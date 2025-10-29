Trụ “đè” không nổi, cổ phiếu ào ạt tăng, loạt mã nhỏ kịch trần

Nhà đầu tư lâu lắm rồi mới được được trải nghiệm cảm giác chỉ số tăng èo uột nhưng danh mục lãi đậm. Các mã vốn hóa lớn điều chỉnh chỉ có thể kiềm chế VN-Index, trong khi dòng tiền lại đẩy giá tăng ở rất nhiều cổ phiếu khác.

VN-Index chiều nay hình thành một nhịp trượt giảm khá mạnh, thậm chí có lúc thủng tham chiếu. VIC và VHM vẫn là những cổ phiếu có tác động lớn nhất. VIC chốt phiên sáng giảm 1,86%, chiều nay lao dốc thêm 1,85% nữa, đóng cửa dưới tham chiếu 3,68%. VHM riêng chiều nay giảm thêm 0,76%, chốt giảm 2,99%. Chỉ riêng hai cổ phiếu này đã lấy đi gần 7,2 điểm của VN-Index. Chỉ số đóng cửa tăng nhẹ 5,33 điểm tương đương +0,32%.

Ngoài VIC và VHM, chỉ thêm FPT là cổ phiếu trong Top 10 vốn hóa giảm 0,49%, còn lại đều tăng. Mở rộng thêm thì HVN giảm 1,81%, VPL giảm 1%, VRE giảm 2,31% cũng có tác động chút ít. VN30-Index đóng cửa tăng 0,02% dù có 22 mã tăng/7 mã giảm do nhóm Vin lấy đi gần hết điểm.

Mặc dù các chỉ số bị kiềm chế rõ ràng nhưng thị trường hôm nay lại rất tích cực. Có sự bù đắp tích cực của cổ phiếu ngân hàng và một số blue-chips lớn khác, điểm số vẫn xanh và duy trì ổn định. HDB tăng 3,73%, LPB tăng 2,08%, VPB tăng 1,36%, TCB tăng 1,11%, SHB tăng 2,75%, MBB tăng 1,46%, VCB tăng 1,17%, BID tăng 1,89% là các cổ phiếu ngân hàng mạnh nhất và đỡ điểm nhiều nhất.

Trong toàn bộ 27 cổ phiếu nhóm ngân hàng, chỉ duy nhất VIB là giảm 1,04% cùng ACB, PGB tham chiếu, còn lại đều tăng. Tới 20 mã ở các sàn tăng trên 1% xác nhận cổ phiếu ngân hàng đã phục hồi mạnh. Thêm nữa, dòng tiền vào nhóm này có dấu hiệu tăng, tổng giá trị khớp lệnh các cổ phiếu ngân hàng trên HoSE tăng gần 9% so với hôm qua và lên mức cao nhất kể từ đầu tuần. Thanh khoản nhóm ngân hàng cũng chiếm xấp xỉ 30% tổng giá trị khớp lệnh sàn này, thị phần cao nhất 10 phiên trở lại đây.

Hiện tượng phân hóa vẫn nghiêng hẳn về phía tích cực với độ rộng chỉ số cuối phiên lên tới 246 mã tăng/88 mã giảm. Ngay trong rổ VN30, tuy điểm số tăng không đáng kể nhưng số mã xanh gấp 3 lần số đỏ, thậm chí 15 mã còn tăng trên 1%. Vì vậy nhìn từ góc độ giao dịch cổ phiếu, thị trường tốt hơn rất nhiều so với những gì VN-Index thể hiện.

Thực vậy, nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ chiều nay thậm chí còn tăng khá nóng. Toàn sàn HoSE ghi nhận 17 mã kịch trần và hoàn toàn thuộc hai nhóm này. KHG, CTD, HAG, NT2 thậm chí thanh khoản cả trăm tỷ đồng mỗi mã. Nhóm thanh khoản trên trăm tỷ đồng có mức tăng giá hơn 3% thì rất nhiều như NLG, OCB, GMD, VHC, DBC, HAH, POW… Chỉ số Midcap đóng cửa tăng 1,08%, Smallcap tăng 1,37%. Điều này cho thấy xác suất rất cao nhà đầu tư có danh mục tăng trưởng hôm nay.

Thống kê toàn sàn HoSE có 155 cổ phiếu đóng cửa tăng hơn 1% so với tham chiếu, tốt hơn đáng kể so với buổi sáng (135 mã). Thanh khoản nhóm này cũng chiếm 55,5% tổng giá trị khớp của sàn. Dù tổng giá trị khớp lệnh HoSE phiên này giảm 15% so với hôm qua nhưng chủ yếu là giảm ở nhóm VN30 (-23%) còn Midcap chỉ giảm hơn 3% và Smallcap tăng 13,1%.

Nhóm giảm giá hôm nay giao dịch chủ yếu vẫn là họ Vin, với VIC, VHM, VRE và VPL. Ngoài ra số ít cổ phiếu khác đáng chú ý là VND giảm 1,2% khớp 292,8 tỷ đồng; FRT giảm 2,03% với 84,8 tỷ; FTS giảm 1,84% với 60,6 tỷ; CTS giảm 1,13% với 46,1 tỷ; HVN giảm 1,81% với 41,2 tỷ…

Nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục bán ròng phiên chiều, khoảng 533 tỷ đồng nữa, nhỏ hơn con số buổi sáng (-958 tỷ). Khối này đã tăng cường giải ngân khá tốt, đạt 1.647 tỷ đồng buổi chiều. Các mã bị rút vốn đáng chú ý là ACB -778,9 tỷ, MBB -149,6 tỷ, VIX -137,2 tỷ, SSI -130,9 tỷ, HGP -122,8 tỷ, VIC -105,9 tỷ, VND -71,2 tỷ, HCM -60 tỷ… Phía mua ròng có HDB +166,8 tỷ, GEX +86 tỷ, FPT +117,1 tỷ, VJC +45,5 tỷ…