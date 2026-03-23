Thứ Hai, 23/03/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Chứng khoán

Tự doanh và tổ chức mạnh tay gom phiên VN-Index thủng đáy 1.600 điểm

Thu Minh

23/03/2026, 19:48

Tự doanh hôm nay mua ròng 520.8 tỷ đồng tính riêng khớp lệnh họ mua ròng 547.1 tỷ đồng. Nhà đầu tư tổ chức trong nước cũng mua ròng 583 tỷ đồng, tính riêng khớp lệnh thì họ mua ròng 477,4 tỷ đồng.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 23/03/2026, chỉ số VN-Index giảm 3,44%, đóng cửa ở mức 1.591,17 điểm với giá trị giao dịch khớp lệnh đạt 26.126,0 tỷ đồng, giảm 3,9% và chiếm 89,1% tổng giá trị giao dịch. 

Tổng giá trị giao dịch trên 3 sàn đạt 31.739,5 tỷ đồng, giảm 5,2% so với phiên liền trước. Trong đó, giá trị giao dịch khớp lệnh đạt 28.246,4 tỷ đồng, giảm -3,8% so với phiên liền trước, tăng 13,7% so với trung bình 5 phiên và giảm -15,3% so với trung bình 20 phiên.

Xét theo ngành, thanh khoản giảm đáng chú ý ở Hóa chất, Bất động sản, Công nghệ thông tin, Thép, Dầu khí, Thực phẩm, ngược lại tăng ở Ngân hàng, Chứng khoán, Bán lẻ. Về biến động giá, hầu hết các nhóm ngành giảm điểm, top giảm điểm với mức giảm trên 5% bao gồm Dầu khí, Bán lẻ, Cao su, Khai khoáng, Hàng cá nhân, Thiết bị điện.

Nhà đầu tư nước ngoài bán ròng 423.4 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ bán ròng 301.5 tỷ đồng.

Mua ròng khớp lệnh chính của nước ngoài là nhóm Thực phẩm và đồ uống, Dịch vụ tài chính. Top mua ròng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã: MSN, VNM, VCK, FPT, TCX, CTG, PLX, GAS, PVD, DGW. 

Phía bên bán ròng khớp lệnh của nước ngoài là nhóm Bất động sản. Top bán ròng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã: MWG, VHM, VIC, HDB, STB, BSR, DGC, KBC, MBB. 

Nhà đầu tư cá nhân bán ròng 598.8 tỷ đồng, trong đó họ bán ròng khớp lệnh là 723.1 tỷ đồng.

Tính riêng giao dịch khớp lệnh, họ mua ròng 7/18 ngành, chủ yếu là ngành Bán lẻ. Top mua ròng của nhà đầu tư cá nhân tập trung gồm: MWG, VIC, VPI, STB, VHM, PET, VND, SHB, BID, NAF.

Phía bán ròng khớp lệnh: họ bán ròng 11/18 ngành chủ yếu là nhóm ngành Dịch vụ tài chính, Ngân hàng. Top bán ròng có: HPG, VCG, VCK, MSN, VNM, VPB, SSI, NVL, EVF. 

Tự doanh mua ròng 520.8 tỷ đồng tính riêng khớp lệnh họ mua ròng 547.1 tỷ đồng. Tính riêng giao dịch khớp lệnh: Tự doanh mua ròng 10/18 ngành. Nhóm mua ròng mạnh nhất là Bán lẻ, Ngân hàng. Top mua ròng khớp lệnh của tự doanh phiên ngày hôm nay gồm MWG, HPG, MBB, TCB, CTG, VIC, OCB, SSI, VGC, VIB.

Top bán ròng là nhóm Thực phẩm và đồ uống. Top cổ phiếu được bán ròng gồm MSN, ACB, SHB, VPB, E1VFVN30, HHV, FPT, BAF, FUEVFVND, DBC.

Nhà đầu tư tổ chức trong nước mua ròng 583 tỷ đồng, tính riêng khớp lệnh thì họ mua ròng 477,4 tỷ đồng.

Tính riêng giao dịch khớp lệnh: Tổ chức trong nước bán ròng 9/18 ngành, giá trị lớn nhất là nhóm Thực phẩm và đồ uống, Top bán ròng có VPI, FPT, CTG, MSN, PET, VNM, PLX, SHB, TCX, GAS.

Giá trị mua ròng lớn nhất là nhóm Bất động sản. Top mua ròng có HDB, VPB, VHM, VCG, NVL, DGC, TCB, BSR, GEX, EVF

Giá trị giao dịch thỏa thuận hôm nay đạt 3.493,1 tỷ đồng, giảm -15,2% so với phiên liền trước và đóng góp 11% tổng giá trị giao dịch. 

Hôm nay có giao dịch đáng chú ý ở cổ phiếu MBB với hơn 17,4 triệu cổ phiếu, tương đương 452,4 tỷ đồng được trao tay giữa Nước ngoài. Bên cạnh đó, xuất hiện giao dịch thỏa thuận ở nhiều cổ phiếu Ngân hàng khác như: HDB, STB, TCB, EIB, LPB.

Tỷ trọng phân bổ dòng tiền tăng ở Ngân hàng, Chứng khoán, Bán lẻ, Xây dựng và vật liệu, Hàng & Dịch vụ công nghiệp, Hàng cá nhân & gia dụng, trong khi GIẢM ở Bất động sản, Thực phẩm, Dầu khí, Thép, Hóa chất, Công nghệ thông tin, Tiện ích, Du lịch & giải trí, Ô tô và phụ tùng, Viễn thông.

Tính riêng khớp lệnh, tỷ trọng phân bổ dòng tiền tăng ở nhóm vốn hóa vừa VNMID và nhỏ VNSML, trong khi giảm ở nhóm vốn hóa lớn VN30.

VN-Index

Từ khóa:

biến động giá cổ phiếu cổ phiếu MWG cổ phiếu VIC cổ phiếu vnm giao dịch chứng khoán hôm nay ngành bất động sản nhà đầu tư nước ngoài bán ròng thị trường chứng khoán Việt Nam tổng giá trị giao dịch VN-Index giảm điểm 23/03/2026

Đọc thêm

Các thị trường chứng khoán chủ chốt của thế giới cũng chuyển từ trạng thái "đỏ" trước đó sang xanh rực, giá kim loại quý đồng loạt thoát xa khỏi đáy...

Theo MBS, áp lực này sẽ tăng mạnh hơn trong quý 2, khi ước tính có khoảng 59 nghìn tỷ đồng Trái phiếu doanh nghiệp đến hạn.

VN-Index "bục" 1600 điểm, cổ phiếu "quá bán" la liệt, chuyên gia nói gì?

Thị trường chứng khoán Việt Nam có thêm một phiên mất mát lớn khi VN-Index khép lại phiên giao dịch đầu tuần chính thức thủng mốc 1600 điểm.

Thêm một đợt bán tháo mới nữa sau phiên ép mạnh cuối tuần trước, có thể bao gồm cả giải chấp lẫn cắt lỗ kỹ thuật. Dòng tiền thoái lui rất sâu nên bên bán phải hạ giá đáng kể. Hơn 200 cổ phiếu giảm quá 2% là một tổn thất rất lớn cho danh mục.

Đợt giải chấp mới đã xuất hiện tạo sức ép mạnh chiều và ép giá lao dốc đến tận phút cuối. VN-Index bốc hơi 3,44% tương đương -56,64 điểm, thậm chí có mạnh hơn phiên cuối tuần trước với 38 mã giảm sàn.

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy