Trung Quốc tái xuất LNG với khối lượng kỷ lục 1,31 triệu tấn

Ngọc Trang

02/04/2026, 11:07

Từ đầu năm đến nay Trung Quốc đã tái xuất lượng LNG kỷ lục 1,31 triệu tấn, tương đương 19 chuyến hàng. Trong đó, 10 chuyến được giao tới Hàn Quốc, 5 chuyến tới Thái Lan, số còn lại tới Nhật Bản, Ấn Độ và Philippines...

Các tàu kéo đang hỗ trợ một tàu chở khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) cập cảng ở Yantai, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc, ngày 14/2/2025 - Ảnh: Reuters
Các công ty Trung Quốc đang bán lại LNG với khối lượng kỷ lục để tranh thủ giá giao ngay tăng mạnh. Nhờ nguồn cung khí trong nước và khí nhập qua đường ống vẫn dồi dào, Trung Quốc hiện vẫn đáp ứng được nhu cầu nội địa trong bối cảnh nhu cầu này đang suy yếu.

Điều này trái với tình hình tại nhiều nước châu Á khác, nơi các nhà nhập khẩu đang phải gấp rút tìm nguồn cung thay thế sau khi chiến sự tại Iran làm gián đoạn nguồn cung.

Theo số liệu từ các công ty phân tích ICIS, Kpler và Vortexa, Trung Quốc - nước nhập khẩu khí tự nhiên hóa lỏng lớn nhất thế giới - đã tái xuất từ 8 đến 10 chuyến hàng trong tháng 3. Đây là mức cao nhất từng ghi nhận trong một tháng.

Theo dữ liệu từ Kpler, từ đầu năm đến nay Trung Quốc đã tái xuất lượng LNG kỷ lục 1,31 triệu tấn, tương đương 19 chuyến hàng. Trong đó, 10 chuyến được giao tới Hàn Quốc, 5 chuyến tới Thái Lan, số còn lại tới Nhật Bản, Ấn Độ và Philippines.

Để so sánh, cả năm 2025 Trung Quốc tái xuất 820.000 tấn LNG, trong khi năm 2023 là 980.000 tấn - mức cao thứ hai theo năm từng ghi nhận.

Giới phân tích cho rằng việc Trung Quốc đẩy mạnh bán lại LNG chủ yếu xuất phát từ bối cảnh nhu cầu trong nước chững lại. Hoạt động kinh tế suy yếu làm giảm nhu cầu khí của lĩnh vực công nghiệp, trong khi sản lượng khí nội địa và nguồn cung khí Nga qua đường ống vẫn tăng.

Xu hướng bán lại LNG này trái ngược với quyết định của Bắc Kinh trong tháng trước đối với các sản phẩm nhiên liệu đã tinh chế. Khi đó, Trung Quốc cấm xuất khẩu mặt hàng này để giữ nguồn cung cho thị trường nội địa, trong bối cảnh chiến sự tại Iran làm gián đoạn nguồn cung dầu thô.

“Trong bối cảnh nhu cầu trong nước yếu, doanh nghiệp Trung Quốc có thêm lý do để bán lại LNG ra thị trường nước ngoài. Áp lực từ phía cầu hiện không lớn do mùa lạnh đã qua. Trong khi đó, giá giao ngay đang ở mức cao, tạo điều kiện để Trung Quốc bán lại lượng hàng có sẵn”, ông Wang Yuanda, nhà phân tích tại ICIS, nhận định.

Giá LNG tại châu Á đã tăng 85% kể từ khi Mỹ và Israel mở chiến dịch quân sự tại Iran hôm ngày 28/2. Cuộc xung đột đã làm gián đoạn hoạt động vận tải năng lượng qua eo biển Hormuz - tuyến hàng hải vận chuyển khoảng 1/5 lượng LNG giao dịch trên toàn cầu.

Trong một báo cáo mới công bố, các nhà phân tích của Vortexa cho biết gần một nửa số chuyến tái xuất LNG của Trung Quốc trong tháng 3 được thực hiện qua cảng Binhai ở tỉnh Giang Tô -  cảng do công ty dầu khí quốc doanh CNOOC vận hành.

Trung Quốc là khách hàng mua LNG lớn nhất của Qatar trong năm ngoái, chiếm gần 1/4 tổng lượng xuất khẩu LNG của nước này. Tuy nhiên, nguồn cung từ Qatar sang Trung Quốc đã giảm mạnh trong tháng 3 sau khi Iran tấn công các cơ sở khí đốt của Qatar, khiến hoạt động vận chuyển qua eo biển Hormuz bị gián đoạn nghiêm trọng.

Dữ liệu từ Kpler cho thấy lượng LNG Trung Quốc nhập khẩu trong tháng 3 chỉ còn 3,68 triệu tấn, mức thấp nhất theo tháng kể từ tháng 4/2018.

“Sự sụt giảm này phản ánh nhu cầu khí của lĩnh vực công nghiệp vẫn trầm lắng giữa lúc giá tăng cao sau khi vận tải qua eo biển Hormuz bị gián đoạn. Trong khi đó, triển vọng nhập khẩu khí qua đường ống và sản lượng khí trong nước của Trung Quốc vẫn ổn định”, ông Nelson Xiong, nhà phân tích tại Kpler, nhận xét với hãng tin Reuters.

Ông Xiong cũng cho rằng các nhà nhập khẩu Trung Quốc có thể rút bớt lượng LNG dự trữ để đáp ứng một phần nhu cầu trong nước.

ICIS dự báo lượng LNG Trung Quốc nhập khẩu trong tháng 4 sẽ tiếp tục ở mức thấp, khoảng 3,7 triệu tấn.

“Trung Quốc sẽ không tham gia cạnh tranh mua LNG với các nước khác”, ông Wang của ICIS nhận định.

