp chuẩn nghỉ dưỡng, từ vị trí tiềm năng phát triển, phong cách riêng biệt tại khu vực Tây Bắc đến giá trị của tầm nhìn vịnh ngọc đi đôi các tiện ích hoàn mỹ, đặc biệt là những giá trị tạo ra cho khách hàng, cộng đồng khu vực…

Dành tâm huyết kiến tạo Asiana Đà Nẵng thành một biểu tượng có giá trị xứng tầm với khu vực và cư dân đô thị mới Tây Bắc, Gotec Land đã lựa chọn các đối tác giàu kinh nghiệm tham gia phát triển dự án từ những giai đoạn đầu tiên. Ở hạng mục thiết kế, trải qua hàng ngàn giờ cân đo kỹ lưỡng, Gotec Land đã gửi trọn niềm tin vào đơn vị thiết kế tăm tiếng đến từ Pháp Huni Artchitectes. Cũng từ đó, câu chuyện về thiết kế dự án đã trở thành linh hồn của Asiana Đà Nẵng.

Thành công vang dội qua các công trình tiếng tăm trên thị trường từ Bắc chí Nam như Grand Mercure Hội An, Six Senses Saigon River Resort 5 sao, Hi-Tech Park... Ngoài ra, Huni Artchitects là đơn vị kiến trúc đóng góp lớn vào sự thay đổi bộ mặt của Thành phố Đà Nẵng, xây dựng những công trình trọng điểm trong định hướng phát triển của thành phố. Đó cũng là mà lý do mà Gotec Land “chọn mặt gửi vàng”.

Thiết kế Asiana Đà Nẵng là sự kết hợp đầy tinh tế giữa nét hiện đại, sang trọng của nền kiến trúc Pháp đi cùng nét truyền thống của phương Đông. Tôn trọng cảm xúc chủ nhân, ngôn ngữ thiết kế của dự án đề cao sự tối giản, nhường khoảng trống cho không gian và tầm nhìn.

Cụ thể, toàn bộ mặt ngoài của 2 tòa tháp cao 33 tầng được bao bọc bởi những khung cửa sổ kính lớn chất lượng và lấp lánh nhằm mang lại sự sang trọng, vừa giảm bớt cảm giác bê tông, vừa có góc nhìn panorama rộng mở tuyệt đẹp giúp cho vẻ ngoài của dự án thêm phần nổi bật và giúp chủ nhân thưởng trọn cảm giác nghỉ dưỡng ngay chính tại ngôi nhà của mình.

“Là dự án cao tầng đầu tiên tại khu vực, với vị trí vô cùng chiến lược, vì vậy định hướng, sau khu hoàn thiện, công trình sẽ có chức năng như một điểm nhấn chính khi tiếp cận từ các tuyến quốc lộ và giao thông nội đô. Đồng thời góp phần phát triển đô thị vùng ven và hệ thống giao thông công cộng của thành phố” ông Florent Isnard - Giám đốc thiết kế Huni Architectes - đơn vị thiết kế của dự án biểu tượng Asiana Đà Nẵng cho biết.

Đặc biệt, tầm nhìn trọn vẹn view biển tại dự án sẽ giúp khách hàng có đặc quyền thưởng ngoạn không gian tối thượng trên cao bao quát mà không bị che chắn bởi bất kì tòa nhà nào. Đây là điểm nhấn duy biệt mà Asiana Đà Nẵng mang lại trên cung đường biển này.

Kiến trúc hình mái vòm của Asinana Đà Nẵng trông xa xa tựa như những đường cong của mặt trời ló dạng buổi sớm mai, đánh thức và lan tỏa vùng đất.

KHÔNG GIAN NGHỈ DƯỠNG BÊN TRONG

Nếu thiết kế bên ngoài thể hiện sự quyền quý như một ngôi vương thống trị thì không gian bên trong chính là sự mềm mại của một vương quốc nghỉ dưỡng.

Asiana Đà Nẵng chiều chuộng sự lựa chọn cho khách hàng, khéo léo trong cách bài trí, từ 1 đến 3 phòng ngủ đi theo tông màu chủ đạo là nâu trắng pha xanh nước biển kết hợp với những nội thất trang nhã, tối gọn tạo điểm nhấn vừa sang trọng, vừa riêng tư nhưng cũng không kém phần sôi động, phù hợp với mọi tiêu chí của đa dạng chủ nhân.

Đặc biệt, những căn hộ thông tầng penhouse duy nhất chỉ 8 căn chính là món quà khẳng định đặc quyền cao nhất cho 8 chủ nhân tại đây.

Kiến trúc độc đáo bên trong căn hộ Asiana Đà Nẵng.

Bằng những bản vẽ tính toán kỹ lưỡng, tất cả các căn hộ tại Asiana Đà Nẵng được bố trí, sắp xếp tinh tế theo kiểu bất đối xứng giúp tối ưu tới 99% căn hộ có tầm nhìn trực diện biển, Ngoài ra, mỗi góc bên trong căn hộ được bố trí cây xanh tăng vẻ mỹ quan cho tầm nhìn, hệ thống hiệu ứng đèn LED phối hợp đường nét cách điệu của tòa nhà làm nổi bật ý tưởng công trình cũng như cảnh quan chung của khu vực.

“Toàn bộ nội thất và hình ảnh bên trong lấy ý tưởng thiết kế xuyên suốt từ hình ảnh cây tre cách điệu mới mẻ, nhằm hướng đến việc tạo nên một quần thể chức năng sống động như một khách sạn cao cấp.” - ông Florent Isnard nói thêm.

Để gia tăng độ sang trọng cùng tông với thiết kế của dự án, chủ đầu tư đã bàn giao hệ thống nội thất chuẩn 5 sao đến từ các thương hiệu nổi tiếng hàng đầu thế giới, góp tạo một không gian sống xa hoa và tinh tế cho chủ nhân.

Thành công về mặt thiết kế, Asiana Đà Nẵng trở thành một biểu tượng sừng sững giữa khu vực Tây Bắc, đem lại sự mới mẻ trong khái niệm “nhà là nơi nghỉ dưỡng”, đồng thời nâng tầm giá trị sống thượng lưu cho các chủ nhân tương lai.