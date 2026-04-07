Cổ phiếu chứng khoán bất ngờ tăng bùng nổ

Giữa cảnh “chợ chiều” với mức thanh khoản thấp kỷ lục, nhóm cổ phiếu chứng khoán cuối phiên hôm nay đem lại chút hi vọng khi những thông tin hỗ trợ nội tại vẫn có thể “tạo sóng”.
Thị trường phiên chiều cải thiện chút ít: VN-Index đóng cửa
tăng nhẹ 0,15% (+2,55 điểm) so với mức giảm 0,12% của phiên sáng. Độ rộng cũng
khá hơn với 161 mã tăng/140 mã giảm (phiên sáng 123 mã tăng/150 mã giảm). Trong
bối cảnh xung đột Trung Đông đang tiến sát tới “điểm nổ”, khả năng duy trì ổn định
cũng có thể xem là điều tích cực, vì rạng sáng mai tình hình có thể thay đổi bất
ngờ.
Diễn biến đáng chú ý nhất chiều nay là nhóm cổ phiếu chứng
khoán. Những biến động bên ngoài khiến nhà đầu tư không chú ý nhiều đến kết quả
đánh giá giữa kỳ nâng hạng của FTSE, dự kiến sẽ được công bố vào ngày mai. Cổ
phiếu chứng khoán thu hút dòng tiền tốt và tăng mạnh rất có thể là phản ứng đầu
tiên.
VIX là cổ phiếu duy nhất nhóm này tăng tốt trong buổi sáng,
chốt trên tham chiếu 1,26%. Sang chiều có cải thiện một chút, nhưng phải đến
sau 2h15 mới thực sự bùng nổ. VIX lên giá kịch trần với thanh khoản gấp 3 lần buổi
sáng và tổng cả ngày đạt 637,5 tỷ đồng. SSI phiên sáng còn giảm 0,19%, đóng cửa
tăng 2,04%, khớp 491,4 tỷ. HCM từ giảm 0,83% đảo chiều thành tăng 1,04%, khớp
207,6 tỷ. VCI từ tham chiếu bật tăng 3,42%, thanh khoản 191,9 tỷ…
Ngoài các cổ phiếu thanh khoản hàng đầu này, nhóm chứng khoán
còn rất nhiều mã mạnh: UPS, FTS, CSI, SHS, BSI, ORS tăng vượt 3%. Toàn nhóm này
có 23 cổ phiếu đóng cửa tăng trên 1% và chỉ 6 mã còn đỏ là TVS, TCX, EVS, WSS,
APG, HAC. Từ góc độ thanh khoản, 7 mã nhóm này giao dịch vượt ngưỡng trăm tỷ đồng.
Diễn biến giá của nhóm chứng khoán về cơ bản giống nhau, đều
bắt đầu đột biến từ sau 2h. Dòng tiền vào cũng rất tập trung trong thời điểm này,
xác nhận có lực cầu thực sự chủ động. Tiếc rằng thời gian hơi ngắn nên các diễn
biến này không tạo được sức lan tỏa đủ rộng.
Toàn sàn HoSE có số cổ phiếu tăng giá nhiều hơn hẳn buổi sáng,
nhưng đột biến về giá thì không quá rõ nét. Cụ thể, trong 161 mã xanh cũng chỉ
có 79 cổ phiếu tăng hơn 1% (phiên sáng là 47 mã). Tuy nhiên số có thanh khoản lớn
thì khá nhiều: 17 mã giao dịch vượt ngưỡng trăm tỷ đồng. Bất ngờ là blue-chips
không nhiều: SHB tăng 1,38% với 755,8 tỷ; VIC tăng 1,27% với 443,4 tỷ; VPB tăng
1,76% với 292,2 tỷ; LPB tăng 4,12% với 173,9 tỷ.
Các cổ phiếu tầm trung tăng mạnh và thanh khoản cao dồn nhiều
vào nhóm chứng khoán. Còn lại đáng kể là NVL tăng 1,37%, VSC tăng 4,46%, CII tăng
2,87%, TCH tăng 2,22%, DCM tăng 3,02%, DPM tăng 1,27%, VCG tăng 1,91%.
Thanh khoản khớp lệnh sàn HoSE chiều nay có cải thiện, tăng
28% so với buổi sáng và rổ VN30 cũng tăng 22%. Nhóm blue-chips này chỉ tăng
giao dịch khoảng 701 tỷ đồng nhưng sàn HoSE tăng 1.629 tỷ đồng. Điều này cho thấy
dòng tiền đã mạnh lên ở nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ, đặc biệt là midcap.
Ở phía giảm giá, sức ép cũng không tăng lên rõ rệt: 59 cổ phiếu
đóng cửa giảm quá 1% cũng không thay đổi nhiều so với buổi sáng (52 mã). Ngoài
HDB, TCB yếu sẵn từ sáng và giao dịch vượt trăm tỷ, chiều nay có thêm VHM giảm
1,71%, PNJ giảm 4,4%, GEE giảm 5,05%, TCX giảm 2,04% lọt vào nhóm thanh khoản
trăm tỷ. Tính chung nhóm yếu nhất này chỉ chiếm khoảng 15,4% tổng giá trị khớp
lệnh sàn HoSE.
Như vậy về tổng thể thị trường vẫn duy trì trạng thái tích cực
với số lớn cổ phiếu dao động hẹp hoặc tăng. Dù vậy mức thanh khoản quá kém – khoảng
13.382 tỷ đồng khớp lệnh sàn HoSE – vẫn khiến giá thiếu tính tin cậy. Thị trường
đang ở thời điểm thông tin có thể đảo ngược quan điểm bất kỳ lúc nào, nên sự tích
cực hôm nay không đảm bảo cho ngày mai.
Sau nhịp giảm mạnh, định giá thị trường đã hợp lý khi xét đến tăng trưởng dài hạn?
14:23, 07/04/2026
Dòng tiền nội ngoại “đóng băng”, thị trường từ từ trượt dốc
12:03, 07/04/2026
Các ETF tiếp tục rút 1,2 nghìn tỷ trong tuần qua, chủ yếu là quỹ nội thu tiền về
Sau nhịp giảm mạnh, định giá thị trường đã hợp lý khi xét đến tăng trưởng dài hạn?
Theo Chứng khoán SHS, định giá P/E của VN-Index ở mức 13,8; P/E Forward 12,2. Mức định giá này được xem tương đối hợp lý khi xét đến triển vọng tăng trưởng dài hạn, quy mô GDP năm 2026.
Dòng tiền nội ngoại “đóng băng”, thị trường từ từ trượt dốc
Càng gần đến thời hạn chót mà Tổng thống Trump đưa ra, thị trường càng thận trọng, chỉ có giá dầu thế giới lại tăng vọt. VN-Index sáng ny biến động rất nhẹ trên nền thanh khoản thấp kỷ lục.
Các ETF tiếp tục rút 1,2 nghìn tỷ trong tuần qua, chủ yếu là quỹ nội thu tiền về
Diễn biến rút ròng diễn ra ở 14/25 quỹ, tập trung phần lớn ở nhóm quỹ ETF nội.
Chuyên gia: Kết quả kinh doanh quý 1 rất tốt nhưng nhà đầu tư còn “rối” với yếu tố bên ngoài
Thị trường vẫn đang bị chi phối chủ yếu bởi các vấn đề địa chính trị ở bên ngoài, thay vì tập trung nhìn nhận vào lợi nhuận quý I/2026 của các doanh nghiệp niêm yết. Dù lo ngại này là có cơ sở, tuy nhiên, không nên quá bi quan và bỏ lỡ các cơ hội đầu tư hấp dẫn...
CEO JPMorgan Chase cảnh báo về lạm phát và lãi suất cao hơn
CEO của JPMorgan Chase, ông Jamie Dimon, cảnh báo về những rủi ro kinh tế tiềm ẩn do cuộc chiến tranh giữa Mỹ và Iran, đặc biệt là về lạm phát và lãi suất...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: