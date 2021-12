T&T Group và dấu ấn kiến tạo những dự án bất động sản “thật”

Lối tư duy mới, sự thận trọng và bài bản trong từng bước đi, sự chuẩn bị đầy đủ về mọi nguồn lực cùng chiến lược kinh doanh khác biệt đã và đang trở thành đòn bẩy giúp T&T Group của doanh nhân Đỗ Quang Hiển tiến nhanh hơn trên hành trình phát triển bền vững.

LÀM THẬT ĐỂ TẠO RA GIÁ TRỊ THẬT CHO CỘNG ĐỒNG

Năm 2007, ngay sau khi chuyển đổi mô hình từ công ty TNHH thành Công ty cổ phần Tập đoàn T&T (Tập đoàn Group), doanh nghiệp này chính thức tham gia vào lĩnh vực bất động sản, khởi đầu cho hành trình 15 năm theo đuổi và kiến tạo một khái niệm hoàn toàn mới, rất riêng, rất khác biệt, mang đậm dấu ấn “nói ít, làm nhiều” của người lãnh đạo tập đoàn - doanh nhân Đỗ Quang Hiển: Làm bất động sản “thật”!

Trong bối cảnh “cơn lốc” các dự án mọc lên như nấm sau mưa, quan điểm kinh doanh của T&T Group rất rõ ràng: Không xây dựng ồ ạt, không phát triển “nóng” bất động sản bằng mọi giá. Tập đoàn của “bầu” Hiển lựa chọn cách làm “chậm mà chắc”, thận trọng trong từng bước đi, chuẩn bị sẵn sàng nguồn lực đầu tư, thủ tục và quy trình pháp lý đầy đủ - minh bạch, triển khai một cách bài bản, có chọn lọc. Hay nói như lãnh đạo T&T Group, đó là cách “làm thật để tạo ra giá trị thật cho cộng đồng”.

Cũng cần phải nói thêm rằng, thời điểm T&T Group gia nhập “sân chơi” bất động sản, thị trường vừa trải qua một giai đoạn “đóng băng” kéo dài. Và để gỡ khó, đưa thị trường BĐS phục hồi trở lại, Quốc hội và Chính phủ đã ban hành nhiều văn bản quy phạm pháp luật quan trọng như Luật Xây dựng năm 2004, Luật Nhà ở năm 2005, Nghị định số 17/2006/NĐ-CP ngày 27/1/2006 về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai…

Đáng chú ý, với sự ra đời của Luật Kinh doanh bất động sản đầu tiên vào năm 2006 đã góp phần hoàn thiện môi trường thể chế chính sách của thị trường bất động sản. Tuy nhiên, những yếu tố trên vừa là cơ hội đồng thời cũng là thách thức đòi hỏi các doanh nghiệp khi tham gia đầu tư kinh doanh bất động sản phải có lối tư duy mới, biết nắm bắt cơ hội, có chiến lược đầu tư kinh doanh bài bản.

Không chỉ là các khu đô thị, trung tâm thương mại hay các khu nghỉ dưỡng thông thường, mỗi dự án của T&T Group đều mang trong mình sứ mệnh cao cả, trở thành những công trình biểu tượng, kết hợp “tinh hoa thế giới” về kiến trúc với những giá trị địa phương và văn hóa dân tộc, có sức ảnh hưởng lớn và tích cực tới vị thế, sức hút của điểm đến. T&T Group đã thành công trong việc kể những câu chuyện rất riêng về từng địa phương mà doanh nghiệp này đặt chân khai mở và phát triển.

Đó có thể là hình ảnh một Phố Hiến thịnh vượng xa xưa được tái hiện lại trong không gian kiến trúc T&T Phố Nối. Hay dáng dấp của một “Thanh kỳ khả ái” - 4 chữ mà Chúa Trịnh Sâm ban tặng cho xứ Thanh khi xưa, nay hội tụ trong Khu du lịch sinh thái Tân Dân - điểm đến của rừng và biển.

