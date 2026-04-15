Trung Quốc thu hút khách quốc tế không chỉ từ thị thực

Xu hướng hiện nay cho thấy du khách không còn chỉ tập trung vào các điểm đến biểu tượng như Vạn Lý Trường Thành hay Đội quân đất nung, mà ngày càng tìm đến các thành phố hạng hai, hạng ba của Trung Quốc, nơi lưu giữ rõ nét văn hóa bản địa…

Theo Cục Quản lý Di trú Quốc gia Trung Quốc, cơ quan chức năng đã xử lý 185 triệu lượt xuất nhập cảnh trong quý 1/2026. Trong đó, 21,33 triệu lượt khách quốc tế đã đến nước này. Lượng khách nhập cảnh theo diện miễn thị thực đạt 8,32 triệu lượt, tăng 29,3% so với cùng kỳ.

Tại Hạ Môn, việc đơn giản hóa thủ tục hải quan giúp rút ngắn đáng kể thời gian làm thủ tục. Một du khách Australia cho biết có thể khai báo thông tin trực tuyến trước khi nhập cảnh và nhanh chóng hoàn tất thủ tục tại sân bay. Người này nhận xét Trung Quốc đã "mở cửa và thân thiện hơn".

Trong khi đó, tỉnh đảo nhiệt đới và trung tâm thương mại tự do Hải Nam đã mở rộng chính sách miễn thị thực cho công dân 86 quốc gia. Theo một cán bộ kiểm soát biên giới, lượng khách quốc tế đến và đi tại đây tăng đáng kể kể từ khi triển khai cơ chế hải quan đặc biệt trên toàn đảo. Nga, Malaysia, Indonesia và Kazakhstan là những thị trường khách chính.

Trong quý 1, 21,33 triệu lượt khách quốc tế đã đến Trung Quốc.

Đặc biệt, sau 6 tháng Trung Quốc áp dụng chính sách miễn thị thực 30 ngày cho công dân Nga, lượng khách du lịch xuyên biên giới tăng nhanh. Theo số liệu từ CCTV News, từ ngày 15/9/2025 đến giữa tháng 3/2026, khoảng 232.000 lượt công dân Nga nhập cảnh qua các cửa khẩu tại tỉnh, tăng 61,2% so với cùng kỳ năm trước. Năm ngoái, Trung Quốc đón khoảng 2,5 triệu lượt khách Nga.

Không chỉ dừng ở các điểm biên giới, nhiều du khách Nga tiếp tục di chuyển sâu vào nội địa, đến các thành phố như Cáp Nhĩ Tân hoặc các điểm đến ven biển như Đại Liên và Thanh Đảo. Chính quyền các địa phương đã nâng cấp biển chỉ dẫn tiếng Nga, cải thiện phương thức thanh toán và tăng năng lực phục vụ để đáp ứng nhu cầu đa dạng của du khách.

Tiếp đà tăng trưởng, trong tháng 3, cơ quan chức năng Trung Quốc tiếp tục triển khai các biện pháp thúc đẩy chi tiêu du lịch, bao gồm hoàn thiện chính sách miễn thị thực quá cảnh và nâng cấp dịch vụ hoàn thuế khi xuất cảnh. Ngoài ra, các nỗ lực cải thiện phương thức thanh toán và tăng cường dịch vụ ngôn ngữ tại các điểm đến trọng điểm cũng đang được đẩy mạnh.

Sau 6 tháng Trung Quốc áp dụng chính sách miễn thị thực 30 ngày cho công dân Nga, lượng khách du lịch xuyên biên giới tăng nhanh.

Theo hãng tin Xinhua, ngành du lịch Trung Quốc đang ghi nhận đà phục hồi và tăng trưởng mạnh mẽ, đặc biệt trong phân khúc khách quốc tế, nhờ sự kết hợp giữa chính sách miễn thị thực, nâng cấp hạ tầng và đổi mới sản phẩm du lịch theo hướng trải nghiệm văn hóa sâu sắc. Thực tế, các nền tảng như TikTok, Instagram và YouTube góp phần định hình hình ảnh điểm đến, trong bối cảnh nội dung do người dùng tạo ra ngày càng có sức lan tỏa.

Ở tầm chiến lược, Trung Quốc đang thúc đẩy mạnh mẽ sự tích hợp giữa văn hóa và du lịch. Theo Xinhua, Đề cương Kế hoạch 5 năm lần thứ 15 (2026 - 2030) lần đầu tiên đưa mục tiêu xây dựng Trung Quốc thành “cường quốc du lịch” vào định hướng quốc gia, nhấn mạnh việc phát triển các sản phẩm chất lượng cao và khai thác sâu giá trị văn hóa.

Các chuyên gia nhận định, sự hội nhập sâu giữa văn hóa và du lịch không chỉ tạo ra sản phẩm khác biệt, mà còn góp phần thúc đẩy đổi mới sáng tạo và lan tỏa giá trị văn hóa. Đây được xem là “động lực kép”, vừa nâng cao trải nghiệm du khách, vừa tạo nền tảng bền vững cho tăng trưởng dài hạn của ngành du lịch Trung Quốc.

Trong đó, các công viên chủ đề theo phong cách cổ đại đang trở thành lựa chọn hấp dẫn. Cùng những trải nghiệm sống động và phong phú, các điểm đến này nổi lên như một trong những loại hình du lịch được ưa chuộng nhất, đặc biệt trong giới trẻ.

Các công viên chủ đề theo phong cách cổ đại đang trở thành lựa chọn hấp dẫn khi du lịch tại Trung Quốc.

Chẳng hạn, đến với Công viên Thành phố Thiên niên kỷ ở Khai Phong, tỉnh Hà Nam, du khách có thể tham gia các buổi biểu diễn trực tiếp, tương tác với nghệ sĩ và sử dụng tiền giả để đổi lấy thức ăn, đi thuyền hoặc mua các vật phẩm.

Lấy cảm hứng từ bức tranh cổ nổi tiếng “Thanh minh thượng hà đồ”, công viên tái hiện sinh động cảnh sinh hoạt nhộn nhịp của kinh đô Khai Phong thời nhà Tống (960 – 1127), cho thấy sự phồn vinh kinh tế và đời sống văn hóa của thời kỳ này.

Mỗi ngày, công viên tổ chức hơn 200 buổi biểu diễn cùng hơn 20 chương trình trải nghiệm, cho phép du khách khám phá đời sống thường nhật thời cổ đại. Vào các dịp lễ, số lượng hoạt động có thể tăng lên gần 1.000 chương trình mỗi ngày. Năm 2025, Công viên Thành phố Thiên niên kỷ thu hút hơn 11 triệu lượt khách, đạt doanh thu 1,2 tỉ NDT, tăng lần lượt hơn 37% và 20% so với năm trước.

Xu hướng du lịch trải nghiệm văn hóa cổ đại cũng lan rộng tại nhiều thành phố có bề dày lịch sử như Tây An, Hàng Châu và Nam Kinh. Dữ liệu từ nền tảng du lịch Qunar cho thấy, từ đầu năm 2026, lượng đặt vé vào các công viên chủ đề văn hóa Trung Hoa đã tăng gấp đôi, duy trì sức hút không chỉ trong các kỳ nghỉ mà cả dịp cuối tuần.

Xu hướng du lịch trải nghiệm văn hóa cổ đại lan rộng tại nhiều thành phố có bề dày lịch sử.

Song song, một số địa phương như Quảng Tây đặt mục tiêu biến “lưu lượng khách” thành “doanh thu” thông qua hàng loạt giải pháp đồng bộ nhằm kích cầu tiêu dùng. Một trong những biện pháp quan trọng của gói chính sách này là việc tối ưu hóa dịch vụ hoàn thuế khi xuất cảnh.

Kể từ ngày 1/2 vừa qua, thành phố Nam Ninh - thủ phủ của Quảng Tây đã chính thức áp dụng cơ chế công nhận lẫn nhau về dịch vụ “mua ngay - hoàn thuế ngay” với 16 tỉnh, thành phố lớn khác tại Trung Quốc như Bắc Kinh, Thiên Tân.

Nhờ đó, du khách nước ngoài mua sắm tại các trung tâm thương mại lớn như Trung tâm Thương mại MixC Nam Ninh, Bách hóa Nam Ninh có thể hoàn tất thủ tục hoàn thuế một cách nhanh chóng và thuận tiện hơn. Quảng Tây còn khởi động chuỗi hoạt động “Mùa tiêu dùng dịch vụ hoàn thuế khi xuất cảnh” tại Trung Quốc. Các thành phố du lịch trọng điểm như Nam Ninh, Quế Lâm đang tập trung xây dựng các khu thương mại đặc trưng gắn với dịch vụ hoàn thuế.

Để hỗ trợ tối đa cho du khách, chính quyền địa phương đã phát hành “Hướng dẫn thao tác hoàn thuế khi xuất cảnh tại Quảng Tây” và “Bản đồ tiêu dùng hoàn thuế khi xuất cảnh tại Quảng Tây” bằng 7 thứ tiếng gồm tiếng Anh, Thái Lan, Việt Nam, Lào, Campuchia, Myanmar và Indonesia.

Một số địa phương tập trung tối ưu hóa dịch vụ hoàn thuế khi xuất cảnh.

Các chuyên gia nhận định, không chỉ nâng cấp hạ tầng giao thông, mở rộng chính sách thị thực mà sản phẩm du lịch giờ đây còn cần còn tích hợp giá trị văn hóa truyền thống với công nghệ hiện đại, tạo nên trải nghiệm đa giác quan. Nhờ đó, các biểu tượng văn hóa hàng nghìn năm tuổi được “thổi sức sống” mới, giúp du khách gia tăng trải nghiệm và từ đó kéo dài thời gian lưu trú cũng như kích thích chi tiêu.