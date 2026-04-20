Blog chứng khoán: Tiền nóng đánh nhỏ

Bối cảnh xung đột có tín hiệu tăng nhiệt với những diễn biến khá căng thẳng và vòng đàm phán mới chưa rõ có bắt đầu được hay không. Dòng tiền trở nên thận trọng hơn khiến giao dịch chậm lại trên diện rộng, dù vẫn có một số mã tăng rất tốt.

VNI tăng 1,1% hôm nay nhờ sự phục hồi của nhóm Vin, đặc biệt VHM kịch trần trong khi VIC tăng 1,65%. Cả hai trụ này dao động rất rộng trong phiên theo hướng giảm trước tăng sau và thanh khoản lớn, xác nhận có dòng tiền mạnh hoạt động. VHM kịch trần ngay trong vùng đỉnh lịch sử cho thấy tiềm năng vượt đỉnh khá cao, trong khi VIC đóng cửa ở đỉnh cao mới.

Mặc dù yếu tố kéo trụ là rõ, nhưng thị trường cũng phân hóa khá ổn. Nhóm VN30 cổ tăng áp đảo và ngoài nhóm Vin cũng có HDB, HPG, SSI, FPT, TCB, VCB tăng hơn 1% giá trị. Trong VNI số mã xanh cũng nhiều hơn đỏ. Điều này giúp nền thanh khoản thấp mang ý nghĩa tích cực, với sức ép từ phía bán rất nhẹ. Phân bổ dòng tiền cũng cho thấy chỉ 24,2% giá trị khớp lệnh HSX tập trung ở nhóm giảm giá.

Dù vậy với mức giao dịch tổng thể rất thấp, 2 sàn khớp 18,8k tỷ chưa tính thỏa thuận, phản ánh tâm lý thận trọng nói chung. Còn khoảng 48 giờ nữa là hết thời hạn ngừng bắn, nếu hai bên xác nhận gặp gỡ đàm phán, căng thẳng có thể dịu xuống. Nếu đàm phán đổ vỡ, xác suất rất cao là xung đột nóng lại bùng phát trở lại.

Thị trường chứng khoán châu Á lại phản ứng tốt hơn thị trường châu Âu và Mỹ trong khi giá dầu tương lai phục hồi mạnh 5-6%, gần lấy lại mức giảm thời điểm xuất hiện thông tin eo biển Hormuz được mở cửa. Thực ra điều quan trọng nhất lúc này là đàm phán, còn việc có xung đột trong giai đoạn đàm phán cũng không có gì đặc biệt. Có đàm phán mới thu hẹp được khoảng cách và tạo kỳ vọng “chốt” được điều gì đó. Thị trường cần những tín hiệu hòa hoãn hoặc hạ nhiệt cụ thể, chứ không phải những phát ngôn cứng rắn.

Tiếc là những tín hiệu “đi đêm” lại bị che lấp bởi những dòng status kiểu “đổ dầu vào lửa”. Trừ người trong cuộc, còn lại số đông không ai biết tình hình tiến triển thế nào. Vì vậy người cầm cổ thì hi vọng, người cầm tiền thì chờ đợi, cung cầu đều yếu trong tình huống này.

Dòng tiền đầu cơ vẫn đang hoạt động nhờ áp lực bán yếu. Hôm nay khá nhiều cổ phiếu tiếp tục được đẩy giá lên. Ngoài cặp trụ Vin, VHM, HCM, HDB, TCB, VHC, BCM, BMP… có tiến triển giá rất khả quan trong ngắn hạn. Đương nhiên không phải cổ phiếu nào cũng nhận được dòng tiền mạnh, nhưng ít nhất khả năng thanh khoản vẫn đủ để hoạt động đầu cơ diễn ra.

Vẫn giữ quan điểm lúc này không nên đặt cược lớn, càng không nên đặt cược dựa trên hi vọng một kịch bản tốt sẽ đến. Thông tin có thể gây sốc bất kỳ lúc nào, bối cảnh có thể thay đổi chỉ sau một đêm, vì vậy tiền vào túi mới là lãi thực.

Thị trường phái sinh hôm nay dao động rất rộng, nhưng rất khó chịu. Basis đảo liên tục làm các setup Long hay Short đều có rủi ro cao. Nhịp giảm đầu tiên VN30 rơi xuống chuẩn 1982.xx nhưng lúc chạm đáy F1 lại chênh lệch +6 điểm. Long phải chịu phần thiệt này chưa là gì, lúc VN30 tăng vọt lên tận 2010.xx thì basis lại chiết khấu. Đây là nhịp dao động rộng nhất nhưng phần ăn được lại không tương xứng. Chiều Long từ 1997.xx của VN30 lên sát 2010.xx cuối ngày cũng tương tự, basis chiết khấu không có lợi gì, chỉ giúp giảm rủi ro mà thôi.

Hiện thị trường đang vận động ngắn hạn và rất dễ thay đổi, không thể lấy diễn biến hôm nay để hi vọng cho ngày mai. Áp lực bán mỏng có thể tạo điều kiện cho một số cổ phiếu cơ hội tăng với dòng tiền đầu cơ. Tuy nhiên nên xác định trong kịch bản ngắn hạn.

VN30 chốt hôm nay tại 2009.04. Cản gần nhất ngày mai là 2011; 2027; 2040; 2048; 2062; 2071; 2078. Hỗ trợ 1997; 1982; 1970; 1959; 1950; 1935.

