Từ CANDU đến SMR: Canada mở rộng hợp tác điện hạt nhân với Việt Nam

Không
chỉ sở hữu hơn 70 năm kinh nghiệm trong ngành hạt nhân, Canada còn là một trong
số ít quốc gia làm chủ toàn bộ chuỗi giá trị - từ khai thác uranium, thiết kế
lò phản ứng, vận hành đến quản lý chất thải. Đặc biệt, nước này đang đi đầu
trong việc triển khai các lò phản ứng mô-đun nhỏ (SMR) - công nghệ được kỳ vọng
sẽ định hình tương lai của ngành điện hạt nhân toàn cầu.
Trong
cuộc trao đổi với VnEconomy, Đại sứ Canada tại Việt Nam Jim Nickel đã
chia sẻ chi tiết về năng lực hạt nhân của Canada, vai trò của SMR trong chuyển
dịch năng lượng, cũng như triển vọng hợp tác với Việt Nam trong toàn bộ chuỗi
giá trị ngành
Thưa Ngài Đại sứ, Canada có một ngành công
nghiệp điện hạt nhân lâu đời và phát triển vững chắc. Ngài có thể cung cấp tổng
quan về quá trình phát triển và vai trò hiện nay của điện hạt nhân trong cơ cấu
năng lượng của Canada? Đồng thời, xin Ngài chia sẻ về chính sách và định hướng
chiến lược hiện nay của Chính phủ Canada đối với phát triển điện hạt nhân nói
chung, đặc biệt là triển khai và thúc đẩy các lò phản ứng mô-đun nhỏ (SMR)?
Canada có một lịch sử rất lâu dài trong lĩnh vực hạt nhân, với khoảng
70 năm phát triển trong ngành này.
Khởi
đầu là các nghiên cứu tiên phong được thực hiện tại Canada, bao gồm những công
trình khoa học ban đầu liên quan đến phóng xạ và nền tảng của kỷ nguyên hạt
nhân. Đến những năm 1930, Canada, thông qua Hội đồng Nghiên cứu Quốc gia
Canada, đã bắt đầu thiết kế những mô hình lò phản ứng đầu tiên.
Trong
những năm 1940, Canada đã xây dựng một trong những lò phản ứng nghiên cứu đầu
tiên trên thế giới. Sau đó, Canada tiếp tục phát triển một trong những hệ thống
phát điện hạt nhân thương mại đầu tiên trên thế giới - lò phản ứng CANDU. Công
nghệ CANDU hiện đã trở thành một công nghệ hạt nhân đẳng cấp thế giới và được
công nhận rộng rãi trên toàn cầu.
Hiện
nay, có 46 lò phản ứng CANDU và các lò phản ứng phát triển từ công nghệ CANDU
đang vận hành trên toàn thế giới, tại nhiều quốc gia đa dạng như Trung Quốc,
Hàn Quốc, Ấn Độ, Argentina, Romania và chính Canada.
Trong
nước, Canada hiện đang vận hành 17 lò phản ứng CANDU, với tổng công suất khoảng
12.700 MW, chiếm khoảng 13,5% tổng sản lượng điện tiêu thụ của cả nước.
Bên
cạnh phát điện, ngành hạt nhân còn đóng góp trong nhiều lĩnh vực khác, đặc biệt
là y học. Canada có năng lực rất mạnh trong lĩnh vực y học hạt nhân, với hơn
một triệu ca chụp chiếu sử dụng công nghệ hạt nhân mỗi năm, và hàng nghìn bệnh
nhân được điều trị bằng xạ trị trong điều trị ung thư và các ứng dụng y tế
khác.
Do đó, lĩnh vực hạt nhân không chỉ đóng góp về năng lượng mà còn mang ý
nghĩa lớn về xã hội và y tế. Canada hiện đã tích lũy kinh nghiệm toàn diện
trong toàn bộ chuỗi giá trị ngành hạt nhân, bao gồm: nghiên cứu khoa học, thiết
kế lò phản ứng, chế tạo, vận hành, quản lý, hệ thống an toàn và đào tạo nguồn
nhân lực. Nhờ nền tảng này, Canada ngày nay là một đối tác đáng tin cậy trên
toàn cầu đối với các quốc gia đang phát triển năng lực hạt nhân.
Liên
quan đến lò phản ứng mô-đun nhỏ (SMR), dựa trên hơn 70 năm kinh nghiệm, Canada
đã chuyển từ giai đoạn ý tưởng sang triển khai thực tế và xây dựng thương mại.
