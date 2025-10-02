Thứ Năm, 02/10/2025

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Thế giới

Trung Quốc ra mắt thị thực mới để hút nhân tài công nghệ

Đức Anh

02/10/2025, 11:06

Trung Quốc vừa công bố chương trình thị thực mới để thu hút nhân tài quốc tế về khoa học và công nghệ tới làm việc ở nước này. Động thái diễn ra ngay sau khi chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến tăng rào cản với người lao động nước ngoài trình độ cao...

Ảnh minh họa - Ảnh: Getty Images
Ảnh minh họa - Ảnh: Getty Images

Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Guo Jiakun, chương trình mới có tên “thị thực K” được thêm vào hệ thống thị thực chung dành cho lao động nước ngoài của Bắc Kinh nhằm “thúc đẩy trao đổi và hợp tác giữa các nhân tài khoa học và công nghệ trẻ của Trung Quốc và nước ngoài”.

Đây là động thái hiếm hoi của Trung Quốc nhằm thu hút lao động nước ngoài, diễn ra trong bối cảnh nước này đang tham vọng trở thành một siêu cường về công nghệ.

Trong khi đó, giới công nghệ Mỹ đang thất vọng về lập trường cứng rắn của chính quyền ông Trump trong vấn đề nhập cư. Gần đây nhất, vị Tổng thống thông báo sẽ tăng phí lên 100.000 USD với thị thực H-1B - vốn là loại thị thực dành cho lao động nước ngoài tới Mỹ làm việc trong các lĩnh vực chuyên môn cao. Lâu nay, các tập đoàn công nghệ và công ty tư vấn của Mỹ được hưởng lợi lớn từ chương trình H-1B với hơn 70% người được cấp thị thực đến từ Ấn Độ, theo sau là Trung Quốc.

Theo tờ Hoàn Cầu Thời báo, trực thuộc Nhân Dân Nhật báo - cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Trung Quốc - thị thực K "thể hiện sự cởi mở và tự tin của Trung Quốc, đặc biệt trong bối cảnh một số quốc gia có xu hướng hướng nội và từ chối hợp tác với bên ngoài”.

Ông David Stepat, David Stepat, giám đốc quốc gia Singapore của công ty Dezan Shira & Associates, mô tả động thái mới về thị thực của Mỹ và Trung Quốc là "sự tương phản mang tính biểu tượng".

"Trong khi Washington siết chặt cánh cổng, Bắc Kinh lại mở toang ra. Tuy nhiên, hầu hết chuyên gia về khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học (STEM) sẽ vẫn tiếp tục xem Mỹ là một điểm đến hấp dẫn hơn trong dài hạn, xét về lộ trình sự nghiệp, mức lương và lựa chọn cư trú", ông Stepat nhận xét với tờ báo Nikkei Asia.

Tuy nhiên, trên mạng xã hội Weibo của Trung Quốc, nhiều cư dân mạng bày tỏ lo ngại về người nhập cư tăng lên với chương trình thị thực mới. Hiện chưa có nhiều thông tin chi tiết về chương trình này, nhưng Chính phủ Trung Quốc cho biết “sẽ có yêu cầu cụ thể về độ tuổi, trình độ học vấn và kinh nghiệm làm việc”.

Không giống nhiều loại thị thực lao động trên thế giới, thị thực K sẽ "không yêu cầu chủ sử dụng lao động hoặc tổ chức trong nước phải có thư mới”.

Theo các nhà phân tích, tình trạng thất nghiệp, đặc biệt là ở người trẻ, là một nguồn cơn cho sự lo lắng của người dùng mạng Trung Quốc. Tỷ lệ thất nghiệp ở người từ 16-24 tuổi tại nước này đã tăng lên 19% trong tháng 8, mức cao nhất kể từ cuối năm 2023.

Tâm lý phản đối người nhập cư đang có xu hướng gia tăng trên thế giới, một phần bởi các động thái của chính quyền ông Trump. Trong chiến dịch tranh cử năm ngoái, ông Trump tuyên bố sẽ có biện pháp mạnh tay để trấn áp người nhập cư bất hợp pháp.

Kể từ khi ông Trump nhậm chức, nhà chức trách Mỹ đã thực hiện nhiều cuộc đột kích và bắt giữ hàng loạt người nhập cư. Căng thẳng bùng lên vào tháng 9 khi Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Mỹ (ICE) đột kích vào một nhà máy pin liên doanh giữ Hyundai Motor và LG Energy Solution ở Georgia và bắt giữ hàng trăm người được cho là đang làm việc bất hợp pháp.

Dù vậy, theo nhiều nhà phân tích, Trung Quốc có thể sẽ chưa lập tức thu hút làn sóng lao động nước ngoài trình độ cao nhờ chương trình thị thực mới. Nước này hiện không có lộ trình cấp quốc tịch cho người không phải gốc Trung Quốc và có tiêu chuẩn đặc biệt cao với người nước ngoài muốn định cư. Chính sách nhập cư trước đây của Bắc Kinh chủ yếu nhằm thu hút người gốc Trung Quốc ở nước ngoài hoặc người di cư trở về nước.

Năm 2020, việc Bắc Kinh mở rộng chương trình thị thực định cư vấp phải làn sóng phản đối dữ dội trên mạng xã hội. Theo chính sách mới này, tiêu chuẩn để được cấp thị thực được nới lỏng, bao gồm những người làm việc liên tục tại Trung Quốc trong 8 năm và có mức lương bằng hoặc cao hơn lương trung bình của cư dân thành thị trong hu vực.

Trước đó, Trung Quốc chỉ cấp thị thực định cư cho những người nước ngoài có đầu tư trực tiếp vào nước này, nhà nghiên cứu cấp cao hoặc người có đóng góp đặc biệt lớn cho đất nước.

Từ năm 2004 đến năm 2015, Trung Quốc cấp chưa tới 10.000 thị thực định cư cho người nước ngoài. Tính tới cuối năm 2015, có gần 1 triệu người nước ngoài đang sinh sống tại đây. Năm 2023, các cơ quan quản lý xuất nhập cảnh Trung Quốc cấp thị thực cư trú cho 711.000 người nước ngoài.

“Nếu Bắc Kinh quản lý tốt hình ảnh của mình, phản ứng của công chúng với thị thực K sẽ ở mức tối thiểu”, ông Michael Feller, chiến lược gia trưởng tại công ty Geopolitical Strategy, nhận xét.

Tuy nhiên, theo ông Feller, thách thức lớn hơn là liệu các doanh nghiệp nước này có thể mang lại những vị trí việc làm hấp dẫn với những nhân tài quốc tế hàng đầu hay không.

“Ngôn ngữ và mức lương có thể là những rào cản lớn nhất. Ngoài ra, văn hóa làm việc 9-9-6 khắc nghiệt của Trung Quốc cũng khiến nhiều người quan ngại", ông Feller phát biểu, đề cập tới lịch trình làm việc từ 9h sáng tới 9h tối, 6 ngày mỗi tuần tại nhiều doanh nghiệp Trung Quốc.

10 quốc gia và vùng lãnh thổ được Mỹ cấp thị thực H-1B nhiều nhất

19:00, 26/09/2025

10 quốc gia và vùng lãnh thổ được Mỹ cấp thị thực H-1B nhiều nhất

Hàn Quốc lo đình trệ đầu tư vào Mỹ vì vấn đề thị thực

15:35, 25/09/2025

Hàn Quốc lo đình trệ đầu tư vào Mỹ vì vấn đề thị thực

Những công ty thiệt nhiều nhất vì phí thị thực 100.000 USD của Mỹ

13:40, 24/09/2025

Những công ty thiệt nhiều nhất vì phí thị thực 100.000 USD của Mỹ

Từ khóa:

