Trung Quốc công bố 23 biện pháp cứu nền kinh tế đang lao đao vì Covid

Theo hãng tin Bloomberg, 23 biện pháp trên rất đa dạng, từ chỉ đạo các ngân hàng cấp vốn vay, cho tới cam kết tạo điều kiện cho các doanh nghiệp sử dụng đồng Nhân dân tệ nhiều hơn trong các giao dịch xuyên biên giới. Tất cả được nêu trong một tài liệu do PBOC công bố ngày 19/4, tương tự như danh sách các biện pháp mà Bắc Kinh công bố vào tháng 2/2020 – đỉnh điểm của làn sóng Covid-19 đầu tiên ở nước này.

Dưới đây là 23 biện pháp hỗ trợ nền kinh tế mà Trung Quốc vừa đưa ra:

CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ

PBOC cam kết sử dụng các công cụ chính sách tiền tệ để cung cấp đủ thanh khoản cho hệ thống tài chính, hướng dẫn các ngân hàng tăng cường cấp vốn vay, và đưa lợi nhuận của các doanh nghiệp trở lại nền kinh tế thực một cách hợp lý.

Nhà chức trách sẽ mở rộng hạn ngạch cho vay lại (relending quota) dành cho cho doanh nghiệp nhỏ và doanh nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp; hướng dẫn các ngân hàng tăng cường hỗ trợ đối với các ngành đang hứng chịu ảnh hưởng nhất thời đối với hoạt động kinh doanh, gồm ngành dịch vụ ăn uống, lưu trú, bán lẻ và du lịch.

PBOC sẽ có thưởng cho các ngân hàng thương mại có vốn vay mới cấp cho doanh nghiệp nhỏ và doanh nghiệp vi mô chiếm ít nhất 1% tổng vốn vay cấp mới trong thời gian đến giữa năm 2023; gia hạn 400 tỷ USD Nhân dân tệ, tương đương gần 63 tỷ USD, hạn ngạch cho vay lại nhằm đảm bảo bao trùm tài chính.

Các ngân hàng thương mại được yêu cầu gia hạn các khoản vay thế chấp nhà cho những khách hàng bị ảnh hưởng bởi Covid và những người bị mất thu nhập tạm thời do dịch bệnh. Các ngân hàng cũng được yêu cầu cấp thêm vốn vay kinh doanh cho những người lao động trong các lĩnh vực ngành nghề thiếu ổn định như lái xe taxi, bán hàng online, lái xe tải…

HỖ TRỢ TÀI CHÍNH

PBOC cam kết tăng cường hỗ trợ tín dụng cho vụ gieo trồng mùa xuân, cũng như việc tích trữ và chế biến các loại ngũ cốc và các nông sản chính như đậu tương.

PBOC sẽ sử dụng chương trình cho vay lại để hỗ trợ hoạt động khai thác than an toàn, và sẽ đáp ứng nhu cầu của các nhà máy phát điện về mua và tích trữ than nhằm đảm bảo nguồn cung cấp năng lượng ổn định.

PBOC sẽ hỗ trợ các ngân hàng cấp vốn vay cho các công ty hậu cần, doanh nghiệp vận chuyển bằng xe tải, các hãng hàng không và sân bay.

Cũng thông qua chương trình cho vay lại, PBOC sẽ hướng dẫn các ngân hàng hỗ trợ hoạt động nghiên cứu và phát triển (R&D) của doanh nghiệp.

Các ngân hàng chính sách sẽ đẩy mạnh hỗ trợ tài chính cho các dự án đầu tư lớn. Tất cả các ngân hàng cần chủ động tìm kiếm các dự án, bao gồm các dự án hạ tầng mới như trung tâm dữ liệu, để cấp vốn vay. Các ngân hàng cũng sẽ mua trái phiếu chính phủ để hỗ trợ đầu tư hạ tầng, và đáp ứng nhu cầu huy động vốn hợp lý thông qua phát hành trái phiếu của các chính quyền địa phương.

PBOC sẽ khuyến khích các ngân hàng phát triển quan hệ đối tác dài hạn với doanh nghiệp tư nhân và tăng tỷ trọng cấp vốn vay mới cho các doanh nghiệp này.

Các thành phố cần đưa ra các chính sách tín dụng bất động sản phù hợp với tình hình thực tế ở địa phương, đặt ra con số cụ thể về mức tiền đặt cọc và lãi suất vay bất động sản. Các ngân hàng cần tăng cường hỗ trợ cho các dự án bất động sản chất lượng và tăng cho vay đối với các công ty xây dựng.

Các công ty công nghệ tài chính (fintech) phải giảm phí và giảm lãi suất.

PBOC sẽ tăng hỗ trợ tài chính đối với những ngành gồm chăm sóc người cao tuổi, du lịch, năng lượng xanh, và khu vực nông thôn.

CHÍNH SÁCH NGOẠI HỐI

PBOC sẽ thử nghiệm các biện pháp thanh toán thuận tiện hơn sử dụng đồng Nhân dân tệ trong thương mại và đầu tư.

Các công ty Trung Quốc được tạo điều kiện dễ dàng hơn để vay vốn ở nước ngoài.

Doanh nghiệp Trung Quốc được khuyến khích sử dụng Nhân dân tệ nhiều hơn cho các giao dịch thương mại xuyên biên giới. Các công cụ ngoại hối phái sinh cũng được sử dụng nhiều hơn để các công ty có thể phòng ngừa rủi ro.

PBOC sẽ tiếp tục đẩy mạnh số hoá các dịch vụ thanh toán ngân hàng xuyên biên giới.

PBOC sẽ tăng cường hỗ trợ bảo hiểm cho các công ty xuất-nhập khẩu quy mô nhỏ.

PBOC sẽ cải thiện các thủ tục và tiêu chuẩn để tạo điều kiện thuện lợi hơn cho nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào thị trường chứng khoán Trung Quốc.

CÁC BIỆN PHÁP KHÁC

PBOC sẽ tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc trong việc thực thi chính sách.

Các ngân hàng thương mại sẽ tự ra quyết định và tự chịu trách nhiệm về rủi ro; PBOC sẽ hướng dẫn các ngân hàng và doanh nghiệp ngăn chặn rủi ro đạo đức và tăng cường tuân thủ các quy định của pháp luật và quy chế giám sát.

CÁC CHÍNH SÁCH ĐÃ CÓ

PBOC sẽ đẩy nhanh quy trình phát hành trái phiếu đối với các công ty bị ảnh hưởng bởi đại dịch, bằng cách đơn giản hoá thủ tục và nới lỏng hợp lý các quy định về công bố thông tin.

PBOC sẽ đảm bảo nguồn cung tiền mặt và vận hành của một hệ thống thanh toán kỹ thuật số. Các ngân hàng có thể phê chuẩn cấp vốn vay thông qua video; PBOC cũng sẽ đảm bảo việc hoàn thuế cho doanh nghiệp được thực hiện đầy đủ.