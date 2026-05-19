Thứ Ba, 19/05/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Sức khỏe

Bệnh viện Việt tăng tốc làm chủ phẫu thuật robot điều trị ung thư

Hoài Phương

19/05/2026, 15:17

Ngày 18/5, Bệnh viện K thông tin, khoa Ngoại Tiêu hóa 2 đã thực hiện thành công ca phẫu thuật nội soi robot cắt đoạn trực tràng làm miệng nối trực tràng thấp cho một người bệnh ung thư trực tràng hiện đã 74 tuổi…

Không chỉ ứng dụng trong điều trị ung thư, AI và robot đang làm thay đổi cách tiếp cận ở nhiều chuyên khoa.
Không chỉ ứng dụng trong điều trị ung thư, AI và robot đang làm thay đổi cách tiếp cận ở nhiều chuyên khoa.

Bệnh nhân Nguyễn Xuân L. nhập viện khi phát hiện khối u sùi chiếm nửa chu vi trực tràng. Thách thức ở chỗ khối u nằm ở vị trí trực tràng trung bình, đòi hỏi kỹ thuật bóc tách cực kỳ chính xác để loại bỏ hoàn toàn tổn thương ung thư, vừa bảo tồn tối đa các chức năng sinh lý cho bệnh nhân.

Dưới sự chủ trì của bác sĩ Đoàn Trọng Tú, Trưởng khoa Ngoại Tiêu hóa 2, các bác sĩ khoa Ngoại Tiêu hóa 2 đã lựa chọn phương pháp cắt đoạn trực tràng kết hợp vét hạch bằng phẫu thuật nội soi robot cho người bệnh. Sau phẫu thuật, bệnh nhân hồi phục tốt, ít đau, không mất máu, thời gian nằm viện rút ngắn đáng kể so với mổ mở truyền thống.

Tương tự, một bệnh nhân nữ 62 tuổi, khi tới khám sức khỏe tại khoa Nội Tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM, hình ảnh cắt lớp vi tính (CT) phổi liều thấp tầm soát ung thư phát hiện nốt tổn thương dạng bán đặc ở phân thùy S2 phổi phải, được xếp vào giai đoạn Lung-RADS 4A với nguy cơ ác tính khoảng 5 - 15%.

Do khối u nằm ở vị trí khuất, không thể sinh thiết xác định bản chất bằng phương pháp nội soi phế quản ống mềm, TS.BS Nguyễn Anh Dũng, Trưởng khoa Ngoại Lồng ngực - Mạch máu, chỉ định phẫu thuật nội soi để xử lý tổn thương bằng robot Da Vinci Xi kết hợp sinh thiết lạnh ngay trong cuộc mổ. Trường hợp tổn thương lành tính chỉ cần bóc tách u, nếu u ác tính sẽ cắt thùy phổi triệt căn ung thư.

Các bác sĩ Bệnh viện K phẫu thuật nội soi robot cho người bệnh.
Các bác sĩ Bệnh viện K phẫu thuật nội soi robot cho người bệnh.

Các cánh tay robot linh hoạt len lỏi sâu vào những vị trí hẹp trong lồng ngực, hỗ trợ bác sĩ định vị chính xác tổn thương. Kết quả sinh thiết xác định là ung thư phổi, ngay lập tức bác sĩ Dũng cắt thùy trên phổi phải chứa khối u. Hai ngày sau phẫu thuật, sức khỏe bệnh nhân ổn định, có thể vận động nhẹ nhàng.

Trước đó, tại Hội nghị lần thứ 6 Câu lạc bộ Ung thư Dạ dày Quốc tế (HIGCF 2026), bốn ca phẫu thuật thị phạm đã được thực hiện tại Bệnh viện FV, gồm hai ca cắt toàn bộ dạ dày bằng robot, một ca nội soi cắt bán phần dạ dày và một ca điều trị tổn thương sớm dạ dày bằng nội soi. Trong đó, ca phẫu thuật bằng robot ngày 13/5 được thực hiện cho nữ bệnh nhân 51 tuổi mắc ung thư dạ dày.

Theo PGS.TS.BS Võ Duy Long, Phó Trưởng khoa Ngoại Tiêu hóa, Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM, phẫu thuật bằng robot đang mở ra hướng tiếp cận mới trong điều trị ung thư tiêu hóa. Công nghệ này giúp bác sĩ thao tác chính xác hơn, hạn chế xâm lấn, giảm mất máu và hỗ trợ bệnh nhân phục hồi nhanh sau mổ.

Theo ông Ryan Johnston, Tổng Giám đốc Khu vực Châu Á của tập đoàn Device Technologies, tốc độ phát triển phẫu thuật bằng robot tại Việt Nam đang gây chú ý trong khu vực nhờ sự đầu tư ngày càng lớn của các bệnh viện và năng lực chuyên môn của đội ngũ bác sĩ. Trong khi đó, chi phí điều trị bằng robot tại Việt Nam hiện vẫn ở mức cạnh tranh hơn so với Thái Lan hay Singapore, mở ra cơ hội để nhiều bệnh nhân tiếp cận công nghệ điều trị tiên tiến ngay trong nước.

Ca phẫu thuật điều trị ung thư dạ dày bằng robot da Vinci Xi được truyền hình trực tiếp từ phòng mổ tại Bệnh viện FV.
Ca phẫu thuật điều trị ung thư dạ dày bằng robot da Vinci Xi được truyền hình trực tiếp từ phòng mổ tại Bệnh viện FV.

Không chỉ ứng dụng trong điều trị ung thư, AI và robot đang làm thay đổi cách tiếp cận ở nhiều chuyên khoa. Điển hình, trong 10 năm qua, phẫu thuật thần kinh đã chuyển mạnh từ mổ mở sang xâm lấn tối thiểu bằng robot, hướng đến cá thể hóa điều trị cho từng bệnh nhân.

Ở lĩnh vực cơ xương khớp, các công nghệ chẩn đoán hiện đại như MRI, CT ứng dụng AI đã hỗ trợ bác sĩ lựa chọn phương pháp điều trị phù hợp, nhiều trường hợp có thể bảo tồn khớp tự nhiên thay vì thay khớp sớm. Trong các ca phẫu thuật phức tạp, robot và hệ thống định vị giúp giảm sai số do thao tác chủ quan, tăng độ chính xác và cá thể hóa điều trị cho từng người bệnh...

Tại talkshow với chủ đề: "’Trung tâm Robot’ phẫu thuật thế hệ mới: Bước tiến điều trị bệnh khó và ung thư phức tạp” vừa qua, TS.BS Vương Ánh Dương, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh (Bộ Y tế), dẫn chứng thực tế trong khoảng 5 - 7 năm qua, đã có khoảng 1.200 kỹ thuật mới ở tất cả chuyên khoa được bổ sung vào danh mục kỹ thuật khám chữa bệnh. Nổi bật nhất là các lĩnh vực ngoại khoa, chẩn đoán hình ảnh và phục hồi chức năng.

Riêng với các ứng dụng robot và trí tuệ nhân tạo (AI), hiện đã có hơn 50 kỹ thuật được cập nhật như: kỹ thuật tập vận động bằng robot trong phục hồi chức năng, robot hỗ trợ phẫu thuật, nội soi, chẩn đoán hình ảnh…Bên cạnh đó, còn hơn 500 danh mục kỹ thuật khác đang tiếp tục được thẩm định, cập nhật để bổ sung vào hệ thống.

Robot Da Vinci Xi được ứng dụng trong phẫu thuật đa chuyên khoa điều trị ung thư và các bệnh lý phức tạp.
Robot Da Vinci Xi được ứng dụng trong phẫu thuật đa chuyên khoa điều trị ung thư và các bệnh lý phức tạp.

“Đây là minh chứng cho sự phát triển đồng bộ và toàn diện của hệ thống y tế Việt Nam. Đặc biệt, lĩnh vực khám chữa bệnh đang từng bước bắt nhịp với xu hướng chuyển đổi số và tiến vào kỷ nguyên y tế số, phù hợp với tinh thần chỉ đạo của Bộ Chính trị tại Nghị quyết 72,”  TS. Vương Ánh Dương nói.

Dù vậy, các chuyên gia cho rằng “nút thắt” lớn nhất trong phát triển các trung tâm phẫu thuật robot hiện nay không chỉ ở công nghệ mà còn phụ thuộc vào nhân lực, cơ chế vận hành và khả năng tiếp cận của người bệnh. Để AI và robot phát huy hiệu quả, cần đồng bộ từ hành lang pháp lý, đào tạo nhân lực, đầu tư hạ tầng đến chuẩn hóa quy trình điều trị và thanh toán bảo hiểm y tế.

Theo TS Dương, Bộ Y tế đã xây dựng nhiều cơ chế quản lý dựa trên Luật Khám chữa bệnh và Nghị định 96/2023 nhằm tạo cơ sở cho các bệnh viện triển khai kỹ thuật mới, kể cả những kỹ thuật lần đầu áp dụng tại Việt Nam. “Không phải có máy là có thể triển khai kỹ thuật. Quan trọng nhất là đội ngũ phải được đào tạo bài bản và thực sự làm chủ công nghệ”, ông nhấn mạnh.

“Nút thắt” lớn nhất trong phát triển các trung tâm phẫu thuật robot hiện nay là nhân lực, cơ chế vận hành.
“Nút thắt” lớn nhất trong phát triển các trung tâm phẫu thuật robot hiện nay là nhân lực, cơ chế vận hành.

Theo ông, trước khi một kỹ thuật robot được đưa vào thực hành, Bộ Y tế sẽ thành lập hội đồng chuyên môn đa lĩnh vực để thẩm định toàn bộ hệ thống liên quan nhằm bảo đảm an toàn cho người bệnh. Với AI trong y tế, Bộ Y tế đang tiếp tục xây dựng các quy định chuyên biệt để hoàn thiện hành lang pháp lý và thúc đẩy công nghệ phát triển an toàn, hiệu quả hơn.