Chính sách nhập cư Lao động nước ngoài nhập cư STEM thị thực K Trung Quốc

Đọc thêm

Ảnh hưởng của việc Chính phủ Mỹ đóng cửa đến thị trường toàn cầu

Ảnh hưởng của việc Chính phủ Mỹ đóng cửa đến thị trường toàn cầu

Thị trường tài chính thế giới về cơ bản chưa đến mức quá bi quan về những gì đang diễn ra ở Washington DC

Tổng thống Trump sẽ sớm xử lý vấn đề đậu tương với Trung Quốc

Tổng thống Trump sẽ sớm xử lý vấn đề đậu tương với Trung Quốc

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông sẽ thảo luận với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình về việc Bắc Kinh từ chối mua đậu tương Mỹ, một trong những vấn đề đang gây căng thẳng trong mối quan hệ thương mại giữa hai nước...

Tài sản Argentina bị bán tháo vì mối lo về gói giải cứu của Mỹ

Tài sản Argentina bị bán tháo vì mối lo về gói giải cứu của Mỹ

Trên thị trường tài chính Argentina, giới đầu tư lại đang bán tháo tài sản do lo ngại về sự thiếu chi tiết trong kế hoạch giải cứu tài chính mà Mỹ dự kiến dành cho quốc gia này...

Elon Musk đang trên đà sở hữu tài sản nghìn tỷ USD

Elon Musk đang trên đà sở hữu tài sản nghìn tỷ USD

Trong xếp hạng tỷ phú theo thời gian thực của Tạp chí Forbes, ông Elon Musk, CEO hãng xe điện Tesla, vừa trở thành người đầu tiên trong lịch sử đạt mốc vốn hóa gần 500 tỷ USD...

Chứng khoán Mỹ cao chưa từng thấy dù Chính phủ đóng cửa, giá dầu tiếp tục lao dốc

Chứng khoán Mỹ cao chưa từng thấy dù Chính phủ đóng cửa, giá dầu tiếp tục lao dốc

“Thị trường có vẻ không còn lo nhiều về việc Chính phủ đóng cửa. Những người muốn giá cổ phiếu giảm để mua sẽ phải chờ"...

Dòng sự kiện

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Bài viết mới nhất

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.

Bài viết mới nhất

Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 39-2025

Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 39-2025

Bối cảnh và thực tiễn cho thấy thời gian tới, Việt Nam khó có thể tăng trưởng bằng con đường gia tăng quy mô hàng hóa xuất khẩu như trong nhiều năm qua, mà phải chuyển hướng sang tăng phần giá trị gia tăng tạo ra trong nước của hàng hóa.

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
[Video]: Lũ quét tràn về xã miền núi Thanh Hoá

Dân sinh

[Video]: Lũ quét tràn về xã miền núi Thanh Hoá

15 quốc gia có đầu tư tư nhân vào AI lớn nhất thế giới

Thế giới

15 quốc gia có đầu tư tư nhân vào AI lớn nhất thế giới

Đà Nẵng đăng cai giải IRONMAN cự ly toàn phần vào năm 2026

Video

Đà Nẵng đăng cai giải IRONMAN cự ly toàn phần vào năm 2026

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Thúc đẩy hệ sinh thái đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực năng lượng sạch

Kinh tế xanh

2

Nghiên cứu đề xuất quy định màu nền biển nhận diện xe năng lượng xanh và gắn mã QR vào hệ thống đăng ký, thu phí

Kinh tế xanh

3

Pháp sẵn sàng trao đổi với Việt Nam thực hiện NetZero, tín chỉ carbon và phối hợp trong cơ chế CBAM

Kinh tế xanh

4

Mở cơ hội xanh từ các cam kết giảm phát thải khí nhà kính, ứng phó biến đổi khí hậu

Kinh tế xanh

5

6 lý do sở hữu biệt thự Salacia Villas tại trung tâm thương cảng quốc tế

Bất động sản

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy