Truy tố Chủ tịch Tập đoàn Mỹ Hạnh chiếm đoạt tiền góp vốn từ dự án cây sâm Ngọc Linh

Đỗ Mến

15/12/2025, 10:25

Đưa các thông tin gian dối về việc công ty đang triển khai dự án trồng, chăm sóc cây sâm Ngọc Linh và xuất khẩu sản phẩm ra nước ngoài, Phạm Mỹ Hạnh chiếm đoạt hơn 194 tỷ đồng của các nhà đầu tư.

Thông báo dán trước cửa trụ sở Công ty Cổ phần Tập đoàn Mỹ Hạnh. Ảnh: TTXVN.
Thông báo dán trước cửa trụ sở Công ty Cổ phần Tập đoàn Mỹ Hạnh. Ảnh: TTXVN.

Viện Kiểm sát nhân dân TP Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Phạm Mỹ Hạnh (SN 1980, cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Mỹ Hạnh) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo cáo trạng, Tập đoàn Mỹ Hạnh thành lập năm 2017 với vốn điều lệ 100 tỷ đồng. Đến năm 2023, công ty tăng vốn lên 1.000 tỷ đồng. Toàn bộ việc kinh doanh công ty do Hạnh trực tiếp quản lý, điều hành, quyết định.

Cáo buộc thể hiện, quá trình kinh doanh, Hạnh đưa ra các thông tin gian dối về việc công ty đang triển khai dự án trồng, chăm sóc cây sâm Ngọc Linh tại Kontum, tỉnh Quảng Nam (nay là TP Đà Nẵng) và xuất khẩu sản phẩm ra nước ngoài.

Hạnh cũng đưa hình ảnh ký kết hợp đồng với các đại diện công ty nước ngoài, bằng khen, ảnh chụp cùng các lãnh đạo đi thăm quan dự án… nhằm tạo lòng tin với nhà đầu tư. Từ đó, Hạnh kêu gọi nhà đầu tư góp tiền qua các hình thức là ký hợp đồng chuyển nhượng cổ phần; hợp đồng hợp tác đầu tư trồng cây sâm Ngọc Linh; hợp đồng vay vốn, cam kết mua lại cổ phần.

Bên cạnh đó, Hạnh cam kết sẽ trả lợi nhuận cao với mức lãi suất chênh lệch từ 2-4%/tháng, tương đương 24-48%/năm.

Ngoài ra, để huy động vốn nhiều hơn, Hạnh còn thông qua các đối tượng trung gian môi giới hoặc người thân quen với cam kết trả “hoa hồng” từ 3-12%/ giá trị hợp đồng.

Với thủ đoạn trên, từ tháng 8/2020 – tháng 3/2023, Phạm Mỹ Hạnh đã ký 3.623 hợp đồng huy động vốn, thu hơn 1.279 tỷ đồng. Hạnh đã trả tiền gốc và lợi nhuận là hơn 695 tỷ đồng. Ngoài ra, Hạnh sử dụng hơn 52,2 tỷ đồng mua cây sâm Ngọc Linh; chi trả tiền “hoa hồng” hơn 158 tỷ đồng; chi 66 tỷ đồng để mua cổ phần….

Cơ quan tố tụng xác định có những nhà đầu tư ký 2- 3 hợp đồng. Do đó, hiện nay còn 1.093 nhà đầu tư liên quan đến 2.346 hợp đồng với số tiền chưa được tất toán là hơn 850 tỷ đồng (bao gồm tiền gốc và lãi).

Cơ quan điều tra đã ghi lời khai của 298 nhà đầu tư góp vốn với tổng số tiền hơn 241 tỷ đồng. Bị can Phạm Mỹ Hạnh đã trả gốc và lãi cho 255 nhà đầu tư là hơn 46,2 tỷ đồng; còn chiếm đoạt hơn 194 tỷ đồng để sử dụng vào mục đích cá nhân. Các bị hại đề nghị xử lý Hạnh theo quy định của pháp luật và trả lại số tiền đã chiếm đoạt.

Tại cơ quan điều tra, Hạnh thừa nhận sử dụng 125 tỷ đồng của các nhà đầu tư để mua, đặt cọc nhiều bất động sản như diện tích 131m2 ở phường Cầu Giấy (Hà Nội) giá 24,8 tỷ đồng; mảnh đất diện tích 1.383m2 ở An Giang giá 30 tỷ đồng… Ngoài ra, Hạnh mua xe ô tô nhãn hiệu Mercedes S450, ô tô nhãn hiệu Toyota Land Cruiser.

Tuy nhiên, hành vi trên của Hạnh không bị truy tố vào tội “Rửa tiền”. Lý do là theo cơ quan điều tra, bị can sử dụng tiền góp vốn để mua bất động sản, cổ phần… với mục đích nếu các bất động sản trên phát sinh lợi nhuận, bị can sẽ bán kiếm lời và sử dụng số tiền này để trả lãi cho các nhà đầu tư và chi trả cho hoạt động của công ty.

Thực tế, sau khi bán bất động sản, tài sản, Hạnh đã sử dụng tiền để duy trì hoạt động của Tập đoàn Mỹ Hạnh, chi trả lãi suất cho các nhà đầu tư; hiện nay không còn sở hữu tài sản và bất động sản. Vì vậy, theo cơ quan điều tra, không đủ căn cứ để xử lý Hạnh về tội Rửa tiền theo quy định tại Điều 324 Bộ luật hình sự.