Định hướng y tế Việt Nam giai đoạn 2026 – 2035 sẽ tập trung phát triển công nghệ cao, nâng năng lực hệ thống y tế. Từng bước đưa chất lượng điều trị của Việt Nam tiệm cận các nước trong khu vực, qua đó giảm tình trạng người bệnh ra nước ngoài chữa trị

Lấp khoảng trống trong quản lý bệnh mạn tính bằng công nghệ

12:57, 18/05/2026

Lấp khoảng trống trong quản lý bệnh mạn tính bằng công nghệ

AI và Telehealth là những “làn sóng mới” trong điều trị bệnh tim mạch

09:52, 11/05/2026

AI và Telehealth là những “làn sóng mới” trong điều trị bệnh tim mạch

Bác sĩ Việt Nam điều trị thành công cho nhiều bệnh nhân nước ngoài

10:02, 06/05/2026

Bác sĩ Việt Nam điều trị thành công cho nhiều bệnh nhân nước ngoài

Từ khóa:

công nghệ y tế phẫu thuật robot sức khỏe ung thư Vneconomy

Đọc thêm

Lấp khoảng trống trong quản lý bệnh mạn tính bằng công nghệ

Lấp khoảng trống trong quản lý bệnh mạn tính bằng công nghệ

Già hóa dân số kéo theo những áp lực lớn cho hệ thống y tế khi một bệnh nhân trên 60 tuổi thường cùng lúc đối mặt với 3 đến 7 loại bệnh lý khác nhau. Việc xóa bỏ rào cản giữa các chuyên khoa là yêu cầu cấp thiết để nhìn nhận toàn diện sức khỏe người mắc bệnh mạn tính…

WHO báo động khẩn cấp quốc tế vì Ebola tái bùng phát tại châu Phi

WHO báo động khẩn cấp quốc tế vì Ebola tái bùng phát tại châu Phi

Chủng virus Ebola hiếm gặp chưa có vaccine đang lây lan nhanh tại Cộng hòa Dân chủ Congo và Uganda, buộc WHO ban bố tình trạng khẩn cấp y tế quốc tế trong bối cảnh nguy cơ dịch lan rộng xuyên biên giới và hệ thống y tế khu vực bị đe dọa nghiêm trọng bởi xung đột vũ trang…

Xu hướng nguyên liệu cho thực phẩm bảo vệ sức khỏe

Xu hướng nguyên liệu cho thực phẩm bảo vệ sức khỏe

Việt Nam hiện có nguồn phụ phẩm nông nghiệp rất lớn, khoảng 156,8 triệu tấn mỗi năm, nhưng phần lớn vẫn chưa được khai thác hiệu quả. Trong tư duy sản xuất hiện đại, phụ phẩm không còn bị xem là chất thải mà trở thành nguồn nguyên liệu đầu vào cho kinh tế tuần hoàn và công nghệ xanh...

Virus Hanta ghi nhận 11 ca bệnh, ảnh hưởng tới 13 quốc gia

Virus Hanta ghi nhận 11 ca bệnh, ảnh hưởng tới 13 quốc gia

Con tàu MV Hondius hiện là tâm điểm của điều tra y tế quốc tế. Không chỉ Hà Lan, Tây Ban Nha, Pháp ghi nhận các ca bệnh liên quan đến hành trình của con tàu, mà hiện các hàng khách đã tỏa về 13 quốc gia…

Tỷ lệ tăng huyết áp ở người trưởng thành Việt Nam khoảng 25 - 30%

Tỷ lệ tăng huyết áp ở người trưởng thành Việt Nam khoảng 25 - 30%

Ngày 17/5 hằng năm được chọn là Ngày Thế giới phòng, chống tăng huyết áp. Năm 2026, chủ đề được đưa ra là "Cùng nhau kiểm soát tăng huyết áp". Đây là bệnh dễ phát hiện nhất, nhưng nhiều người vẫn không biết mình mắc bệnh…

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài và kinh tế trong nước: Hợp lực tạo sức bật tăng trưởng bền vững trong giai đoạn mới

Video

Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài và kinh tế trong nước: Hợp lực tạo sức bật tăng trưởng bền vững trong giai đoạn mới

25 năm Chương trình Rồng Vàng đồng hành cùng doanh nghiệp FDI

Video

25 năm Chương trình Rồng Vàng đồng hành cùng doanh nghiệp FDI

Thay đổi tư duy, cách tiếp cận khu vực FDI

Video

Thay đổi tư duy, cách tiếp cận khu vực FDI

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

TP.Hồ Chí Minh đặt mục tiêu thương mại hóa kết quả nghiên cứu AI tới 60%

Kinh tế số

2

Người được bố trí tái định cư thuộc diện ưu tiên khi mua nhà ở xã hội

Bất động sản

3

Gia Lai quy hoạch Khu đô thị du lịch nghỉ dưỡng quốc tế biển hơn 2.800 ha

Bất động sản

4

Quảng Ninh: 99,96% hộ dân đồng thuận với Đề án thành lập Thành phố

Bất động sản

5

Cổ phiếu ngân hàng, dầu khí chững lại trước áp lực chốt lời

Chứng khoán

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy