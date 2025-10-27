Blog chứng khoán: Cổ phiếu lớn tiếp tục “phá mâm”

Phiên xả trụ hôm nay khả năng cao đánh dấu một nhịp giảm ép cung nữa, lần này có thể “tàn bạo” hơn. Mốc tâm lý 1600 điểm có thể bị đánh gãy để đẩy tâm lý sợ hãi lên cực điểm.

Cuối tuần qua thị trường có dịp xôn xao và khấp khởi hi vọng với thông tin “mới” về đàm phán thương mại Việt Nam – Hoa Kỳ. Ít phút đầu tiên phản ứng cũng khá tốt, VNI có lúc tăng 0,83% lên sát mốc 1700 điểm. Tuy nhiên các trụ là rào cản lớn, khi VIC, VHM suy yếu đồng nhịp với các mã ngân hàng lớn thì chỉ số bắt đầu lao dốc nhanh.

Điểm tích cực là độ rộng giai đoạn đầu không quá xấu, phiên sáng thậm chí còn cân bằng. Tuy nhiên đến chiều thì các trụ bị ép xuống quá mạnh, VHM thậm chí giảm sàn, VIC giảm 2,28%, CTG giảm 2,41%, TCB giảm 2,91%, VPB giảm 3,08%, MBB giảm 2,46%. Điểm số bốc hơi quá nhiều nên tâm lý phần nào bị ảnh hưởng.

Vấn đề là thanh khoản hôm nay khá kém, hai sàn chỉ khớp hơn 29,9k tỷ chưa tính thỏa thuận. Ở những phiên chỉ số giảm hàng chục điểm, thanh khoản thường tăng mạnh, ví dụ hôm 17/10 VNI giảm 35,66 điểm, thanh khoản khớp hơn 46,6k tỷ. Kết hợp với 3 phiên phục hồi cuối tuần qua thanh khoản cũng kém, cho thấy dòng tiền đã rút lui và chờ đợi nhịp giảm thứ hai.

Về mặt kỹ thuật, xu hướng điều chỉnh thường có hai nhịp giảm và xen kẽ là một nhịp nảy nhỏ với thanh khoản thấp. Nếu thị trường xuất hiện thêm 1-2 phiên giảm mạnh nữa và phá vỡ đáy tuần trước (VNI quanh 1630 điểm) sẽ xác nhận bước vào nhịp thứ hai và mốc 1600 điểm sẽ trong tầm tay. Thậm chí khả năng không nhỏ là các trụ còn đánh gãy luôn mốc tâm lý này để tạo sự thất vọng và sợ hãi lớn hơn.

Đương nhiên kịch bản này sẽ là tệ đối với những ai đang cầm nhiều cổ. Tuy nhiên với người cầm tiền hoặc mới mua thăm dò, cơ hội là rất tốt. Thị trường đang tạo cơ hội kiểm chứng cung cầu quanh vùng 1600 điểm hoặc thấp hơn. Những lần VNI lùi xuống quanh mốc này đều có cầu bắt đáy, lần này cũng có thể như vậy.

Ngoài ra cũng nên lưu ý rằng các nhịp của chỉ số không nhất thiết trùng với các nhịp của cổ phiếu. VNI có thể tạo đáy sau thấp hơn nhưng cổ phiếu có thể chỉ “test” đáy, thậm chí tạo đáy sau cao hơn. Nói cách khác, hãy quan sát cung cầu của các cổ phiếu trong tầm ngắm ở nhịp ép thứ hai này để đánh giá sức mạnh. Thanh khoản ở nhịp giảm này cũng quan trọng. Một lượng khổng lồ cổ phiếu được trao tay là tín hiệu tốt, vì để “setup” cho một thế trận mới, cổ phiếu cần được thu gom.

Thị trường phái sinh hôm nay dao động rất rộng và basis tiếp tục thuận lợi cho cả Long lẫn Short. Dĩ nhiên Long có rủi ro nhưng nếu đặt stoploss rõ ràng và tuân thủ kỷ luật thì vẫn có thể kiếm ăn được. Các nhịp VN30 nảy từ quanh 1924.xx lên 1937.xx hay từ 1915.xx lên 1937.xx basis rất chặt và có điểm stoploss dễ nhận. Duy nhất nhịp giảm mạnh nhất cuối cùng thì diễn ra rất đột ngột và thời gian cũng sát giờ kết thúc đợt liên tục nên khó chơi hơn, Short đuổi dễ bị thiệt về giá.

Với sức ép từ các trụ, có vẻ quyết tâm đánh xuống đang được hình thành và rủi ro VNI gãy 1600 là cao. Đây là cơ hội tốt để tăng tích lũy cổ phiếu, nhưng chưa nên sử dụng đòn bẩy. Phái sinh ưu tiên Long ngắn Short dài, chú ý quan sát các trụ.

VN30 đóng cửa hôm nay tại 1900.76. Cản gần nhất ngày mai là 1903; 1915; 1925; 1935; 1944; 1950; 1959. Hỗ trợ 1895; 1889; 1877; 1860; 1854; 1841.

