Trung Quốc tuyên bố sẵn sàng đón “những cú sốc” từ thuế quan Mỹ

Tuyên bố này được đưa ra trong bối cảnh thế giới chuẩn bị cho việc Tổng thống Donald Trump có động thái áp thuế quan mới lên lên các đối tác thương mại vào đầu tháng tới.

Các quốc gia nên mở cửa thị trường khi sự phân mảnh kinh tế thế giới ngày càng gia tăng - người đứng đầu Chính phủ Trung Quốc kêu gọi tại một cuộc gặp gỡ có sự hiện diện của lãnh đạo nhiều doanh nghiệp toàn cầu và Thượng nghị sỹ Mỹ Steve Daines, một người thuộc Đảng Cộng hòa. Cuộc gặp diễn ra nhân dịp khai mạc Diễn đàn Phát triển Trung Quốc (CDF) tại Bắc Kinh vào Chủ nhật (23/3).

“Sự bất ổn và bấp bênh đang gia tăng”, hãng tin Bloomberg dẫn lời ông Lý. “Vào thời điểm này, tôi nghĩ rằng điều quan trọng hơn nữa là mỗi quốc gia chúng ta phải mở cửa thị trường nhiều hơn và tất cả các doanh nghiệp của chúng ta phải chia sẻ các nguồn lực của mình nhiều hơn”.

Các CEO hàng đầu tham dự diễn đàn diễn ra trong 2 ngày bao gồm Tim Cook của Apple Inc., Cristiano Amon của Qualcomm Inc., Albert Bourla của Pfizer Inc. và Amin Nasser của Saudi Aramco. Trước đó, Bloomberg dẫn nguồn thạo tin nói rằng các nhà lãnh đạo doanh nghiệp này có kế hoạch gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào ngày 28/3.

Ông Daines, nghị sỹ đại diện cho tiểu bang Montana và là thành viên của Ủy ban Quan hệ đối ngoại của Thượng viện Mỹ, đã có cuộc gặp với Phó thủ tướng Trung Quốc Hà Lập Phong vào hôm thứ Bảy. Đây là cuộc gặp công khai hiếm hoi giữa các quan chức Mỹ và Trung Quốc kể từ khi ông Trump trở lại lãnh đạo Nhà Trắng.

Tiếp đó, vị Thượng nghị sỹ - được tháp tùng bởi các nhà điều hành cấp cao từ 7 công ty lớn của Mỹ gồm FedEx Corp., Boeing Co., Cargill Inc., Medtronic Plc, Pfizer, Qualcomm và UL Solutions Inc - đã gặp Thủ tướng Lý Cường vào chiều Chủ nhật tại Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh. Các quan chức Trung Quốc, bao gồm cả từ Bộ Ngoại giao và Bộ Thương mại của nước này, cũng có mặt tại cuộc gặp.

“Lịch sử cho chúng ta thấy rằng Trung Quốc và Mỹ đều có lợi từ sư hợp tác và thua thiệt vì sự đối đầu”, ông Lý phát biểu tại cuộc gặp. “Chúng tôi hy vọng rằng phía Mỹ sẽ hợp tác với Trung Quốc để thúc đẩy sự phát triển ổn định, lành mạnh và bền vững của quan hệ Trung - Mỹ”.

“Chúng ta cần một cuộc gặp giữa Tổng thống Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình để nói lên một điều rằng các cơ quan của mỗi nước cần áp dụng các chính sách mang tính xây dựng”, ông Stephen Orlins, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về Quan hệ Mỹ - Trung Quốc của Mỹ, nhận định. “Nếu không có một cuộc gặp như vậy, quán tính sẽ ủng hộ việc tăng thuế quan, tăng hạn chế xuất khẩu, tăng hạn chế đầu tư. Tất cả sẽ khiến quan hệ Mỹ - Trung trở nên khó khăn hơn”.

Tại lễ khai mạc Diễn đàn Phát triển Trung Quốc, Thủ tướng Lý Cường cũng nhắc lại lời cam kết của Ngân hàng Trung ương Trung Quốc (PBOC) rằng các nhà hoạch định chính sách sẽ cắt giảm lãi suất và tỷ lệ dự trữ bắt buộc vào thời điểm hợp lý, và sẽ hỗ trợ nhiều hơn khi cần thiết để đảm bảo nền kinh tế vận hành trơn tru.

Tuyên bố này được đưa ra trong bối cảnh Trung Quốc tiếp tục nỗ lực thu hút các doanh nghiệp nước ngoài sau khi đầu tư nước ngoài vào nước này giảm mạnh trong năm ngoái xuống mức thấp nhất trong hơn 3 thập kỷ.

“Chúng tôi đang bắt đầu nhận thấy một số sự tương tác trở lại, với việc các nhà đầu tư quốc tế quay trở lại Trung Quốc”, CEO Bill Winters của ngân hàng Standard Chartered Plc, cho biết bên lề diễn đàn. “Nhưng có một thứ đang chậm lại một chút là hoạt động tín dụng tiêu dùng ở Trung Quốc. Nền kinh tế đang có phần trì trệ, nên hoạt động này không tăng trưởng nhanh được”.

Tăng trưởng kinh tế chậm lại và căng thẳng thương mại gia tăng đã làm giảm sức hấp dẫn của việc đầu tư vào nền kinh tế lớn thứ hai thế giới. Trong những ngày tới, Mỹ sẽ hoàn tất việc xem xét việc Bắc Kinh tuân thủ thỏa thuận thương mại giai đoạn 1 được ký kết trong nhiệm kỳ đầu tiên của ôngTrump, đồng thời đưa ra kế hoạch đánh thuế quan có đi có lại.

Giới chức Trung Quốc đang cố gắng tận dụng đà tăng trưởng của khu vực tư nhân được thúc đẩy bởi công ty khởi nghiệp trí tuệ nhân tạo DeepSeek. Các quan chức ở Bắc Kinh cũng đang nỗ lực phát đi hình ảnh của một Trung Quốc giữ vai trò một lực lượng cho sự ổn định toàn cầu. Gần đây, nước này đã công bố một kế hoạch hành động nhằm thúc đẩy tiêu dùng để bảo vệ nền kinh tế trước các rủi ro bên ngoài.

Chính phủ Trung Quốc đã đặt ra mục tiêu tăng trưởng kinh tế đầy tham vọng là khoảng 5% cho năm 2025 và nâng mục tiêu thâm hụt tài khóa lên mức cao nhất trong hơn 3 thập kỷ để tăng cường kích thích nền kinh tế. Tuy nhiên, nếu cuộc chiến thương mại với Mỹ leo thang, các nhà kinh tế cho rằng nước này sẽ cần đưa ra các biện pháp kích thích mạnh mẽ hơn để có thể đạt mục tiêu tăng trưởng cả năm.

Trong một chỉ báo cho thấy cuộc chiến thương mại có thể gây ra những gián đoạn lớn, nhập khẩu các mặt hàng bông, ô tô động cơ lớn và một số sản phẩm năng lượng của Trung Quốc từ Mỹ đồng loạt giảm mạnh trong hai tháng đầu năm. Đây là những mặt hàng Mỹ mà Trung Quốc đã áp thuế quan trả đũa.