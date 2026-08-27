Trung Quốc: Spa hoạt động 24 giờ trở thành xu hướng du lịch mới

Theo Cục Quản lý Di trú Quốc gia Trung Quốc, nước này đã đón 21,3 triệu lượt khách quốc tế trong quý 1/2026, tăng 22,3% so với cùng kỳ năm trước. Cùng lúc đó, ngành spa nội địa cũng đang bùng nổ mạnh mẽ.
Báo cáo về ngành nhà tắm công cộng năm 2026 từ siêu ứng dụng Meituan cho biết ngành spa địa phương hiện đang bước vào "thập kỷ vàng", sau bước đột phá trên mạng xã hội vào năm 2025. Thật vậy, năm ngoái, trào lưu "Chinamaxxing" từng gây bão trên TikTok, khi thế hệ Gen Z và Millennials phương Tây bắt đầu áp dụng lối sống và thói quen chăm sóc sức khỏe kiểu Trung Quốc, như uống nước ấm, ăn cháo và mang dép đi trong nhà.
Với mức chi phí thấp hơn nhiều so với một đêm nghỉ tại khách sạn, những khu spa kết hợp nhà tắm công cộng quy mô lớn tại Trung Quốc đang mang đến trải nghiệm ngâm mình thư giãn, khu vực nghỉ ngơi qua đêm, buffet tôm hùm và cả những khoảnh khắc "chuẩn TikTok" cho du khách.
Các mô hình spa thế hệ mới, vốn khéo léo kết hợp giữa thư giãn và giải trí, thường xuyên xuất hiện trên Instagram và TikTok quốc tế, cũng nhờ đó mà hưởng lợi không nhỏ từ sự chú ý này.
Yoma, cơ sở spa và nhà tắm công cộng có sức chứa lên tới 700 khách, khai trương vào năm 2023 với định vị thương hiệu rõ ràng mang tính sang trọng, hướng đến nhóm khách hàng mà họ gọi là "giới trẻ thời thượng, sành điệu". Với những hành lang mái vòm cao vút cùng nội thất hiện đại, "sống ảo" cực chất, không gian nơi đây trông chẳng giống một khu nhà tắm công cộng nằm giữa Quảng Châu, mà lại giống một căn biệt thự tối giản kiểu Los Angeles của giới nghệ sĩ nổi tiếng.
Yoma cung cấp đa dạng các dịch vụ, từ truyền thống như lấy ráy tai kiểu Tứ Xuyên, cứu ngải (moxibustion) và cạo gió (gua sha). Nhưng bên cạnh đó, nơi đây còn có cả phòng karaoke, phòng chơi mạt chược mang tính xã giao, các quầy buffet đa dạng và những khoang nghỉ trưa yên tĩnh.
Yoma không chỉ đơn thuần là nơi để thư giãn, giải tỏa căng thẳng, mà còn giống như một câu lạc bộ xã hội, nơi bạn bè và gia đình, kể cả trẻ nhỏ, có thể cùng nhau tụ họp bên những bữa ăn, phòng xông hơi và các trò chơi giải trí.
Vậy chi phí cho một kỳ nghỉ 24 giờ tại đây là bao nhiêu? Chỉ 799 nhân dân tệ (khoảng 119 USD). Với mức giá này, khách hàng được sử dụng toàn bộ tiện ích spa cùng bữa sáng, bữa trưa và trái cây ăn thoải mái, không giới hạn.
Giá vé cũng đã bao gồm chỗ nghỉ qua đêm, dù nhiều khả năng đó chỉ là một chiếc ghế sofa êm ái trong một phòng sinh hoạt chung rộng lớn, trừ khi khách hàng trả thêm phí để có phòng riêng. Nếu muốn thưởng thức buffet tối với trứng cá tầm, cua hoàng đế Alaska và giăm bông Iberico không giới hạn, khách sẽ cần trả thêm 200 nhân dân tệ.
Dù vậy, Yoma vẫn được xem là có mức giá cao hơn so với nhiều đối thủ khác. Chẳng hạn, Qianshen - một spa 24 giờ khác cũng đang gây sốt mạng xã hội - chỉ có giá 296 nhân dân tệ khi đặt qua nền tảng Dianping tại Trung Quốc.
PandaStroll, một công ty lữ hành Trung Quốc mới thành lập từ tháng 9/2025, đã bắt đầu đưa Qianshen và một spa nổi tiếng khác tại Thành Đô mang tên FuFu vào danh sách dịch vụ chỉ hai tháng sau đó.
Kể từ thời điểm đó, lượng đặt chỗ quốc tế của công ty này đã tăng trưởng đều đặn, với mức tăng đột biến rõ rệt vào đầu năm 2026, trùng với thời điểm hàng loạt video về các spa này lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội, theo chia sẻ của bà Xiaodeng Chen, nhà sáng lập PandaStroll.
Trong năm 2025, PandaStroll ghi nhận từ 50 đến 100 lượt đặt chỗ mỗi tháng. Hiện nay, con số này đã tăng gấp đôi, trong đó các khu nhà tắm công cộng chiếm khoảng một nửa tổng số lượt đặt chỗ. Bà Chen cho biết trong những ngày cao điểm của tháng 4 và tháng 5, PandaStroll ghi nhận hơn bốn lượt đặt gói dịch vụ 24 giờ mỗi ngày.
Phần lớn du khách đặt các dịch vụ này đến từ các nước phương Tây và một số quốc gia châu Á khác. Tuy nhiên, theo bà Chen, hầu hết trong số họ đều có chung ba đặc điểm: họ biết đến các spa này thông qua mạng xã hội, đều mong muốn "trải nghiệm lối sống bản địa", và phần lớn đều dưới 30 tuổi.
Theo email chia sẻ với Bloomberg từ một đại diện của Yoma, thương hiệu này đã bắt đầu xây dựng các nền tảng đặt chỗ quốc tế từ cuối năm 2025, chủ yếu thông qua hai nền tảng du lịch phổ biến tại châu Á là Trip.com và Klook. Từ tháng 12/2025 đến tháng 5/2026, lượng đặt chỗ của cơ sở này thông qua các kênh nói trên đã tăng khoảng 200%.
Vào tháng 5, Yoma đã mở rộng quy mô khu spa của mình thêm 53.820 feet vuông, bổ sung thêm nhiều tiện ích mới như một nhà hàng và phòng vui chơi dành cho trẻ em. Hiện thương hiệu này cũng đang bàn bạc kế hoạch mở rộng thêm nhiều địa điểm mới.
"Đà tăng trưởng từ các kênh khách quốc tế thực sự rất đáng chú ý," đại diện của Yoma cho biết, đồng thời cho rằng thành công này đến từ việc lượng khách quốc tế đến Quảng Châu ngày càng tăng, cùng với hàng loạt video lan truyền mạnh mẽ về spa này trên Instagram, YouTube và TikTok.
Những cơ sở nhà tắm quy mô lớn kiểu mới này quả thực đã đi một chặng đường rất xa so với những khu nhà tắm công cộng mang tính thực dụng từ nhiều thế kỷ trước, vốn ban đầu chỉ đơn giản là nơi để người dân tắm rửa và giao lưu xã hội.
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