Đối
với các lò phản ứng truyền thống như CANDU, một công ty mang tên AtkinsRéalis
là doanh nghiệp khu vực tư nhân thực hiện cấp phép và xây dựng các lò phản ứng
CANDU, trong khi Chính phủ Canada vẫn giữ quyền sở hữu đối với công nghệ này.
Đối
với SMR, tại tỉnh Ontario - nơi có thành phố Toronto - Canada đang xây dựng lò
SMR thương mại đầu tiên trong nhóm các
nước G7 tại địa điểm Darlington. Ở nhiều khía cạnh, Canada đang dẫn đầu các
nước OECD trong việc triển khai các SMR có tính khả thi thương mại. Hiện chúng
tôi đang xây dựng lò phản ứng mô-đun nhỏ (SMR) BWRX-300 đầu tiên trong tổng số
bốn lò của liên doanh GE Vernova - Hitachi tại Darlington. Phần lớn công việc
kỹ thuật đang được thực hiện bởi Laurentis Energy Partners, một công ty liên
kết của Ontario Power Generation.
Dự
án này cũng được phát triển với sự hợp tác của GE Hitachi, thể hiện tính hợp
tác quốc tế trong lĩnh vực này. Đây sẽ là lò phản ứng mô-đun nhỏ (SMR) đầu tiên
thuộc loại này tại một quốc gia trong nhóm G7. Chúng tôi kỳ vọng lò phản ứng
này sẽ được hòa lưới điện và bắt đầu cung cấp điện vào cuối năm 2030.
Vì
vậy, Chính phủ Canada coi năng lượng hạt nhân - bao gồm cả các lò phản ứng
truyền thống và SMR - là một phần thiết yếu của hệ thống năng lượng tương lai
sạch, đáng tin cậy và an toàn.
Những thế mạnh chính của ngành hạt nhân
Canada là gì, đặc biệt về công nghệ, an toàn và kinh nghiệm vận hành?
Đây
là một câu hỏi rất thú vị. Tôi cho rằng Canada có vị thế đặc biệt trong ngành
công nghiệp hạt nhân toàn cầu, bởi chúng tôi sở hữu toàn bộ chuỗi giá trị của
ngành hạt nhân trong phạm vi một quốc gia.
Ở
khâu thượng nguồn, Canada có một trong những trữ lượng uranium lớn nhất thế
giới. Từ khai thác và chế biến uranium, chuyển đổi và tinh luyện, sản xuất
nhiên liệu, đến công nghệ lò phản ứng và dịch vụ kỹ thuật, vận hành nhà máy và
phát điện, thậm chí cả lưu trữ và quản lý chất thải phóng xạ dài hạn - Canada
đều có năng lực trên toàn bộ vòng đời của ngành. Từ khai thác đến quản lý nhiên
liệu đã qua sử dụng, chúng tôi có công nghệ, chuyên môn và kinh nghiệm vận hành
đầy đủ. Chúng tôi rất sẵn sàng chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm này với các đối
tác quốc tế.
Canada
cũng có nhiều doanh nghiệp năng lực cao, được hình thành và phát triển qua
nhiều thập kỷ trong ngành này. Các doanh nghiệp này hoạt động trong nhiều lĩnh
vực như: dịch vụ kỹ thuật, chế tạo, vận hành lò phản ứng, hệ thống quản lý, hệ
thống an toàn, quản lý môi trường, nghiên cứu khả thi và phát triển dự án.
Như
tôi đã đề cập trước đó, Canada đã xây dựng hàng chục lò phản ứng CANDU reactor
trên phạm vi quốc tế. Điều này cho thấy chúng tôi không chỉ có kinh nghiệm vận
hành trong nước mà còn có kinh nghiệm thực tiễn quốc tế trong việc chuyển giao
công nghệ và hỗ trợ các quốc gia khác phát triển ngành hạt nhân.
Một
thế mạnh quan trọng khác là giáo dục và phát triển nguồn nhân lực. Các trường
đại học và cao đẳng tại Canada có các khoa và trung tâm nghiên cứu chuyên sâu
về khoa học hạt nhân, kỹ thuật hạt nhân, hệ thống an toàn và công nghệ lò phản
ứng tiên tiến. Những cơ sở này hỗ trợ đào tạo chuyên môn, nghiên cứu và phát
triển, đổi mới sáng tạo cũng như phát triển nguồn nhân lực thế hệ mới. Nhờ đó,
Canada duy trì vị thế tiên phong trong ngành hạt nhân toàn cầu.
Đối
với lò phản ứng mô-đun nhỏ (SMR), Canada đã bắt đầu triển khai hợp tác quốc tế.
Ví dụ, chúng tôi đang làm việc với Estonia tại châu Âu để hỗ trợ kế hoạch phát
triển SMR của quốc gia này. Doanh nghiệp Canada tham gia là Laurentis Energy
Partners (tỉnh Ontario), cung cấp các dịch vụ kỹ thuật liên quan đến SMR. Đây
là một trong những nỗ lực quốc tế đầu tiên của chúng tôi nhằm hỗ trợ một quốc
gia khác phát triển năng lực SMR. Vì vậy, Canada luôn cởi mở trong hợp tác và
sẵn sàng tìm kiếm các đối tác mạnh trên toàn cầu.
Canada nhìn nhận vai trò của năng lượng hạt
nhân - bao gồm cả các nhà máy điện hạt nhân truyền thống và các công nghệ tiên
tiến - như thế nào trong quá trình chuyển dịch năng lượng toàn cầu?
Chúng tôi coi năng lượng hạt nhân là một
thành phần rất quan trọng trong cả quá trình chuyển dịch năng lượng toàn cầu
lẫn nhu cầu bảo đảm an ninh năng lượng dài hạn. Có thể nhìn nhận vấn đề này từ
nhiều góc độ khác nhau như: tính bền vững, địa chính trị, tăng trưởng kinh tế,
mục tiêu phát thải ròng bằng 0 và năng lực cạnh tranh công nghiệp.
Năng
lượng hạt nhân có vai trò phù hợp và quan trọng trong tất cả các khía cạnh này,
bao gồm cả các lò phản ứng quy mô lớn truyền thống và các lò phản ứng mô-đun
nhỏ thế hệ mới. Đối với Canada, có hai khía cạnh đặc biệt quan trọng:
Thứ
nhất là tính bền vững: Điện hạt nhân của Canada cung cấp nguồn điện ổn định với
mức phát thải bằng 0. Điều này khiến nó trở thành một công cụ rất giá trị trong
việc giảm phát thải mà vẫn đảm bảo nguồn điện nền ổn định.
Thứ
hai là chủ quyền năng lượng: Đối với một quốc gia như Việt Nam - đang
hướng tới việc đảm bảo nguồn cung năng lượng an toàn và tự chủ - năng lượng hạt
nhân có ý nghĩa chiến lược rất lớn.
Ví
dụ, với công nghệ CANDU, các lò phản ứng sử dụng uranium tự nhiên thay vì
uranium làm giàu. Điều này có nghĩa là hợp tác không chỉ dừng lại ở công nghệ
lò phản ứng mà còn có thể mở rộng sang năng lực chế tạo nhiên liệu. Nhờ đó, một
quốc gia có thể nâng cao mức độ tự chủ năng lượng khi kiểm soát tốt hơn cả sản
xuất điện và nguồn cung nhiên liệu. Tôi cho rằng đây là một điểm rất quan
trọng. Ngay tại Canada, sự quan tâm đối với điện hạt nhân cũng đang gia tăng
trở lại như một nguồn điện sạch và đáng tin cậy.
Và
khi xem xét Quy hoạch Điện VIII của Việt Nam, tôi nhận thấy Việt Nam cũng đang
cân nhắc điện hạt nhân như một phần trong cơ cấu năng lượng tương lai. Tôi tin
rằng đó là một quyết định chiến lược rất đúng đắn.
Tiếp nối nền tảng đó, Canada cũng được công
nhận là một trong những quốc gia dẫn đầu toàn cầu về lò phản ứng mô-đun nhỏ
(SMR). Ngài có thể giới thiệu ngắn gọn về năng lực của Canada trong lĩnh vực
này, cũng như những lợi thế chính của SMR so với các nhà máy điện hạt nhân
truyền thống?
Như tôi đã đề cập trước đó, Canada hiện đã chuyển từ giai đoạn ý tưởng sang
triển khai và xây dựng thực tế các SMR. Chúng tôi đang dẫn đầu trong khối OECD.
Canada hiện là quốc gia duy nhất trong nhóm G7 đang xây dựng một lò phản ứng
mô-đun nhỏ ở quy mô thương mại. Điều này có được nhờ hơn 70 năm kinh nghiệm
trong lĩnh vực hạt nhân. Chúng tôi có chuyên môn, nguồn nhân lực tay nghề cao,
cũng như nền tảng nghiên cứu và phát triển cần thiết để triển khai thành công
các dự án này. Hiện tại, chúng tôi đang xây dựng lò SMR đầu tiên trong số bốn
lò tại tỉnh Ontario. Dự kiến đến năm 2030, các cơ sở này sẽ được kết nối vào
lưới điện và cung cấp điện năng.
Liên
quan đến lợi thế của SMR so với các lò phản ứng quy mô lớn truyền thống, có một
số điểm đáng chú ý:
Thứ
nhất: So
với các lò phản ứng truyền thống, các lò phản ứng mô-đun nhỏ (SMR) có yêu cầu
vốn đầu tư ban đầu thấp hơn; cho phép triển khai theo từng giai đoạn và có thể
mở rộng linh hoạt bao gồm nhiều lựa chọn địa điểm đa dạng và dễ dàng hơn; đồng
thời có khả năng cung cấp điện với quy mô nhỏ hơn và linh hoạt hơn. Với một lò
phản ứng truyền thống quy mô lớn, việc lựa chọn địa điểm là một nhiệm vụ rất
phức tạp.
Thứ
hai:
Linh hoạt về địa điểm triển khai. SMR mang lại nhiều phương án hơn và có thể
được triển khai tại nhiều địa điểm đa dạng hơn.
Thứ
ba: Chúng
có thể hỗ trợ các hệ thống lưới điện quy mô nhỏ. Ở những nơi mà năng lực lưới
điện còn hạn chế, SMR vẫn có thể cung cấp nguồn điện phù hợp và đáng tin cậy.
Điều
này đặc biệt hữu ích cho các khu vực như: cộng đồng nhỏ, khu công nghiệp, vùng
sâu vùng xa, hoặc các dự án khai thác tài nguyên.
Tương
tự như các nhà máy điện hạt nhân quy mô lớn, SMR cũng cung cấp nguồn điện nền
ổn định với mức phát thải thấp. Tuy nhiên, SMR mang lại tính linh hoạt cao hơn
và khả năng triển khai theo mô-đun. Đây chính là những lợi thế nổi bật của công
nghệ này.
Thưa Ngài Đại sứ, Việt Nam và Canada có thể
hợp tác như thế nào trong toàn bộ chuỗi giá trị hạt nhân - từ điện hạt nhân
truyền thống đến SMR - bao gồm công nghệ, vận hành và phát triển nguồn nhân
lực?
Canada
rất mong muốn hợp tác với các đối tác tin cậy có quan tâm đến việc phát triển
năng lực hạt nhân. Việt Nam chắc chắn là một trong những đối tác quan trọng như
vậy. Trên thực tế, Canada đã có những bước đi ban đầu trong lĩnh vực này.
Vào
tháng 11/2025, Canada đã tổ chức một hội thảo về ngành hạt nhân tại Hà Nội.
Chúng tôi đã mời các bộ, ngành liên quan của Việt Nam, cùng với PetroVietnam,
EVN và các doanh nghiệp khu vực tư nhân tham dự. Về phía Canada, các đơn vị
tham gia bao gồm: AtkinsRéalis -
công ty cấp phép công nghệ CANDU; Laurentis Energy Partners - đơn vị tham gia
kỹ thuật và triển khai SMR; Tổ chức các ngành công nghiệp hạt nhân Canada; Các
trường đại học và cao đẳng Canada hoạt động trong lĩnh vực nghiên cứu và đào
tạo hạt nhân và các nhà cung cấp trong toàn bộ chuỗi giá trị hạt nhân.
Mục
tiêu của hội thảo là giới thiệu năng lực của Canada và bắt đầu các cuộc trao
đổi thực chất với các đối tác Việt Nam. Tôi cho rằng đây là một bước khởi đầu
quan trọng.
Một
lĩnh vực khác mà Canada có thể hỗ trợ là phát triển khung pháp lý và quản lý. Như
quý vị biết, điện hạt nhân đòi hỏi một hệ thống pháp lý và quản lý rất chặt
chẽ. Canada có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực này thông qua Ủy ban An toàn
Hạt nhân Canada - cơ quan chịu trách nhiệm giám sát an toàn và quản lý hạt nhân
trong nước.