Còn ở mảnh đất lịch sử Quảng Trị - nơi dựng nghiệp của chúa Nguyễn Hoàng, Khu du lịch - dịch vụ Gio Hải được T&T Group xây dựng thành khu nghỉ dưỡng mang màu sắc hoàng cung đương đại kết hợp với phim trường cổ trang, làm điểm nhấn thu hút khách du lịch tới tham quan, nghỉ dưỡng. Đó cũng có thể là Thành phố thiên niên kỷ - T&T City Millennia với hành trình tìm kiếm những giá trị vượt thời gian cùng vẻ đẹp vĩnh hằng của thiên nhiên, mở ra thế giới của cuộc sống tiện nghi, đẳng cấp, đa sắc màu cho khu vực Long An và phía Nam Sài Gòn.

“Đã không làm thì thôi, nhưng khi làm là phải tiên phong và tạo xu hướng phát triển bền vững”. Quan điểm này của doanh nhân Đỗ Quang Hiển một lần nữa được hiện thực hóa khi T&T Group tham gia đầu tư vào lĩnh vực bất động sản. Tất cả các dự án của T&T Group đều được triển khai bài bản, thận trọng, trong đó yếu tố pháp lý luôn được ưu tiên đặt lên hàng đầu. Các dự án khi tung ra thị trường đều hoàn thiện và đầy đủ về mặt pháp lý, tiến độ thực tế đã hình thành nhiều hạng mục, nên luôn nhận được sự quan tâm và tin tưởng từ khách hàng. Đáng chú ý, có nhiều dự án T&T Group xây dựng hoàn thiện rồi mới bán cho khách hàng, như T&T Riverview Vĩnh Hưng, T&T DC Complex (Hà Nội), T&T Phố Nối (Hưng Yên), T&T Victoria (Nghệ An)…

Làm bất động sản nhưng không bị cuốn vào vòng xoáy tăng trưởng nóng, phát triển ồ ạt, điều mà T&T Group hướng đến chính là chất lượng của từng công trình, tính thẩm mỹ trong từng kiến trúc, cùng những tiện ích hiện đại của mỗi dự án. Xa hơn, như ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó Tổng Giám đốc T&T Group chia sẻ: “Chúng tôi khao khát đồng hành cùng các địa phương kiến tạo nên các công trình, dự án bất động sản quy mô, hiện đại, góp phần tạo ra sức bật nhanh, mạnh, bền vững cho mỗi vùng đất nơi T&T Group đặt chân đến”.

TIẾN NHANH TRÊN HÀNH TRÌNH PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Nếu như 15 năm trước, T&T Group là cái tên “non trẻ” trên thị trường bất động sản, thì sau một hành trình dài kiên định với con đường mình đã chọn, với cách làm “thật” để tạo ra những giá trị thật cho cộng đồng, T&T Group đã bắt đầu hưởng “trái ngọt”, dần khẳng định vị thế của nhà phát triển bất động sản hàng đầu Việt Nam.

Dự án Khu du lịch sinh thái Tân Dân có quy mô lên tới 84,8 ha, tổng vốn đầu tư trên 3.662 tỷ đồng, với điểm nhấn chính là tổ hợp resort biển - hồ - rừng, hướng tới mục tiêu, ý tưởng xây dựng một “Tân Dân - điểm đến của rừng và biển”.

Chỉ trong một thời gian ngắn, liên tiếp các dự án bất động sản quy mô lớn của T&T Group được giới thiệu ra thị trường thông qua đơn vị phân phối độc quyền là Khải Hoàn Land - Nhà phát triển và môi giới bất động sản hàng đầu thị trường.

Có thể kể tên như T&T Phố Nối - dự án mang thương hiệu T&T đầu tiên tại Hưng Yên với quy mô 5,3 ha; đại đô thị T&T City Millennia với quy mô gần 300 ha thuộc xã Long Hậu, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An; T&T DC Complex tại số 120 Định Công (quận Hoàng Mai, Hà Nội) - dự án xuất sắc giành danh hiệu “Công trình xây dựng sử dụng năng lượng xanh Hà Nội” do UBND thành phố Hà Nội trao tặng; hay T&T Victoria - dự án hỗn hợp quy mô lớn bậc nhất tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

Với vị trí đắc địa, đa đạng các loại hình bất động sản, cùng chất lượng vượt trội, hệ sinh thái tiện ích đồng bộ, các dự án của T&T Group đều tạo được sức nóng, hấp dẫn khách hàng, có tỷ lệ thanh khoản cao.



Bên cạnh đó, mặc dù hai năm qua, Covid-19 đã ảnh hưởng nặng nề đến các doanh nghiệp bất động sản, khiến không ít đơn vị phải kích hoạt chế độ “ngủ đông” hoặc ngừng hoạt động, nhưng với bản lĩnh, tiềm lực và sự chuẩn bị kỹ về mọi mặt đã được tích lũy nhiều năm, T&T Group dường như có khả năng miễn dịch, đồng loạt khởi công nhiều dự án bất động sản trên cả nước.

Có thể kể đến dự án Khu Nhà ở thương mại và công trình hỗn hợp dịch vụ, khu đô thị mới Lào Cai Cam Đường (Lào Cai) với điểm nhấn là tòa tháp 45 tầng cao nhất khu vực Tây Bắc; Dự án Khu du lịch sinh thái Tân Dân (Nghi Sơn, Thanh Hóa); Dự án Khu dịch vụ - du lịch Gio Hải (Quảng Trị); Trung tâm thương mại Đắk Mil (Đắk Nông), Dự án Nhà ở khu dân cư Phước Thọ - thành phố Vĩnh Long (Vĩnh Long); Khu phức hợp Nhà ở kết hợp thương mại dịch vụ Long Xuyên (An Giang), dự án Trung tâm thương mại tại thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương…

Dự án Khu dịch vụ - du lịch Gio Hải có tổng quy mô 21,296 ha, được kỳ vọng sẽ trở thành khu nghỉ dưỡng quy mô, ấn tượng bậc nhất miền Trung, vừa tích hợp xu hướng hiện đại, đẳng cấp của thế giới, vừa mang màu sắc văn hóa truyền thống Việt Nam, vừa lưu giữ, bảo tồn được các giá trị riêng biệt của địa phương.

Trong hành trình trở thành nhà phát triển bất động sản hàng đầu Việt Nam, T&T Group không chỉ tăng trưởng về bề rộng, mà còn đẩy mạnh phát triển về chiều sâu. Mỗi sản phẩm bất động sản ra đời đều là những thành tựu về kiến trúc, xây dựng được thực hiện thông qua “cái bắt tay” chiến lược giữa T&T Group và các tập đoàn đầu ngành, uy tín, giàu kinh nghiệm hàng đầu trên thế giới trong lĩnh vực tư vấn thiết kế, thi công xây dựng như WATG - nhà tư vấn thiết kế hàng đầu thế giới với hơn 6 thập kỷ làm việc tại 160 quốc gia ở khắp các châu lục;

Nippon Koei - hãng tư vấn kỹ thuật độc lập đầu tiên được thành lập ở Nhật Bản, cung cấp các dịch vụ tư vấn kỹ thuật, tư vấn hạ tầng toàn diện cho các dự án ở hơn 110 quốc gia trên toàn thế giới; Humphreys & Partners Architects - công ty thiết kế kiến trúc hàng đầu tại Hoa Kỳ, với kinh nghiệm 25 năm cung cấp dịch vụ thiết kế và quy hoạch chất lượng cao và giàu tính sáng tạo, Belt Collins, AREP, Hirsch Bedner Associates, Bruce Henderson Architects...

Xác định bất động sản là 1 trong 7 lĩnh vực kinh doanh cốt lõi, vì thế không có gì quá ngạc nhiên khi “ông lớn” đa ngành này dốc sức và tập trung mọi nguồn lực để phát triển bất động sản. Theo một nguồn tin từ T&T Group, dự kiến đến hết 31/12/2021, tập đoàn của “bầu” Hiển sẽ thu về hàng chục ngàn tỷ đồng thông qua việc kinh doanh các dự án bất động sản. Kết quả này là minh chứng rõ nét nhất cho tốc lực của T&T Group khi tham gia vào thị trường bất động sản đầy cơ hội nhưng cũng không ít thử thách này.