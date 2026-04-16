VN-Index vượt 1800 điểm, tự doanh và cá nhân mua ròng mạnh

Thu Minh

16/04/2026, 20:29

Nhà đầu tư cá nhân hôm nay mua ròng 647,4 tỷ đồng, trong đó họ mua ròng khớp lệnh là 841,1 tỷ đồng. Tự doanh mua ròng 611,1 tỷ đồng tính riêng khớp lệnh họ mua ròng 615,7 tỷ đồng.

Ảnh minh họa.

Vẫn là một tay cổ phiếu họ nhà Vin gây dựng cả bầu trời VN-Index. Chỉ số lao về phía trước vun vút bất chấp cổ phiếu đảo chiều rụng rơi hàng loạt. Đóng cửa phiên giao dịch hôm nay thị trường nhanh chóng lấy thêm 19,18 điểm nữa đứng vững ở cột mốc 1.819,83 với tâm điểm vẫn tập trung vào nhóm Vingroup.

VIC thêm một phiên nữa bật tăng kịch trần, VHM cũng tăng 4,45%, VPL tăng 2,5% chỉ riêng nhóm này đã mang về gần 26 điểm gồng gánh cho toàn bộ thị trường. Nếu ngoại trừ bộ ba trên, VN-Index đã quay đầu điều chỉnh.

Một vài cổ phiếu khác cũng tích cực trong hôm nay nhưng tác động đến điểm số không đáng kể như BMP, TMT, SVD, KBC, MWG, MSN, TCB, VPB. Độ rộng rất xấu với 213 mã giảm trên 105 mã tăng. Nhan nhản các cổ phiếu giảm biên độ lớn trên 5-6%.

Ở nhóm ngân hàng và chứng khoán, hầu hết đều chìm trong biển lửa dù biên độ rớt không quá khủng như CTG, BID, VCB, LPB, ACb. Dầu khí năng lượng tiếp tục bay màu với tình hình hạ nhiệt tại khu vực Trung Đông như GAS, BSR, PVD, PVS. Công nghệ thông tin và truyền thông giảm lần lượt ở GCI -2,63% và FPT -1,33%.

Nhìn chung, tâm lý thị trường co lại sợ hãi khi VN-Index đã lên vùng giá quá cao. Áp lực bán hạ tỷ trọng ở các cổ phiếu còn lại đang diễn ra, ba sàn hôm nay khớp lệnh 29.400 tỷ đồng trong đó khối ngoại bán ròng thêm 1129.9 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ bán ròng 898.6 tỷ đồng.

Mua ròng khớp lệnh chính của nước ngoài là nhóm Bất động sản, Tài nguyên Cơ bản. Top mua ròng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã: VIC, SSI, HPG, TCH, MSN, VPB, KBC, MWG, DGW, VND. 

Phía bên bán ròng khớp lệnh của nước ngoài là nhóm Công nghệ Thông tin. Top bán ròng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã: FPT, HCM, VIX, ACB, NVL, SHB, VRE, CII, VCK.

Nhà đầu tư cá nhân mua ròng 647,4 tỷ đồng, trong đó họ mua ròng khớp lệnh là 841,1 tỷ đồng.

Tính riêng giao dịch khớp lệnh, họ mua ròng 12/18 ngành, chủ yếu là ngành Chứng khoán. Top mua ròng của nhà đầu tư cá nhân tập trung gồm: HCM, FPT, VJC, SHB, VCK, HDB, VIX, GEX, DCM, VRE. 

Phía bán ròng khớp lệnh: họ bán ròng 6/18 ngành chủ yếu là nhóm ngành Thực phẩm và đồ uống, Bất động sản. Top bán ròng có: SSI, MSN, VPB, VIC, VHM, POW, MSB, GEE, VCB.

Tự doanh mua ròng 611,1 tỷ đồng tính riêng khớp lệnh họ mua ròng 615,7 tỷ đồng. Tính riêng giao dịch khớp lệnh: Tự doanh mua ròng 6/18 ngành. Nhóm mua ròng mạnh nhất là Ngân hàng, Bán lẻ. Top mua ròng khớp lệnh của tự doanh phiên ngày hôm nay gồm SHB, MWG, STB, MSN, KBC, MBB, VPX, E1VFVN30, BMP, VNM. Top bán ròng là nhóm Bất động sản.

Top cổ phiếu được bán ròng gồm VRE, VIC, VPB, NLG, HDB, HPG, LPB, SSI, GMD, VJC.

Nhà đầu tư tổ chức trong nước bán ròng 104,6 tỷ đồng, tính riêng khớp lệnh thì họ bán ròng 558,2 tỷ đồng.

Tính riêng giao dịch khớp lệnh: Tổ chức trong nước bán ròng 9/18 ngành, giá trị lớn nhất là nhóm Ngân hàng Top bán ròng có SHB, VIC, HCM, MWG, SSI, VJC, HPG, GEX, HDB, KBC. Giá trị mua ròng lớn nhất là nhóm Công nghệ Thông tin.

Top mua ròng có FPT, VHM, ACB, VPB, VRE, NVL, GEE, MSN, CII, POW.

Giá trị giao dịch thỏa thuận đạt 5.501,2 tỷ đồng, giảm 21,7%, chiếm 18,6% tổng giá trị giao dịch. Hôm nay có giao dịch đáng chú ý giữa các nhà đầu tư cá nhân, cụ thể: hơn 9 , 1 triệu đơn vị cổ phiếu VIC (trị giá 1.517,2 tỷ đồng) và gần 80,7 triệu đơn vị cổ phiếu SHB (trị giá 1.243,1 tỷ đồng) được sang tay.

Tỷ trọng phân bổ dòng tiền tăng ở Bất động sản, Ngân hàng, Thực phẩm, Bán lẻ, Kho bãi, Sản xuất & phân phối điện, trong khi giảm ở Chứng khoán, Xây dựng, Hóa chất, Thiết bị điện, Vận tải thủy, Hàng không.

Tính riêng khớp lệnh, tỷ trọng phân bổ dòng tiền tăng ở nhóm vốn hóa lớn VN30, trong khi giảm ở nhóm vốn hóa vừa VNMID và nhỏ VNSML.

bán ròng khối ngoại Cổ phiếu công nghệ thông tin cổ phiếu ngân hàng cổ phiếu Vingroup giao dịch chứng khoán nhà đầu tư cá nhân tình hình thị trường VN-Index hôm nay

Đang diễn ra một cuộc tranh luận sôi nổi trong giới phân tích về "petrodollar" và "petroyuan"...

Theo Nghị định số 85/2026/NĐ-CP, quỹ hưu trí được phép mở rộng danh mục đầu tư chứng khoán niêm yết và thu hẹp đầu tư trái phiếu Chính phủ. Đây được coi là cú hích hoàn thiện khung pháp lý, thúc đẩy thị trường phát triển bền vững…

Phần lớn cổ phiếu tiếp tục bị chốt lời hôm nay, với 213 mã đỏ, trong đó gần 100 mã giảm quá 1%. Thị trường cơ sở không nhiều cơ hội, phái sinh thuận lợi hơn ở cả F1 lẫn F2, nhất là F2 khi chiết khấu rất rộng cuối phiên sáng.

Sức mạnh của các cổ phiếu trụ đẩy VN-Index đóng cửa hôm nay lên mức 1819,83 điểm trong khi vùng đỉnh quanh 1880-1900 điểm. Diễn biến này gợi nhớ lại nhịp tăng tháng 12 năm ngoái, khi cũng chỉ vài cổ phiếu lớn cũng đủ sức nâng chỉ số lên tầm cao mới.

Chứng khoán MBS dự báo sẽ không có sự thay đổi về cổ phiếu trong kỳ rà soát sắp tới của rổ VNDiamond.

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Quản trị dữ liệu để vượt qua rào cản phòng vệ thương mại

Quản trị dữ liệu để vượt qua rào cản phòng vệ thương mại

Quý 1/2026: Nền kinh tế vượt qua “cơn gió ngược”

Quý 1/2026: Nền kinh tế vượt qua “cơn gió ngược”

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam quý 1/2026

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam quý 1/2026

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

