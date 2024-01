Từ 19/1, cổ phiếu HBC được giao dịch toàn thời gian

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) vừa thông báo về việc chuyển cổ phiếu từ diện hạn chế giao dịch sang diện kiểm soát đối với Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (mã HBC-HOSE).

Theo đó, HOSE cho biết chuyển cổ phiếu HBC từ diện hạn chế giao dịch sang diện kiểm soát kể từ ngày 19/01/2024 theo Quyết định số 55 /QĐ-SGDHCM ngày 17/01/2024 của Tổng Giám đốc SGDCK TP.HCM, cổ phiếu HBC được giao dịch toàn thời gian kể từ ngày 19/01/2024.

Nguyên nhân là do tổ chức niêm yết đã khắc phục tình trạng chứng khoán bị hạn chế giao dịch theo quy định tại khoản 5 Điều 39, nhưng chưa đáp ứng quy định tại điểm đ khoản 4 Điều 38 Quy chế niêm yết và giao dịch chứng khoán niêm yết ban hành kèm theo Quyết định số 17/QĐ-HĐTV ngày 31/03/2022 của Hội đồng thành viên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam.

Đồng thời, cổ phiếu HBC được theo dõi ở các diện sau:

- Cổ phiếu bị kiểm soát theo Quyết định số 165/QĐ-SGDHCM ngày 10/4/2023 do Công ty chậm nộp báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán trong 02 năm liên tiếp (năm 2021 - 2022);

- Cổ phiếu bị cảnh báo theo Quyết định số 325/QĐ-SGDHCM ngày 06/7/2023 của SGDCK TP.HCM do Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2022 trên báo cáo tài chính kiểm toán hợp nhất năm 2022 là số âm.

Vừa qua, HBC vừa chốt danh sách để lấy ý kiến cố đông bằng văn bản nhằm thay đổi đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính; Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ dưới hình thức biểu quyết lấy V kiến bằng văn bản theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty, Dự kiến từ ngày 25/01/2024 đến ngày 24/02/2024, tại số 123 Nguyễn Đình Chiểu, phường Võ Thị Sáu, quận 3, Tp.HCM.

Trước đó, HĐQT HBC thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2024 với chỉ tiêu doanh thu đạt 10.800 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 433 tỷ đồng. Đồng thời, công ty huỷ kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2024. Tuy nhiên, công ty không công bố lý do.

Mới đây, HBC sẽ phát hành gần 252,5 triệu cổ phiếu - trong đó có 32,5 triệu cổ phiếu là phát hành riêng lẻ để hoán đổi nợ.

Theo công bố, có hai nhà đầu tư nước ngoài dự kiến tham gia đợt chào bán của HBC, bao gồn Tumaz and Tumaz Enterprises Ltd mua 100 triệu cổ phiếu và Primetech VN Development and Investment Joint Stock Company mua 120 triệu cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ sở hữu sau chào bán là 18,99% và 22,79% vốn điều lệ tại HBC.

Với đợt phát hành này, Hòa Bình dự kiến thu về từ 2.640 tỷ đồng - 3.190 tỷ đồng, dùng để thanh toán các khoản nợ vay của công ty với các ngân hàng, trong đó hơn 1.754 tỷ đồng là trả gốc và lãi cho Ngân hàng BIDV, gần 998 tỷ đồng trả cho Ngân hàng VietinBank, 158 tỷ trả gốc và lãi cho Ngân hàng MSB, 136 tỷ trả cho NCB, còn lại trả cho VPBank và SeABank.