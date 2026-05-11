“Trùm” bán khống Michael Burry: Thị trường bây giờ giống những tháng cuối của bong bóng dotcom

"Có cảm giác bây giờ đang giống như những tháng cuối cùng của bong bóng vào năm 1999-2000", nhà bán khống nổi tiếng Michael Burry nhận định...

Nhà đầu tư tài chính Michael Burry, người có biệt danh “nhà bán khống vĩ đại” (Big Short), cảnh báo rằng việc thị trường chứng khoán Mỹ tập trung vào cơn sốt trí tuệ nhân tạo (AI) đang bắt đầu có những biểu hiện giống như giai đoạn cuối của bong bóng dotcom.

“Hoàn toàn không có sự ngừng nghỉ nào với chủ đề AI. Ở thời điểm hiện tại, chẳng một ai nói về điều gì khác ngoài chủ đề này”, ông Burry viết trong một bài đăng cách đây ít ngày trên nền tảng Substack. Ông tiết lộ rằng ông viết bài đăng này sau khi nghe các chương trình phát thanh và truyền hình về tài chính trong suốt một chuyến đi dài.

Ông Burry đã trở nên nổi tiếng sau khi dự báo chính xác về sự sụp đổ của thị trường nợ dưới chuẩn ở Mỹ - sự kiện dẫn tới khủng hoảng tài chính toàn cầu 2008. Trong bài đăng nói trên, ông nói rằng giá cổ phiếu ở Phố Wall hiện nay không còn phản ứng linh hoạt và phù hợp với các số liệu kinh tế như báo cáo việc làm và tâm lý người tiêu dùng nữa.

Trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu vừa rồi, chỉ số S&P 500 đóng cửa ở mức cao kỷ lục mới, khi nhà đầu tư tiếp tục hưng phấn với kết quả kinh doanh khả quan của mùa báo cáo tài chính quý 1/2026, nhất là báo cáo từ các công ty công nghệ lớn. Cùng với đó, báo cáo khảo sát của Đại học Michigan cho thấy tâm lý người tiêu dùng Mỹ giảm xuống mức thấp kỷ lục dường như không khiến nhà đầu tư bận tâm nhiều, vì báo cáo việc làm phi nông nghiệp từ Bộ Lao động Mỹ cho thấy số lượng việc làm mới tốt hơn so với kỳ vọng.

“Giá cổ phiếu không tăng hay giảm vì số liệu việc làm hay niềm tin tiêu dùng. Giá cổ phiếu tăng mạnh vì đang trong xu hướng tăng mạnh… Có cảm giác bây giờ đang giống như những tháng cuối cùng của bong bóng vào năm 1999-2000”, ông Burry viết.

Trong bài đăng, nhà bán khống nổi tiếng so sánh hướng đi hiện nay của chỉ số Philadelphia Semiconductor Index (SOX), một thước đo giá cổ phiếu chip, với hướng đi của giá cổ phiếu công nghệ trước cú sập xảy ra vào tháng 3/2000. Tuần vừa rồi, SOX đã tăng hơn 10%, nâng tổng mức tăng từ đầu năm lên 65%.

Những đánh giá này được ông Burry đưa ra trong bối cảnh nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán Mỹ chạy đua mua cổ phiếu liên quan tới AI trong 2 năm qua, đưa các chỉ số chứng khoán nước này liên tiếp lập kỷ lục. Dẫn đầu xu hướng tăng này là các công ty bán dẫn và các công ty công nghệ vốn hóa lớn mạnh tay đầu tư vào hạ tầng và phần mềm AI. Mức độ hưng phấn lớn đối với công nghệ AI tạo sinh đã đẩy định giá cổ phiếu của những công ty này lên mức cao ngất ngưởng.

Ông Paul Tudor Jones, một nhà quản lý quỹ phòng hộ nổi tiếng người Mỹ, cũng đã chỉ ra những điểm tương đồng giữa cơn sốt cổ phiếu liên quan tới AI hiện nay với thời kỳ tăng dữ dội của thị trường trước khi vỡ bong bóng dotcom. Dù vậy, ông tin rằng thị trường giá lên hiện nay có thể vẫn còn dư địa để duy trì.

Trong một cuộc trả lời phỏng vấn hãng tin CNBC, ông Jones nói môi trường hiện tại khiến nhiều người liên tưởng đến năm 1999, chỉ một năm trước khi giá cổ phiếu công nghệ đạt đỉnh vào đầu năm 2000. Ông ước tính xu hướng tăng này có thể duy trì trong 1-2 năm nữa.

Tuy nhiên, ông Jones cảnh báo rằng một cuộc điều chỉnh cuối cùng có thể sẽ rất dữ dội nếu định giá cổ phiếu tiếp tục bị đẩy cao. “Thử hình dung nếu thị trường chứng khoán tăng thêm 40% nữa… Chắc chắn là sẽ có những cuộc điều chỉnh đáng kinh ngạc”, ông nhấn mạnh.