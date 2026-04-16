VN-Index vượt 1800 điểm, tự doanh và cá nhân mua ròng mạnh

Vẫn là một tay cổ phiếu họ nhà Vin gây dựng cả bầu trời VN-Index. Chỉ số lao về phía trước vun vút bất chấp cổ phiếu đảo chiều rụng rơi hàng loạt. Đóng cửa phiên giao dịch hôm nay thị trường nhanh chóng lấy thêm 19,18 điểm nữa đứng vững ở cột mốc 1.819,83 với tâm điểm vẫn tập trung vào nhóm Vingroup.

VIC thêm một phiên nữa bật tăng kịch trần, VHM cũng tăng 4,45%, VPL tăng 2,5% chỉ riêng nhóm này đã mang về gần 26 điểm gồng gánh cho toàn bộ thị trường. Nếu ngoại trừ bộ ba trên, VN-Index đã quay đầu điều chỉnh.

Một vài cổ phiếu khác cũng tích cực trong hôm nay nhưng tác động đến điểm số không đáng kể như BMP, TMT, SVD, KBC, MWG, MSN, TCB, VPB. Độ rộng rất xấu với 213 mã giảm trên 105 mã tăng. Nhan nhản các cổ phiếu giảm biên độ lớn trên 5-6%.

Ở nhóm ngân hàng và chứng khoán, hầu hết đều chìm trong biển lửa dù biên độ rớt không quá khủng như CTG, BID, VCB, LPB, ACb. Dầu khí năng lượng tiếp tục bay màu với tình hình hạ nhiệt tại khu vực Trung Đông như GAS, BSR, PVD, PVS. Công nghệ thông tin và truyền thông giảm lần lượt ở GCI -2,63% và FPT -1,33%.

Nhìn chung, tâm lý thị trường co lại sợ hãi khi VN-Index đã lên vùng giá quá cao. Áp lực bán hạ tỷ trọng ở các cổ phiếu còn lại đang diễn ra, ba sàn hôm nay khớp lệnh 29.400 tỷ đồng trong đó khối ngoại bán ròng thêm 1129.9 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ bán ròng 898.6 tỷ đồng.

Mua ròng khớp lệnh chính của nước ngoài là nhóm Bất động sản, Tài nguyên Cơ bản. Top mua ròng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã: VIC, SSI, HPG, TCH, MSN, VPB, KBC, MWG, DGW, VND.

Phía bên bán ròng khớp lệnh của nước ngoài là nhóm Công nghệ Thông tin. Top bán ròng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã: FPT, HCM, VIX, ACB, NVL, SHB, VRE, CII, VCK.

Nhà đầu tư cá nhân mua ròng 647,4 tỷ đồng, trong đó họ mua ròng khớp lệnh là 841,1 tỷ đồng.

Tính riêng giao dịch khớp lệnh, họ mua ròng 12/18 ngành, chủ yếu là ngành Chứng khoán. Top mua ròng của nhà đầu tư cá nhân tập trung gồm: HCM, FPT, VJC, SHB, VCK, HDB, VIX, GEX, DCM, VRE.

Phía bán ròng khớp lệnh: họ bán ròng 6/18 ngành chủ yếu là nhóm ngành Thực phẩm và đồ uống, Bất động sản. Top bán ròng có: SSI, MSN, VPB, VIC, VHM, POW, MSB, GEE, VCB.

Tự doanh mua ròng 611,1 tỷ đồng tính riêng khớp lệnh họ mua ròng 615,7 tỷ đồng. Tính riêng giao dịch khớp lệnh: Tự doanh mua ròng 6/18 ngành. Nhóm mua ròng mạnh nhất là Ngân hàng, Bán lẻ. Top mua ròng khớp lệnh của tự doanh phiên ngày hôm nay gồm SHB, MWG, STB, MSN, KBC, MBB, VPX, E1VFVN30, BMP, VNM. Top bán ròng là nhóm Bất động sản.

Top cổ phiếu được bán ròng gồm VRE, VIC, VPB, NLG, HDB, HPG, LPB, SSI, GMD, VJC.

Nhà đầu tư tổ chức trong nước bán ròng 104,6 tỷ đồng, tính riêng khớp lệnh thì họ bán ròng 558,2 tỷ đồng.

Tính riêng giao dịch khớp lệnh: Tổ chức trong nước bán ròng 9/18 ngành, giá trị lớn nhất là nhóm Ngân hàng Top bán ròng có SHB, VIC, HCM, MWG, SSI, VJC, HPG, GEX, HDB, KBC. Giá trị mua ròng lớn nhất là nhóm Công nghệ Thông tin.

Top mua ròng có FPT, VHM, ACB, VPB, VRE, NVL, GEE, MSN, CII, POW.

Giá trị giao dịch thỏa thuận đạt 5.501,2 tỷ đồng, giảm 21,7%, chiếm 18,6% tổng giá trị giao dịch. Hôm nay có giao dịch đáng chú ý giữa các nhà đầu tư cá nhân, cụ thể: hơn 9 , 1 triệu đơn vị cổ phiếu VIC (trị giá 1.517,2 tỷ đồng) và gần 80,7 triệu đơn vị cổ phiếu SHB (trị giá 1.243,1 tỷ đồng) được sang tay.

Tỷ trọng phân bổ dòng tiền tăng ở Bất động sản, Ngân hàng, Thực phẩm, Bán lẻ, Kho bãi, Sản xuất & phân phối điện, trong khi giảm ở Chứng khoán, Xây dựng, Hóa chất, Thiết bị điện, Vận tải thủy, Hàng không.

Tính riêng khớp lệnh, tỷ trọng phân bổ dòng tiền tăng ở nhóm vốn hóa lớn VN30, trong khi giảm ở nhóm vốn hóa vừa VNMID và nhỏ VNSML.