VN-Index "bục" 1600 điểm, cổ phiếu "quá bán" la liệt, chuyên gia nói gì?

Cùng với diễn biến thị trường chứng khoán toàn cầu và các tài sản đầu tư như vàng, coin... Thị trường chứng khoán Việt Nam có thêm một phiên mất mát lớn khi VN-Index khép lại phiên giao dịch đầu tuần chính thức thủng mốc 1600 điểm.

Lực bán ra mạnh ngay từ đầu giờ sau đó kích hoạt call margin trên diện rộng, đóng cửa phiên chỉ số rơi về vùng giá 1.591,17 tương ứng giảm 56,64 điểm, -3,44% so với phiên giao dịch cuối tuần trước. Tổn thất nặng nề kể từ khi xung đột căng thẳng tại Iran tác động lên giá dầu, lạm phát toàn cầu và các ngân hàng trung ương lớn buộc phải giữ nguyên lãi suất. Điều này gây lo ngại cho nhà đầu tư khiến thị trường ngay lập tức chuyển sang trạng thái phòng thủ.

Độ rộng quá xấu với tới 317 mã giảm điểm chỉ còn lại 33 cổ phiếu tăng. Riêng HoSE có tới 38 mã lau sàn. Các cổ phiếu sàn tiêu biểu như VIC, GVR, MWG, BSR, PNJ, VCI, VND, HCM, DGC, GEX. Đây đều là những cổ phiếu giao dịch tích cực trong thời gian qua. Nhìn chung, cả thị trường chìm trong biển lửa, một vài mã giao dịch tích cực như TCX, LPB, VPX, VNM, SAB.

Điểm lo ngại là ba sàn hôm nay thanh khoản rất thấp, cho thấy mặc dù giá cổ phiếu chiết khấu về vùng giá hấp dẫn nhưng dòng tiền còn khá thận trọng. Ba sàn hôm nay khớp lệnh 30.500 tỷ đồng. Tổng thể, xu hướng thị trường hiện tại vẫn mang tính tiêu cực, với rủi ro ngắn hạn chưa được giải tỏa khi các yếu tố vĩ mô bên ngoài còn nhiều bất định.

Nhận định về diễn biến thị trường, ông Nguyễn Thế Minh, Giám đốc nghiên cứu và phân tích khối khách hàng cá nhân của Chứng khoán Yuanta nhấn mạnh rằng: Trong bối cảnh hiện tại, biến động điểm số không còn là yếu tố cốt lõi phản ánh trạng thái thị trường.

Câu hỏi quan trọng hơn nằm ở việc đâu là vùng cân bằng thực sự? Dù định giá đã trở nên hấp dẫn và phần lớn cổ phiếu rơi vào trạng thái quá bán song đây chưa phải là điều kiện đủ để xác lập đáy.

Theo ông Minh, VN-Index có thể dao động quanh 1.550–1.600 điểm và khả năng thị trường sớm tạo đáy ngay trong tuần này.

Yếu tố chi phối chính hiện tại vẫn là căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông. Thống kê trong quá khứ cho thấy, thị trường thường phản ứng kéo dài 22 phiên trong mỗi lần căng thẳng tại khu vực này. Ở thời điểm hiện tại, VN-Index đã trải qua khoảng 3 tuần chịu tác động liên tục, trong khi giá dầu vẫn neo ở vùng cao. Tuy nhiên, bên cạnh định giá thấp, trạng thái quá bán và tâm lý bi quan lan rộng.

Tuy nhiên, tín hiệu tích cực đến từ giá dầu. Trong khoảng một tuần trở lại đây, đà tăng của giá dầu không còn mở rộng mà chuyển sang dao động trong biên độ rộng 100–120 USD, tuần gần nhất ghi nhận vùng 100–110 USD. Xu hướng đi ngang này phần nào phản ánh kỳ vọng thị trường đã hấp thụ phần lớn thông tin tiêu cực của giá dầu.

Nếu căng thẳng không kéo dài quá một tháng và giá dầu duy trì quanh vùng 100–110 USD, khả năng cao giá dầu đang bước vào giai đoạn phân kỳ trước khi điều chỉnh. Khi giá dầu đảo chiều, thị trường chứng khoán thường được hưởng lợi. "Dù khó dự báo chính xác diễn biến xung đột, quan sát cung – cầu trên thị trường hàng hóa cho thấy xác suất đảo chiều của giá dầu là tương đối cao", ông Minh nhấn mạnh.

Ở góc độ rủi ro vĩ mô, chỉ số CDS – thước đo khả năng vỡ nợ của một quốc gia – chỉ hồi nhẹ và chưa phát tín hiệu cảnh báo, cho thấy mức độ bất ổn vĩ mô chưa đáng lo ngại. Đồng thời, áp lực lạm phát toàn cầu hiện cũng không ở mức nghiêm trọng khi chỉ có giá dầu tăng, trong khi giá khí chưa biến động mạnh. Điều này hàm ý rủi ro lãi suất tăng là chưa hiện hữu, và xu hướng tăng dài hạn của thị trường chưa bị đảo chiều.

Về chiến lược giao dịch, ông Minh khuyến nghị nhà đầu tư nắm giữ tỷ trọng tiền mặt cao có thể chờ đợi và giải ngân thăm dò với tỷ trọng thấp. Ngược lại, nhà đầu tư đang nắm giữ cổ phiếu không chịu áp lực margin chưa cần thiết phải bán cắt lỗ, có thể chờ tín hiệu xác lập xu hướng để cơ cấu lại danh mục.

Đánh giá các nhóm ngành có thể giải ngân khi thị trường tạo đáy, ông Minh cho rằng nhóm ngân hàng nên được chú ý với định giá P/B hấp dẫn, đặc biệt là các ngân hàng vốn hóa lớn có tỷ lệ CASA cao. Bên cạnh đó, bảo hiểm được hưởng lợi trong môi trường lãi suất cao, trong khi nhóm năng lượng, đặc biệt là điện, cũng có triển vọng tích cực.