Kinh
nghiệm này cũng đã được Canada chia sẻ với nhiều quốc gia khác. Vì vậy, hợp tác
về thể chế và quản lý là một hướng hợp tác tự nhiên giữa Việt Nam và Canada.
Chúng
tôi cũng đã đưa các doanh nghiệp hàng đầu của Canada, đặc biệt là AtkinsRéalis
và Laurentis Energy Partners, đến làm việc với các đối tác Việt Nam để trao đổi
về nhu cầu phát triển trong tương lai của ngành hạt nhân tại Việt Nam. Thông
qua những trao đổi này, chúng tôi có thể hiểu rõ hơn định hướng của Việt Nam,
từ đó xác định cách thức Canada có thể hỗ trợ hiệu quả nhất trong quá trình
phát triển này.
Trong bối cảnh Việt Nam mở ra cơ hội cho khu
vực tư nhân tham gia các dự án lò phản ứng mô-đun nhỏ (SMR), Ngài đánh giá như
thế nào về vai trò của các doanh nghiệp Canada? Liệu các doanh nghiệp Canada đã
sẵn sàng cho chuyển giao công nghệ hoặc cùng phát triển các dự án hạt nhân, bao
gồm SMR, tại Việt Nam hay chưa?
Vâng,
tôi cho rằng tiềm năng là rất lớn. Đương nhiên, việc phát triển một ngành công
nghiệp hạt nhân cần thời gian. Có nhiều yếu tố liên quan, bao gồm: công nghệ,
nguồn nhân lực chất lượng cao, tài chính, hệ thống quản lý - pháp lý, chuỗi
cung ứng công nghiệp và tầm nhìn dài hạn.
Tôi
hiểu rằng Việt Nam đang có quyết tâm tiến bước trong lĩnh vực hạt nhân. Trong
giai đoạn đầu, điều Canada có thể làm là tăng cường các hoạt động tham vấn,
trao đổi và chia sẻ thông tin giữa các doanh nghiệp, tổ chức của Canada, Chính
phủ Canada và các đối tác Việt Nam. Thông qua quá trình này, chúng ta có thể
xác định: Những cơ hội hợp tác cụ thể;
Những khoảng trống còn tồn tại; Những
năng lực cần được tăng cường và cách thức xây dựng các mô hình hợp tác phù hợp.
Các
cuộc trao đổi này có thể bao gồm các nội dung như công nghệ, sản xuất, phát
triển nguồn nhân lực, quản lý - pháp lý và tài chính. Các doanh nghiệp Canada
hoàn toàn sẵn sàng tham gia vào các cuộc thảo luận này và cùng Việt Nam tìm
kiếm những mô hình hợp tác thực tiễn.
Cuối cùng, Ngài muốn gửi thông điệp gì tới
cộng đồng doanh nghiệp và các nhà hoạch định chính sách Việt Nam về hợp tác với
Canada trong lĩnh vực năng lượng?
Như
tôi đã đề cập trước đó, Canada là một cường quốc năng lượng. Chúng tôi có nguồn
năng lượng truyền thống, năng lượng tái tạo, các công nghệ sạch giúp giảm phát
thải, cùng với hoạt động nghiên cứu và phát triển mạnh mẽ trong lĩnh vực năng
lượng. Chúng tôi cũng có các doanh nghiệp giàu kinh nghiệm hoạt động trên toàn
bộ chuỗi giá trị của ngành, và đặc biệt là nguồn tài nguyên thiên nhiên dồi dào
để chia sẻ với thế giới.
Khi
nền kinh tế Việt Nam tiếp tục tăng trưởng nhanh, năng lực sản xuất ngày càng
nâng cao và nhu cầu năng lượng không ngừng gia tăng, tôi tin rằng hai nước nên
cùng hợp tác để phát triển các nguồn năng lượng đáng tin cậy, an toàn và sạch
cho tương lai của Việt Nam. Canada có thể là một đối tác rất mạnh của Việt Nam
trong lĩnh vực này. Chúng tôi mong muốn tiếp tục các cuộc trao đổi với Chính
phủ Việt Nam, cộng đồng doanh nghiệp và các bên liên quan.
Dù
là trong các lĩnh vực: dầu khí, LNG, thu giữ - sử dụng và lưu trữ carbon
(CCUS), năng lượng tái tạo, điện hạt nhân truyền thống hay lò phản ứng mô-đun
nhỏ (SMR), tôi tin rằng chúng ta hoàn toàn có thể xây dựng một mối quan hệ hợp
tác cùng có lợi.