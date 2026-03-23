Tự doanh và tổ chức mạnh tay gom phiên VN-Index thủng đáy 1.600 điểm

Kết thúc phiên giao dịch ngày 23/03/2026, chỉ số VN-Index giảm 3,44%, đóng cửa ở mức 1.591,17 điểm với giá trị giao dịch khớp lệnh đạt 26.126,0 tỷ đồng, giảm 3,9% và chiếm 89,1% tổng giá trị giao dịch.

Tổng giá trị giao dịch trên 3 sàn đạt 31.739,5 tỷ đồng, giảm 5,2% so với phiên liền trước. Trong đó, giá trị giao dịch khớp lệnh đạt 28.246,4 tỷ đồng, giảm -3,8% so với phiên liền trước, tăng 13,7% so với trung bình 5 phiên và giảm -15,3% so với trung bình 20 phiên.

Xét theo ngành, thanh khoản giảm đáng chú ý ở Hóa chất, Bất động sản, Công nghệ thông tin, Thép, Dầu khí, Thực phẩm, ngược lại tăng ở Ngân hàng, Chứng khoán, Bán lẻ. Về biến động giá, hầu hết các nhóm ngành giảm điểm, top giảm điểm với mức giảm trên 5% bao gồm Dầu khí, Bán lẻ, Cao su, Khai khoáng, Hàng cá nhân, Thiết bị điện.

Nhà đầu tư nước ngoài bán ròng 423.4 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ bán ròng 301.5 tỷ đồng.

Mua ròng khớp lệnh chính của nước ngoài là nhóm Thực phẩm và đồ uống, Dịch vụ tài chính. Top mua ròng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã: MSN, VNM, VCK, FPT, TCX, CTG, PLX, GAS, PVD, DGW.

Phía bên bán ròng khớp lệnh của nước ngoài là nhóm Bất động sản. Top bán ròng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã: MWG, VHM, VIC, HDB, STB, BSR, DGC, KBC, MBB.

Nhà đầu tư cá nhân bán ròng 598.8 tỷ đồng, trong đó họ bán ròng khớp lệnh là 723.1 tỷ đồng.

Tính riêng giao dịch khớp lệnh, họ mua ròng 7/18 ngành, chủ yếu là ngành Bán lẻ. Top mua ròng của nhà đầu tư cá nhân tập trung gồm: MWG, VIC, VPI, STB, VHM, PET, VND, SHB, BID, NAF.

Phía bán ròng khớp lệnh: họ bán ròng 11/18 ngành chủ yếu là nhóm ngành Dịch vụ tài chính, Ngân hàng. Top bán ròng có: HPG, VCG, VCK, MSN, VNM, VPB, SSI, NVL, EVF.

Tự doanh mua ròng 520.8 tỷ đồng tính riêng khớp lệnh họ mua ròng 547.1 tỷ đồng. Tính riêng giao dịch khớp lệnh: Tự doanh mua ròng 10/18 ngành. Nhóm mua ròng mạnh nhất là Bán lẻ, Ngân hàng. Top mua ròng khớp lệnh của tự doanh phiên ngày hôm nay gồm MWG, HPG, MBB, TCB, CTG, VIC, OCB, SSI, VGC, VIB.

Top bán ròng là nhóm Thực phẩm và đồ uống. Top cổ phiếu được bán ròng gồm MSN, ACB, SHB, VPB, E1VFVN30, HHV, FPT, BAF, FUEVFVND, DBC.

Nhà đầu tư tổ chức trong nước mua ròng 583 tỷ đồng, tính riêng khớp lệnh thì họ mua ròng 477,4 tỷ đồng.

Tính riêng giao dịch khớp lệnh: Tổ chức trong nước bán ròng 9/18 ngành, giá trị lớn nhất là nhóm Thực phẩm và đồ uống, Top bán ròng có VPI, FPT, CTG, MSN, PET, VNM, PLX, SHB, TCX, GAS.

Giá trị mua ròng lớn nhất là nhóm Bất động sản. Top mua ròng có HDB, VPB, VHM, VCG, NVL, DGC, TCB, BSR, GEX, EVF

Giá trị giao dịch thỏa thuận hôm nay đạt 3.493,1 tỷ đồng, giảm -15,2% so với phiên liền trước và đóng góp 11% tổng giá trị giao dịch.

Hôm nay có giao dịch đáng chú ý ở cổ phiếu MBB với hơn 17,4 triệu cổ phiếu, tương đương 452,4 tỷ đồng được trao tay giữa Nước ngoài. Bên cạnh đó, xuất hiện giao dịch thỏa thuận ở nhiều cổ phiếu Ngân hàng khác như: HDB, STB, TCB, EIB, LPB.

Tỷ trọng phân bổ dòng tiền tăng ở Ngân hàng, Chứng khoán, Bán lẻ, Xây dựng và vật liệu, Hàng & Dịch vụ công nghiệp, Hàng cá nhân & gia dụng, trong khi GIẢM ở Bất động sản, Thực phẩm, Dầu khí, Thép, Hóa chất, Công nghệ thông tin, Tiện ích, Du lịch & giải trí, Ô tô và phụ tùng, Viễn thông.

Tính riêng khớp lệnh, tỷ trọng phân bổ dòng tiền tăng ở nhóm vốn hóa vừa VNMID và nhỏ VNSML, trong khi giảm ở nhóm vốn hóa lớn VN30.