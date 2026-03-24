Trung Quốc nới hạn ngạch đầu tư ra nước ngoài

Trung Quốc đang chuẩn bị một đợt cấp hạn ngạch mới cho vốn đầu tư của nước này ra nước ngoài, một động thái cho thấy sự nới lỏng kiểm soát dòng vốn của Bắc Kinh...

Hãng tin Bloomberg đưa tin từ Diễn đàn Phát triển Trung Quốc (CDF) tại Bắc Kinh cho biết, ông Zhu Hexin - người đứng đầu cơ quan quản lý tiền tệ cao nhất của Trung Quốc thông báo nhà chức trách nước này đang chuẩn bị một đợt cấp hạn ngạch mới trong khuôn khổ chương trình nhà đầu tư tổ chức trong nước đủ điều kiện (QDII).

Chương trình cho phép các nhà đầu tư tổ chức được lựa chọn tại Trung Quốc đại lục rót vốn đầu tư ra nước ngoài. Hạn ngạch của chương trình đặt ra giới hạn mà nhà đầu tư có thể mua các tài sản như trái phiếu chính phủ Mỹ và cổ phiếu nước ngoài. Lần tăng hạn ngạch gần nhất của chương trình diễn ra vào mùa hè vừa qua.

Động thái trên nhằm "đáp ứng tốt hơn nhu cầu đầu tư xuyên biên giới của các tổ chức trong nước”, ông Zhu phát biểu. Ông cũng nhấn mạnh rằng Trung Quốc đang thúc đẩy khả năng chuyển đổi tài khoản vốn, nhằm tiến tới cho phép dòng vốn di chuyển tự do qua biên giới, với hơn 90% các hạng mục tài khoản vốn hiện đã ít nhất một phần mở cửa.

“Trong 5 năm tới, Trung Quốc sẽ tiếp tục thúc đẩy mở cửa tài khoản vốn và điều phối quá trình này với các cải cách tài chính và quốc tế hóa đồng nhân dân tệ”, ông cho biết.

Thị trường tài chính toàn cầu đang trong giai đoạn biến động do xung đột Mỹ - Iran, song ông Zhu cho biết dòng vốn xuyên biên giới ra vào Trung Quốc vẫn "cơ bản cân bằng”. Sự ổn định này đã tạo điều kiện cho Bắc Kinh nới lỏng kiểm soát vốn và tiếp tục thúc đẩy vị thế của đồng nhân dân tệ trên thị trường toàn cầu.

Tại cùng diễn đàn, ông Zhu Min, cựu Phó thống đốc Ngân hàng Trung ương Trung Quốc (PBOC), cho rằng đang có sự không tương xứng giữa vị thế của Trung Quốc là nền kinh tế lớn thứ hai thế giới và vai trò hạn chế của đồng tiền nước này trên toàn cầu. Ông cũng nhận định rằng ảnh hưởng của đồng USD đang suy giảm khi tỷ trọng của Mỹ trong sản lượng và thương mại toàn cầu giảm, và đây chính là một cơ hội cho việc đẩy nhanh quá trình quốc tế hóa đồng nhân dân tệ.

“Nền kinh tế Mỹ không còn đủ khả năng hậu thuẫn một đồng tiền toàn cầu duy nhất nước”, ông Zhu Min nói, nhấn mạnh việc nhiều quốc gia đang phòng hộ rủi ro tỷ giá đối với tài sản dự trữ định giá bằng USD bằng cách đa dạng hóa dự trữ ngoại hối.

Để lấp đầy khoảng trống này, ông Zhu Min kêu gọi mở rộng việc sử dụng đồng nhân dân tệ trong thương mại với các nước Nam bán cầu và trong các chuỗi cung ứng công nghiệp. Ông cũng nhấn mạnh cần xây dựng thị trường chứng khoán và trái phiếu sâu rộng hơn để thu hút vốn nước ngoài, cùng với việc tiếp tục nâng cao hệ thống thanh toán CIPS.

Các yếu tố nền tảng của nền kinh tế Trung Quốc có sự cải thiện và các cải cách chính sách gần đây của nước này là cơ sở để ngân hàng Union Bancaire Privee (UBP) lạc quan về triển vọng tăng giá của đồng nhân dân tệ trong năm nay và trong cả dài hạn.

Trong một báo cáo công bố trong tháng 3 này, nhà băng Thụy Sỹ quản lý hơn 190 tỷ USD tài sản dự báo tỷ giá nhân dân tệ có thể tăng tới mức 6,7 nhân dân tệ/USD trong năm nay, từ mức khoảng 6,88 nhân dân tệ đổi 1 USD hiện nay.

“Chúng tôi tin đồng nhân dân tệ sẽ bước vào một thời kỳ thị trường giá lên kéo dài cả thập kỷ, với sự hậu thuẫn của các yếu tố nền tảng và cải cách chính sách. Ngoài ra, nhân dân tệ có vẻ như đang bị định giá thấp hơn giá trị thực từ 10-50%” nếu xét tới các chỉ số như đồng giá sức mua (PPP), tỷ giá hối đoái thực hoặc chênh lệch lãi suất - nhà kinh tế trưởng Carlos Casanova của UBP nói với Bloomberg.

Tỷ giá nhân dân tệ so với USD từ năm 2023 đến nay

Không chỉ UBP, nhiều tổ chức dự báo khác cũng kỳ vọng nhân dân tệ sẽ tăng giá nhờ nỗ lực của Bắc Kinh trong việc thúc đẩy vai trò toàn cầu của đồng tiền này và tái cân bằng nền kinh tế.

Đầu năm nay, tỷ giá nhân dân tệ so với USD đạt mức cao nhất 3 năm. Từ khi chiến tranh Mỹ - Iran nổ ra vào cuối tháng 2 tới nay, nhân dân tệ đã trượt giá nhẹ nhưng vẫn đạt hiệu suất tốt hơn các đồng tiền của các nền kinh tế lớn khác. Sự vững vàng này phản ánh kỳ vọng rằng nền kinh tế Trung Quốc có thể chống chọi tốt với cú sốc giá dầu.

Theo UBP, trong ngắn hạn, tâm lý lo ngại rủi ro có thể hỗ trợ tỷ giá USD nhưng trong trung hạn, “chủ đề sức mạnh của nhân dân tệ sẽ trở lại” - theo ông Casanova. “Cuộc khủng hoảng ở Trung Đông sẽ đặt ra sức ép đối với nợ Mỹ, củng cố quan điểm của chúng tôi là USD có thể sẽ suy yếu về mặt cấu trúc”, ông nhấn mạnh.