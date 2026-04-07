Blog chứng khoán: Tín hiệu hi vọng từ nhóm chứng khoán
iTrader
07/04/2026, 16:25
Thị trường tiếp tục “cạn” thanh khoản trong bối cảnh nhà đầu tư chọn chiến lược đứng ngoài quan sát. Tuy nhiên nhóm chứng khoán thắp lên một chút hi vọng về cuối phiên, khi những thông tin hỗ trợ nội tại có thể khiến tâm lý bớt lo lắng.
Cả phiên giao dịch hôm nay có lẽ chỉ dồn vào khoảng 15 phút
cuối đợt liên tục và kéo thêm sang ATC ở một số cổ phiếu. Nhóm chứng khoán là tâm
điểm của thời gian này khi đồng loạt được đánh lên dứt khoát.
Nhìn vào diễn biến giá intraday thì thời điểm gần như trùng
nhau. Thậm chí mạnh như VIX cũng chỉ đột biến từ khoảng 2h15 còn VCI từ tầm
2h10, SSI khoảng 2h15, FTS, SHS, BSI… cũng từ thời điểm này.
Biến động mạnh và tích cực của nhóm chứng khoán có tạo hiệu ứng
tâm lý: Thời điểm 2h, độ rộng chỉ số là 97 tăng/197 giảm, đến 2h14 là 98 tăng/204
giảm. Chỉ trong 15 phút cuối và ATC, độ rộng đạt 161 tăng/140 giảm. Như vậy khá
nhiều cổ phiếu cũng đã lên giá và vượt được tham chiếu trong thời gian ngắn.
Về thanh khoản, khoảng 31,5% tổng giá trị khớp lệnh sàn HSX
tập trung ở 30 phút cuối phiên (bao gồm cả ATC), giúp giao dịch chiều nay tăng
khoảng 28% so với buổi sáng. Chỉ có điều tổng thể thanh khoản hôm nay vẫn rất
thấp, hai sàn khớp hơn 14,3k tỷ mà thôi. Ngoài ra thời gian xuất hiện biến động
giá lẫn thanh khoản khá ngắn.
Dù vậy đây vẫn là biến động đáng chú ý. Nhóm chứng khoán đang
phản ứng tốt với thông tin nâng hạng dự kiến công bố ngày mai. Sự kiện này không
có gì mới, thậm chí “kết quả có thể dự đoán trước” nhưng trước đây gần như không
có phản ứng. Mối quan tâm của thị trường hướng hết ra bên ngoài, trong khi thực
tế đây cũng là thông tin có giá trị. Việc xác định nâng hạng dẫn đến một sự chắc
chắn về thời điểm tháng 10 cũng như danh sách cổ phiếu dự kiến. Các quỹ sớm muộn
cũng sẽ phải mua vào.
Nếu không có xung đột Trung Đông, thời điểm đầu tháng 4 này
là điểm hội tụ thông tin rất tích cực khi Chính phủ mới được kiện toàn, đánh giá
nâng hạng rõ ràng và kết quả kinh doanh quý 1/2026 xuất hiện. Đây đều là các yếu
tố hỗ trợ nội tại mạnh mẽ.
Trở lại với “giờ G” là 7h sáng ngày 8/4, nếu xung đột bùng
phát cường độ cao, các thị trường chắc chắn sẽ phản ứng tiêu cực trong một khoảng
thời gian. Mức độ sẽ phụ thuộc nhiều vào quy mô tàn phá cũng như các hệ lụy đi
kèm trong khu vực. Hi vọng đây sẽ là đỉnh điểm của xung đột. Nếu các thị trường
không phản ứng quá tiêu cực thì cơ hội để bình ổn sau đó là cao. Vì vậy nên quan
sát áp lực bán trong những ngày tới ở kịch bản xấu nhất.
Thị trường phái sinh hôm nay là một phiên bản mở rộng của ngày
hôm qua: Dao động rộng hơn trong vùng 1850.xx tới 1835.xx và basis chênh lệch rộng
hơn. Các cơ hội Long/Short vẫn quanh hai mốc này dù chiều Short có bị thiệt khi
F1 giảm chậm hơn VN30. Riêng nhịp tăng 15 phút cuối thì không chơi được vì diễn
ra bất ngờ, thời gian lại ngắn, chưa kể điểm vào Long thiệt gần 10 điểm. Basis đóng
cửa vẫn tiếp tục dương hơn 7 điểm, có hẹp hơn hôm qua một chút nhưng vẫn phản ánh
kỳ vọng vào khả năng tích cực của thị trường cơ sở.
VN30 đóng cửa tại 1840.96. Cản gần nhất ngày mai là 1851;
1859; 1865; 1881; 1892; 1906. Hỗ trợ 1835; 1816; 1802; 1786; 1769.
“Blog chứng khoán” mang tính chất cá
nhân và không đại diện cho ý kiến của VnEconomy. Những quan điểm, đánh giá là của
cá nhân nhà đầu tư và VnEconomy tôn trọng quan điểm cũng như văn phong của tác
giả. VnEconomy và tác giả không chịu trách nhiệm về những vấn đề phát sinh liên
quan đến các đánh giá và quan điểm đầu tư được đăng tải.
Chuyên gia: Kết quả kinh doanh quý 1 rất tốt nhưng nhà đầu tư còn "rối" với yếu tố bên ngoài
Giữa cảnh “chợ chiều” với mức thanh khoản thấp kỷ lục, nhóm cổ phiếu chứng khoán cuối phiên hôm nay đem lại chút hi vọng khi những thông tin hỗ trợ nội tại vẫn có thể “tạo sóng”.
Sau nhịp giảm mạnh, định giá thị trường đã hợp lý khi xét đến tăng trưởng dài hạn?
Theo Chứng khoán SHS, định giá P/E của VN-Index ở mức 13,8; P/E Forward 12,2. Mức định giá này được xem tương đối hợp lý khi xét đến triển vọng tăng trưởng dài hạn, quy mô GDP năm 2026.
Chuyên gia: Kết quả kinh doanh quý 1 rất tốt nhưng nhà đầu tư còn "rối" với yếu tố bên ngoài
Thị trường vẫn đang bị chi phối chủ yếu bởi các vấn đề địa chính trị ở bên ngoài, thay vì tập trung nhìn nhận vào lợi nhuận quý I/2026 của các doanh nghiệp niêm yết. Dù lo ngại này là có cơ sở, tuy nhiên, không nên quá bi quan và bỏ lỡ các cơ hội đầu tư hấp dẫn...
