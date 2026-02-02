Truy tố 22 bị can liên quan dự án "đất vàng" 39-39B Bến Vân Đồn (TP.HCM)

Viện kiểm sát nhân dân tối cao vừa hoàn tất cáo trạng truy tố đối với 22 bị can trong vụ án liên quan đến dự án “đất vàng” 39-39B Bến Vân Đồn (TP.HCM), khiến Nhà nước thất thoát hơn 542 tỷ đồng...

Cụ thể, bị can Lê Quang Thung, cựu Quyền Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Tập đoàn Cao su Việt Nam bị truy tố tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí" và "Nhận hối lộ".

Hai bị can Lê Y Linh (cựu Chủ tịch đại diện Công ty TNHH Retro Harvest Finance tại Việt Nam, cựu Giám đốc Công ty TNHH Việt Tín, Giám đốc Công ty CP Đầu tư Hoa Sen Vàng) và Đặng Phước Dừa (cựu Chủ tịch HĐQT Công ty CP Việt Tín) bị truy tố về các tội "Đưa hối lộ" và "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”.

Nhóm 4 bị can bị truy tố về tội "Nhận hối lộ" gồm: Trần Ngọc Thuận (cựu Thành viên HĐTV, Tổng Giám đốc Tập đoàn Cao su); Đoàn Ngọc Phương (cựu Phó Cục trưởng Cục Quy hoạch và phát triển tài nguyên đất, Bộ Tài nguyên và Môi trường (cũ), Chủ tịch Hội đồng Định giá Bộ Tài nguyên và Môi trường (cũ); Cao Đại Nghĩa (Phó Trưởng phòng giá đất, Cục Quy hoạch và phát triển tài nguyên đất, Bộ Tài nguyên và Môi trường( cũ); Khương Thanh Tùng (Giám đốc Công ty thẩm định giá Thăng Long).

Các bị can: Phạm Văn Hiền (cựu Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Cao su); Võ Sỹ Lực (cựu Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Cao su); Trần Thoại (thành viên HĐTV, Phó Tổng giám đốc); Huỳnh Trung Trực (cựu Phó Tổng giám đốc); Phạm Văn Thành (cựu Trưởng ban Kế hoạch và Đầu tư, cựu Thành viên HĐQT Tập đoàn Cao su); Nguyễn Thành Châu (cựu Chủ tịch HĐQT Cao su Đồng Nai); Nguyễn Công Tài (Chủ tịch HĐTV, Tổng giám đốc Cao su Bà Rịa); Lê Xuân Hòe (cựu Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Cao su, kiêm Chủ tịch HĐTV Cao su Đồng Nai); Nguyễn Thị Gái (cựu Tổng giám đốc Cao su Đồng Nai); Nguyễn Văn Minh (Trưởng phòng Kế hoạch và Đầu tư Cao su Đồng Nai); Nguyễn Trọng Cảnh (cựu Tổng giám đốc Cao su Bà Rịa); và Nguyễn Thị Như Loan (cựu Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Quốc Cường Gia Lai) bị truy tố về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí".

Bị can Trần Khắc Chung (cựu Kiểm soát viên phụ trách chung tại Tập đoàn Cao su) bị truy tố về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".

Hai bị can gồm Nguyễn Thị Hồng (cựu Phó Chủ tịch UBND TP. HCM) và Đào Thị Hương Lan (cựu giám đốc Sở Tài chính TP.HCM, hiện đang bỏ trốn) bị truy tố về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Theo cáo trạng, khu đất 39-39B Bến Vân Đồn là tài sản nhà nước, phải thực hiện việc xử lý, sắp xếp theo quyết định số 09/2007/QĐ-TTg. Tuy nhiên, bị can Lê Quang Thung – nguyên quyền Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Tập đoàn Cao su đã không triển khai theo phương án sắp xếp.

Quá trình điều tra, các bị can đã nộp hơn 224 tỷ đồng và 64.000 USD; cùng 9 tài sản là quyền sử dụng đất với tổng giá trị khoảng 413,2 tỷ đồng…

Cuối năm 2009, bị can Lê Quang Thung thỏa thuận với bị can Lê Y Linh, Đặng Phước Dừa về việc chi tiền, thành lập Công ty Phú Việt Tín để chuyển nhượng vốn góp. Bản chất là chuyển nhượng 99% giá trị khu đất trên không qua định giá, đấu giá.

Theo đó, bị can Lê Quang Thung đã trực tiếp ký văn bản ngày 17/6/2010 của HĐQT Tập đoàn Cao su, xác định đối tượng mua là Công ty Retro của bị can Lê Y Linh, giá bán là 950 USD/m2.

Bị can Lê Quang Thung cũng chỉ đạo cấp dưới thực hiện các hành vi như thành lập Công ty Phú Việt Tín; đề nghị UBND thành phố thu hồi, giao đất cho Công ty Phú Việt Tín; chuyển nhượng 99% vốn tại Công ty Phú Việt Tín; giảm diện tích đất và giá bán; xác nhận khống việc nhận tiền chuyển nhượng 80% vốn góp để thay đổi đăng ký kinh doanh. Những việc này nhằm tạo điều kiện cho công ty của bị can Lê Y Linh, Đặng Phước Dừa nắm quyền chi phí Công ty Phú Việt Tín.

Ngoài ra, trước khi nghỉ hưu, bị can Thung cũng trao đổi và nhờ bị can Trần Ngọc Thuận – nguyên Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Tập đoàn Cao su tiếp tục tạo điều kiện cho các bị can Lê Y Linh, Đặng Phước Dừa được nhận chuyển nhượng khu đất.

Hành vi của bị can Lê Quang Thung và đồng phạm đã gây thiệt hại cho tài sản nhà nước hơn 542 tỷ đồng.

Cáo buộc cũng thể hiện, bị can Lê Quang Thung đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao, thỏa thuận nhận hối lộ số tiền 3 triệu USD (tương đương hơn 53 tỷ đồng). Thực tế bị can đã nhận hơn 11,4 tỷ đồng, hiện đã nộp lại số tiền này.

Bị can Trần Ngọc Thuận đã đồng thuận, giúp cho bị can Lê Quang Thung hoàn thành việc bán khu đất trên cho Lê Y Linh, Đặng Phước Dừa; nhận 45 tỷ đồng từ bị can Dừa đưa.

Trong vụ án này, Viện kiểm sát cáo buộc, bị can Nguyễn Thị Như Loan nhận thức rõ khu đất trên là tài sản nhà nước nhưng vẫn tạo điều kiện, chuyển tiền giúp sức cho bị can Lê Y Linh, Đặng Phước Dừa mua đất, sau đó tiếp tục nhận chuyển nhượng đất. Ngay sau khi thỏa thuận xong, bị can Loan đã ký thỏa thuận đầu tư, nhận đặt cọc của đối tác khác để thu về hơn 297 tỷ đồng.