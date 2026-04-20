Blog chứng khoán: Tiền nóng đánh nhỏ

Bối cảnh xung đột có tín hiệu tăng nhiệt với những diễn biến khá căng thẳng và vòng đàm phán mới chưa rõ có bắt đầu được hay không. Dòng tiền trở nên thận trọng hơn khiến giao dịch chậm lại trên diện rộng, dù vẫn có một số mã tăng rất tốt.
VNI tăng 1,1% hôm nay nhờ sự phục hồi của nhóm Vin, đặc biệt
VHM kịch trần trong khi VIC tăng 1,65%. Cả hai trụ này dao động rất rộng trong
phiên theo hướng giảm trước tăng sau và thanh khoản lớn, xác nhận có dòng tiền
mạnh hoạt động. VHM kịch trần ngay trong vùng đỉnh lịch sử cho thấy tiềm năng
vượt đỉnh khá cao, trong khi VIC đóng cửa ở đỉnh cao mới.
Mặc dù yếu tố kéo trụ là rõ, nhưng thị trường cũng phân hóa
khá ổn. Nhóm VN30 cổ tăng áp đảo và ngoài nhóm Vin cũng có HDB, HPG, SSI, FPT,
TCB, VCB tăng hơn 1% giá trị. Trong VNI số mã xanh cũng nhiều hơn đỏ. Điều này
giúp nền thanh khoản thấp mang ý nghĩa tích cực, với sức ép từ phía bán rất nhẹ.
Phân bổ dòng tiền cũng cho thấy chỉ 24,2% giá trị khớp lệnh HSX tập trung ở nhóm
giảm giá.
Dù vậy với mức giao dịch tổng thể rất thấp, 2 sàn khớp 18,8k
tỷ chưa tính thỏa thuận, phản ánh tâm lý thận trọng nói chung. Còn khoảng 48 giờ
nữa là hết thời hạn ngừng bắn, nếu hai bên xác nhận gặp gỡ đàm phán, căng thẳng
có thể dịu xuống. Nếu đàm phán đổ vỡ, xác suất rất cao là xung đột nóng lại bùng
phát trở lại.
Thị trường chứng khoán châu Á lại phản ứng tốt hơn thị trường
châu Âu và Mỹ trong khi giá dầu tương lai phục hồi mạnh 5-6%, gần lấy lại mức
giảm thời điểm xuất hiện thông tin eo biển Hormuz được mở cửa. Thực ra điều
quan trọng nhất lúc này là đàm phán, còn việc có xung đột trong giai đoạn đàm
phán cũng không có gì đặc biệt. Có đàm phán mới thu hẹp được khoảng cách và tạo
kỳ vọng “chốt” được điều gì đó. Thị trường cần những tín hiệu hòa hoãn hoặc hạ
nhiệt cụ thể, chứ không phải những phát ngôn cứng rắn.
Tiếc là những tín hiệu “đi đêm” lại bị che lấp bởi những dòng
status kiểu “đổ dầu vào lửa”. Trừ người trong cuộc, còn lại số đông không ai biết
tình hình tiến triển thế nào. Vì vậy người cầm cổ thì hi vọng, người cầm tiền
thì chờ đợi, cung cầu đều yếu trong tình huống này.
Dòng tiền đầu cơ vẫn đang hoạt động nhờ áp lực bán yếu. Hôm
nay khá nhiều cổ phiếu tiếp tục được đẩy giá lên. Ngoài cặp trụ Vin, VHM, HCM,
HDB, TCB, VHC, BCM, BMP… có tiến triển giá rất khả quan trong ngắn hạn. Đương
nhiên không phải cổ phiếu nào cũng nhận được dòng tiền mạnh, nhưng ít nhất khả
năng thanh khoản vẫn đủ để hoạt động đầu cơ diễn ra.
Vẫn giữ quan điểm lúc này không nên đặt cược lớn, càng không
nên đặt cược dựa trên hi vọng một kịch bản tốt sẽ đến. Thông tin có thể gây sốc
bất kỳ lúc nào, bối cảnh có thể thay đổi chỉ sau một đêm, vì vậy tiền vào túi mới
là lãi thực.
Thị trường phái sinh hôm nay dao động rất rộng, nhưng rất khó
chịu. Basis đảo liên tục làm các setup Long hay Short đều có rủi ro cao. Nhịp
giảm đầu tiên VN30 rơi xuống chuẩn 1982.xx nhưng lúc chạm đáy F1 lại chênh lệch
+6 điểm. Long phải chịu phần thiệt này chưa là gì, lúc VN30 tăng vọt lên tận 2010.xx
thì basis lại chiết khấu. Đây là nhịp dao động rộng nhất nhưng phần ăn được lại
không tương xứng. Chiều Long từ 1997.xx của VN30 lên sát 2010.xx cuối ngày cũng
tương tự, basis chiết khấu không có lợi gì, chỉ giúp giảm rủi ro mà thôi.
Hiện thị trường đang vận động ngắn hạn và rất dễ thay đổi,
không thể lấy diễn biến hôm nay để hi vọng cho ngày mai. Áp lực bán mỏng có thể
tạo điều kiện cho một số cổ phiếu cơ hội tăng với dòng tiền đầu cơ. Tuy nhiên nên
xác định trong kịch bản ngắn hạn.
VN30 chốt hôm nay tại 2009.04. Cản gần nhất ngày mai là
2011; 2027; 2040; 2048; 2062; 2071; 2078. Hỗ trợ 1997; 1982; 1970; 1959; 1950; 1935.
“Blog chứng khoán” mang tính chất cá
nhân và không đại diện cho ý kiến của VnEconomy. Những quan điểm, đánh giá là của
cá nhân nhà đầu tư và VnEconomy tôn trọng quan điểm cũng như văn phong của tác
giả. VnEconomy và tác giả không chịu trách nhiệm về những vấn đề phát sinh liên
quan đến các đánh giá và quan điểm đầu tư được đăng tải.
Mặc dù các trụ vẫn kéo VN-Index tăng mạnh, thị trường phân hóa tốt, nhưng sự thận trọng vẫn thể hiện rõ ở thanh khoản. Giao dịch hai sàn đã rơi xuống mức thấp nhất 2 tuần khi nhà đầu tư chưa rõ xung đột có bùng phát trở lại sau khi hết thời gian ngừng bắn.
Mộc Châu Milk 2026: Đổi mới để tăng trưởng bền vững
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Mộc Châu Milk (Mã chứng khoán: MCM) đã khẳng định định hướng phát triển bền vững, với trọng tâm là năng lực đổi mới và khả năng thích ứng linh hoạt trước biến động thị trường, tiếp tục đẩy mạnh nghiên cứu và ra mắt các dòng sản phẩm, ứng dụng công nghệ hiện đại nhằm đáp ứng xu hướng ngày càng ưu tiên sản phẩm chất lượng.
Kế hoạch vốn đầu tư công cao kỷ lục, nhóm cổ phiếu nào hưởng lợi trực tiếp?
Việc thúc đẩy giải ngân đầu tư công kỳ vọng sẽ tạo ra các tác động lan tỏa đến nhiều nhóm ngành như vật liệu xây dựng, xây dựng hạ tầng, xây lắp điện, bất động sản, logistics.
Dòng tiền đầu tư toàn cầu đang tăng đặt cược vào cổ phiếu
Theo dữ liệu của LSEG Lipper, các nhà đầu tư đã rót ròng 31,26 tỷ USD vào các quỹ cổ phiếu toàn cầu, đây là giao dịch mua hàng tuần lớn nhất của họ kể từ ngày 25/03.
Giữa xung đột Trung Đông, chứng khoán thế giới đua nhau lập đỉnh, vì sao Việt Nam tụt lại phía sau?
Tâm lý nhà đầu tư trong nước dường như vẫn còn “bận tâm” đến biến động tại Trung Đông. Dù đã có chuỗi hồi phục 4 tuần liên tiếp, chỉ số VN-Index và VN30 vẫn thấp hơn so với thời điểm diễn ra xung đột lần lượt -3,4% và -3,6%.
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: